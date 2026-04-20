เช็กดวง! ประจำวันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
เรื่องยาก เรื่องง่าย ตัดสินใจเองลำบาก ต้องรอจังหวะหรือความคิดร่วมของคนอื่นด้วยเสมอ ทำให้งานล่าช้า ลุ้นงานใหม่ จะมีคนช่วยดันหลังแบบไม่เปิดเผย ธุรกิจมีคนอยากร่วมลงทุน มีคนอยากสานต่อ เรียนรู้งาน จะได้เปิดกว้างกับคนแปลกหน้า การเงินใช้และเก็บตามที่ตั้งใจ ลงทุนใหม่ เน้นเรื่องพลังงาน การเกษตร ยารักษาโรคค่อนข้างเด่น สุขภาพใส่ใจโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร อาจกำเริบ
ความเลิฟอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ ตรงไปตรงมา ชัดเจน แต่ต้องอดทนกับกรอบที่ครอบครัววาง และความกดดันมาตรฐานเขยสะใภ้ค่อนข้างสูง ด้านคนโสด คนใหม่ๆ ต่างบ้านเกิดมีลุ้นคบหากันจริงจัง เพศทางเลือกมีคนมาชอบ
คนเกิดวันจันทร์
วางตัวเป็นกลางจะดีที่สุด มีคนพยายามลากคุณเข้าพวก เลือกข้าง ทำใจลำบาก ระมัดระวังการลงเงิน แม้เป็นคนสนิทหรือเครือญาติ ก็อาจมีปัญหาขัดใจ ธุรกรรมธนาคารโดดเด่นตลอดวัน รวมทั้งการวางใบจอง บ้าน รถ ซื้อของมีมูลค่าชิ้นใหม่ๆ มีลาภลอยจากของเก็บของสะสม หรือเสี่ยงโชคตามคนใกล้ๆ ตัว การศึกษาจะมีแรงขยัน รีบจบ รีบทำงานให้ทันเพื่อน สุขภาพ พักน้อย นอนไม่หลับกังวลใจ
มีคนแอบคิดถึง คนที่เคยทำให้คนโสดโดนตกหัวใจมาก่อน คนพิเศษที่ไม่ใช่คนรัก แต่การกลับมาคราวนี้ มีแนวโน้มในทางที่ดีมากๆ แม้เดินหน้าไปแบบช้าๆ ส่วนคนมีคู่ ระวังปากเสียงเรื่องเงินในบ้าน สิ่งที่ลุ้นๆ คนรักจะสนับสนุน
คนเกิดวันอังคาร
มีการแข่งขันในสายงาน การทำงานเพื่อนร่วมงานจะเป็นคู่แข่ง มีการเปลี่ยนแปลงในบริษัท องค์กร ที่คุณจะต้องปรับตัวครั้งใหญ่ ฟรีแลนซ์จะมีคนจ้างงานประจำ ค้าขายต้องยอมลด ยอมจัดโปรเพื่อเรียกลูกค้าเก่า ระวังอุบัติเหตุในที่สาธารณะ ทำบุญด้วยเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ผ้าไตร เสริมดวงการแข่งขันและคนสนับสนุน สุขภาพ ติดขัดเกี่ยวกับการเบิกค่ารักษาพยาบาล หมุนเงินมาเพื่อเรื่องสุขภาพ
มีคนวัยเดียวกันมาชอบ แต่เหมือนคนโสดจะเสน่ห์แรงกับคนที่อายุน้อยกว่า มีคนเชื่อถือ นับถือ ความรักไม่ค่อยคืบหน้า เพราะเกรงใจสายตา การตัดสินของคนรอบตัว ด้านคนมีคู่แล้ว มีความชัดเจน เรื่องมรดก ทรัพย์สิน การสู่ขอ
คนเกิดวันพุธ
