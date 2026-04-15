เช็กดวง! ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
ค้าขายจะคึกคัก ธุรกิจขนาดเล็กการขยาย ต่อยอด ซื้อ เซ้ง กำลังจะเกิดขึ้น มีการส่งต่อธุรกิจให้ทายาท ส่งมอบตำแหน่ง ที่ต้องลงสนาม การหางานใหม่ติดขัดเรื่องวุฒิและเอกสาร การเงิน ใช้จ่าย แบ่งลงทุน และเก็บออม คนใกล้ตัว อย่าไว้ใจให้หยิบของมีค่า งานประจำสิ่งที่อยากผลักดันจะโดนขัดขวาง ทำอะไรไปตามลำดับขั้นตอน อย่าคิดทางลับ จะมีปัญหาการเงินตามมาติดๆ สุขภาพมีปัญหาเรื่องสายตา
คนรักจะเข้ามาวุ่นวายในชีวิต จัดระเบียบดูแลชีวิตของคุณ สักพักจะชินไปเอง ส่วนคนโสด แอบอกหักเพราะคนที่ปลื้มมีคนรักใหม่ ระยะทางทำให้คู่รักเป็นโสด หวั่นไหวต่อข่าวลือ คนใจว่างๆ เผลอตกหลุมรักคนติดตลกช่างเจรจา
คนเกิดวันจันทร์
ใช้เสียงหัวเราะเปิดทาง คนรู้จักกันอยู่แล้วจะช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาทำให้เรื่องยุ่งๆง่ายขึ้น และเป็นคอนเน็กชั่นที่ได้เปรียบคนอื่นแบบส่วนตัว งานประจำเด่นในสายราชการ คนในเครื่องแบบ มีความท้าทายในการแก้ไขปัญหาและเร่งสร้างผลงาน มนุษย์เงินเดือนมีโอกาสเตรียมลาออก การเงินแบ่งใช้แบ่งเก็บ การใช้จ่ายอยู่กับภาระประจำ การลงทุนช่วงเช้าเหมาะสมเปิดบิล หรือปิดดีล
มีคนกลับมาทำให้คิดถึง มักเป็นคนเก่าๆ ที่คุณชอบหรือเคยเข้ามาจีบคุณ มิตรเก่า ที่พบกันใหม่ในสายเรียน สายงานมีลุ้นพัฒนาในอนาคต ส่วนคนมีคู่ความคิดเยอะทำให้นอยด์ งอน นั่งหล่อสวยรอคนมาง้อ และรอค่อนข้างนาน
คนเกิดวันอังคาร
เรื่องเก่า วิถีเดิมเหมาะสม ไม่ใช่วันที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ทำตามขั้นตอนเดิมให้ดีที่สุด เรียนรู้ศึกษาจากคนรอบตัว จะได้รับการยอมรับ แต่งตัวปังๆ ออกจากบ้านหากคุณต้องไปดีลธุรกิจ การสอบ การประกวดจะได้เงิน คนเบื้องหลังต้องไปยืนในแสงไฟจะได้เงิน ได้ชื่อเสียง คนมีคดีความ สิ่งเคารพที่คุณนับถือ จะหนุนดวงให้เรื่องจบไวขึ้น ทำบุญเกี่ยวกับการศึกษา อุปกรณ์การเรียน เรื่องติดลบจะพลิกเกม
คนชอบอะไรคล้ายกัน หากโสดจะมีเรื่องไปคุยไปทำความรู้จัก การออกเดตสองสามวันนี้ เหมาะจะไปพร้อมเพื่อนฝูง ช่วยกันสแกนตรวจสอบคนที่เข้ามาจีบได้อย่างดี ภาระในบ้าน ทำให้คนมีคู่ไม่ค่อยมีเวลาให้ครอบครัว
คนเกิดวันพุธ
มนุษย์เงินเดือน มีทั้งข่าวดีและร้ายจากนายจ้าง ต้องยอมตัดผลประโยชน์บางเรื่องเพื่อรักษางานเอาไว้ คนทดลองงานจะมองหาที่ใหม่ มากกว่ารอลุ้นบรรจุ นายจ้างต้องง้อบริวาร การเงินเพื่อนจะเอาเปรียบ มิตรจะถอยเป็นคนรู้จัก การลงทุนเด่นในช่วงบ่ายและดีในตลาดในประเทศ การเจรจาต่อรองจะดี หากอยู่กับมื้ออาหาร งานเลี้ยง ร้านกาแฟ สุขภาพเด็กเล็กในบ้านจะไม่สบายแบบปุบปับ
