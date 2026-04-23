เช็กดวง! ประจำวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
เร่งงาน มีเหตุที่ต้องแข่งกับเวลา รวมทั้งเรื่องส่วนตัว คนใกล้ตัวไว้ใจไม่ได้ อย่าเผลอเล่าความลับ จะกลายเป็นประเด็นส่วนรวม งานต้องเปลี่ยนวิธีการทำ หรือการนำเสนอ ค้าขายโปรโมชั่นปังๆ จะเรียกลูกค้าเก่ากลับมา วุ่นวายกับสังหาริมทรัพย์และการจัดระเบียบการใช้จ่าย อาจได้ของมีค่าหรือเงินก้อน เพราะความเสน่หา เสริมดวงหนุนดวงสุขภาพและคนสนับสนุน ทำบุญด้วยขนมหวาน
การแข่งขันเรื่องความรักค่อนข้างสูง คนโสดมีแต้มต่อเพราะมาก่อน แต่คู่แข่งมาทีหลังมักทำให้ไขว้เขว วัยเรียน เพื่อนร่วมชั้นร่วมสถาบันจะเข้ามาจีบเปิดเผย ส่วนคนมีคู่แล้ว คนรักงอแงเก่ง วันนี้ขยันง้อ ดูแลกันไว้เดี๋ยวหายเอง
คนเกิดวันจันทร์
ความสามารถโดดเด่น มีคนไม่กล้าเข้าหาเพราะกลัวจะสู้คุณไม่ได้ โดนปฏิเสธเพราะสเป็กสูงเกินไป ฟรีแลนซ์ยอมลดบางเรื่องเพื่อดีลระยะยาว การแข่งขัน ประกวดจะสมหวัง สายราชการ ปัญหามากจากความเยอะของเจ้านาย การใช้จ่าย รับเข้าไม่ค่อยอยากจ่าย อยากเซฟเงินมากกว่า เชิงลงทุนตลาดต่างประเทศเด่น จ่ายให้กับความผิดพลาดในสิ่งที่ไม่รู้ สุขภาพ โรคกระเพาะต้องใส่ใจ
มีลาภลอยมากับความรัก โดยเฉพาะคนมีคู่ มีลาภลอย มีข่าวดีเป็นส่วนแบ่งมาจากคนพิเศษ ส่วนคนโสด จะมีเพศทางเลือกมาชอบ ใจว่างๆ คนอายุน้อยกว่าเข้าหาและพวกเขาค่อนข้างคิดจริงจัง หย่าร้างตกลงได้บางส่วนเท่านั้น
คนเกิดวันอังคาร
ต้องแลกเปลี่ยน มีข้อดีด้อยที่คุณต้องดีล หรือรวมกลุ่มกับคนอื่น เพื่อการขับเคลื่อนและเพิ่มอำนาจในการต่อรอง เป็นปลายสัปดาห์ที่เหมาะจะออกตัวกับธุรกิจขนาดเล็ก การเริ่มลองสิ่งใหม่ หรือเรียนรู้สกิลใหม่ เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ใส่เสื้อผ้าใหม่ เปิดบัญชี จะเฮง ไม่เหมาะจะไปร่วมงานสีดำ จะขัดลาภ การเงิน นักลงทุนจะได้ช้อนซื้อสิ่งที่เล็งมานาน คอนเน็กชั่นส่วนตัวจะช่วยแก้ไขปัญหาสำคัญ
วิธีเก่าๆ คำพูดธรรมดา ทำให้คนโสดจีบเป้าหมายง่ายๆ หรือเริ่มได้รับสัญญาณตอบกลับมาในด้านดี คนมีคู่ อย่าให้คนรักตามใจมากไป จะทำให้ความสัมพันธ์สะดุด คนหม้ายมีลูกติด คุณตกหลุมรักครั้งใหม่ แต่พยายามเก็บทรง
คนเกิดวันพุธ
จะมีคนว่างงาน พลาดดีลสำคัญ เพราะการเปลี่ยนแปลงที่ควบคุมไม่ได้ แต่เส้นทางใหม่นั้นจะดีมากกว่า เพียงแค่ต้องอดใจรอ ลูกน้องจะควบตำแหน่งเจ้านาย ระวังคนสนิทโกง เอาเปรียบ เสียมิตรเพราะเรื่องเงินและธุรกิจ จับจ่ายตามประสงค์ ลงทุนกับตลาดน้องใหม่ ธุรกิจป้ายแดง ระวังอุบัติเหตุจากในบ้าน ในออฟฟิศ คนที่หายไปนานจะได้ข่าว พวกเขามาพร้อมข่าวดีที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณ
