เช็กดวง! ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
การทำงานเล็กๆ การสิ่งสิ่งดีๆ ให้คนอื่นจะเป็นการต่อยอดไปสู่งาน โอกาสใหม่โดยที่คุณไม่รู้ตัว หรือมีแรงสนับสนุนในมุมเงียบ ที่เขาไม่อยากให้คุณตกเป็นประเด็นในสายตาคนอื่น ธุรกิจจังหวะขยายมีบ้าง เหมาะเพียงเจรจาเอาไว้ก่อน ยังไม่ต้องลงมือ ใช้จ่ายอยู่กับเรื่องบ้านหรือการปรับเปลี่ยนสิ่งรอบตัวบางอย่าง บริวารจะเทเจ้านาย เน้นลุยคนเดียวแบบสับๆ เหนื่อย แต่คุณจะสำเร็จ ตกงานลุ้นงานยังเป็นเรื่องยาก
คนคุ้นเคยจะกลับมาเจอมาคุยกัน แม้รักไม่รีเทิร์น แต่การเรียน โอกาส งาน จังหวะดีๆ จะมีมาให้คุณด้วย อย่าพึ่งรีบปฏิเสธนัดหมายพวกเขา ด้านคนโสดมีความลับ มีสิ่งที่ไม่อยากให้คนใหม่ๆ ที่เข้ามาหารู้ และไม่พร้อมเปิดใจ เพียงคุย ทำความรู้จักกันเท่านั้น มีคนโดนเท
คนเกิดวันจันทร์
ความไว้วางใจจะได้รับเพิ่มมากขึ้น และมักมาพร้อมหน้าที่ใหม่ คุณจะโดนทดลอง โดนชักจูงให้นำเสนอความสามารถ ไอเดียที่เกินขีดจำกัดมากกว่าปกติ เหนื่อยรับสิ้นเดือนแต่ส่งผลดีในระยะยาว พูดให้น้อยแล้วเดินหน้าทุกสิ่งที่ตั้งใจ ระวังอุบัติเหตุ มีเรื่องจ่ายเงินกับการเจ็บป่วยฉุกเฉิน นักลงทุนตลาดในประเทศค่อนข้างเงียบ แต่การซื้อขายที่ตัดสินใจเองดีในตลาดสวนกระแส ลาภลอยมากับคนสูงวัย
ส่วนความรักเน้นการพูดคุยมากกว่าพบหน้า ติดต่อผ่านโซเชียลมีเดียหรือผ่านงาน การเรียนที่สามารถเป็นข้ออ้างได้ ดีต่อใจและงานการเรียนพัฒนาก้าวหน้าอีกด้วย มีคนพ้ทางน้องใหม่ในออฟฟิศ คนแต่งงานแล้ว ช่วงนี้จะได้ข้องเกี่ยวกับธุระในบ้านของคนรักมากเป็นพิเศษ
คนเกิดวันอังคาร
มีโอกาสที่คนอื่นอยากได้แต่คุณอาจจะไม่อิน วันนี้เน้นการเข้าออกตามระบบ มองผ่านเกมนอกรอบ เงินนอกระบบหรือวิธีการที่ไม่ถูกต้อง อาจเดินเรื่องสำคัญช้ากว่าคนอื่น แต่อยู่กันยาวๆ เมื่อสำเร็จ เป็นวันเหมาะจะสมัครงานใหม่ ติดต่อราชการ หรือใช้สิ่งของใหม่ๆ ที่ซื้อเอาไว้จะเป็นมงคล มีโอกาสทำบุญห่มผ้าพระประธานหรือเจดีย์ ช่วยหนุนดวงการแข่งกัน เสริมการเงินให้มั่นคงยิ่งขึ้น
คำอธิบายเหมือนคำแก้ตัว สถานะคนมีคู่หรือมีคนพิเศษ มีโมเมนต์งอน รอคนง้อแต่ยังไม่พร้อมจะคืนดี คนที่เข้ามาหาบ่อยๆ จะหายหน้าไปเพราะงานหรือการเรียน มีระยะทางมาร่วมพิสูจน์ความมั่นคงของหัวใจ แจกการ์ด เตรียมงานมงคลราบรื่นตลอดวัน ผิดหวังทำใจไม่ได้
คนเกิดวันพุธ
สิ่งที่เคยผิดพลาด โดนปัดตกจะกลายเป็นเรื่องดี มีคนใส่ใจ คนธรรมดาจะเริ่มยืนในแสงไฟหรือมีชื่อเสียงในสิ่งที่ถนัด เรื่องเหล่านี้อาจไม่ได้มาจากงาน การเรียนสายตรง แต่มักเป็นสิ่งที่ทำเป็นงานอดิเรกมากกว่า คำพูดของชาววันพุธมีอำนาจและพร วันนี้พูดแต่เรื่องดีๆ คำเพราะๆ เป็นใบเบิกทาง การใช้จ่ายวนเวียนกับภาระจำเป็น ไม่เหมาะจะลงทุน แต่เหมาะจะเข้าหาธนาคาร เจรจาเรื่องหนี้สินต่างๆ จะราบรื่น
