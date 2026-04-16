เช็กดวง! ประจำวันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
มีข่าวดีให้กรี๊ด มีความปังให้เฉิดฉาย เป็นสุดสัปดาห์ที่จะได้กระทบไหล่ เข้าหาคนดัง หยิบจับอะไรเรียนรู้จากคนรอบตัวให้เยอะ คุณจะได้สกิลใหม่ติดตัว งานย้ายชั่วคราวดีกว่าไประยะยาว เน้นการเก็บแต้มสะสมผลงาน การเงินจ่ายเยอะเรื่องที่อยู่ จะซื้อหรือซ่อมตามเหมาะสมไม่ขัดดวง แต่ช่วยปัดเป่าอุปสรรคในดวงทางอ้อม อุบัติ การบาดเจ็บเล็กๆ มาจากการเดิน หรือออกกำลังกายผิดท่า ต้องระวัง
การเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมเหมือนรีเซ็ตอีกครั้ง ชีวิตคู่ยังเดินหน้าต่อ ประคับประคองกันมากขึ้น คู่รักอาจมีทายาทใหม่ที่จะเข้ามาเปิดทางให้กับสองครอบครัว เป็นมงคลในบ้าน แม้ไม่ได้วางแผนเอาไว้ก่อน คนโสดเหงาๆ เพื่อนเท
คนเกิดวันจันทร์
ไอเดีย สิ่งที่คิดเอาไว้ช่วงวันหยุดถึงเวลาสานต่อ มีโอกาสได้เพื่อนร่วมงานคนใหม่ ติดต่อราชการ ดีลธุรกิจยังติดขัด ข้อตกลงไม่ลงตัว แต่สมัครงานอะไรไว้ เตรียมรับโทรศัพท์ฟังข่าวดี สิ่งทุกข์ใจมาก จากความกดดันเรื่องเวลา การเงินที่ยังต้องเซฟต่อการลงทุนที่ดูไม่เห็นปลายทาง ทำบุญด้วยอาหารเมนูสัตว์ปีก ช่วยเปิดทางเสริมความปังให้ดวงได้ มีโมเมนต์เสียดายสิ่งที่เคยปฏิเสธ ลาภมาจากสัตว์สองเท้า
แต่การเงินจะดีขึ้นเพราะคนรัก เดือดร้อน ทุกข์ใจไม่ต้องพูดแต่พวกเขาช่างสังเกต ใส่ใจจนแอบฮ็อป ส่วนคนโสดว่างๆ คุณจะจับได้ว่าคนที่เข้ามานั้นโสดจริงหรือมีเจ้าของแล้ว เป็นโอกาสในการขอเป็นแฟน แต่งงาน แจกการ์ด
คนเกิดวันอังคาร
งาน หน้าที่ประจำไม่น่ากังวล เอาอยู่ และทำได้ดี แต่คนจับหลายเรื่องพร้อมกัน ถือเป็นวันยุ่งๆ ที่เวลาแทบไม่พอ อาจมีการหลุดนัดหมาย ไปผิดวัน ผิดที่นัดอยู่บ้าง ลงทุนเลิศตลอดวัน แพ้เสียงในหัว ซื้อของที่อยากได้ มีดวงตกงานแบบสมัครใจ นัดหมายนอกเวลากับเจ้านายหรือบริวาร ช่วยให้การทำงานกลุ่มดีขึ้น จะได้ฝืนเข้าสังคมเพื่อรู้จักคนใหม่ๆ เสริมดวงช่วงนี้เติมน้ำมันตะเกียง บริจาคของมือสอง
ลุ้นรักใหม่จะมีคนเข้ามาแทรก แถมเป็นคนที่เข้ามาชอบคุณ มากกว่าไปชอบคนอื่นก่อน ใจเริ่มไม่อยู่กับตัว ด้านคนมีคู่แล้วควาทคิดถึงกำลังทำงาน โกรธงอนไปงั้นๆ รอคนมาใส่ใจ ตามง้อด่วนๆ ปรับดวงลดปากเสียง ทำบุญกับบริวาร
คนเกิดวันพุธ
สิ่งเข้าใจผิด ข่าวลือเท็จ จะส่งผลดี ชาววันพุธจะมีโอกาส ที่คนอื่นมองไม่เห็น หยิบจับอะไรสำเร็จโดยง่าย และมีช่องทางการค้า เปิดดีลธุรกิจที่อยู่นอกแผน ไม่เหมาะจะติดต่อกับคนนอก ควรมีคนกลางช่วยเจรจาจะดีกว่า การลงทุน ช่วงวันหยุดแจ่มใส หรือติดต่อธนาคารที่เปิดในวัน
