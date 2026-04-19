เช็กดวง! ประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
มีอะไรคุยตรงๆ ความเงียบทำให้คุณนั้นเสียเปรียบ การเรียน การงานจะไม่ขยับ ถ้าคุณและคนรอบตัวเก็บทรง ของเก่าของเดิมดีอยู่แล้ว อะไรใหม่ๆ ที่เข้ามามักมีปัญหา เน้นวิธีการเดิม จะปิดรอยรั่วได้อย่างดี การค้าธีมย้อนยุค ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น อาหารเมนูสัตว์ปีกกินบ่อยๆ ช่วงนี้การเงินจะคล่องตัว เป็นช่วงเหมาะสมจะลงนามเอกสารสัญญา ธุรกรรมธนาคาร การต่อรองที่มีมูลค่าสูง มีข่าวดีทางไกล
คนโสด อาจมีแฟนป้ายแดงหลังเทศกาลสงกรานต์ แต่คนใจยังว่าง มิตรเก่าๆ จะติดต่อเข้ามา เป็นเพื่อนคุยที่สบายใจ ดูกันไปยาวๆ คนมีคู่แล้ว มีความหึงหวงเกินเบอร์เพราะข่าวลือ คิดมาก เพราะคนที่เข้ามาติดพันกับคนรักของคุณ
คนเกิดวันจันทร์
ไม่มีอะไรเกินความสามารถ ถึงเวลาตั้งศูนย์ใหม่ สิ่งดีๆ ที่อยากทำเริ่มต้นได้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์นี้ วางการพักผ่อน แล้วเดินหน้าได้เต็มร้อย คนในเครื่องแบบลูกน้องหน้าเก่า เจ้านายหน้าเดิมจะกลับมาร่วมงานกันอีกครั้ง การสอบ การแข่งขันดีกับสนามที่คุณคุ้นเคยหรือเป็นแนวที่ถนัด งานอดิเรก อาจทำให้คนมีงานประจำลังเล อยากลาออกมาหาอะไรใหม่ๆ การลงทุนดีกับตลาดต่างแดน มีลาภจากบริวาร
เรื่องความเลิฟ จะมีคนพยายามช่วยเหลือเปิดแทาง แต่ไม่กล้าเปิดมาก เพราะเขากลัวชาววันจันทร์อึดอัด คำพูดลอยๆ มีคนใส่ใจ อาจตกหลุมรักคนธรรมดาที่ดูพิเศษขึ้น ด้านคนมีคู่ เรื่องเล็กๆ อย่าถือโกรธ จะทะเลาะกันหลายวัน
คนเกิดวันอังคาร
สิ่งที่เคยมองข้าม กำลังจะมีความสำคัญ อย่าใจอ่อนกับคนรู้จักที่เข้ามาเอาเปรียบ ทั้งลงแรงหรือค่าแรง จะผิดใจกันในระยะยาว ทำบุญด้วยรองเท้า ทำบุญสร้างถนน ช่วยขยับดวงการเงินให้ลื่นไหลมากขึ้น การโยกย้ายงานคุณจะมีโอกาสต่อรองความรับผิดชอบงาน หรือค่าแรงที่เหมาะสม ของหายไม่ได้คืน จ่ายเงินกับการซื้อของเครื่องมือทำงาน หรือได้วางเงินจองบ้าน รถใหม่ มีข่าวงานสีดำ
หลีกเลี่ยงการเจอคนรักเก่า ไม่ว่าคุณโสด หรือมีคู่ ช่วงนี้ คนรอบตัวคิดมาก มโนเก่ง อาจเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ของคนอื่นแบบมือที่สาม คนหย่าร้าง แยกกันอยู่จะค่อยๆ ห่างหาย คู่รักลุ้นทายาทจะมีข่าวดีในไม่ช้า มีดวงรีเทิร์น
คนเกิดวันพุธ