คนอกหักจะโชคดีเรื่องความรัก คนมีตำหนิ คนที่เคยผิดหวังเหมือนกันเข้ากับดวงชะตา ใครบางคนเสียสมาธิ เพราะคนใหม่ที่เจอกันไม่นาน มีคู่การคาดหวังทำให้มีปากเสียง มีโอกาสปรับความเข้าใจ อย่าด่วนตัดสินใจ รับฟังให้มาก
คนเกิดวันพฤหัสบดี
คนใกล้ตัวหวังดีประสงค์ร้าย เป็นวันที่ไว้ใจคนไม่ได้นอกจากตัวเอง ทำอะไร ปล่อยให้คนอื่นสงสัยแล้วเฉลยตอนจบ ค้าขายทำเองขายเองลื่นไหล ซื้อมาขายไปอาจค้างสต็อก เป็นวันเหมาะติดต่อราชการ ดีลงานนอกสถานที่ เจ้านายจะทดสอบคุณแบบเงียบๆ จ่ายเงินกับค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ประกันสุขภาพ นักลงทุนสังหาริมทรัพย์และกองทุนโดดเด่น สัตว์เลี้ยงในบ้านให้โชคลาภลอย
ปากร้ายใจดี เข้มงวดแต่แอบตามใจกับคุณคนเดียว ลองมองดีๆ คนโสดมีสเป็กนี้อยู่ใกล้ตัว คนหม้ายจะมีสายแบดบอยมาตกหลุมรัก คนแต่งงานแล้ว เรื่องในบ้านต้องช่วยกันแก้ไขปัญหา มีคนจะออกจากงานเพื่อมาดูแลครอบครัว
คนเกิดวันศุกร์
งานที่ทำเป็นทีมใกล้ความสำเร็จ มีคนขอเอี่ยวเอาเครดิต ต้องอยู่ให้ห่าง คนทำงานนอกสถานที่ ถึงเวลาโยกย้ายกลับออฟฟิศ ข้อผิดพลาดจะทำให้พักงาน โดนสอบสวนวินัย การเงินกู้ยืมตามประสงค์ หมุนเงินใช้จ่ายทั้งเงินสดและบัตรเครดิต ลงทุนระยะยาว ธุรกิจที่เคยชะงัก จะเริ่มได้สานต่อ ระวังอุบัติเหตุที่อาจส่งผลต่อการบาดเจ็บกระดูกกล้ามเนื้อ มีลาภลอยจากเรื่องเก่าๆ ที่ตามลุ้นมานาน
คนโสดมีเสน่ห์ อาจได้ของฝาก ของขวัญ ขนม จากคนมากหน้า มีเสน่ห์และต่อยอดไปถึงการทำงาน ใกล้ชิดคนที่แอบชอบ ดีต่อใจและงานก้าวหน้า ส่วนวัยเรียนอาจติดลบ ด้านคนมีคู่ คนรักจะสนับสนุน แม้ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เลือก
คนเกิดวันเสาร์
ระวังอุบัติเหตุในที่สาธารณะ บาดเจ็บไม่มาก แต่เป็นกระแสในกลุ่มคนสนิทให้แซวทั้งวัน การเรียนกลับมามีอำนาจ คนวุฒิสูง มีสกิลหลากหลายจะได้เปรียบ อาจแซงหน้าคนทำงานที่ชั่วโมงบินสูงกว่า โอกาสเติบโตกำลังเข้ามา การเงินลุ้นปิดหนี้ เงินก้อนกำลังเข้ามือ วางเงินจองบ้าน รถ ราบรื่น ทำความสะอาดหน้าต่าง กระจกในบ้านบ่อยๆ การเงินจะปัง เป็นช่วงสัปดาห์เหมาะจะหล่อสวยด้วยแพทย์
ง้อใครอธิบายตรงๆ จะหายโกรธ คนมีฟอร์มจะอกหัก คู่ห่างไกลจะเริ่มต้นใหม่กละบมาคุยกันบ่อยขึ้น เพศทางเลือกขัดใจคนใกล้ตัวเพราะมีเป้าหมายเดียวกัน หนุนดวงความเลิฟ ให้ช่วยงานแต่งงานคนรู้จัก จะช่วยปรับดวงเสน่ห์
