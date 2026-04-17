เช็กดวง! ระหว่างวันที่ 18 - 24 เม.ย. 69

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย. - 14 พ.ค.
อย่าเชื่อคำพูดใครง่ายๆ เงินทุน เงินก้อน สิ่งที่ตกลงเอาไว้จะมีการเปลี่ยนแปลง มีคนฉีกสัญญา เจ็บป่วยอาการทุเลา จะเสียมิตรเพราะเรื่องเข้าใจผิด หาโอกาสทำบุญคนตกงาน คนไร้บ้านช่วยหนุนดวง
การงาน เรื่องเล่นๆ จับจริงๆ จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ทำให้สถานการณ์ในที่ทำงานดีขึ้น หรือตกงาน อาจเป็นเจ้าของกิจการป้ายแดงในไม่ช้า ซื้อมาขายไปไม่เด่นเทาสธุรกิจและงานที่ทำเองผลิตเองขายเอง
การเงิน ได้ค่าตอบแทนบางส่วน ได้เงินจากมัดจำ เงินตกเบิก ค่าแรงที่ช่วยเหลือคนอื่น หรืออาจมาในรูปแบบสิ่งของ ตกลงสิ่งใดควรทำสัญญาชัดเจนจะไม่ติดลบ เงินส่วนตัวใช้จ่ายตามประสงค์ไม่ต้องกังวล
ความรัก ทุ่มเทแต่อย่าลืมความสม่ำเสมอ คุณมีคู่แข่งหัวใจเป็นคนใกล้ตัว รักชอบใครต้องเก็บเอาไว้มากกว่าพูด เพราะอาจเสียเพื่อน ทำให้อีกฝ่ายอึดอัด ใครมีคู่แล้วทะเลาะกันเก่ง แต่การขยันง้อ ขยันเข้าหาดีต่อใจมากๆ
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค. - 15 มิ.ย.
หลีกเลี่ยงการแข่งขัน ช่วงนี้คุณเป็นผู้ตาม มากกว่าผู้นำ ดีลงาน สมัครงาน อาจไม่สมหวัง เรื่องส่วนตัว ทำให้สมาธิไม่ค่อยอยู่กับตัว สุขภาพของคนในครอบครัวต้องใส่ใจ ดูแลใกล้ชิด มีโชคลาภลอย
การงาน งานอาจก้าวกระโดด โดนเรียกตัวบ่อย เจ้านายเรียกหา ลูกค้าอยากคุยด้วย ยิ้มเข้าไว้ช่วยเปิดทางการเจรจา ได้รับความเมตตาจากคนใกล้ตัว อยากย้ายงานคิดดีๆ เพราะที่เดิมกับที่ใหม่มีข้อดีข้อเสียที่ต้องคิด
การเงิน เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ เปลี่ยนโทรศัพท์ เปิดบัญชี หรือเปิดดีลสำคัญ เป็นมงคล ใช้เงินเก่งพอๆ กับการหาเงินแต่เงินเก็บช่วงนี้มีน้อย งานอดิเรกจะซื้อขายได้เงิน รวมทั้งตลาดของเก่าของสะสม งดให้ยืม
ความรัก มีความเชื่อมาคู่กับความรัก คนโสดสิ่งที่ขอพรเอาไว้อาจถึงคิวในไม่ช้า คนไม่ตรงสเป็กที่ดีต่อใจ ควรอยู่ให้ห่าง รักต่างวัยหรือคนมีเจ้าของแล้ว ข่าวลือจะกระทบภาพลักษณ์ คนมีคู่ช่วงนี้ราบรื่นดี
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.
