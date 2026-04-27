เช็กดวง! ประจำวันอังคารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
แรงสนับสนุนส่งมาไม่ถึง การทำงานต้องพึ่งพาตัวเอง เรื่องเดือดร้อนจะต้องแก้ไขด้วยตัวเองเสียก่อน และแรงสนับสนุนจะมาช่วยเหลือคุณในช่วงท้าย มนุษย์เงินเดือนติดขัดกับกฎระเบียบ ที่ทำให้ออกไปแก้ไขปัญหาส่วนตัว เรื่องทางบ้านไม่ได้ หาเช้ากินค่ำรายได้ดี ฟรีแลนซ์ สิ่งที่เคยมองข้ามมาตลอดจะให้เงินและกำไร อาจต้องใส่ใจในระยะยาว จะได้อาชีพใหม่ๆ มีลาภจากคนต่างเพศวัยเดียวกัน
ความสัมพันธ์จะมีช่องว่าง หรือเริ่มลังเลในการคบหาใครสักคน ความไม่แน่นอน ปล่อยจอยทำให้มีคู่แทรกหรือลดสถานะเป็นเพื่อน คนโสดไม่ต้องลุ้น ใครขอออกเดต เข้ามาหาเรื่องคุยบ่อยๆ เก็บไว้พิจารณาได้ ส่วนคนมีคู่ คนรักจะสนับสนุนทางอ้อมเรื่องงานและการเรียน
คนเกิดวันจันทร์
สิ่งที่คนอื่นเข้าใจผิดอาจดี มีช่องว่างที่คุณสามารถทำอะไรก็ได้ที่คนอื่นไม่ใส่ใจ หากเป็นงาน ธุรกิจ คือจังหวะช่องโหว่ของระบบ ตลาดที่คุณจะกอบโกย จะมีคนมาง้อไปทำงานด้วย หยิบจับสิ่งที่วางมือไปนานแล้ว สุขภาพเจ็บป่วยจะดีขึ้น การปรับตัวเองเล็กๆ น้อยๆ ช่วยได้อย่างมาก มีโอกาสทำงานใหญ่เพราะคำชักชวน ความไว้วางใจของคนรู้จัก ถึงเวลาแสดงความสามารถ งดการเสี่ยงโชค
การเงินกับความรักมาคู่กัน คนโสดอาจโดนตัดสินพียงเพราะภาพลักษณ์หรือสถานะทางการเงิน ทำให้คุณนกจากคนที่หมายปอง ส่วนคนมีคู่ การเงินในบ้านได้ช่วยกันดูแล หรือคนตกงานการช่วยคนรักทำงาน การดูธุรกิจของครอบครัวจะเฮงทั้งรักและเงินร่วมด้วย
คนเกิดวันอังคาร
การทำงานนอกสาย ไม่ตรงวุฒิ ไม่ตรงค่าประสบการณ์ จะดีกับชาววันอังคาร วันนี้มักได้ดำเนินการเรื่องที่ถูกขอร้อง มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ เสียแผนเพราะความเกรงใจต่อคนอื่น ยานพาหนะซ่อมแซม ซื้อขายได้ตามประสงค์ เป็นวันเหมาะกับการเซ็นสัญญา เตรียมเริ่มงานใหม่ โอกาสใหม่ถึงเวลาเปิดรับ คนในเครื่องแบบทำให้เดือดร้อน เพื่อนจะช่วยเหลือในสิ่งที่คุณกำลังมีปัญหา งดเสี่ยงโชค
ความรัก โคจรหาคนเก่า หรือมีคนกำลังมูฟออนเป็นวงกลม ใจยังไม่พร้อมจะไปต่อ หรือได้เก็บโมเมนต์ครั้งเก่าเป็นแรงใจในการใช้ชีวิต การเลิกรามีเรื่องดีร่วมด้วยเสมอ คนมีคู่คนรู้ใจดูแลดี สิ่งเล็กๆ ที่พวกเขาดูแล อย่าเพิ่งเบื่อ เพราะคุณจะเหงาหากไม่มีคนกวนใจ
คนเกิดวันพุธ
การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงชั่วคราว หรือได้ไปทำอะไรใหม่ๆ สักระยะ ทำให้ดวงของคุณนั้นขยับ การลงทุน การลงแรงมาคู่กัน เรียกได้ว่าเป็นเจ้าของและลูกน้องในการทำงาน คนในเครื่องแบบ คนทำงานประจำมีดวงเป็นฟรีแลนซ์ มีการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องปรับตัว ใครฝึกงานทดลองงาน โอกาสอยู่ที่เดิมกันยาวๆ อยู่ให้ห่างทองคำหรือสังหาริมทรัพย์ สุขภาพ จ่ายเงินกับโรคประจำตัวที่อยากกำเริบบ่อยๆ
