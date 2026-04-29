เช็กดวง! ประจำวันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
ความเคยชินต้องปรับเปลี่ยน ทำงานที่บ้านและนอกสถานที่ ได้เปรียบเชิงการเจรจา ต้องทำทุกเรื่องด้วยตัวเอง รวดเร็วกว่ารอโอกาสจากคนอื่น ของเก่า สถานที่คุ้นเคย บรรยากาศย้อนยุค ส่งเสริมดวงในการทำงานและโดดเด่น ช่วงเช้าเหมาะกับการธุรกรรมการเงิน ส่วนบ่ายๆ การลงทุนในและต่างประเทศเลือกตามประสงค์ สุขภาพ อยู่ในโหมดป้องกัน เป็นห่วง กังวล ทั้งๆ ที่ยังไม่เจ็บป่วย มีลาภจากของเก่าๆ
นัดเดตที่เข้ามาปุบปับ หรือคนมีคู่ที่อาจมีโมเมนต์เหมือนสมัยคบหากันใหม่ๆ ช่วงสองสามวันนี้ ความรักดูชื่นมื่น แต่ความก้าวหน้ามั่นคงยังตามมาทีหลัง ทายาทใหม่ เขยสะใภ้ใหม่รอต่อท้ายนามสกุล คนห่างไกลระยะทางทำให้อ่อนไหว และเชื่อใจคนรักไม่เต็มร้อย
คนเกิดวันจันทร์
ไม่สามารถทำทุกเรื่องให้ได้ดั่งใจ แต่วันนี้ต้องวิ่งออกไปหาโอกาส ถึงจะใกล้เคียงคำว่าโดนใจที่สุด แต่งหน้าแต่งตัวให้ปัง แล้วออกจากบ้านเสริมโหงวเฮ้งรับเงิน รับโอกาส แต่หากอยากแก้ไขเรื่องเก่าๆ เน้นการทำทรงผมใหม่ โอกาสจะพลิกเป็นของคุณ เงิน รายรับ ใช้อย่างตีกรอบให้ตัวเอง ขยันทำความสะอาดกระเป๋าสตางค์ จะมีข่าวดีเข้ามาหา สุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านระยะนี้ดูแลกันใกล้ชิด ฝันร้ายจะโชคดี
ทุกข์เพราะอินกับความรักของคนอื่น อาจเป็นคนคั่นกลาง คั่นเวลา แต่คุณสบายใจ ณ จุดนั้นๆ ด้านคนมีคู่ ทะเลาะอะไรกัน งอนอะไรบ่อยๆ อย่าให้ข้ามวัน ต้องรีบปรับความเข้าใจ คนหม้าย โอกาสใหม่เข้ามาบ้าง แต่คุณลังเล และยังไม่พร้อม ใครบางคนรอให้คุณเปิดใจ
คนเกิดวันอังคาร
ปัญหาแก้ไขได้ แต่อย่าวางฟอร์ม คนรอบตัว คนวุฒิสูงอาวุโสกว่าจะสนับสนุนคุณ ต้องรีบเข้าหา คนที่หายไปนาน กลับมาพร้อมแรงสนับสนุนและข่าวดี จะได้บ้าน รถ ทรัพย์สินของมีค่าที่มีตำหนิ อาหารเมนูสัตว์ปีก กินวันนี้เฮงทั้งสัปดาห์ ระวังอุบัติเหตุจากของมีน้ำหนัก หรือกระดูกกล้ามเนื้อจะมีปัญหา ทำบุญโลงศพ ช่วยเสริมดวงการแข่งขันและเปิดทางธุรกิจ เป็นวันเหมาะสมจะเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์
โสด เสน่ห์ทำงานดีกับเพศเดียวกัน แต่หากไม่ใช่ไทป์ พกไว้เป็นเพื่อนรู้ใจก็ดีมิน้อย พวกเขาจะช่วยสกรีนคนที่เข้ามาให้คุณอีกด้วย ความสัมพันธ์ระยะสั้นจะเป็นเรื่องจริงจัง มีคนเปิดรับให้ดูแล หรือมีใครบางคนกำลังหึงหวงคนที่พึ่งรู้จักกันไม่นานให้แอบอมยิ้มได้ฟินๆ
คนเกิดวันพุธ
