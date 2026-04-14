เช็กดวง! ประจำวันพุธที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
คำขอร้องของผู้ใหญ่ทำให้ไม่กล้าปฏิเสธ มีทั้งเรื่องที่นำไปสู่ความปังและเรื่องที่มีปัญหาเป็นของแถม รับปากอะไรมาต้องรีบทำ จะได้แสดงผลงานเต็มที่ การเดินทางหรือนัดหมายสำคัญ มีอุปสรรคทำให้เวลาเลื่อน ตารางเปลี่ยน อย่าหัวเสียกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ เพราะคุณจะได้สิ่งใหม่ดีๆ เข้ามาเช่นกัน ใส่เสื้อผ้าสดใส โทนพาสเทล จะช่วยเสริมดวงการเงิน การแข่งขันให้โดดเด่น ลาภลอยเน้นตามเรื่องเก่าๆ
มีอุปสรรครักใหม่เพราะคนใกล้ตัวไม่เปิดทาง แม้คุณกับหวานใจจะคุยกันรู้เรื่อง แต่โลกใบของพวกเขา คนใกล้ชิดยังไม่ยอมรับคุณง่ายๆ ต้องผ่านบททดสอบพวกเขาเสียก่อน การหมั้น สู่ขอจะเกิดขึ้น เป็นเวลาเหมาะสมที่ดี
คนเกิดวันจันทร์
รับรู้ รับฟังแต่ไม่ตัดสิน จะมีคนเข้ามาปรึกษาเรื่องส่วนตัวหรือธุรกิจ ที่คุณสามารถให้คำแนะนำได้แบบเป็นกลาง อย่าเข้าข้างเลือก่ายจะเดือดร้อน โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มาก โหมดพักผ่อน เหมาะกับการทำอาหารกินเองในบ้าน จะช่วยเปิดดวงรับทรัพย์ นิสัยที่ติดตัวมาตั้งแต่เด็ก ช่วยเปิดทางให้คุณเข้าหา ตีสนิทกับคนรอบตัวได้ง่าย ด้วยความชอบคล้ายๆ กัน ช่วงนี้ไอเดียดี มีปัญหานอนไม่หลับ
คนเคยรักอยากเข้ามาปรึกษาเรื่องหัวใจ ถ้าอึดอัดให้รับปฏิเสธ คนอยู่ก่อนแต่ง อาจมีทายาทคนใหม่ หรือถึงเวลาจูงหลานเข้าไปกราบคนในครอบครัว ซื้อเครื่องนอน หมอน ผ้าห่มเข้าบ้าน จะช่วยปรับดวงทุกสเตตัสหัวใจในช่วงนี้
คนเกิดวันอังคาร
เดือดร้อนเพราะการร่วมรับรู้เรื่องของคนใกล้ชิด แต่งานที่ทำ การเรียนที่ลุ้น มีความวุ่นวายที่เข้ามาพร้อมกับความโชคดี ทดลองงาน ฝึกงาน จะได้เป็นตัวจริงแบบนอนมา ค้าขายสินค้าเทศกาล ลงทุนระยะสั้น เดินหน้าได้เต็มกำลัง ใครยังหยุดพัก ใจอยู่ไม่สุข เพราะมักมีงานติดต่อเข้ามาบ่อยๆ การติดต่องานที่ไม่ได้วางมัดจำจะโดนเท เป็นวันที่ต้องใส่ใจในการลงทุน เรื่องทองคำ พลังงาน ค้าปลีก
เสริมดวงความรักด้วยการถวายดอกไม้หอมหน้าพระในบ้าน หรือทำบุญกับคนหย่าร้าง บ้านแตก ช่วยปรับดวงความสัมพันธ์ได้ คนเก่าจะกลับมาคุย อย่าใจอ่อนแพ้ทาง เพราะเป็นสถานะที่คงอยู่ไม่นาน จะจบแบบครั้งเก่าๆ
คนเกิดวันพุธ
ความเรียบง่าย สบายตา ธรรมชาติคือความสำเร็จ ไม่ต้องหวือหวา คนที่มองยศ ตำแหน่ง ชื่อเสียงเป็นของนอกกาย ผู้คนเหล่านี้หากพบเจอต้องรู้จักกันไว้ และพวกเขาจะสนับสนุนคุณ ที่อยู่มีเกณฑ์วางแผนย้าย หรืองานจะได้โยกตัวเองไปช่วยจุดอื่น การใช้จ่ายสบายๆ ควบคุมได้ แม้ภาษีสังคมจะมาก สุขภาพอาการดีขึ้น การเปลี่ยนยา เปลี่ยนการใช้ชีวิตช่วยปรับสมดุล บนบานศาลกล่าว ต้องรีบแก้ไข
