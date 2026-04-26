เช็กดวง! ประจำวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
เรื่องเล็กๆ มีเสน่ห์ให้จดจำ การใส่ใจรายละเอียดที่คนอื่นมองข้าม มุมมองที่คนไม่ได้ให้ความสำคัญ เรื่องนอกกระแส จะพลิกดวงให้ชาววันอาทิตย์โดดเด่นกว่าคนอื่น จะเป็นคนของสังคม มีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือบ่อยๆ ทำงานและเรียนไม่ค่อยเป็นเวลา มีข่าวดีเรื่องเรียนต่อ หรือโยกย้ายงานในหน่วยงานเดิม เชิงการลงทุน เก็บเล็กผสมน้อยจากเรื่องนอกกระแสจะราบรื่นระยะยาวๆ งดเสี่ยงโชค
อยากมีทายาทยังมีปัญหา และเกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรง แต่คู่รักที่เลิกราจบไปแล้ว มักต้องติดต่อกันเรื่องบุตรหลาน ทรัพย์สิน ควรมีเพื่อนไปด้วยหากจะพบกัน อยากขอความรัก ขอโอกาส ต้องกล้าก่อนโดนปาดหน้าไป
คนเกิดวันจันทร์
คิดถึงใครสักคนแต่ยังไม่มีโอกาสเจอ คนที่ผูกพันจะกลับมาพบหน้าในไม่ช้า มาพร้อมงาน โอกาสที่คุณจะได้เปลี่ยนไลฟ์สไตล์เดิมๆให้มีสีสัน การเงินมีจ๊อบให้ทำ มีเรื่องใหม่ๆ ให้ลอง อย่าคิดว่าจะมั่นคง แต่ทำไปก่อน เงินจะไม่ขาดมือ นักลงทุนตลาดเอเชียและดิจิทัล เหมาะสมกับดวง อย่าลงนามค้ำประกัน จองบ้าน จองรถใหม่ต้องเว้นไปก่อนเพราะจะมาพร้อมเรื่องทุกข์ สุขภาพ โรคประจำตัวอาจกำเริบ
เสียใจแต่ต้องตั้งสติ คนแอบรักมีสุขแม้แอบเศร้าลึกๆ เพราะจะมีคนเข้ามาจีบเป้าหมายของคุณ แบบแสดงตัวชัดเจน คนมีคู่ ครอบครัวจะเร่งรัดเรื่องแต่งงานหรือทายาทคนใหม่ คนห่างไกลมักมีคู่แทรก เป็นคนรักเก่ามาทักทาย
คนเกิดวันอังคาร
จะโดนแย่งผลงาน สิ่งที่ทำสำเร็จมีคนอยากร่วมใช้เครดิต ตกงานจะได้งานใหม่ จะได้เข้าไปมีส่วนร่วมงานงานใหญ่ แม้ตำแหน่งจะเล็ก ค้าขายต้องเปลี่ยนทำเล เข้าหากลุ่มลูกค้าผิดวิธี การลงทุน เข้าหุ้น ดำเนินการได้ตามประสงค์ ลงทุนระยะยาวจะปัง สังหาริมทรัพย์จะได้กำไร ธุรกิจสีเทา งานกลางคืน งานที่ทำแทนคนอื่นจะได้ความปังระยะยาว มีข่าวดีจากสิ่งที่เคยสมัคร เคยทำไว้นานมาแล้ว
คนรักเก่าอยากคุยด้วย แต่พวกเขาลังเล ไม่กล้า เขาไม่รู้ว่าคุณมีสถานะแบบไหน ใครอยากรีเทิร์น นี่คือโอกาสเปิดใจหรือลองเล่นตัว เพื่อทดสอบคนที่กลับเข้ามา ด้านคนมีคู่ จะได้ของมีค่า รางวัล ของฝากจากคนรักแบบเซอร์ไพรส์
คนเกิดวันพุธ