ความเดือดร้อนของคนรอบตัวทำให้ชาวเมถุนเป็นทุกข์ไปด้วย ช่วยเหลือตามเหมาะสม แต่อย่าอิน อาจเดือดร้อน ข่าวดีมาจากทางไกล มีสิ่งต้องตัดสินใจเลือก อย่าฟังความคนอื่นมากจะสับสน จะมีลาภลอย
การงาน ตำแหน่งจะขยับ แต่เงินเดือนอาจไม่เพิ่ม มีโอกาสทำงานให้คนหมู่มาก คนธรรมดาจะเริ่มเป็นที่รู้จัก ได้เป็นที่รู้จักของคนมากขึ้น แต่เป็นช่วงที่ขยัน พักน้อย โอกาสกำลังวิ่งเข้ามาหา ลุ้นงานใหม่จากคนรู้จัก
การเงิน เงินเก็บมีคนอยากยืม ของสะสม ของมีค่าอาจหาย มีการซื้อขายจากคนในครอบครัว ระมัดระวังการตกลงเรื่องตัวเลข ขยันตรวจสอบจะปลอดภัย จ่ายเงินกับของมีค่า สินทรัพย์ใหม่ๆ การลงทุนกับครอบครัว
ความรัก ระยะห่างทำให้มีคนเข้ามาคั่นกลางโดยง่าย คนมีคู่จะเจอคนใหม่ๆ และพวกเขาจะเข้ามาจีบ โดยไม่ได้สนใจว่าคุณมีเจ้าของแล้ว ส่วนคนโสด ต้องเปิดโอกาสตัวเอง เข้าไปคุยกับคนที่สนใจก่อนถึงมีลุ้น
ลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ก.ค. - 15 ส.ค.
เล็กแต่มีคุณภาพ ไม่เหมาะจะเดินเกมงานใหญ่ แต่จับเรื่องเล็กๆ คล่องตัว ครอบครัวจะสนับสนุนสิ่งที่คุณทำ ทางไกลจะได้กลับบ้าน คนต่างแดนให้ประโยชน์ สุขภาพปัญหาระบบทางเดินหายใจอาจกำเริบ
การงาน จัดมุมทำงานให้เรียบร้อยมีระเบียบ อย่าให้มีของรกบังระดับสายตา โดยเฉพาะสายบริหาร งานเล็กงานใหญ่ต้องรับมือ เป็นที่ไว้วางใจของคนหลายฝ่าย คนว่างงานอาจได้งานปุบปับ โดยเฉพาะคนว่างมานาน
การเงิน มีโอกาสเริ่มธุรกิจ แต่ไม่เด่นกับงานขายตรง เน้นเรื่องอาหารบริการ เครื่องดื่ม เข้ากับดวงชะตา จ่ายเงินกับการศึกษา วิชาใหม่ สกิลใหม่ เสียรู้เสียเงินกับเรื่องกฎหมาย การใช้จ่ายตัดส่วนเกินเก็บออมได้บ้าง
ความรัก หากคุณโสด คนที่อยู่นอกสายตากำลังจะปล่อยมือ แต่หากรู้ใจตัวเองช้า พวกเขาจะเก็บคุณเป็นเพื่อนคนพิเศษ มากกว่าคนรัก ส่วนคนมีคู่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการสร้างครอบครัว ช่วงนี้ดูแลกันดี
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
เป็นสัปดาห์ที่จะได้พัก การใช้ชีวิตประจำวันราบรื่น เอาอยู่ในทุกมิติ ความวุ่นวายเร่งรีบของคนอื่น อาจไม่ได้ด่วนจริง จะได้โชคจากการเดินทาง เป็นจังหวะที่เหมาะจะไปร่วมงานสีดำของคนรู้จักแล้วจะโชคดี
การงาน อย่าให้คนอื่นมองข้าม อย่าให้ความเงียบทำลายโอกาส ช่วงนี้อาหารเมนูสัตว์ปีก ช่วยหนุนดวงการทำงานและความสำเร็จ พ่วงหลายหน้าที่ จับงานหลายอย่าง ต้องเคร่งครัดเรื่องเวลา ค้าขายไม่โดดเด่น
การเงิน จับจ่ายกับของใช้รายวัน ช่วงนี้เก็บเงินเก่ง อย่าใจอ่อนกับการขอหยิบยืมทั้งเงินสดและของมีราคา
จะได้ลาภลอยในต่างแดน นักลงทุนตลาดฝั่งเอเชียยังสดใส มีรายจ่ายจากเรื่องงาน ลงเงินก่อนได้คืนทีหลัง
ความรัก ตัดใจยังไม่ขาด มีคนพยายามมูฟออน หรือคนมีคู่แล้วช่วงนี้แอบคิดถึงคนเก่าๆ บ่อยครั้ง ไม่เหมาะจะพบหน้า เพราะคนปัจจุบันพร้อมบวกตลอดเวลา ด้านคนโสด คุณไม่กล้าเปิดใจ เพราะยังเข็ดกับครั้งเก่าๆ
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
ต้องร่วมรับผิดรับชอบ ช่วงนี้โดดเด่นกับสิ่งที่ลงมือเองทำเอง อธิบายให้น้อย การค้าขายมากคู่แข่ง มีโอกาสทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ ช่วยปัดเป่าอุปสรรคในดวงชะตา การเจ็บป่วยเล็กๆ อย่านิ่งนอนใจ จะทรุดหนักได้
การงาน เร่งรับแต่เรียบร้อย มีมาตรฐานสูงและความเนี้ยบ ช่วงนี้บริวารกลัว เกรงไม่ค่อยกล้าเข้าหาหรือสู้หน้า จะได้เพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายคนใหม่ ที่ทำงานเข้ากันได้ยาก และมาตรฐานสูงกว่าที่เคยเป็นอยู่
การเงิน ไม่ค่อยควักจ่ายอะไร เน้นเก็บยาวๆ เซฟไว้อุ่นใจ แผนการลงทุนจะเปลี่ยนเพราะปัจจัยภายนอก ทำความสะอาดรองเท้าที่ใส่ประจำบ่อยๆ การเงินจะดีขึ้น จะได้ค้ำประกัน กู้ร่วม กับคนในครอบครัว
ความรัก มีคนเพศเดียวกับและต่างเพศ โคจรรอบชีวิตคนโสด ข่าวลือทำให้การตัดสินใจคบหายากยิ่งขึ้น คนสนุกกับงานจะเป็นโสดแบบไม่ทันตั้งตัว ครอบครัวที่ลุ้นทายาทยังไม่สมหวัง คนอยากเลิกยังไม่กล้าตัดใจ
ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
การทำงานโดดเด่น คิดตัดสินใจคนเดียวแม้ว่าจะเป็นงานกลุ่ม หรือสิ่งที่ต้องเข้าทีม สุขภาพดีขึ้น เจ็บหนักทุเลา หรือได้วิธีการรักษาที่เหมาะสม ทำบุญด้วยรองเท้า ถุงเท้า เสื้อผ้าช่วยเสริมดวงคนสนับสนุน
การงาน หลงลืมนัดหมาย ตารางการทำงานจะรวนเพราะเรื่องด่วน จัดระเบียบให้ดี เพราะหลังหยุดยาว คือเวทีการแสดงความสามารถท่ามกลางความกดดันหลายฝ่าย สมัครงานใหม่ ลุ้นสัมภาษณ์และมีโอกาสสูง
การเงิน ตกปากรับคำอะไรแล้วจะได้ตามนั้น ข้อตกลงทางการเงินมีคนเล่นตุกติก คิดไม่ซื้อ หรือซ่อนส่วนแบ่งอื่นๆ ออกจากบัญชี จะได้รับรู้เงินที่มาพร้อมกับช่องว่างของระบบ ติดต่อธนาคารและการลงทุนราบรื่น
ความรัก มาพร้อมกับข่าวลือ เรื่องเข้าใจผิด คนโสดจะเริ่มต้นใหม่ สถานะแฟนป้ายแดง มักมาพร้อมปัญหาเสียก่อน จึงจะสมหวัง ช่วงนี้มีเรื่องอื่นให้คิดทำ คนแต่งงานแล้วอาจละเลยครอบครัวอยู่บ้าง งดรักรีเทิร์น
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
การทำงานเล็กๆค่อนข้างโดดเด่นอาจสนุกกับงานอดิเรกมากกว่างานประจำ ครอบครัวมีปัญหามาปรึกษา อะไรใหม่ๆจะเกิดขึ้นเมื่อคุณยอมทิ้งเรื่องเก่า เรื่องเดิม วางในสิ่งที่เคยลุ้นมานานเสียก่อนแล้วจะดีเอง
