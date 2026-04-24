เช็กดวง! ระหว่างวันที่ 25 เม.ย. – 1 พ.ค. 69

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย. - 14 พ.ค.
มีความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ อย่าใจร้อนกับสิ่งที่เกิดขึ้น ดีร้าย มีทั้งความจริงและเท็จ ต้องค่อยๆแยกแยะ นักลงทุนชาวราศีเมษต้องระวังข่าวลือ สุขภาพเกี่ยวกับการได้ยิน สายตา อาจมีปัญหาระยะยาว
การงาน สนุกกับการดูแลและรับผิดชอบที่มากขึ้น เจ้านายจะมองตำแหน่งเล็ก มองบริวารสำคัญกว่าเดิม คนมีตำแหน่งระวังคำพูดที่จะส่งผลกับคนหมู่มาก มีความลับที่ต้องปกปิดจะทำให้การทำงานราบรื่นยิ่งขึ้น
การเงิน จะได้เงินก้อนเพราะความเสน่หา รับความไว้วางใจให้ดูแลเรื่องที่มีมูลค่าสูง นักลงทุนถึงเวลามองของเก่า ตลาดเดิม เรื่องคุ้นเคยเอาไว้ใกล้ตัวดีที่สุด เป็นช่วงเหมาะจะลงทุนระยะยาว ได้เงินจากคดีความ
ความรัก ปากกับใจสวนทาง แต่ความสัมพันธ์ราบรื่น ดูใจฟู แต่ยังมีคนใหม่ๆ อยากเข้ามาคั่นกลางหรือพวกเขาไม่ได้สนใจสถานะมีคู่ของชาวราศีเมษ ด้านคนใจว่างๆ มีคนเข้ามาหา มีไปออกตัวจีบแต่ยังไม่คืบหน้า
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค. - 15 มิ.ย.
มีโมเมนต์ข้ามผ่านความกลัว สิ่งที่ท้าย เรื่องที่คิดว่าทำไม่ได้ ข้ามเส้นความกลัว มีเรื่องใหม่ๆ ให้เก็บสกิลเรียนรู้ในช่วงนี้ เหมาะสมจะลงทุน หรือเรียนคอร์สใหม่ๆ ทำบุญด้วยดอกไม้หอม ช่วยเปิดดวง
การงาน เลิกสงสารคนอื่น อย่าใจดียื่นมือเข้าไปช่วยทั้งเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยว เพราะคุณจะได้ภาระเหล่านั้นทำเป็นงานประจำ การค้าของเก่าจะค้าง ของใหม่ขายดีกว่า จะได้ลูกค้ากลุ่มที่ไม่คาดคิด ตกงานได้งานใหม่
การเงิน หมุนใช้หมุนเก็บ การใช้จ่ายอยู่กับเงินสดและบัตรเครดิต การติดต่อสถาบันการเงินติดขัดในเรื่องของเอกสาร มีความผิดพลาดเกี่ยวกับตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับงาน หากได้รับผิดชอบต้องตรวจทานให้ดี
ความรัก ชอบใครให้รีบบอก หากคุณเก็บทรงจะโดนแซงหน้า มิตรภาพวัยเด็กกับคนโสดจะวนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง คนที่แต่งงานแล้วช่วงนี้คนรักวีนเก่ง ขี้เหวี่ยง หงุดหงิดง่ายกับเรื่องเล็กๆ แต่ไม่น่ากังวล
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.