ต้องยอมแลกเปลี่ยน ถือทุกเรื่องทุกสิ่งรอบตัวเอาไว้ไม่รอด ต้องยอมลดอีโก้เพื่อความราบรื่น มนุษย์เงินเดือน มีงานสนุก มีความท้าทาย และการพบปะคนแปลกหน้า ทำให้ได้อะไรใหม่ๆ ค้าขายติดขัดเพราะบริวาร ระวังปัญหารายรับเข้ามาไม่เต็มจำนวน เพราะมีคนตัดตอนระหว่างทาง ตกงานจะได้งานใหม่จากสิ่งที่เคยสมัครทิ้งเอาไว้นานแล้ว เสริมปรับดวงสุขภาพและการเงิน ให้ทำบุญคนป่วยติดเตียง
อะไรที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอ การจากลา แยกกันชั่วคราว หรือเงียบหายไป ทำให้คนมีคู่หรือคนจีบกันใหม่ๆ ทรมานใจ แต่สักพัก คุณจะได้คำตอบให้หัวใจตัวเองที่ชัดเจนกว่าเดิม คนเก่าๆ เข้ามาทำให้สถานการณ์ของคนมีคู่มีสีสัน
คนเกิดวันพฤหัสบดี
เจ้านายใหม่ เพื่อนร่วมงานใหม่ ยังต้องปรับตัวเข้าหากัน ค้าขายและสายเจ้าของกิจการ ถึงเวลาปัดฝุ่นเรื่องที่ค้างเอาไว้ หรือรับช่วงต่อมาจากคนอื่น ทำให้เกิดการขยับ ธุรกิจเดินหน้า แม้จะต้องทำด้วยตัวเองพ่วงหลายตำแหน่ง การเจรจา ต้องมีคนกลางช่วยต่อรอง เป็นวันที่เหมาะจะติดต่อราชการ หรือเข้าหาสถาบันการเงิน เงินนอกระบบ ธุรกิจสีเทาโดดเด่น สุขภาพใส่ใจเรื่องช่องปาก ฟัน จะได้ซ่อมแซม
ส่วนเรื่องหัวใจต้องอยู่ไกลตัว รัก ชอบ ปลื้ม เก็บเอาไว้ก่อน มีหน้าที่อื่นให้คนโสดโฟกัส ส่วนคนมีคู่ คุณต้องปล่อยให้คนรักงอน โกรธไปสักพัก ค่อยกลับไปอธิบายปรับความเข้าใจ จะได้ของฝากจากคนพิเศษ มีดวงออกเดตคนที่ชอบ
คนเกิดวันศุกร์
ถึงเวลาแก้ไขปัญหา เรื่องส่วนตัว ธุรกิจ งาน ที่เคยวางเอาไว้ ต้องเร่งดำเนินการ ต้องใจร้ายกับคนอื่น เพื่อสนใจเรื่องของตัวเอง มีดวงตกงานแบบสมัครใจ แม้เป็นผู้ถูกเลือก แต่คุณอาจปฏิเสธนายจ้าง มีโอกาสเลือกเส้นทางให้กับตัวเอง เป็นวันที่เหมาะจะส่งใบสมัครงาน ยื่นซองประมูล การเงินและการลงทุนตลาดเกี่ยวกับอาหาร เคมีภัณฑ์ ไอที ค่อนข้างเด่น มีเรื่องทุกข์ใจเพราะคนสนิท
เพลงโปรด อาหาร ขนม อาจทำให้คนโสดคิดถึงคนเก่า หรือคนมีคูคิดถึงคนรัก โมเมนต์ดีๆ ของวันจากคนพิเศษ มักทำให้ยิ้มได้ตลอดวัน เป็นวันที่เหมาะกับการนัดหมายเปิดตัวคนรักกับครอบครัว หรือวางแผนงานมงคลของบ้าน
คนเกิดวันเสาร์
หลายเรื่องที่เกิดขึ้นอาจกลายเป็นเรื่องใหม่เรื่องเดียว ในทิศทางที่ดี ปัญหาจุกจิกกำลังลดลง คุณต้องใจเย็นๆ กับการปะติดปะต่อเรื่องรอบตัวให้กลายเป็นก้อนเดียวกัน เพื่อง่ายต่อการจัดการ งาน การเรียน มาคู่กัน เพิ่มสกิลใหม่ เรียนเรื่องน่าสนใจ ทำให้ดูแพงและโดดเด่นกว่าคู่แข่ง อาจได้ตำแหน่งที่ไม่เคยใส่ใจ สายราชการ เจ้านายจะแพ้ลูกน้อง ใช้จ่ายตามประสงค์ ลงทุนไม่เด่น แต่จะได้เงินตกเบิก
จะมีคนเสียอาการให้เห็น หรือเข้ามาสารภาพความในใจ คนมีโลกสองใบ คุณอาจโสด หรือถึงเวลาหยุดที่ใครสักคน มีดวงจดทะเบียนสมรส หรือรีเทิร์นรักเก่า แต่งงานกับคนเดิม เพศทางเลือก มีคนกลับมาหา มาขอโอกาสอีกครั้ง