การงาน ต้องฟังรุ่นพี่ นับอาวุโสด้วยประสบการณ์มากกว่าวุฒิการศึกษา สิ่งที่ทำมาอยู่แล้ว เป็นเรื่องดี แต่งานสายบริหาร สายสนับสนุนจะมีความท้าทายในการค่อยๆ เปลี่ยนองค์กร ตกงานจะได้งานใหม่คล้ายเดิม
การเงิน รับเข้าจ่ายออก เงินเก็บยังปลอดภัย มีแผนใช้เงินแต่วาระที่เฝ้ารอยังมาไม่ถึง การลงทุนเด่นท้ายสัปดาห์ ในตลาดอาหาร เครื่องใช้ในบ้าน เสื้อผ้า หรือการเกษตร อสังหาริมทรัพย์ติดลบ การกู้ยืมมีปัญหา
ความรัก มีคนตกหลุมรักคนที่ต่างกันมากๆ มีไลฟ์สไตล์ที่หาความคล้ายกันยาก แต่คนเหล่านั้นดีต่อใจ
ส่วนคนมีคู่อย่าตามใจคนรักจนติดลบ เรื่องไม่สบายใจคุยกันปรึกษากัน จะได้หนทางแก้ไขปัญหาที่ดีเกินคาด
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
ต้องเว้นระยะห่างกับคนรอบตัว สนิทมากไป รู้มากไปจะอันตราย ส่งผลแรงกับคนมียศ ตำแหน่ง หรืออยู่ในแสงไฟ คดีความ การฟ้องร้อง เปราะบาง เกิดขึ้นได้ง่าย ของหายไม่ได้คืน แต่มีลาภลอยจากบริวาร
การงาน ผู้ใหญ่จะให้โอกาสคุณ เป็นสิ่งเกินคาด ไม่คาดคิดมาก่อนการลองทำงานหรือสมัครงานนอกสายเก่าๆ มีลุ้นมากกว่าใคร คนธรรมดาจะได้ใส่เครื่องแบบ เจ้านายไม่ดันหลังแต่บริวารพร้อมชาร์ตเข้าช่วยเหลือ
การเงิน เงินเก็บเอามาต่อยอด เติมเข้ากับกิจการ ธุรกิจ หรือปรับปรุงสิ่งรอบตัวที่มีอยู่แต่เดิมให้ดีขึ้น กิจการที่ใช้บ้านเป็นออฟฟิศ ระวังการเงินกับบริวารให้มาก ด้านการลงทุนตลาดดีตั้งแต่ต้นสัปดาห์ห้ามผ่อนแรง
ความรัก เรียนรู้จากบทเรียนเก่าๆ ความรักกำลังโดนปรับจูนครั้งใหม่ คนมีคู่จะไม่เลิกรา และคนโสดจะเข้าใจตัวเองมากขึ้น การปัดฝุ่นครั้งใหญ่ในช่วงเดือนนี้ดีกับชาวราศีธนู แต่ไม่เหมาะขอความรักหรือขอหมั้น
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
ความตั้งใจโดนมองข้าม จุดยืนในความคิดของคุณกับคนรอบตัวไม่เหมือนกัน มีโอกาสทะเลาะกับคนรอบตัวโดยง่าย ตกงานได้งานใหม่แบบไม่ต้องลุ้น ความฝัน ลางสังหรณ์ ทักเตือนคนพาล คนโกงใกล้ตัว
การงาน ความสามารถพิเศษที่โดดเด่นทำให้คนปฏิเสธคุณไม่ได้ ได้รับการยอมรับทางความคิด มีโอกาสตัดสินใจเรื่องสำคัญมากขึ้นกว่าเดิม สายการแพทย์ สุขภาพ ระวังปัญหาคดีความที่พ่วงมากับงาน
การเงิน ของหายไม่ได้คืน จะได้เงินจากค่าทำขวัญ ค่าชดเชย เงินประกัน เชิงการลงทุน เน้นกระจายตัวก้อนเล็ก ซื้อขายได้ตลอดสัปดาห์ สุขภาพยังฉุดเงินเก็บมาดูแลรักษา ทองคำ สังหาริมทรัพย์จะได้ซื้อขายเปลี่ยนมือ
ความรัก คนโสดโดดเดี่ยวแบบสตรอง ช่วงนี้เป็นที่ปรึกษาหัวใจให้คนรอบตัว หรือดูแลคนในบ้านที่อกหัก มากว่าใส่ใจความรักของตัวเอง ส่วนคนมีคู่ ภาระของคนรักที่เคยเป็นเรื่องส่วนตัว จะได้ร่วมรับรู้และแบกรับ
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 ก.พ. – 12 มี.ค.