สิ่งที่ทุ่มเทกำลังแสดงผล เหนื่อยมานานจะได้พัก หรือเป็นวีคที่คุณจะลางาน พักงาน ลาป่วยเพื่อให้เวลากับตัวเองบ้าง มีโอกาสทำบุญถวายสังฆทานจัดเลือกเองจะเป็นมงคล โชคลาภมาพร้อมเรื่องเศร้าเสียใจ
การงาน ต้องรับผิดรับชอบแทนเจ้านายและลูกน้อง ต้องทำงานกับส่วนรวมมากกว่าใช้ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ รับฟังคนรอบข้างแล้วงานจะสำเร็จ สายค้าขายต้องจับมือกับคู่แข่ง การรวมกลุ่มเพิ่มอำนาจต่อรอง
การเงิน สุขภาพฉุดเงินเก็บ ระมัดระวังการให้เงินใช้เงินเพราะความเสน่หา อาจทำให้บัญชีติดลบ จ๊อบเสริมมีแนวโน้มได้เงินมากกว่ารายรับหลัก แต่เป็นในระยะสั้นๆ อย่ารีบร้อนลาออกเพราะมูลค่ารายรับสูง
ความรัก การมีแฟน มีรักครั้งใหม่ทำให้เงิน งาน โอกาสเข้ามาหา ชาวเมถุนอาจเฮงแบบพลิกดวงชะตา ดีทั้งความรักและเรื่องส่วนตัวตามไปด้วย คนอายุน้อยที่เข้ามาจีบควรเก็บไว้พิจารณา คนโสดๆ ยังไม่จริงจัง
ลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ก.ค. - 15 ส. ค.
จะได้เริ่มต้นกับสิ่งที่เคยหนี เคยทำสำเร็จไปแล้ว เป็นการนับหนึ่งที่คุณจะเข้มแข็งและเก่งมากกว่าเดิม โอกาสเข้ามาหาคนสม่ำเสมอ ความเชื่อ สิ่งศรัทธาจะหนุนดวงการแข่งขันให้ชาวกรกฎช่วงนี้
การงาน ยุ่งๆ ระวังพลาด มีความเบลอ เพราะหลายสิ่งเข้ามาปะทะ งานที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว ธุรกิจในบ้านโดดเด่น เหมาะจะเข้าไปรับช่วง ไปเรียนรู้หรือช่วยงาน มนุษย์เงินเดือนเจ้านายติดลบ บริวารให้คุณ
การเงิน จับจ่ายตามประสงค์ เก็บออมเหมาะเป็นสิ่งของ หรือกองทุนระยะยาว สินทรัพย์โอนเปลี่ยนเจ้าของ กำไรไม่มากแต่ได้ปล่อย จ่ายเงินกับเรื่องสุขภาพและการดูแลคนในบ้าน นักลงทุนตลาดในประเทศโดดเด่น
ความรัก มีคนเข้ามาทำให้โดนตกหัวใจ ใช้เวลาด้วยกันมากขึ้น พยายามเก็บอาการแต่เหมือนอีกฝ่ายจะจับทางได้เร็วๆนี้ ระยะทางทำให้คุณมั่นใจมากขึ้น มีโอกาสแจกการ์ด เตรียมงานมงคลหรือเปิดตัวคนรัก
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
รับงาน จับโอกาสที่คนสนิทมอบให้ จะมีคนอยากให้คุณทำงานแทนพวกเขา หรือร่วมรับผิดชอบเรื่องใหญ่ ฟรีแลนซ์มีความคึกคัก หาโอกาสทำบุญเกี่ยวกับคนป่วยติดเตียง ช่วยปัดเป่าอุปสรรครอบตัว
การงาน มีคนตัดหน้า จะเข้าไปอยู่ในการแข่งขัน เรื่องลุ้นๆที่มีการวางตัวเอาไว้แล้ว โยกย้าย สมัครงานใหม่ยังไม่สมหวัง เจ้าของกิจการจะเสียคนเก่งๆให้กับคู่แข่ง คนในเครื่องแบบ จะได้ยศ ตำแหน่งที่ไม่ได้คาดหวัง
การเงิน อย่ารีบจ่าย อย่าอินกระแส สิ่งที่คุณมีอยู่ห้ามใจอ่อนปล่อยจะติดลบ จะได้วางเงินมัดจำ เงินดาวน์ การจอง หรือซื้อของมีราคาสูง ร่วมรับผิดชอบการเงินของครอบครัว สุขภาพ ค้าส่ง เด่นการลงทุน