หยุดจะเป็นมงคล การเดินทางมีอุปสรรค ระวังตกรถ หรือมีเหตุที่ทำให้ทริปนั้นช้าลง ลาภลอยมาพร้อมเรื่องร้อนใจ
เสื้อผ้าสีสว่าง สบายตา ช่วยเสริมดวงเสน่ห์และคนเมตตา ครอบครัวจะเปิดทาง เริ่มยอมรับกับรักที่คบหากันมานาน เพศทางเลือก คุณต้องออกแรงง้อ วางฟอร์มจะโดนคนอื่นแซงหน้า ส่วนคนว่างๆ มีคนคุยถูกใจที่ยังไม่โดนตก
คนเกิดวันพฤหัสบดี
โดนเอาเปรียบ ทั้งๆ ที่รู้ มีคนคิดว่าคุณตามเขาไม่ทัน จะได้ซ้อนแผนการงาน ธุรกิจ ผลประโยชน์ อึดอัดเพราะความลับรอบตัว การลงทุนเด่นในช่วงบ่าย สังหาริมทรัพย์ กองทุน สลาก เหมาะกับการซื้อขาย มีคนอยากซื้อในสิ่งที่คุณไม่ได้ตั้งใจขาย คำพูดเป็นมงคล มีคนเชื่อถือ เป็นพรกับผู้รับ ทำความสะอาดห้องครัวในบ้านให้สะอาด โชค โอกาสการแข่งขันจะมีความสำเร็จ โรคประจำตัวจะกำเริบ
คนมียศตำแหน่ง คนที่ต่างสังคมกันมากๆจะเข้ามาตกหัวใจ คนโสดจะไม่รู้เบื้องหลังของคนที่เข้ามาเท่าไร แถมอยู่นอกสเป็กอีกต่างหาก ด้านคนมีแฟนแล้ว เรื่องเล็กๆ ต้องรีบอธิบาย อย่าให้เข้าใจผิดข้ามวัน ลุ้นทายาทยังต้องรอ
คนเกิดวันศุกร์
โดนเปรียบเทียบ เอาเปรียบ หรือต้องแข่งขันกับคนใกล้ตัวตลอดเวลา มีการสร้างความสำเร็จ ผลงาน จากความกดดัน สุขภาพขัดใจคนทำงานและเรียน แบกร่างป่วยๆ ไปทั้งวัน การเงินได้รับสิ่งที่ตกลงเอาไว้ ส่วนแบ่งชัดเจน ลงทุนระยะยาวหรือในต่างแดนอาจติดลบ อุปสรรคให้ไหว้พระในบ้าน พ่อแม่ ครอบครัวจะช่วยเหลือคุณ สองสามวันนี้ไม่เหมาะจะไปร่วมงานสีดำ จะมีเคราะห์ตามมา
ความเลิฟดีต่อใจและสนับสนุนกันค่อนข้างมาก ยิ่งคบหา ยิ่งผูกพัน งาน การเรียน จะค่อยๆ สว่างมากขึ้น หรือพาแฟนไปเปิดตัวกับเพื่อนฝูงบ้าง จะเฮง คู่รักที่เลิกรา คุณต้องยอมเสียผลประโยชน์ เพื่อให้เรื่องเก่าๆ จบลงและเป็นอิสระ
คนเกิดวันเสาร์
ยิ่งหนียิ่งต้องพบ คนทำงานนอกออฟฟิศ หรือนั่งทำงานจากบ้าน สิ่งที่มีปัญหาจะได้รับการแก้ไขราบรื่น มนุษย์เงินเดือนอาจลดสถานะเป็นฟรีแลนซ์ การลงทุนและกิจการส่วนตัว จะได้หุ้นส่วนคนใหม่ คนในแสงไฟจะแจ้งเกิดไกลบ้าน ธุรกิจ ยา อาหาร สุขภาพโดดเด่นในตลาดลงทุน เป็นวันเหมาะจะลงนามเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข ทำบุญคนตกงาน คนไร้บ้าน หนุนดวงสุขภาพและการแข่งขันให้ปัง
เจอใครบ่อยๆ อาจโดนตกหัวใจแบบไม่ทันตั้งตัว รักออนไลน์ คนห่างไกล ดูใกล้ชิดมากกว่าคนที่พบหน้าทุกวัน ความรักต่างถิ่นโดดเด่นในดวงคนหม้าย คนที่ทะเลาะกัน อย่าหัวร้อน เว้นระยะสักพัก อารมณ์จะเย็นค่อยเจรจา