คนปัจจุบันจะสนับสนุนคุณ แม้ว่าคุณจะมองดูน่าเบื่อ หรือซ้ำซาก แต่กำลังใจ คำอวยพรเล็กๆ ในบ้าน ช่วยเสริมกำลังได้ดี หากคุณออกไปลุยงานนอกบ้าน คนโสดมีคนเจ้าชู้รายล้อม การหมั้น การเตรียมงานมงคล จะเลื่อนวาระ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
สุ่มเสี่ยงแต่ต้องลงสนามในเรื่องที่ไม่รู้ ไม่ถนัด ต้องไหว แม้ใจบอกว่าพอก่อน เป็นวันที่ต้องเหนื่อย ออกตัวก่อนคนอื่นและปิดจ๊อบทีหลัง มีชัยชนะกับการสอบ การออดิชั่น เสื้อผ้าโทนฟ้า ครีม เขียว น้ำตาล เสริมดวงบริวาร ทองคำติดลบ ระวังโดนโกงค่าแรง ค่าตัว หรือเรื่องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ช่วงนี้จรดสิ้นเดือน ขยันตื่นเช้าใส่บาตรอาหารโปรด ช่วยลดอุปสรรค เปิดทางความสำเร็จให้ง่ายขึ้น
ติดเฟรนด์โซน เป็นคนพิเศษ แต่สถานะยังไม่ขยับ คนที่ปลื้มพวกเขาจะมีคนใหม่ๆ ที่แสดงออกว่าจีบแบบตะโกน หรือคุณอาจเสียสิทธิ์ลุ้นคบหาเพราะมัวแต่ช้า ส่วนคนมีคู่ พยายามให้เวลากับทางบ้านและครอบครัว จะไม่โดนงอน
คนเกิดวันศุกร์
เพลงโปรด อาหารที่ชอบ ขนมที่ปลื้มเป็นอาวุธที่ดีของวันนี้ หยิบมาไว้ข้างกาย กินบ่อยๆ ย่อมเปิดดวงลดอุปสรรค การเดินทางมาหาของคนแปลกหน้ามาพร้อมโอกาส แม้จะไม่ใช่ที่คุณรอคอย งาน การเรียนปรับนิดๆ หน่อยๆ ทุกอย่างไปได้สวย เป็นวันที่เหมาะจะเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ กระเป่าสตางค์จะโชคดี เชิงการลงทุน มีเงินเก่าๆ จะได้คืน ต่อยอดทุนเดิมจะเหมาะสม วางแผนขยายออฟฟิศจะปัง
เจ็บป่วยลงกับคนที่ลุ้นทายาท สุขภาพของทั้งสองฝ่ายต้องมาก่อน หรือประคับประคองคนตั้งครรภ์ให้ดี คนแต่งงานใหม่มีข่าวดีเรื่องบุตรหลานจากคนรักเก่า งานมงคลย่อมเกินงบแต่โดนใจ มีคนมาง้อ ต้องเล่นตัวนิดหน่อย
คนเกิดวันเสาร์
ตัดสินใจไปแล้วจะมีคนขอให้ทบทวนใหม่ คนตกงาน ที่เก่าๆ จะกลับมาง้อ ต่อรองได้เล็กน้อยและเริ่มต้นใหม่ได้ดี ส่วนการรองานใหม่ยังไม่ถูกเลือก ใครอยู่ในโหมดวันหยุดเป็นวันปังๆ ที่คุณจะจัดบ้าน โละของเก่า อย่าเสียดาย เพราะจะทำให้คนอยู่อาศัยป่วย การเงิน การลงทุนที่มองข้ามมาตลอด จะเป็นจุดบอดให้โดนโจมตีโดนเอาเปรียบ สุขภาพตลอดวันมักโดนโจมตีด้วยแพ้ยา แพ้อาหาร โรคกระเพาะ
ง้อบ้างงอนบ้างสลับไป คนมีคู่ดูมีสีสันในความสัมพันธ์รักที่ต่างวัยมากๆ ยังมีอุปสรรคด้วยจุดยืนและความคิด ส่วนคนโสดสนิท เสน่ห์ทำงานดีกับคนเพศเดียวกัน อย่าให้เรื่องความสัมพันธ์ กระทบชื่อเสียงหรือความน่าเชื่อถือจะติดลบ
