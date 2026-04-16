“เลือกทางที่ใช่ ดีไซน์ชีวิตที่ชอบ” มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับนักศึกษาใหม่ทั้งประเทศ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดกว้างสำหรับผู้เรียนในทุกรูปแบบ มุ่งมั่นขยายโอกาสทางการศึกษา ให้เข้าถึงได้สำหรับทุกคน รับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2569 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมกันทั้งประเทศ ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา
พร้อมระบบการเรียนที่ยืดหยุ่นทั้งออนไลน์และออนไซต์ รองรับผู้เรียนทุกกลุ่ม ตั้งแต่นักเรียน นักศึกษา ไปจนถึงคนทำงานที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพในสายอาชีพ
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต และทางไปรษณีย์ (เฉพาะผู้ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)
วันนี้ – 19 มิถุนายน2569 ที่เว็บไซต์ https://iregis2.ru.ac.th
สมัครด้วยตนเอง 2 รอบ วันที่ 14 -17 พฤษภาคม 2569 และ 24 - 28 มิถุนายน 2569 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัด ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง เปิดรับ 9 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสื่อสารมวลชน และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ส่วนภูมิภาค เปิดรับ 4 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ และคณะสื่อสารมวลชน สาขานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล
นอกจากนี้ ยังเปิดสอนภาคพิเศษ 5 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ ทัศนมาตรศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ ผู้สนใจเรียนในคณะภาคพิเศษ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียน การรับสมัครนักศึกษา หรืออื่น ๆ ได้ที่คณะ
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เรียนล่วงหน้าด้วยระบบ Pre-degree สะสมหน่วยกิตเพื่อนำไปเทียบโอนเมื่อจบ ม.6
- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา (ปวส.) ที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตและเรียนต่อจนจบปริญญาตรีได้ภายใน 1–2 ปี
- ผู้จบปริญญาตรี ที่ต้องการเรียนต่อปริญญาใบที่ 2 สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้
- นักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยอื่น สมัครเรียนควบคู่กับมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้พร้อมกัน 2 สถาบัน
ค่าหน่วยกิต สำหรับการเรียนในส่วนกลาง หน่วยกิตละ 25 บาท ส่วนภูมิภาค หน่วยกิตละ 50 บาท และระบบ Pre-degree หน่วยกิตละ 50 บาท
โปรพิเศษ!! ลดค่าเทียบโอนหน่วยกิต 50% สำหรับนักศึกษาเก่าที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา และนักศึกษาระบบ Pre-degree
สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น 2 ติดตามข่าวสารFacebook : PR Ramkhamhaeng University, Line OA @rutoday, www.ru.ac.th
ฝ่ายรับสมัคร สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล อาคาร สวป. ชั้น 3
ส่วนกลาง โทร. 0-2310-8615, 0-2310-8623, 02-310-8000 ต่อ 4831, 4836-38
ส่วนภูมิภาค โทร.02-310-8624, 0-2310-8624, 02-310-8000 ต่อ 4834
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **