เช็กดวง! ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
งานเล็กๆ อาจเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสำคัญ ต้องเข้าหาคนมียศตำแหน่ง มนุษย์เงินเดือนโดนเพ่งเล็งจากข่าวลือ อยากย้ายงาน สิ่งที่ลุ้นยังไม่สมหวัง การใช้จ่ายจะได้แบ่งเก็บที่ปลายทาง จ่ายจุกจิกเรื่องรายวัน ไม่เหมาะจะติดต่อธนาคาร การลงทุนตลาดในหรือต่างประเทศ เลือกเฉพาะที่ตนเองถนัดจริงๆ จะไม่ติดลบ สุขภาพ ระมัดระวังอุบัติเหตุจากสิ่งรอบตัว เลือดตกยางออก เพราะความเหม่อลอย
ความเลิฟจะมีคนยุ คนเป็นสื่อกลาง แต่ทำให้คนโสดเห็นภาพชัดเจน คนมีคู่ เข้าใจสถานะความรู้สึกของคนรักมากยิ่งขึ้น จดทะเบียนสมรส ขอแต่งงาน แจกการ์ด มักเกินงบแต่ตรงใจ แต่ให้ระวังโดนโกงเอาเปรียบไว้บ้าง
คนเกิดวันจันทร์
อุปสรรคเป็นคนอายุน้อยกว่า ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าคุณ แต่อยู่ในตำแหน่งสูง งานติดขัดเพราะความคิดเห็นแตกต่าง หรือมุมมองที่ไม่ลงรอย ธุรกิจปัญหาเก่าๆ จะเกิดขึ้น แต่สิ่งที่เคยชะงักจะกลับมาเคลื่อนไหว โปรเจ็กต์ จ๊อบพิเศษกำลังจะขยับ จ่ายเงินกับการดูแลตัวเอง นักลงทุน จังหวะอยู่ในช่วงเช้า หาเช้ากินค่ำได้รับเงินก้อนเพราะความสามารถที่ประทับใจ ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับเท้า ขา
ความรักทำให้คุณเข้มแข็ง จะโสดหรือมีคู่ การไม่ค่อยได้พบหน้าทำให้ความคิดถึงทำงานได้ดี แต่คนโสดจะกังวลใจ เพราะมีคู่แข่งมารหัวใจค่อนข้างเยอะ คู่ที่ไปกันต่อไม่ได้จะลดสถานะเพียงคนรู้จัก หรือเริ่มมีเหตุให้ค่อยๆ เว้นระยะห่าง
คนเกิดวันอังคาร
คนรู้จักนำข่าวและโอกาสดีมาให้ แต่คุณอาจต้องส่งต่อให้คนที่ไว้ใจหรือเกี่ยวข้องเพียงบางส่วน งานหลักค่อนข้างเยอะ โอกาสโยกย้ายไม่เด่นเท่าการยืมตัว ไปช่วยงานชั่วคราว คนในเครื่องแบบจะมีเรื่องร้อนใจ ยานพาหนะ การเดินทางจะโชคดีเกี่ยวกับเรื่องเงิน หรืองานที่มีมูลค่าสูง ทำบุญหรือกินอาหารเมนูสัตว์ปีกบ่อยๆ หนุนดวงการแข่งขันและปรับดวงสุขภาพ ลาภลอยมีได้มีเสียเท่าๆ ทุน
มีคนหลบหน้า ยังไม่พร้อมอธิบาย คนมีคู่ ไม่เหมาะจะเว้นระยะห่าง ต้องรีบปรับความเข้าใจจะดีที่สุด ส่วนคนโสด คุณจะได้รับฟังข้อแก้ตัวของใครสักคนมากกว่าความจริงใจ เซอร์ไพรส์เล็กๆ จากคนพิเศษ ทำให้สดใสได้ทั้งวัน
คนเกิดวันพุธ
อย่าลังเล สิ่งที่ทำอยู่ถูกต้องถูกเวลาและจังหวะ การเรียนเด่น จะได้ลาออก ปรับแผนการใช้ชีวิต แผนการทำงาน เพื่อพ่วงภาระเรื่องเรียนเข้าไปด้วย จ่ายเงินกับสุขภาพ ปัญหาระบบเลือด ความดันโลหิต เกลือแร่ในร่างกายอาจมีปัญหา ใช้จ่ายสบายๆ จังหวะเหมาะจะวางแผนทุ่มเงิน เตรียมทริปเที่ยวในฝัน หรือวางแพลนธุรกิจใหม่ๆ สินค้าเกาะกระแสจะเข้ากับดวง คนต่างถิ่นแปลกหน้าจะให้โชค