คนมีคู่จะเข้าสู่โหมดระยะห่าง ด้วยงาน การเรียน เรื่องส่วนตัว ข่าวลือเข้ามากระทบง่าย และมีบางคู่จะห่างหายไปเอง คนโสดเข้าหาใครชนคนมีเจ้าของแล้วบ่อยๆ คนที่อยากเป็นเพื่อน พวกเขาอาจมองเป็นคนรู้ใจเสียมากกว่า
คนเกิดวันพฤหัสบดี
เสื้อผ้าโทนเข้ม ดำ น้ำตาล ม่วง เทาจะนำโชค อย่าเล่นนอกเกม อย่าเดินนอกกรอบ ให้เพียงความคิดที่ใช้ไอเดีย จินตนาการเยอะๆ ความสำเร็จมาจากความคิดที่โดดเด่นกว่าการลงแรง การเงินเก็บไว้นิ่งๆ ไม่เหมาะจะขยับอะไรมากนัก บริหารเงินสด การรับจ่ายส่วนตัวอย่างมีสติ มักมีเหตุชักชวนให้เสียทรัพย์ตลอดวัน สุขภาพเจ็บป่วยจะเจอต้นตอโรค หมอดียาดีแต่ราคาแพง งดการเสี่ยงลาภลอย
อุปสรรคความรักจะมาจากครอบครัว ยังตั้งแง่ ไม่ยอมรับ จะเพศไหน ครอบครัวจะคัดกรองคนรักของคุณอย่างเข้มข้น คนคบหากันแล้ว ยังมีบททดสอบที่ชวนให้ทะเลาะกันบ่อยๆ ทายาทอาจได้ลูกแฝดที่นำโชคดีเข้าบ้าน
คนเกิดวันศุกร์
รับจบให้ทุกคนโดยไม่ได้ตั้งใจ วันนี้โดดเด่นกับความท้าทายในการแก้ไขปัญหา สุขทุกข์มีคนช่วยแบ่งเบา งานกระจายให้คนรอบตัวบ้าง เดี๋ยวจะไม่ทันเวลา หางานใหม่ ที่เดิมจะรั้งคุณไว้และดีกว่าโยกย้าย การลงทุน ช่วงบ่ายของวันเหมาะกับธุรกรรมการเงิน ช่องทางออนไลน์ ติดต่อแบบไม่พบหน้า จะสำเร็จ มีการเจ็บป่วยเกี่ยวกับกระดูก กล้ามเนื้อ ออฟฟิศซินโดรมทักทาย เสี่ยงโชคต้องสวนกระแส
คนมีคู่ทะเลาะกันบ่อย แต่เป็นการปรับจูนให้ความสัมพันธ์ดีขึ้น คนเลิกราจะกลับมาคุยกันด้วยธุระบางอย่าง ไม่เหมาะรีเทิร์น เพราะดวงคนโสดชาววันศุกร์ จะเจอคนใหม่ที่ดีกว่าเก่าในไม่ช้านี้ เพศทางเลือก มีคนโกหกปิดบัง
คนเกิดวันเสาร์
งานเอาอยู่ในทุกมิติ รับผิดชอบหลายตำแหน่ง หลายจ๊อบไปพร้อมกัน เป็นสองสามวันที่จะได้ห่างไกลคนสนิทและครอบครัว เพื่อทุ่มเทกับงานและการเรียน ค่าใช้จ่ายจะเบาลง เพราะวินัยและการห้ามใจของตัวเอง ไม่เหมาะจะติดต่อธนาคาร เงินนอกระบบคึกคัก ธุรกิจสีเทา ช่องว่างของระบบ ทำให้รับทรัพย์ สุขภาพภูมิแพ้ นอนไม่หลับ เครียด ยังรบกวนบ่อยๆ มีโชคลาภสัตว์สองเท้าและคนรู้จักเก่าๆ
คนแอบรัก อึดอัดเพราะเป้าหมายจะเข้ามาถามคุณตรงๆ และคำตอบจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ข้างหน้า ใครโสด อ่อนไหวกับคนแก่กว่า หรือทำตัวภูมิฐาน ด้านคนมีแฟน สุดสัปดาห์พบกันน้อย คุยกันไม่บ่อย แต่มีเรื่องเล็กๆ ให้ใจฟู