ความรัก เพื่อนจะได้ขยับสถานะเป็นคนรู้ใจ แต่คนมีคู่อาจลดสถานะเป็นเพื่อนแม้ไม่สบายใจกันเท่าไร ใครมีครอบครัวแล้วโดนกดดันเรื่องทายาท ผู้ใหญ่พร้อมสนับสนุนจัดงานมงคล สินสอด เตรียมแจกการ์ด
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
คนใกล้ตัวไว้ใจไม่ได้ มักเจอคนที่คาดหวังผลประโยชน์ แต่หากมีส่วนได้ส่วนเสียดีลแลกเปลี่ยนนั้นจะราบรื่น มีโอกาสข้องเกี่ยวกับมรดก ทรัพย์สินของครอบครัว สุขภาพโรคประจำตัวอาจกำเริบ ต้องระวัง
การงาน เป็นที่รักของคนรอบตัว โดนเรียกตัวบ่อย เป็นที่คาดหวังของเจ้านาย ผลงานที่โดดเด่นอาจยังไม่ตรงใจคุณเองเพราะมาตรฐานสูง คนวุฒิสูงจะถูกปรับตำแหน่ง ที่ไม่ได้คาดหวังเอาไว้ ตกงานลุ้นงานใหม่
การเงิน ใช้จ่ายแบบวางแผน แม้มีสภาพคล่องตัวสูง เงินเข้ามาและจ่ายออก เก็บออมควรเปลี่ยนเป็นสิ่งของ เรื่องวุ่นๆในครอบครัวเพิ่มรายจ่ายส่วนตัว การลงทุนดีในช่วงปลายเดือน คุณจะเห็นช่องทางที่คนอื่นไม่เห็น
ความรัก เชื่อใจกันบ้าง ลองไว้วางใจคนรอบกาย คุณจะได้เปิดมิติความสัมพันธ์ใหม่ๆ ด้านคนมีคู่แล้ว โดนระแวงระวัง หึงเพราะมีคนเข้ามาเกาะแกะโปรดอย่าคิดเยอะ เพศทางเลือกระวังความสัมพันธ์ในที่ทำงาน
ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
ความตั้งใจจะโดนมองข้าม อะไรก็ดูดี ได้ดั่งใจ แต่คนรอบตัวอาจไม่เข้าใจ เป็นช่วงที่คุณอธิบายอะไรใครมักโดนมองผ่าน ปัดตก สุขภาพระบบทางเดินอาหาร สารอาหารอาจมีปัญหา มีดวงได้ลาภลอย
การงาน ขยันกว่าช่วงอื่นๆ อะไรไม่เสร็จ มีปัญหาชาวราศีตุลย์พร้อมเข้าชาร์ตช่วยเหลือทั้งงานของตัวเองและของคนรอบตัว ฟรีแลนซ์ให้ระวังการติดต่องานกับคนมีสี มีตำแหน่ง จะได้ข่าวดีเรื่องงานจากทางไกล
การเงิน จ่ายกับของที่ชอบ ของมันต้องมี แต่มีเรื่องฉุกเฉินเกี่ยวกับภาษีสังคม การลงทุนต้องเริ่มตั้งแต่ต้นสัปดาห์ มีหนี้ก้อนใหม่ ภาระการใช้จ่ายมาจากเรื่องจำเป็นในบ้าน ทองคำ ค้าส่ง ธุรกิจสุขภาพ โดดเด่น
ความรัก โดนเปรียบเทียบ และเป็นตัวเลือก แต่ขอให้ใจเย็นๆ คุณถึงจะเดินหน้าต่อได้ มีคนนอกสายตาเข้ามาจีบ จะมีคู่หรือโสดมีคนเข้ามาชอบแบบเปิดเผย อาจได้ข่าวมงคลของคนรักเก่า หย่าร้างยังไม่จบโดยดี
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
คอนเนคชั่นส่วนตัวเป็นประโยชน์ แต่ให้ระวังคนแอบอ้างเอาชื่อเสียงหรือเครดิตไปใช้แบบไม่รู้เรื่อง มีหลายสิ่งทำให้คิดเยอะไม่สบายใจ พักน้อย นอนไม่หลับ คนในครอบครัวจะไม่สบาย งดเสี่ยงโชค
การงาน มนุษย์เงินเดือนราบรื่น ทำอะไรรับผิดชอบได้ดีและมักทำงานเสร็จก่อนเวลา จะได้จ่ายเงินสูงเพื่อซื้อตัวคนเก่งมาทำงานด้วย คนประสบการณ์น้อยแต่วุฒิตรง จะมีโอกาสแซงรุ่นพี่ที่ทำงาน ตกงานยังว่างๆ
