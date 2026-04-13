เช็กดวง! ประจำวันอังคารที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
แลกเปลี่ยน ยื่นมารับไป ไม่สามารถถือทุกสิ่ง หรือเลือกทุกข้อเอาไว้กับตัวเอง ปัญหาคาใจ ลองคุยกับญาติๆ คุณจะได้วิธีการน่าสนใจในการแก้ไขปัญหา หาโอกาสกราบเท้าพ่อแม่ขอพรปีใหม่ จะหนุนดวงการแข่งขันและความสำเร็จ การใช้จ่ายช่วงนี้อาจเกินงบที่ตั้งไว้ มีลาภจากสัตว์สองเท้า ได้เพราะความสนิทเสน่หา แต่หากเป็นอสังหาริมทรัพย์ จะมาพร้อมกับปัญหาที่ต้องแก้ไขเสียก่อน สุขภาพทรงตัว
คนโสดที่มีหลานๆ ในบ้าน พวกเขาอาจเป็นคนเปิดทางรักครั้งใหม่ให้คุณ มักเป็นคนที่พบหน้าเจอกันบ่อยๆ และพวกเขาจะโดนคุณตกเต็มๆ เพศทางเลือก คนโลเลจะโดนเท คนคิดมากอาจโดนเเซงหน้า คนมีคู่ทายาทคนใหม่จะมาหา
คนเกิดวันจันทร์
ความแปลก แตกต่าง ทำให้คนจับจ้อง งาน เงิน โอกาสเข้ามาทักช่วงวันหยุด ถ้าไหวตัวทัน คุณจะโตแบบก้าวกระโดนในระยะยาวของปีนี้ ค้าขาย น้องใหม่ในวงการ ยังต้องผ่านบททดสอบอีกมาก แม้มีความแตกต่าง การใช้จ่ายสบายๆ ทำบุญด้วยอาหาร น้ำดื่ม และดูแลญาติๆ ช่วยเสริมดวงบริวารและลดอุปสรรคในชีวิต สุขภาพ การวางแผนรักษาจริงจัง กับโรคใหม่ๆ กำลังจะเกิดขึ้น งดเสี่ยงลาภลอย
คนโสดหนักใจเพราะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่ง มีข้อดีข้อเสียที่ตัดสินใจยาก คนมีคู่ อาจรู้สึกหมดใจกับความสัมพันธ์ อยากปล่อยมือ อยากเลิกแต่ยังไม่กล้าเปิดเกม เพศทางเลือก ลองให้โอกาสคนที่เข้ามาสารภาพแล้วจะดี
คนเกิดวันอังคาร
มีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไข งานด่วนจะเข้ามาช่วงวันหยุด การเดินทางหัวเสียเพราะเพื่อนร่วมทริปเรื่องเยอะ ตรวจเช็กสภาพยานพาหนะก่อนล้อหมุน จะไม่เสียเวลา มีคนในบ้านไม่สบายปุบปับ จะมีวาระเปลี่ยนแปลงงาน ที่อยู่เพื่อดูแลคนป่วยในบ้าน ของหายได้คืน การฟ้องร้อง คดี จะชนะแม้มีรายจ่ายมาก ทรัพย์สินถึงเวลาเอามาหมุนเป็นเงินสด เพื่อใช้จ่ายและรักษากิจการส่วนตัว งดเสี่ยงโชค
จีบใครมักนก ชอบใครมักอกหัก เพราะคุณเป็นตัวเลือกมากกว่าเป็นหนึ่งเดียว ทำบุญผ้าไตร เสื้อผ้ามือสอง ช่วยให้ความรักคนโสดมีเข็มทิศชัดเจน ส่วนคนมีคู่ตามใจแฟน ดูแลครอบครัว กินอาหารเมนูไข่ เสริมดวงเสน่ห์ความเลิฟ
คนเกิดวันพุธ
ต้องเรื่องเยอะไว้ก่อน อย่าไว้ใจสิ่งที่เข้ามา ทั้งงาน เงิน สิ่งของ ตรวจสอบซ้ำๆ เพื่อความสบายใจ จะได้รับรู้สิ่งที่ไม่ถูก ไม่ผิดกฎ แต่อยู่นอกระบบ เป็นวันที่เดินทางไกล ยิ่งขับรถเองยิ่งดี ทำบุญคนชรา คนไร้บ้าน เปิดดวงการแข่งขัน ที่อยู่อาศัยให้โชค สุขภาพใส่ใจปัญหาระบบเลือด ระบบน้ำในตัว ติดต่อสถาบันการเงินที่เปิดในช่วงวันหยุดจะโชคดี อย่าให้ใครเข้ามาตีสนิทเกินความเป็นส่วนตัวจะเดือดร้อน
