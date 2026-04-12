ไม่ไหวแล้ว..ไปอีก 2 ปี!! “ดวงเมือง” ชี้ ขัดขา-สูญเชื่อมั่น สงครามลากยาว แนะใช้ IT ฝ่าวิกฤต

วิกฤตประเทศจะหมดไปเมื่อไหร่? คำตอบจากดวงเมืองชี้ “ดาวบาปเคราะห์” เข้า “พระเสาร์” แทรก “ความทุกข์ยาก-ลำบาก” นี้ยาวไป 2 ปี
ส่วนดวงโลก ดาวอังคารชี้ “สงครามตะวันออกกลาง” ลากถึง มิ.ย. ถึงจะร้ายแต่ไม่มาก เพราะมี “ศุกร์” หนุน “พฤหัส” ช่วยเสริม “พระอาทิตย์” ให้รอดตัวไปได้
** “ทุกข์ยากอีก 2 ปี” ขัดขาตัวเอง ทำเชื่อมั่นมอด **
นี่แค่ต้นปี 69 ยังเจอวิกฤตขนาดนี้ โดยเฉพาะ“น้ำมันแพง”ที่ทำเอาประชาชนท้อ จากสภาวะข้าวของแพง จนต้องร้องเป็นเสียงเดียวกันว่า “พอแล้ว...รวยไม่ไว้แล้ว!!”
หลายคนเกิดคำถามว่า ชีวิตปีนี้จะเป็นยังไงต่อ? ถ้าให้วัดจากการเคลื่อนไหวของ “ดวงเมือง” ที่เปลี่ยนผ่านในโอกาส “ขึ้นปีใหม่ไทย” แล้ว กูรูด้านโหราพยากรณ์อย่าง “คฑา ชินบัญชร” มีคำตอบให้
โดยคอนเฟิร์มว่า “เคราะห์กรรม” จะอยู่ไปยาวๆ อีก “2 ปี”!! โดยเฉพาะช่วงปลายเดือน เม.ย. ที่นอกจาก “ดาวเกตุ” จะย้ายเข้าราศีมังกรแล้ว “ดาวเสาร์” ที่เป็นตัวแทน “ความลำบาก-ทุกข์ยาก” ก็จะเข้าสู่ “ราศีมีน” ด้วยเหมือนกัน
“เสาร์นี่อยู่ตั้งปี 2 ปีแน่ะ ไม่ใช่แค่เฉพาะเมืองไทยนะ ก็เรียกว่าทุกหย่อมหญ้า ทั่วโลกก็จะเป็นไปด้วย”
“ดาวเสาร์ที่ย้ายตั้งแต่ 13 ก.พ. จะส่งผลยาวไปจนถึง ปี 2571-2572 ดาวดวงนี้จะส่งผลทั้งโลก ไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยอย่างเดียว”
“คนรวยก็รวยมาก คนทำมาหากิน หาเช้ากินค่ำ ก็จะเหนื่อยหน่อย”
เท่านั้นยังไม่พอ “ดาวอังคาร”ที่เกี่ยวข้องกับ “ความขัดแย้ง-สงคราม”ยังย้ายเข้า “ราศีกุมภ์”ตั้งแต่เดือนก.พ.ก่อนจะเข้า “ราศีมีน-ราศีเมษ-ราศีพฤษภ”คือดาวอังคารนี้ จะอยู่ยาวๆ จนถึง “21 มิ.ย.”ซึ่งแปลว่า “สงคราม”ในตะวันออกกลาง จะกินเวลายาวๆ ไปจนถึง “หลังสงกรานต์”
แต่โหรรายนี้ทำนายไว้ว่า ตั้งแต่ 12 มิ.ย. อาจเริ่มมี “สัญญาณที่ดีขึ้น”เพราะดาวอังคารเริ่ม “ย้ายออก”แล้ว
ส่วนความเคลื่อนไหวด้าน “การเมือง” หลังสงกรานต์ เตือนให้ต้องระวังเรื่อง “ขัดแข้งขัดขากันเอง” เพราะ “ดาวพุธ”
ตัวแทน “การพูด-การเจรจา” จะเข้าสู่ “ราศีเมษ” ที่มี “ความร้อนแรง” ผลักให้คิดเร็ว-ทำเร็ว กล้าได้-กล้าเสีย ตั้งแต่ช่วง 24 เม.ย.เป็นต้นไป
{สงครามอาจยืดยื้อ ไปถึงหลังสงกรานต์}
“เพราะฉะนั้น ถ้าพูดถึงการเมือง ก็ค่อนข้างจะยังมีความร้อนแรงอยู่ แล้วก็ต้องระวังเรื่องของการ สกัดขาตัวเอง อันนี้สำคัญมาก ก็อาจจะส่งผลเสียในเรื่องของความน่าเชื่อถือ หรือความเชื่อมั่นได้”
ถ้าอ่านจาก “ดาวเกตุ” “ดาวเสาร์”และ “ดาวอังคาร” สิ่งที่ต้องระวังหลังสงกรานต์คือ ประเด็นเรื่อง “ความขัดแย้ง” “สงครามที่ยืดเยื้อ”และ “อุบัติเหตุ”3 อย่างหลักๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อปากท้องคนไทย
“ส่งผลในเรื่องความเป็นอยู่ ที่อาจจะลำบากมากขึ้น”
“มันก็จะเหนื่อยยาก ลำบากไปอีก 2 ปี เพราะว่าไอ้ดาวเสาร์ กว่าจะย้ายอีกทีนึง เข้าราศีเมษ ก็ปี 2571 ดี-ไม่ดี จะเหนื่อยยากกว่าเดิม เพราะว่าพอ เม.ย.71 ที่ดาวเสาร์ย้ายเนี่ย ย้ายเข้าดวงเมือง”
{“คฑา ชินบัญชร” กูรูด้านโหราศาสตร์}
** โชคดีในดวงร้าย “ลำบากแน่” ให้หนุนด้วย “เทคโนโลยี” **
ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้หมายความว่า “ดวงเมืองไทย” หลังสงกรานต์ จะแย่ไปทั้งหมด เพราะยังถือว่าโชคดีในดวงร้าย ที่ได้ “ดาวศุกร์” “ดาวพฤหัสบดี” และ “ดวงอาทิตย์” เข้ามาช่วย “ไม่ให้ซวยหนัก” ไปกว่านี้
เนื่องจาก “ดวงอาทิตย์” คือสัญลักษณ์แห่ง “ทิศทาง” และ “ความชัดเจน” ซึ่งจะย้ายเข้าสู่ “ราศีเมษ” ช่วง 22 เม.ย.
