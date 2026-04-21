เช็กดวง! ประจำวันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
เสียสละสิ่งที่เคยอยากได้เพื่อส่งต่อให้กับคนอื่น เป็นวันปังๆ ในการออกจากบ้าน แต่งตัวโซะๆ การสอบแข่งขัน เป็นแถวหน้าในการทำงาน ติดต่องาน ดีลธุรกิจ ค่อนข้างโดดเด่นในความสำเร็จ ค้าขายทำเลใหม่ ตลาดใหม่ แม้ไม่อิน แต่คุณต้องเกาะกระแส จะได้กำไรงาม การใช้จ่ายจัดระเบียบใหม่ ระวังโดนโกง กับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ มัดจำ จะฉุดเงินในกระเป๋า สุขภาพเจ็บป่วยอาการดีขึ้น
ยอมถอย เว้นระยะห่างคุณจะชนะ มีลุ้นสมหวัง แต่ต้องให้เวลาช่วยตกตะกอนความชัดเจนในใจเสียก่อน คนตกงานอาจสมหวังในความรักก่อนคนอื่น คู่ที่แยกกันอยู่ จะมีคนเข้ามาแทรกให้คุณเทียบคำตอบในใจ คนมีคู่เสน่ห์แรงกับคนที่เป็นหม้าย ระวังรักสามเส้า
คนเกิดวันจันทร์
เพลงที่ชอบ อาหารโปรด อย่าลืมเลือกเอาไว้ใกล้ๆ ตัว ช่วยเสริมดวงการแข่งขันและกระตุ้นโอกาสทางการเงิน การลงทุนมาคู่กับงาน เรียกว่าวันนี้เด่นในการลงเงินและลงแรงไปพร้อมกัน งานประจำมีปัญหา มีคนอยากลาออกและอาจแพ้เสียงในหัวของตัวเอง การลงทุนตลาดสิ่งที่ถนัด สนใจยังซื้อขายได้ ของเก่า ของมือสองระวังของผิดสเป็กหรือย้อมแมว มีโชคลาภกับคนวัยไล่กัน เสี่ยงโชคตามคนอื่นจึงลุ้นสมหวัง
ส่วนเรื่องหัวใจฟังคำพูดของคนรอบตัว แล้วคุณจะไม่เสียใจ ไม่ว่าโสดหรือกำลังมีคู่จะไม่ถลำเกินไปในความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ มีคนเลือกตัดสินใจผิด กลับมารักตัวเอง คนรอบข้างรอคุณอยู่ คนที่กลับมาหา พวกเขาคิดจริงจัง แต่คุณลังเลและไม่มั่นใจคนตรงหน้า
คนเกิดวันอังคาร
ความมั่นใจอาจตกวูบเพราะคำพูดของคนอื่น อย่าเสียใจ แต่ให้แสดงออกให้เห็น ชาววันอังคารความสามารถล้นเหลือ แต่โดนกันซีน วันนี้เหมาะจะช่วงชิง แข่งขัน เป็นแนวหน้า หากเป็นเรื่องส่วนตัว ห้ามอ่อมยอมคนอื่น จะโดนเอาเปรียบตลอดไป ยานพาหนะ การเดินทาง มาพร้อมโชคและโอกาส อาจมีคนคิดโยกย้ายที่อยู่ หรือขยายธุรกิจ ทำได้ตามประสงค์ สุขภาพ แพทย์ทางเลือกอาจเป็นคำตอบที่ดีในตอนนี้
เรื่องเล็กอาจเป็นเรื่องใหญ่ของคนรัก เพราะพวกเขามองว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับชาววันอังคารนั้นดูดีเสมอ มีเซอร์ไพรส์ใจฟู วันติดลบจะยิ้มได้เพราะกำลังใจที่แสนพิเศษ เพศทางเลือก คนใหม่จะโดนรบกวนด้วยการติดต่อมาของคนเก่าๆ นัดเดตมีคนโดนเทไม่ทันตั้งตัว
คนเกิดวันพุธ
งานประจำ หน้าที่รับผิดชอบดูแลได้ดี ห่วงกังวลว่าจะทำงานไม่ทัน ปั่นงานข้ามวัน นอนไม่หลับพักน้อย หรือเป็นกังวลกับสิ่งที่เลือกตัดสินใจไปแล้ว สมัครงานใหม่นอกสายมีลุ้นสมหวัง การลงทุนควรชะลอเอาไว้ อาจมีเรื่องอื่นที่คุณจะต้องใช้เงินมากกว่า และมักเป็นเรื่องด่วน คนในเครื่องแบบ ระวังเดือดร้อนเพราะการโดนยืมใช้เครดิตการเงิน คนธรรมดาจะมีชื่อเสียง สุขภาพมีการวางแผนรักษาที่จริงจังดูแลใกล้ชิด