คำพูดเชื่อถือไม่ได้ มองคนรู้ใจให้มองที่จุดยืนและการกระทำ คู่ที่คบหามานาน อาจเหมือนคนไม่รู้จัก เพราะนิสัยแท้จริงของคนข้างกายกำลังจะเฉลยออกมาช้าๆ เพศทางเลือก มีคนรู้ว่าคุณชอบเขา แม้จะพยายามเก็บทรงมานาน
คนเกิดวันพฤหัสบดี
เปิดดวงรับปีใหม่ไทย ซื้อเครื่องครัวของใช้ในบ้านชิ้นใหม่ๆ หรือเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านจะเป็นมงคล คนย้ายบ้านช่วงวันสองวันนี้ก็ปังไม่แพ้กัน การใช้จ่ายอยู่กับใจตนเองและเรื่องส่วนตัวเป็นหลัก ค้ำประกันได้ตามเหมาะสม อย่าเข้าหุ้นลงขันกับเครือญาติ เชิงการลงทุน เน้นออกสินค้าใหม่ ขยายต่อจากธุรกิจเดิม ดีกว่าเริ่มจากศูนย์ ได้เงินจากเบี้ยเลี้ยง เงินประกัน ค่าปรับ สุขภาพสารอาหารไม่สมดุล
รู้จักใครบางคนมากกว่าเดิม ข้อมูลส่วนตัวจากคนรอบกาย เป็นประโยชน์กับคนโสดและคนที่แต่งงานกันใหม่ๆ คนรู้ตัวช้าต้องออกตัวให้แรง มิเช่นนั้น ฝ่ายตรงข้ามเขาไม่รอคุณแล้ว มีเซอร์ไพรส์เล็กๆ ให้ยิ้มได้ ระวังจะเป็นมือที่สาม
คนเกิดวันศุกร์
ความลับยังปลอดภัย ไม่เหมาะจะคุยงาน แต่เน้นปั่นงานส่วนตัวจะเกิดผล วัยเรียน เตรียมโยกย้ายไปสู่อะไรใหม่ๆ ใกล้ๆ บ้านจะดีกับดวงชะตา การพักผ่อน อยู่บ้าน ให้ญาติมาหา ช่วยเสริมดวงการเงินและกระตุ้นความสำเร็จ การแข่งขันต่างๆ ไม่เหมาะจะเจรจาเรื่องมรดก ธุรกิจที่ผ่านคนกลางระวังโดนโกง สุขภาพระบบทางเดินหายใจ ไซนัสจะแสดงอาการบ่อยครั้ง ระวังอันตรายจากที่มีคนหมู่มาก
ไม่ต้องนัดเดตก็อาจพบคนที่ปลื้มตามที่ต่างๆ แบบไม่ทันตั้งตัวไม่ได้เตรียมหล่อสวย เปิดเกมเข้าหาได้ในช่วงนี้ ส่วนคนคบหาแล้ว คำพูดมีความย้อนแย้ง เชื่อถือไม่ได้ อย่าจริงจังหรือมั่นใจกับการให้คำสัญญา อกหักจะดีขึ้นช้าๆ
คนเกิดวันเสาร์
ต้องยกทีม ยกพวก ทำอะไรคนเดียวเหมือนไม่มีน้ำหนักในการต่อรอง แม้มากคนจะดูมากความ แต่ความหลากหลาย ทำให้คุณได้เปรียบในการต่อรองเรื่องส่วนตัว งาน การเรียน จะเป็นวันหยุดที่คุณจะได้ยุ่งกับผู้คนที่รู้จักกันอยู่แล้ว เรื่องทุกข์จะได้รับการแก้ไข คนมีเครดิตจะช่วยเรื่องการเงินหรือกู้ชื่อเสียงให้ ระมัดระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับน้ำร้อน ไฟ ไฟฟ้า มีลาภลอยรับเงินจากคดีความหรือสุขภาพ
ร้อนตัวยิ่งร้อนใจ ความสัมพันธ์ค่อนข้างคิดไปก่อน เรื่องจริงยังไม่เกิดขึ้น ทะเลาะกันเพราะความเป็นกังวล ส่วนคนโสด เกี่ยวพันเป็นมือที่สามแบบไม่ทันตั้งตัว หรือโดนป้ายความให้เข้าใจผิด คนที่รอคอยจะได้พบ จะได้ข่าวคราว