ถ้าแปลเป็นดวงเมืองก็หมายถึง ผู้ปกครอง หรือรัฐบาล จะมีความชัดเจนเรื่องนโยบาย และสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้คมขึ้น
“ถ้าเป็นรัฐบาล ถ้าเป็นผู้ปกครองสถานการณ์บ้านเมือง ก็บอกว่าตั้งตัวได้ ถือว่ามาถูกทาง ที่ผ่านมาอาจจะสะเปะสะปะ งงๆ ก่งก๊งหน่อย”
บวกกับพลังของ “ดาวศุกร์” ดวงดาวแห่ง “ทรัพย์” ที่กำลังจะย้ายเข้า “ราศีพฤษภ” ที่เป็น “ธาตุดิน” ในช่วง 22 เม.ย. ซึ่งจะทำให้เกิดผลดีต่อดวงเมืองสุดๆ คือส่งให้ “การเงิน” นิ่งและมั่นคงมากขึ้น
“สินค้าที่เกี่ยวกับเกษตร ธุรกิจส่งออก ก็ถือว่าดีขึ้น”
“คิดว่าจะดีขึ้นกว่าเดิม รวมไปถึงช่วงปลายเดือน เม.ย.ไปแล้ว ทั้งในเรื่องการลงทุน ทั้งเรื่องของเหล็ก โลหะ ทองคำ แร่แรร์เอิร์ธ (Rare Earth Elements) พวกนี้ก็จะดีขึ้น”
แล้วพอเข้าปลายเดือน พ.ค. จะยิ่งดีขึ้นกว่าเดิม เพราะมี “ดาวพฤหัสบดี” เข้ามาเป็น “ผลดี” กับดวงเมืองในด้าน “การเงิน” และ “เศรษฐกิจ” จึงถือว่าเข้ามาเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดี
“พอดาวพฤหัส ย้ายในช่วงราศีกรกฎ ก็จะเบาบางลง คือในช่วง 31 พ.ค. ทิศทางมันก็เริ่มดีขึ้น ชัดเจนขึ้น”
“ถือว่าย้ายแล้ว ให้คุณมากกว่าให้โทษ ที่หนักก็จะกลายเป็นเบา ที่ร้ายอาจจะไม่ถึง กลายเป็นดี ถือว่า มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง”
เพราะ “ดาวพฤหัสบดี” คือดาวครู หรือดาวแห่ง “การเรียนรู้” นั่นหมายความว่า ถึงแม้สถานการณ์บ้านเมืองภาพรวม อาจต้องลำบากยาวๆ ไปอีก 2 ปี แต่สุดท้ายจะ “ปรับตัว” และ “พออยู่รอดได้” ท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้น
ตามหลักฮวงจุ้ย นี่คือ “ยุค 9” ที่เป็นธาตุไฟ ซึ่งเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ “พลังงาน” และ “IT” จะรุ่งเรือง
ดังนั้น ไม่ว่าจะทำงาน หรือปั้นธุรกิจอะไร ก็ขอให้มีเรื่อง IT เข้ามามีส่วนร่วม อย่างน้อยคือเรื่อง “สื่อโซเชียลฯ” แล้วจะทำให้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ทำให้อีกหลายชีวิตไปรอดได้ในภาวะวิกฤต
“ดวงเมืองหลังสงกรานต์จะเหนื่อย แล้วก็จะมีแรงกดดัน ในเรื่องการดำเนินชีวิต แต่จะมีทิศทาง ในการดำเนินชีวิต และมีเป้าหมายที่ดีขึ้น หลังจากปลาย เม.ย. ไปถึง พ.ค.
สถานการณ์ต่างๆ จะค่อนข้างเอื้ออำนวย ให้ดวงเมือง รวมไปถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตดีขึ้น อาจจะแปลได้ 2 อย่าง คือเรามีหนทางที่ชัดเจนขึ้น มีเป้าหมายที่รู้ว่า จะไปยังไง
อย่างที่ 2 แปลว่า เราชินกับมันแล้ว เราปรับตัวได้ ก็ขออย่าให้เป็นอย่างที่ 2 แล้วกัน”
สกู๊ป : ทีมข่าว MGR Live
ขอบคุณภาพ : Facebook "FC Anutin", IG @khatha_chinbanchorn