งานเยอะแต่เอาอยู่ งานกลุ่ม งานทีม ภาระอาจจะลงอยู่กับคนแค่คนเดียว เป็นวันสนุกๆ เบลอๆ ที่คุณจะอยู่กับงานไปทั้งวัน แต่การติดต่อประสานงานค่อนข้างมีปัญหา ลุ้นงานใหม่ต้องรอ ใช้เงินแก้ไขปัญหา เพื่อรันงานและธุรกิจให้ลื่นไหล อสังหาริมทรัพย์ให้โชคลาภ ความเจ็บป่วยของคนในบ้าน เครือญาติจะได้ช่วยเหลือดูแล เสริมปรับดวงสุขภาพและการแข่งขัน ทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง
มีโอกาสคุยกับคนรักเก่า เรื่องธุรกรรม หรือธุระของบุตรหลาน อาจมีเรื่องส่วนแบ่งทรัพย์สิน ที่ส่งต่อถึงทายาท ด้านคนโสดช่วงนี้คนอกหัก คนโดนเท ผิดหวัง มักมองคุณเป็นที่พักหัวใจ รักออนไลน์ ความสัมพันธ์ลุ้นๆ จะชัดเจนขึ้น
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ความง่ายๆ สบายๆ ทำให้งานและการเรียนไปได้ดี เป็นวันที่ดูเรียบง่ายของคุณ สมัครงาน หรือลุ้นตำแหน่งใหม่คุณ จะต้องออกแรงสู้กับเพื่อนร่วมออฟฟิศ และมีโอกาสสำเร็จเกินครึ่ง ดีลการค้าหรืองานที่ปิดจ๊อบไปแล้ว อาจต้องแก้ไขปัญหาใหม่ มื้อเที่ยงลองกินข้าวที่มุมทำงาน เรื่องติดลบจะพลิกเกม หรือการเจรจางานนอกสถานที่ คุณจะได้เฉิดฉาย ใช้จ่ายต้องประคับประคองให้ถึงปลายเดือน
แอบชอบใครเป้าหมายรับรู้ แต่พวกเขาไมาแสดงออก ดูๆ ไปก่อน คนโสดมีลุ้นในทิศทางที่ดี โดยไม่ต้องออกตัวมาก ความสัมพันธ์บางคู่จะจบไม่ลงเพราะปัญหาการเงิน จะโดนขอแต่งงาน ขอเป็นแฟน เลือกตกปากรับคำตามประสงค์
คนเกิดวันศุกร์
ทุกข์เพราะเรื่องของคนอื่นเข้ามากระทบ ตารางชีวิตอาจเปลี่ยน เพราะการเข้ามาของใครคนหนึ่ง ทั้งที่บ้าน หรือที่ทำงาน การเงินวันนี้เหมาะจะเปิดบัญชี ซื้อกองทุน มีรายรับเพลินๆ จากอาชีพเสริม มีคนคาดหวัง อย่าให้คำสัญญาหรือความเชื่อมั่นกับใคร หากไม่มั่นใจ ไม่เหมาะจะเดินทางไกล หางานใหม่นอกสาย จะโชคดี สุขภาพการเจ็บป่วยที่แอบซ่อน จะได้วางแผนรักษาอย่างจริงจัง หรือเตรียมผ่าตัด
คิดเยอะเกินไป ระวังเป้าหมายจะถอดใจ คนโสด คุณอาจได้วิ่งตามเป้าหมายหัวใจที่พึ่งรู้ใจตัวเอง ความสัมพันธ์ใหม่กำลังจะชัดเจน มีสีสัน ส่วนคนมีคู่ งอนให้รีบง้อ แต่คนรักดูแลเรื่องในบ้าน เรื่องส่วนตัวของคุณได้ดี น่าอิจฉา
คนเกิดวันเสาร์
คนสม่ำเสมอกำลังจะได้โอกาส อาจเติบโตที่เดิม งานสายเดิม คนว่างงาน สิ่งที่คุณวางมือไปนาน จะเรียกตัวกลับ ความเชื่อ กราบไหว้เคารพช่วยเสริมความมั่นใจ การเงินควบคุม ดูแลการใช้จ่ายได้ตามประสงค์ ทรัพย์สินอาจหมุนเป็นเงินสด ใครจับงานหลายอย่าง อย่าอ่อม อย่าปล่อยมือ ทุกอย่างยังรันไปด้วยกันได้ดี สุขภาพสายตา ระบบเลือดในตัว ระบบประสาท อาจมีอาการ ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ
อกหัก ผิดหวัง จะมีคนให้ซบอก แถมเป็นคนใกล้ๆ ตัว แต่หากคุณไม่จริงจัง ต้องห้ามใจ อย่าให้ความหวัง คนมีคู่ดูชื่นมื่น ดูแลกันเยอะ มีคนให้เวลากับครอบครัวมากขึ้น มีโอกาสให้ไปช่วยงานมงคล ช่วยปรับเสริมเสน่ห์ให้แข็งแรง