ส่วนความรัก คนใหม่สะดุดตา โดนตกหัวใจเพราะคนแปลกหน้าเช่นกัน อย่าใจอ่อนกับคนเก่าๆ ที่รู้จักกันมานาน หรือคุณอาจรู้ว่าใครแคร์เพราะมีคู่แข่งคนใหม่เข้ามาหา ส่วนคนแต่งงานแล้ว อย่าอินกับปัญหาในบ้านของคนรัก
คนเกิดวันพฤหัสบดี
อุปสรรคอยู่ที่ความคิดของคุณเอง คิดต่างได้ แต่อาจไม่เหมาะจะแสดงออกมาก วันนี้ทางเปิดกับการสอบสมัคร แข่งขันจะมีข่าวดี การลงทุนอยู่ในโหมดประหยัด เก็บตัว หรือถือครองสินทรัพย์เดิมจะอุ่นใจ อสังหาริมทรัพย์ให้คุณ โอนเปลี่ยนเจ้าของ ต่อรองซื้อขายแบบยื่นหมูยื่นแมวจะราบรื่นมากๆ อย่าใจอ่อนใช้เครดิตการเงินของตัวเองเพื่อคนอื่น ปรับดวง ทำบุญด้วยยารักษาโรคหรือค่ารักษา
คนโสดมีหวัง แต่ช่วงนี้ความหวังหรือความสับสนเรื่องความเลิฟ มักมาพร้อมคำปรึกษาของการพยากรณ์และความเชื่อ ระวังโดนของ คนว่างๆ เดินสายไหว้พระเสริมดวง เสน่ห์จะปัง แต่บางคนอาจพังเพราะสถานะคบซ้อนไม่รู้ตัว
คนเกิดวันศุกร์
ความเรียบง่าย มินิมอลทำให้เรื่องยุ่ง ยากผ่านสู่ความสำเร็จ เป็นช่วงเวลาขยับ ขยาย ปรับปรุงออฟฟิศ บ้าน หาทำเลใหม่นั่งทำงาน คนอยากย้ายงาน เหมาะจะอยู่ที่เดิมไปก่อน อย่าให้นาฬิการอบตัวหยุดเดิน การเงินของคุณจะชะงักไปด้วย เจ็บป่วยทางจิตใจมากกว่าทางกาย คำขอร้องของผู้ใหญ่ ทำให้คุณปฏิเสธยาก ทำบุญสังฆทานสด อะไรติดขัดจะมีทางสว่าง ใส่ใจการใช้เงินวันนี้ให้มากๆ
มีคนเปย์เพราะความรัก หรือได้รับจากคนที่เข้ามาติดพัน อาจมาพร้อมความทุกข์ หากสถานะไม่ชัดเจน คนโสดต้องเว้นระยะเพราะจะมีคนจู่โจมจีบคุณ ทั้งๆ ที่จบจากคนเก่าไม่เรียบร้อย ครอบครัวจะกลับมาพร้อมหน้า คนที่รอจะมาหา
คนเกิดวันเสาร์
จะได้ปลีกวิเวก เป็นวันชิลๆ ที่จะวางเรื่องยุ่งตรงหน้า ทำอะไรตามใจตนเอง บริวารช่วยเหลือและแบกงานได้ดี ไอเดียดีกับงานสื่อสาร การเขียน งานที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดีย คนในเครื่องแบบทำอะไรติดขัด เพราะเจอคนเล่นพวก การเงิน หมุนเงินเก็บออกมาใช้ การติดต่อสถาบันการเงิน ยังอยู่ในขั้นต่อรองหรือดำเนินการ ระมัดระวังการข้องเกี่ยวกับคนอื่นที่มีอำนาจโดยไม่ได้ตั้งใจ มีดวงตกงาน
มีลุ้นหมั้น โยกย้ายพร้อมคนรัก หรือวางแผนสร้างครอบครัว อุปสรรคช่วงนี้อยู่ที่ต่างคนต่างคิด แต่ไม่ยอมคุยกัน เพศทางเลือก มีทั้งคนต่างเพศเพศเดียวกัน เข้ามาเป็นตัวเลือกให้สับสน มีคู่รักได้สมาชิกใหม่ในบ้านก่อนแต่งงาน