การเงิน เลือกรับจ่ายเฉพาะที่จำเป็น การลงทุนเล็กๆน้อยๆช่วยทำให้เกิดผลงอกเงยมากกว่าหวังผลระยะยาว ตลาดไอทีติดลบ แต่เรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเด็กและผู้หญิงโดดเด่น ระวังเอกสารการเงินมีปัญหา
ความรัก คนโสดถึงเวลาเปิดใจ คนที่เข้ามาอาจไม่ตรงสเป็ก แต่พวกเขามีดีร้ายให้เรียนรู้และไม่ทำให้เสียน้ำตา ส่วนคนมีคู่ ต้องกันซีน อย่าให้มือที่สามเข้ามา แต่ความสัมพันธ์ของบางคู่ คุณอาจเป็นคนมาทีหลัง
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
ข้อผิดพลาดทำให้ชาวธนูเข้มแข็ง ถึงเวลาวางแผน เดินงานหรือเรื่องส่วนตัวที่ตั้งใจเอาไว้นานแล้ว ระมัดระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับขา แขน กระดูกกล้ามเนื้อ มีลาภจากสัตว์สองเท้า ทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงจะดี
การงาน ต้องเก็บความสามารถเอาไว้ก่อน ยังไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลา สิ่งแวดล้อมในออฟฟิศเป็นพิษ มีคนอยากลาออกแต่ต้องเข้มแข็ง อาชีพอิสระมีลุ้นทำงานระยะสั้น ทำสัญญา การจ้างที่โดดเด่น ว่างงานยังไม่สมหวัง
การเงิน เงินอาจติดลบ เลือกให้ดี มีรายจ่ายก่อนหลังที่คุณต้องพิจารณาความจำเป็น ทรัพย์สินอาจหมุนเป็นเงินสด ต้องปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือคนอื่น สิ่งที่ลงทุนเอาไว้นานแล้วจะให้โชค บริวารทำให้เงินติดลบ
ความรัก มีโอกาสขอความรัก หรือต้องเก็บคำขอไปพิจารณา ไม่จำเป็นต้องให้คำตอบทันทีแต่เก็บไปคิดดีๆ
ด้านคนมีคู่แล้ว ได้ดูแลครอบครัวของคนรักมากขึ้น สถานะแฟนจะได้ปรับตัวกับครอบครัวใหม่ของคนรู้ใจ
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
เป็นช่วงที่เก็บตัว เจอคนน้อยหรือต้องแบ่งเวลาให้กับตัวเอง ทำอาหารไปทำบุญหรือกินในบ้านบ่อยๆ ช่วยเสริมดวงการงานและการแข่งขันนอกบ้าน สุขภาพโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจจะเข้ามาทักทาย
การงาน มีอะไรให้ทำเยอะ ต้องจัดระเบียบ งานเข้ามาหา และปฏิเสธยาก อาจได้แบกงานกลับไปทำที่บ้าน งานเก่าๆ หากเลือกได้อย่าแก้ไขเพราะปิดจ๊อบไปแล้ว คนในเครื่องแบบ ยังไม่สมหวังในตำแหน่งที่ลุ้น
การเงิน เก็บเงินเก่ง บริหารการเงินได้ดีทั้งในบ้านและนอกบ้าน การลงทุนต้องตามกระแส ค้าขายต้องงัดการตลาด ทุ่มงบกับสิ่งที่เป็นความนิยม ทั้งๆที่ไม่ได้อยู่ในแผน มีโชคลาภจากคนอายุน้อยกว่าและคนพิการ
ความรัก คบหามานานจะมีคู่แทรก ระยะทางทำให้เจอคนใหม่ๆ ที่มีข้อดีด้อยปิดรอยรั่วความสัมพันธ์ครั้งเก่า หากไม่ชัดเจน อาจแยกย้ายมากกว่าสานต่อ ด้านคนโสดคนทักคนคุย มีคนลื่นคิดจริงจังและอยากรู้จักมากขึ้น
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 ก.พ. – 12 มี.ค.