ความไม่รู้ แกล้งเบลอ ทำให้อยู่รอด หรือคุณจะทำงาน เข้าสังคม เข้าหาคนรอบตัวได้อย่างสบายใจ งานจะเดินสำเร็จง่ายเพราะความร่วมมือจากคนทุกฝ่าย สัตว์เลี้ยงในบ้าน การอุปการะสัตว์ ช่วยหนุนดวงการเงินให้คล่องตัว ลื่นไหล เป็นจังหวะปั่นงานเพื่อเพิ่มเงิน ได้ยอดขายเพิ่มเพราะความขยัน ระวังความเจ็บป่วยจากอาหารการกิน เสริมดวงช่วงนี้ หาวันสะดวกงดกินเนื้อสัตว์ เงินติดขัดจะมีคนช่วย
ความเลิฟมาเด่นในการขอความรัก แต่งงาน แต่หากทะเลาะกันอยู่ ง้อคืนดียังไม่สมหวัง คนแต่งงานแล้ว การเงินในบ้านอย่าปล่อยให้คนรักดูแลคนเดียว ญาติผู้ใหญ่จะเข้ามาอยู่ร่วมชายคาคนที่แต่งงานแล้ว ระวังมีปัญหา
คนเกิดวันพฤหัสบดี
เดินทางไกลมีโชค หรือไปไหนมาไหนบ่อยๆ ไม่อยู่กับที่ ไม่เฝ้าบ้าน โอกาสจะวิ่งเข้าหา สิ่งปังๆ มาพร้อมปัญหาเสมอ อย่าใส่ใจคำพูดคนอื่นจะเสียสมาธิ เสียกำลังใจ เปลี่ยนรองเท้า เสื้อผ้าใหม่ๆ วันนี้มีโชคเรื่องเมตตาและสนับสนุน จะได้งานใหม่ที่ไม่ได้สมัครเอาไว้ คนในเครื่องแบบจะต้องช่วยเหลือเรื่องเงินคนในบ้าน ด้วยเครดิตตัวเอง สุขภาพของคนที่เคารพนับถือ จะได้ดูแลกันใกล้ชิดกว่าเดิม
งาน การเรียนทำให้คนโสดมีเสน่ห์ ความยุ่งกับเรื่องรอบตัว จะมีคนมาปลื้มมาจีบ แต่คุณไม่มีเวลาสนใจ เพศทางเลือก คนอายุน้อยที่เข้าหา คนโสดๆ จะใจฟูเพราะเด็กๆ ส่วนคนแต่งงานแล้ว หายโกรธเพราะเรื่องเล็กๆ จากคนรัก
คนเกิดวันศุกร์
เสียดาย แพ้ พลาด และแก้ไขไม่ได้ สิ่งที่เคยปฎิเสธจะมีค่าในมือคนอื่น โดยเฉพาะคู่แข่ง บริวาร เพื่อนร่วมงานจะย้ายฝ่าย การแสดงออกต่อคนหมู่มาก อาจไม่ใช่ตัวตนของคุณจริงๆ มีโอกาสจับงานใหญ่ คนมีชื่อเสียงจะเข้ามาหา มีความก้าวหน้าในการทำงาน ที่อาจเป็นความลับในสายตาคนอื่น เงินใช้จ่ายสบายๆ อยู่ในโหมดประหยัด คุณจะตั้งกฎการใช้เงินใหม่ๆ ให้ตัวเอง มีโชคจากคนอ่อนวัยกว่า
ส่วนความเลิฟต้องมีคนกลางเสมอ จะเข้าหาใคร พบใคร จีบคนไหน มักต้องมีร่างทรงเป็นคนรอบๆ ตัวช่วยเหลือ พยายามหาเรื่องคุยหรือลองไปสนใจเรื่องอื่นๆ เป้าหมายอาจหันมาหาคุณเองบ้าง หย่าร้าง ลุ้นจบในศาล ไม่คุยตรงๆ
คนเกิดวันเสาร์
งานเด่นแต่ไม่ชัดเจน ค้าขาย ดีลงาน เสนองานเจ้านาย ลูกค้ายังไม่ให้คำตอบ มักอยู่ในตัวเลือกมากกว่าเป็นคนเลือกคนอื่น ความสนุกของฟรีแลนซ์ อยู่ที่การใช้ไอเดียและจินตนาการ ความคิดของคุณมีค่า อย่าพูดทุกเรื่อง แต่ให้ใช้เป็นหมัดเด็ดในการทำงาน จะได้เงิน ได้รายได้เข้ากระเป๋า ยานพาหนะเกเรเก่ง ลองเปลี่ยนเส้นทางออกจากบ้าน ดวงการเงินและการแข่งขันจะพลิกเกมร้ายเป็นดีเกินคาด
อย่ากังวล คนรักคนที่เข้ามาจีบหายหน้าไปบ้าง ให้ความคิดถึงมันทำงาน พวกเขาจะกลับมาพร้อมสเป็กใหม่ที่ดีกว่าเดิม แต่ใจดวงเดิม ได้ออกเดตหรือใช้เวลากับคนที่ชอบทีเผลอ คนในเครื่องแบบโดนหลอก คู่รัก ปัญหาเงินจะเกิดขึ้น