ความเลิฟเข้าหาสิ่งที่เคารพนับถือ จะโสดหรือมีคู่การไหว้พระ การขอพรช่วยเปิดทางให้ความสัมพันธ์ที่ดูยุ่งๆ ชัดเจนมาขึ้น ใครลุ้นทายาทเตรียมสมหวัง แถมอาจได้ลูกแฝด แต่อาจพลิกเล็กเล็กน้อย เช่น อยากได้ลูกชายจะได้ลูกสาว นัดเดตอาจไม่ดีอย่างคาดหวังเอาไว้
คนเกิดวันพฤหัสบดี
อย่ารีบร้อน วันนี้ต้องตามหลังคนอื่น เป็นน้ำไม่เต็มแก้ว เรียนรู้จากสิ่งรอบๆ ตัว เดินทางไกลมีอุปสรรคเป็นเรื่องอาหาร ที่พัก ความไม่สะดวกไม่ถูกจริต การสอบแข่งขัน ลุ้นงานยังต้องเผื่อใจเอาไว้บ้าง การค้าสายบริการ อาหาร ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ โดดเด่นในสนามลงทุน การเซ็นสัญญา การจ้างงานจะได้เปรียบ แต่ต้องปรับเปลี่ยนข้อตกลงบางประการเสียก่อน สิ่งของจะหมุนเป็นเงินสดเพื่อสภาพคล่อง
หยุดนิ่งๆ ความรักจะเข้ามาหา คนโสดแม้คุณพยายามไม่ใส่ใจ ไม่ได้โดนตก แต่มักมีคนเข้ามาทักทายเสมอ คนที่มีตำหนิ วงการรักต่างวัยจะเรียกหาคุณ แต่รักทางไกลอุปสรรคมักเป็นคนใหม่ที่เข้ามา และมีเรื่องน่าประทับใจ มักทำให้สับสน คนเลิกรายังปล่อยมือข้างเดียว
คนเกิดวันศุกร์
ต้องลุกขึ้นมาทำหลายเรื่องพร้อมกัน งานประจำ รับหน้าที่แทนคนอื่น รับจบทุกปัญหา คนตำแหน่งเล็กๆ มีเรื่องสนุกๆ อย่ารีบปฏิเสธว่าเกินภาระหน้าที่ตนเอง ลองดูก่อนคุณอาจจะชอบ มีการยืมตัวไปช่วยงาน การร่วมงานกับคนเก่งๆ ที่เหนื่อยอดนอน กระทบดวงสุขภาพ การใช้จ่ายวันนี้ เลือกจ่ายก่อนหลังตามเวลาเหมาะสม อย่าทุ่มหมดหน้าตัก มีคนพยายามป้ายความผิด ให้ร่วมรับผิดชอบในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้อง
อย่ามัวฟอร์ม วันนี้ทำทรงไปจะเสียเรื่อง เพราะคนที่เข้ามาแทรก มาคั่นกลางอาจเป็นตัวจริง มีคนโดนหลอกให้คบหา แต่หากรู้แล้วให้รีบถอย เจ็บแต่เบากว่าวันข้างหน้า คนมีคู่แล้ว การหาเวลากินข้าวด้วยกัน ซื้อของเล็กๆ น้อยๆ ให้ช่วงสิ้นเดือน เสริมความโชคลาภเข้าบ้าน
คนเกิดวันเสาร์
คุณต้องลุกขึ้นมาสู้ ท่ามกลางคนอื่นที่หมดใจ ยอมแพ้ หากเป็นงานของทีม กลุ่ม คุณกำลังจะได้กู้โลก วุ่นวายกับความคิด ความต้องการของคนหลากหลาย คนทำงานที่บ้านได้เวลาออกไปพบเจอผู้คน มิเช่นนั้นคุณจะเสียเปรียบ จะได้เปลี่ยนเจ้านาย การใช้จ่ายตีกรอบให้คนรอบข้าง การลงทุนดีช่วงเช้า เข้าหาธนาคาร ข้อตกลงบางส่วนยังไม่เหมาะสม สุขภาพ ปัญหาออฟฟิศซินโดรมยังทักทายบ่อยครั้ง
คนที่เกินคาดจะกลับมาในรูปแบบใหม่ พวกเขาจะพัฒนาตัวเองมาให้คุณเสียดายที่เคยปฏิเสธ แต่หากไม่เคยปัดตก คนเก่า หัวใจใหม่พร้อมจะเข้ามาตกหัวใจชาววันเสาร์แบบช้าๆ ส่วนคนแต่งงานแล้ว ข่าวลือ เรื่องผิดใจมาจากลมปากคนอื่น ฟังคนรักอธิบายก่อนจะดีที่สุด