ความมั่นใจทำให้ทุกอย่างไปได้ดี แต่หากมั่นเกินจะโดนกันซีน สิ่งแวดล้อม การเมืองรอบตัว ทำให้ช่วงนี้อยู่ไม่สุข มีเรื่องที่คุณไม่รู้ แต่ต้องร่วมรับผิดชอบ สุขภาพโรคประจำตัว โรคพันธุกรรมจะกำเริบได้ง่าย
การงาน ค่อนข้างเด่นในการพัฒนาชิ้นงาน สิ้นค้า หรือการบริหารจัดการ จะเสียลูกน้องมือดี แต่ได้คนใหม่ที่พร้อมมากกว่าในไม่ช้า ค้าขายต้องต่อรอง ปล่อยจอยจะติดลบเชิงผลประโยชน์ งานมีผลประโยชน์ทับซ้อน
การเงิน รู้เขารู้เรา ต้องตรวจสอบรายรับจ่ายของตัวเองให้แน่ชัด มีคนคาดหวังผลประโยชน์จากส่วนแบ่งเล็กๆ ใครย้ายงาน คุณมีโอกาสเรียกค่าตัว ต่อรองค่าแรง ธุรกรรมธนาคาร ราบรื่นช่วงต้นสัปดาห์
ความรัก โอกาสเป็นของคนเข้าใจผิด คนดีเข้ากับดวงชะตาจะเข้ามาหาคุณ คนโสดมโนเก่ง ฝ่ายตรงข้ามคิดตรงกันกับคุณ แต่ต้องรอจังหวะอีกสักระยะหนึ่ง คนมีคู่อยู่แล้วขัดใจกับครอบครัว มีอะไรค่อยๆ พูดกัน
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
สิ่งที่ตั้งใจใกล้เข้าสู่ความสำเร็จ ปฏิเสธเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับตัวเอง เป็นสัปดาห์ของการแข่งขันกับตัวเอง เพราะมักโดนรบกวนเวลาพักผ่อน ระวังอุบัติเหตุจากน้ำร้อน ของร้อน ไฟ ไฟฟ้า งดเสี่ยงโชค
การงาน ต้องตามให้ทัน มักเจอคนเก่งมีความสามารถแต่เปลี่ยนใจบ่อย ทำงานได้ช้า เพราะรอการตัดสินใจของคนมีอำนาจ ฟรีแลนซ์เพลาๆ การเริ่มต้นใหม่ เน้นตามของเดิมดันตลาดและขยันเข้าหาลูกค้า
การเงิน สิ่งที่เคยเสียไป จะมีโอกาสตัดสินใจอีกครั้ง การลงทุน การซื้อขาย มีตัวเลือกที่ดีกว่าเดิมในมาช้า อย่ารีบร้อนเทขาย ช้อนซื้อในสิ่งที่มีมูลค่าสูง คำพูดมีราคา อย่าให้คำแนะนำใครลอยๆ จะเสียเปรียบ
ความรัก มีคนกลับมาหาแบบไม่เปิดเผยตัว พวกเขาอาจมองคนโสดในระยะไกล แอบส่องโซเชียลมีเดีย มากกว่าเข้ามาหาตรงๆ ใครมีคู่ ได้เวลาอธิบายหวานใจ เพราะเสน่ห์ทำงานดีเกินไป จนมีคนมาติดพันเยอะ