คนดูแลใจกำลังอ่อนแรง สถานะคนมีคู่ ราบรื่นแต่ดูแผ่ว ไม่หวาน ไม่ขม แต่ดูเรียบง่าย อย่าลืมเติมความหวานเพื่อครอบครัวชื่นมื่น จะได้ต้อนรับเขยสะใภ้ใหม่เข้าบ้านและพวกเขาอาจนำพาคนใหม่ๆ มาให้คนโสดรู้จักทางอ้อม รักต่างวัยปากเสียงบ่อยครั้ง อกหักยังทำใจ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
เน้นการทำงานให้เสร็จ รับผิดชอบเรื่องสำคัญ หน้าที่ของตัวเอง ต้องตัดบท ต้องปฏิเสธกับสิ่งที่เกินความคาดหมาย เกินความรับผิดชอบ จะได้ทำงานกับคนเก่ง มีความสามารถรอบตัว เป็นผู้ตามที่ดีเพื่อนเรียนรู้อะไรใหม่ๆ การค้า สนามเปิดกับน้องใหม่ในวงการธุรกิจ เจ้าของกิจการ อาจได้เตรียมทุ่มเงินกับการขยายหรือออกสินค้าใหม่ นักเก็บออมตลาดต่างแดนไปได้สวยๆ เสริมดวงทำบุญคนพิการ
สถานะความรักเป็นที่จับตามองของผู้ใหญ่ คนในครอบครัว หากคุณเป็นคนในแสงไฟอาจอึดอัด หรือการรวมญาติเป็นเรื่องไม่สนุก คนสนุกกับงานจะเป็นโสด โดนบอกเลิกแบบเงียบๆ วัยเรียนจะมีคนอายุต่างกันมากๆ มาจีบ เพศทางเลือก คุณกำลังมีคู่แข่งหัวใจที่มาทีหลัง
คนเกิดวันศุกร์
จะได้จับงานใหม่ ที่เดินคู่พร้อมกับงานเดิม หรือการเรียนที่มีความหลากหลาย ตัวเลือกใหม่ๆ ทำให้ตัดสินใจลำบาก ตลาดออนไลน์ การคุยติดต่อผ่านโซเชียลฯ ยังอันตราย สมหวังช้า มีคนชักชวนย้ายงาน ป้ายยาชักจูงให้คุณไปทำงานให้พวกเขา แต่คิดให้ดี อยู่จุดเดิมอาจดีอยู่แล้ว การเงินวันนี้ใช้จ่ายเบาๆ สบายๆ ลงทุนไม่เด่น แต่ไม่ติดขัดกับการซื้อของที่อยากได้มานาน ลาภมาจากคนอายุน้อย ฝันร้ายจะโชคดี
แต่ความหัวใจค่อนข้างติดลบ รักเขาข้างเดียวกำลังจะถอดใจ หรือคุณอาจกลายเป็นคนมาทีหลังในความสัมพันธ์ของคนอื่น ถอยก่อน เจ็บไว จบไว คนโสดที่พึ่งเจ็บเพราะความรักมา อย่าเริ่มต้นใหม่ในเร็วเกินไป และจะจบลงแบบเดิม พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวช่วงนี้เสน่ห์แรง
คนเกิดวันเสาร์
เป็นวันที่ราบเรียบ มองไปทางไหนอาจไม่มีเรื่องตื่นเต้น มนุษย์เงินเดือนอาจเป็นพี่เลี้ยงให้น้องใหม่ คอยดูแล คอยสอนงาน นักลงทุนสวนกระแสจึงจะได้กำไร ได้ควักเงินลงทุนกับเครื่องมือทำมาหากิน แต่มีเงินเข้ากระเป๋าจากการฟ้องร้องหรือคดีความ ตั้งหน้าจอเป็นรูปวิวท้องฟ้า ช่วยกระตุ้นดวงการเงิน สุขภาพสิ่งที่ป่วยบ่อยๆ อาการเดิมๆ จะเจอต้นตอของโรคในเร็ววัน งดเสี่ยงลาภลอย ของหายไม่ได้คืน
มีคนรอชาววันเสาร์มานาน พวกเขายินดีจะรักข้างเดียว หรือตัวคุณเองจะชอบใครสักคนมานานแล้ว มีโอกาสใกล้ชิดรู้จักกันมากขึ้น แต่การเริ่มต้นอาจกระทบกับงานและการเรียนในระยะนี้ ด้านคนมีคู่มีคนกำลังเข้าใจผิดว่าใจคุณว่าง อาจพุ่งเข้ามาจีบแบบไม่ทันตั้งตัว