แรงสนับสนุนส่งมาไม่ค่อยถึง มีเกณฑ์เปลี่ยนงาน เปลี่ยนแผน สิ่งที่ตั้งใจจะทำยังไม่คืบหน้า วันนี้ยังไม่ได้คำตอบจากสิ่งที่รอคอย ตกงานจะได้งานใหม่จากสิ่งที่เลิกรอคอย การค้าอิงกระแสไว้กำไรงาม จับหลายจ๊อบ อาจต้องตัดบางเรื่องออกเพื่อรันธุรกิจให้เดินหน้าต่อไป ทำบุญสัตว์พิการ เสริมดวงการเงินและคนสนับสนุน มีเกณฑ์ได้ลาภที่ไม่เต็มจำนวน มีส่วนแบ่งระหว่างทาง สุขภาพทรงๆ ตัว
ข่าวเรื่องความรักทำให้วันธรรมดาดูพิเศษ เพราะคนที่ชอบ ที่ปลื้มหรือคนรู้ใจ กำลังจะได้กลับมาพบหน้าในไม่ช้า รักออนไลน์ระวังจะกลายเป็นคดีความ เพศทางเลือก มีโอกาสที่คุณจะเริ่มต้นใหม่กับคนเดิม คนใจว่างๆ ลังเลกับคนเก่าที่ขอโอกาสกับคนใหม่ที่เข้ามาหา
คนเกิดวันพฤหัสบดี
งานอาจถูกต้องแต่ไม่ถูกใจ หรือสิ่งที่ถูกใจคนอื่นอาจไม่ได้มาตามขั้นตอน ไม่ถูกต้อง ต้องมองข้ามเพื่อให้งาน ธุระต่างๆ สำเร็จ ตั้งหน้าจอเป็นรูปวิวภูเขาที่มีรูปพระอาทิตย์ ช่วยกระตุ้นการเงินและปรับดวงสุขภาพ อย่าลงทุนกับคนสนิท คุณจะเสียเปรียบ การเดินทางไกลปุบปับจะเกิดขึ้น การสอบแข่งขัน การเรียนมีข่าวดีให้หายเหนื่อย ของหายไม่ได้คืน บริวารสนับสนุนผิดจุด เจ้านายเชียร์ผิดเรื่อง
วุ่นวายใจเพราะมีคนเข้าใกล้เป้าหมายเดียวกัน คนโสดอยู่ไม่สุขเพราะงานนี้มีโอกาสอกหัก เพราะคู่แข่งหน้าใหม่ที่ลงสนามแต่ออกตัวแรงกว่า ส่วนคนมีคู่แล้ว ใส่ใจคนอายุมากที่พยายามเข้ามาคั่นกลาง โดนไม่ได้สนใจว่าสถานะหัวใจโสดหรือมีเจ้าของ
คนเกิดวันศุกร์
ข้อผิดพลาดทำให้คุณต้องปรับตัว เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส ลงทุนเล็กน้อยคู่กับทำงานหลักอาจต้องทำระยะยาว มีจ๊อบเสริมโดยไม่ทันตั้งตัว การขนส่ง เวลากำหนดต่างๆ จะโดนเลื่อน รวมทั้งนัดหมายสำคัญ อยากได้งานใหม่ ต้องรอ ใบสมัครออนไลน์โอกาสมากกว่าวอล์คอิน การเงินใช้จ่ายตามประสงค์ ลงทุนเด่นกับเรื่องของความเชื่อ เงินนอกระบบลื่นไหลมากกว่าทางการ ได้ลาภสัตว์สองเท้า
ต้องกันซีน ต้องอยู่ในโหมดเจ้าที่แรง ความรักชื่นมื่นดี แต่มักมีคนอยากเข้ามาโยนหินถามทาง ให้คอยหึงหวง แต่หากอยากอธิบายปรับความเข้าใจ รอไปก่อน เป้าหมายยังเหวี่ยงมากกว่ารับฟัง เสริมดวงคนอกหักรับดวงคนว่างๆ ทำบุญด้วยผลไม้รสหวานแล้วจะดีขึ้น
คนเกิดวันเสาร์
เรื่องง่ายๆ อาจเข้าใจยาก และสิ่งที่ยากอาจเข้าใจง่ายกว่าปกติ งาน เงิน โอกาส มาพร้อมกับคนใกล้ตัวที่เปิดโอกาสให้คุณ อาจงงเพราะหลายเรื่องเข้ามาพร้อมกัน ตั้งสติและเดินหน้าตามที่ใจรักชอบ ทำงานที่รัก เงินน้อย แต่สุขใจ อย่าข้องเกี่ยวกับการซื้อขายของชิ้นใหญ่ มีมูลค่าสูงๆ จะมีปัญหาได้ สุขภาพ โรคเกี่ยวกับช่องท้องและทางเดินอาหารจะมีปัญหา ปรับหนุนดวงบริวารทำบุญด้วยน้ำดื่ม
คนใจร้าย เชิดๆ โสดๆ โดนใจ มีคนที่เสน่ห์แรงมากแรงดึงดูดใกล้ตัว คนโสดอาจวางตัวไม่ถูก และอาจเป็นปัญหากระทบกับคนที่มีคู่แล้ว เพศทางเลือก ยังอยู่ในโหมดแอบปลื้ม การพยายามเอาตัวเองเข้าไปใกล้ๆ เขา ทำให้รู้จักกันง่าย ใครมีคู่ มีลุ้นเปิดตัวกับครอบครัวเร็วๆ นี้