ความไว้วางใจทำให้เสียความรู้สึก อาจเสียมิตร เสียความรู้สึกเพราะความไว้ใจทั้งเรื่องส่วนตัวและงาน มีความโดดเด่นในการกระโดดไปทำงานให้คนอื่น หรือทำอะไรเพื่อคนหมู่มาก สุขภาพทรงๆ ตัว
การงาน เรียนรู้งานของคนอื่น มนุษย์เงินเดือนจะได้พ่วงตำแหน่งแม้เงินเดือนไม่ขยับ แต่เป็นโอกาสที่คุณจะได้เรียนสิ่งใหม่ๆ รับผิดชอบมากขึ้นและมีอำนาจในการต่อรอง สุขภาพอาจทำให้คนลุ้นงานใหม่เสียเปรียบ
การเงิน จับจ่ายอะไรอยู่นอกแผนบ่อยๆ มีสิ่งปุบปับเข้ามาฉุดเงินเก็บในกระเป๋า ทำความสะอาดกระเป๋าสตางค์ ทำความสะอาดห้องครัวในบ้านให้สะอาดเพื่อเพิ่มสภาพคล่องการเงิน นักลงทุนตลาดในประเทศเด่น
ความรัก จะได้รับผิดชอบ อาจได้แต่งงานปุบปับ หมั้นหมาย เป็นพ่อแม่ป้ายแดง หรือได้จูงมือหลานเข้าบ้าน เพศทางเลือกระวังความแอบซ่อน ปกปิดจะให้คุณเสียน้ำตาในวันข้างหน้า ใครอกหักมีคนเข้ามาปุบปับใจฟู
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
เสียดายสิ่งที่เคยปฏิเสธ มีการพลิกเกมกับงานใหม่ๆ โอกาสใหม่ๆ ไว้ใจไม่ได้ เป็นช่วงที่ต้องมีแผนสำรองเสมอ มีข่าวดีเกี่ยวกับงานที่อยู่นอกความสนใจ คำพูดมีคนเชื่อถือแต่ต้องระวังปัญหาในบ้าน
การงาน จ๊อบเสริมเด่นกว่างานหลัก มนุษย์เงินเดือนสนุกกับเพื่อนร่วมงานใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงที่ส่งเสริมคุณทางอ้อม ติดต่องานราชการราบรื่น ธุรกิจที่ทำคนเดียวอย่าพึ่งท้อกับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
การเงิน จะได้สิ่งที่เคยจ่ายไปกลับคืน ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวจะได้แรงสนับสนุนการเงินในเชิงการลงทุนหรือร่วมทุนทำอะไรใหม่ๆ ได้เงินจากค่าประกัน ปันผล เงินตกเบิก นักลงทุนอย่าวู่วามตามกระแส
ความรัก คนที่หายไปนานจะกลับมาอีกครั้ง แต่มาเพื่อติดต่อ ลองเชิงมากกว่า ความหวานในที่ทำงานจะเกิดขึ้นกับคนโสด ส่วนคนมีคู่สิ่งใดที่ทำร่วมกัน งาน ธุรกิจ กับคนรัก จะเฮงสองเท่าแต่ทะเลาะกันบ่อย