คนผิดหวังกำลังจะหายดี อย่าใจร้อนเปิดใจให้คนใหม่ เพราะจะจบลงแบบเดิม รักต่างถิ่น หรือคนต่างวัยใสๆ ไว้ใจได้ หรือมีพวกเขาเป็นที่ปรึกษาคนพิเศษ ใครโดนขอแต่งงาน คิดให้เยอะ คนหม้าย อย่าใจอ่อนเพราะคนโสด คนที่ดูจริงใจ พวกเขามีบางอย่างแอบแฝง
คนเกิดวันพฤหัสบดี
สิ่งที่คิดว่าสำเร็จแล้ว ผ่านแล้ว รอดแล้ว มักแกล้งย้อนกลับให้คุณต้องนั่งแก้ไขอีกครั้ง หัวร้อนง่ายหากเป็นเรื่องงาน สอบแข่งขันไม่โดดเด่น ลุ้นประมูลเปิดซองต้องเผื่อใจ การเงินใช้จ่ายตามระบบ เน้นตามแผนมากกว่าลงทุนหรือจ่ายเรื่องนอกรอบ อาจเสียคู่ค้าเพราะข่าวลือ เสริมปรับดวงการเงิน ทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง ด้านสุขภาพ การเจ็บป่วยมักเกิดกับคนในครอบครัว จะมีคนออกจากงานเพื่อคนในบ้าน
ความหัวใจเก็บไว้ก่อน มีเรื่องส่วนตัวต้องทำ คุณจะได้ปฏิเสธคนดีๆ เพราะความไม่พร้อม แม้จะรักจะชอบ แต่อยู่ผิดที่และเวลา เพศทางเลือก มีคนเข้ามาคั่นกลางสถานะแฟนของหลายๆ คู่ ถึงเวลาเจอบททดสอบ ส่วนคนแต่งงานแล้วดีๆ น่าอิจฉา อย่าชวนกันทะเลาะ จะไม่จบ
คนเกิดวันศุกร์
ลำบากใจแต่ดีกับคนหมู่มาก สิ่งที่คุณเลือกทำอาจไม่ชอบ ไม่ใช่ตัวเอง แต่ทำให้ส่วนรวมเดินหน้าต่อได้สบายๆ งานโดดเด่นกับคนในแสงไฟ การก้าวไปสู่โลกที่คนเริ่มรู้จักคุณมากยิ่งขึ้น การค้าถึงเวลาเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ไม่รู้ ฟรีแลนซ์ งานคึกคัก ได้เวลาทำสิ่งค้างเสร็จหรือชนะใจลูกค้ากระเป๋าหนัก จ่ายเงินกับอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจขนาดเล็กที่จะขยาย การลงทุนกับเรื่องใกล้ตัว รวมทั้งสุขภาพของตัวเอง
มีลาภลอยอยู่กับคนรัก คนใกล้ชิดจะเชียร์คนโสดให้กับคนดีๆ ที่น่าสนใจ ตกหลุมรักใคร เก็บไว้ก่อนบอกไม่ได้ แต่มีดวงรีเทิร์นคนเก่า ที่กลับมาครั้งนี้ พวกเขาเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิม ส่วนคนแต่งงานแล้ว วันนี้เจอกันน้อยหรือคุยกันไม่บ่อย แต่มีเซอร์ไพรส์ให้ใจฟู
คนเกิดวันเสาร์
ความมั่นใจเปิดทางความสำเร็จ การแข่งขัน เรื่องซับซ้อน วุ่นวายจะเบาลง คนพักผ่อน ลางาน อาจได้แบกงานทำที่บ้าน หรือโดนโทรตามตลอดวัน มีข่าวดีเกี่ยวกับการเรียนสำหรับคนที่ลุ้นโค้งสุดท้าย การเงินใช้จ่ายสบายๆ ลงทุนไม่เด่น แต่เก็บออมเลือกตามที่คุณถนัด ซ่อมแซมระบบน้ำและไฟในบ้านให้เรียบร้อย หนุนดวงสุขภาพและการเงินให้อุปสรรคเบาบางลง ฝันร้ายทักเตือนคนสนิทจะผิดใจกัน
คนเก่าๆ กลับมาทักมาคุยได้ แต่ไม่เหมาะจะรีเทิร์น ส่วนคนมีคู่ ช่วงนี้ช่วยกันทำงาน ช่วยกันเรียนแบบอุ่นใจ แต่หากถามหาทายาท ยังต้องรอคอยความพร้อม หรือพึ่งพาคำปรึกษาของแพทย์ร่วมด้วย จึงมีลุ้นสมหวัง เพศทางเลือก คนที่เคยปัดตกจะกลับมาขอโอกาส
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **