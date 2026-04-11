มุมมืดคลินิก!! โทร.ล่อเหยื่อ ลวงตรวจด้วย “โรคทิพย์” ไม่ปล่อยกลับจนกว่าจะ “ควักตังค์”

เปิดมุมมืดธุรกิจสุขภาพ “ตรวจภูมิแพ้แฝง”แผนขายคอร์สสุขภาพ ที่ไม่ว่าตรวจยังไง ร่างกายก็ผิดปกติ เพราะนี่คือ “โรคทิพย์”ที่คลินิกบัญญัติศัพท์ขึ้นมาเอง!!
แพทย์ฟัน นักกฎหมายชี้ มองมุมไหนก็ “ผิดกฎหมาย”แถมทั่วโลกเตือน อย่าหาตรวจไปมั่ว เพราะมันไม่มีประโยชน์
** น้องๆ คอลเซ็นเตอร์ “โทร.สุ่ม-ล่อมาจ่าย” **
คุณได้รับสิทธิ์ VIP ตรวจ “ภูมิแพ้แฝง”ฟรี แบบพรีเมียม!!
ระวังให้ดี ถ้าได้รับสายโทรศัพท์แนวนี้ แสดงว่าคุณกำลังตกเป็นเหยื่อ เหล่า “คลินิกสุขภาพสายเทา”ที่ใช้ผลการตรวจโรคที่อาจ “ไม่มีอยู่จริง” ในทางการแพทย์ มาลวง “เหยื่อลูกค้า”
เรื่องนี้มาจากประสบการณ์ตรงของ “หมอม็อด” (นพ.ฒัชชณพงศ์ จงเจริญยานนท์)กุมารแพทย์เฉพาะทางโรคระบบทางเดินหายใจ และเวชบำบัดวิกฤต โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท เจ้าของเพจ “หมอม็อด หมอเด็กขอเล่า”
เล่าว่ามีคลินิกสุขภาพแห่งนึง โทร.มาเสนอคอร์สตรวจ “ภูมิแพ้แฝง”ให้แบบ “ฟรี” ฟังดูเหมือนจะดี แต่น้อยคนจะรู้ว่า นี่คือ “กลลวง” ของเหล่าธุรกิจสุขภาพ ด้วยการปิดท้ายที่กระบวนการล่อให้คน “ซื้อคอร์ส-กินอาหารเสริม”
ทีมข่าวจึงขอติดต่อหาเจ้าของประเด็น ให้มาช่วยแฉและแชร์ ในฐานะคนที่กลายเป็น “กลุ่มเป้าหมาย”ของธุรกิจมืดเหล่านี้
“เขาก็ชวนให้ตรวจ 2 อย่าง 1.ตัวภูมิแพ้แฝง กับคือ 2.ไปนั่งโซฟา แล้วก็สแกนร่างกาย ซึ่งทั้ง 2 อย่างนี้ ฟรีหมดเลย ไม่มีค่าใช้จ่ายเลย แต่ว่าจะมีค่าใช้จ่าย ก็ต่อเมื่อทางเราอยากจะรักษาเพิ่มเติม หรือว่าตรวจเพิ่มเติมครับ”
“ต้องบอกว่ามันคือมิจฉาชีพเลย แบบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เพราะว่าทั้ง 2 อย่างที่เป็นการตรวจเนี่ย ไม่ได้มีหลักฐานทางการแพทย์เลยว่า มีประโยชน์”
หมอเด็กรายนี้ช่วยชี้ไว้ว่า การตรวจลักษณะนี้เรียกว่า “การตรวจภูมิคุ้มกันชนิด G (IgG)” ซึ่งเป็นการตรวจว่า เรากินอะไรเข้าไปบ้าง และถ้าคนเรากินอะไรบ่อยๆ ผลตรวจที่จะออกมาจะกลายเป็น “บวก”
ต่างจาก “ผลบวก”ในการตรวจสุขภาพอื่นๆ ซึ่งปกติแล้วจะหมายความว่า ร่างกายเรา “มีความผิดปกติ”
แต่ในเคสการตรวจภูมิแพ้แฝงงงๆ แนวนี้ “ไม่ใช่” แบบนั้น เพราะผลบวกของการตรวจ “ภูมิคุ้มกันชนิด G” มันแค่บอกว่า คนคนนั้นกินอะไรบ่อยๆ บ้าง ไม่ได้บ่งชี้ “อาการแพ้อาหาร”
“คือมันไม่ได้บอกว่า เราแพ้ มันบอกแค่ว่า เรากินอะไรบ่อย ทีนี้พอพวก Wellness เนี่ย เขารู้ว่ายังไง คนไข้ไปเจาะเลือดปั๊บ ก็ต้องให้ผลบวกแน่ๆ เขาอาจจะเจาะไปสัก 200-300 ชนิดของอาหาร
ยังไงมันก็ต้องมีอะไรบางอย่าง ที่ให้ผลบวกอยู่แล้ว เพราะว่ามันต้องมีอะไรบางอย่าง ที่เราต้องกินเป็นประจำ”
เมื่อ “การตรวจภูมิแพ้แฝง” ที่ไม่ว่าไปตรวจกี่ครั้ง ผลก็จะออกมาเป็น “บวก” นักธุรกิจสุขภาพหัวหมอบางคน เลยใช้มา “หาผลประโยชน์” จากตรงนี้
กลอุบายที่เหล่าคลินิกสุขภาพนี้ใช้ ก็ไม่ต่างจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์เลย คือจะ “โทรสุ่ม” หาลูกค้า ซึ่งก็ไม่รู้ว่าไปเอาเบอร์มาจากไหน จากนั้นก็ชักชวนให้เข้ามาตรวจด้วยคำโปรยที่ฟังแล้วน่าดึงดูด อย่าง “ตรวจฟรี” ตรวจแบบ “พรีเมียม”
ถ้าเกิดมีคนหลงเชื่อ เข้าไปตรวจจริง ยังไงสุดท้ายผลก็จะออกมา “เป็นบวก” จนทำให้เข้าใจผิดไปว่า “ผิดปกติ”
จากนั้นพวกเขาก็จะเริ่มหว่านล้อมให้ “ตรวจเพิ่ม” สนนราคาอยู่ที่ “หลักพัน-หลักหมื่นบาท” ต่อครั้ง หรือไม่ก็ “ขายคอร์สสุขภาพ” หรือ “ขายอาหารเสริม” ให้แบบเต็มสตรีม
“บอกว่าเจาะฟรีนะ เจาะแล้วไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ว่าลักษณะที่เขาทำแบบนี้ ทุกคนที่มาบอกก็คือ พอคุณเข้าไปคลินิกแล้ว เขาไม่ปล่อยคุณออกมาง่ายๆ
เขาต้องขายคอร์สอะไรบางอย่างให้คุณ จนกระทั่งคุณต้องยอมจ่ายตังค์อะไรให้เขาบางอย่าง”
** “โรคทิพย์-นิยามมั่ว” ที่ทั่วโลกเตือนภัย!! **
“ภูมิแพ้แฝง” ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการลวงผู้คนได้จริงไหม? ถ้าจะตอบคำถามนี้ คงต้องตอบคำถามก่อนว่า ในทางการแพทย์ภูมิแพ้แฝงมีจริงไหม? และมันคืออะไรกันแน่
“ผศ.ดร.นพ.สิระ นันทพิศาล” กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืด และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย ช่วยไขคำตอบเอาไว้ให้แล้ว
“คือจริงๆ มันน่าจะเป็น ‘ศัพท์ที่บัญญัติขึ้นมาเอง’ เนอะ โดยที่ไม่ได้มี‘คำนิยามทางการแพทย์’นะครับว่า ภาวะภูมิแพ้แฝงคืออะไร
ในทางคลินิกเนี่ย เขาไม่มีคำคำนี้อยู่ ในการใช้ปกติของการดูแลผู้ป่วยนะครับ หรือว่านิยามทางการแพทย์ ไม่มีแน่ๆ”
ถ้าเป็นขั้นตอน “การตรวจภูมิแพ้ที่แท้จริง” จะใช้การตรวจ “ภูมิคุ้มกันชนิด E (IgE)” ผ่านการเจาะเลือด ตรวจผิวหนัง ซักประวัติ ดูอาการ
เพื่อใช้วินิจฉัยว่า สารก่อภูมิแพ้ตัวไหน ทำให้เกิดค่า IgE เช่น โดนฝุ่น แล้วตรวจเจอค่า IgE ก็แปลว่าเราแพ้ฝุ่น หรือกินกุ้ง แล้วตรวจดูพบค่า IgE ก็เท่ากับเราแพ้กุ้ง
ส่วนค่า “IgG”หรือ “ภูมิคุ้มกันชนิด G”จะเป็นคนละอย่างกัน เพราะค่านี้ไม่ได้บอกว่า คนคนนั้นแพ้อะไร แต่บอกว่าเราเคยสัมผัส หรือเคยกินอาหารอะไรไปบ้าง ซึ่ง “ไม่ใช่อาการแพ้”
ดังนั้น ถ้าไปตรวจภูมิคุ้มกันชนิด G แล้วเจอว่า ค่า IgG ของแป้งขึ้น มันก็แปลว่า ก่อนหน้านี้เรากินอาหารประเภทแป้งบ่อย แค่นั้นเอง
“เพราะงั้น ถ้าตรวจแล้วขึ้น (IgG) แสดงว่าคนที่ตรวจเนี่ย เคยกินอาหารเหล่านั้นมา แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับ การเกิดอาการผิดปกติของร่างกายนะครับ”
สรุปสั้นๆ คือ “การตรวจภูมิคุ้มกันชนิด G”หรือ “การตรวจภูมิแพ้แฝง” อย่างที่หลายๆ คนเรียกกันนั้น มัน“ไม่มีประโยชน์ในการวินิฉัยโรค”แม้แต่นิดเดียว
แถมยังเกิด “ผลเสีย” กับตัวคนตรวจเองด้วย อย่างที่คุณหมอสิระเล่าว่า เคยมีเคส “แม่ลูกอ่อน” ไปตรวจภูมิแพ้แฝงนี้ แล้วเจอว่า “ค่า IgG ขึ้น” ในอาหารหลายอย่าง
เธอเลยตัดสินใจ “งดอาหาร”เหล่านั้น จนเป็นสาเหตุหลักที่ผลักให้ลูกน้อย กลายเป็น “เด็กขาดสารอาหาร”เพราะน้ำนมของคุณแม่รายนี้ มีสารอาหารไม่เพียงพอ จากการงดอาหารด้วยความเข้าใจผิด
เรื่องพวกนี้เองที่ทำให้หลายประเทศ ต้องออก “ประกาศเตือน” เลยว่า “ไม่ควร” ไปตรวจภูมิแพ้แฝงเพราะนอกจากสร้างความ “เข้าใจผิด”แล้ว ยังเป็นช่องทางให้เหล่าธุรกิจสุขภาพ นำเอาผลตรวจประเภทนี้ มาหลอกคนไข้ได้อีก
อย่างที่ “สมาคมโรคภูมิแพ้แห่งอเมริกาฯ (AAAAI)” ก็ออกมาบอกว่า การตรวจ IgG ไม่สามารถใช้วินิจฉัยภูมิแพ้ได้
เช่นเดียวกับ “สมาคมภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกแห่งยุโรป (EAACI)” ที่ออกมาเตือนว่า การตรวจ IgG ต่ออาหาร ไม่ควรใช้เป็นเครื่องมือวินิจฉัย
ไม่ต่างไปจากฝั่ง “องค์กรวิชาชีพทางการแพทย์ด้านภูมิแพ้ แคนาดาฯ (CSACI)” ที่ประกาศไม่ยอมรับ ผลการตรวจภูมิแพ้แฝงชนิดนี้
ส่วนประเทศไทยเรา “สมาคมโรคภูมิแพ้ไทยฯ” เอง ก็เคยออกมาเตือนประเด็นนี้มาเป็น 10 ปีแล้ว และยังประกาศเตือนอยู่เรื่อยๆ แต่ก็ยังมีเหยื่อหลงกล และมีคลินิกใช้กลยุทธ์นี้มาลวงคนอยู่เลย
** ฟันชัด!! ทำแบบนี้ “ผิดกฎหมาย” **
การใช้ผลตรวจ “ภูมิแพ้แฝง” ที่ตรวจยังไงก็เจอความผิดปกตินี้ มาล่อให้คน “ซื้อคอร์ส” “ซื้ออาหารเสริม” แบบนี้นับว่า ”ผิดกฎหมาย” ไหม?
ในฐานะนักกฎหมาย “มิ้ง” (ภัทรกร ทีปบุญรัตน์) รองหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จากสภาองค์กรของผู้บริโภค ช่วยให้ข้อมูลเพิ่มอีกแง่ว่า ที่ผ่านมา ยังไม่เคยเจอเคสร้องเรียน เกี่ยวกับเรื่อง “ตรวจภูมิแพ้แฝง” มาก่อน
แต่หลักการพิจารณาเกี่ยวกับเคสนี้ ก็จะเหมือนกับเคส “คลินิกหลอกขายคอร์ส-ขายอาหารเสริม” เกินความจำเป็นให้แก่ผู้บริโภค คือต้องดูว่า คลินิกนั้นๆ มี “ใบอนุญาตประกอบการ” หรือไม่?
และการตรวจที่ว่านี้ ทำโดย “บุคลากรทางการแพทย์” หรือเปล่า? ที่สำคัญ ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง “ไม่ปกปิด” หรือให้ “ข้อมูลเท็จ” กับผู้บริโภค ถ้าไม่ทำตามนี้ ก็ถือว่า “ผิดกฎหมาย”
“เอาหลักกฎหมายนะครับ เรื่องฉ้อโกงเนี่ย ก็คือการปกปิดข้อเท็จจริง ไม่บอกความจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ เพื่อมีเจตนาหลอกเอาทรัพย์ไป มันก็จะไปเข้าข่ายฉ้อโกงได้ มันขึ้นอยู่กับบริบท”
ทีนี้ถามต่อว่า สมมติการตรวจภูมิแพ้แฝงที่ว่า ทำโดยคลินิกที่มีใบอนุญาต ตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์ และตรวจที่ออกมาก็พบค่า IgG จริงๆ
การเอาผลตรวจนี้ไปบอกคนไข้ เพื่อชวนเชิญให้เขาซื้อคอร์สรักษา หรือซื้ออาหารเสริมกิน โดยเกินความจำเป็น แบบนี้ถือว่าผิดไหม?
คำตอบคือ ให้ดูว่า “การรักษา” ที่ว่า มี “ความจำเป็น” หรือเปล่า และการให้ข้อมูล เป็นการกระทำเพื่อ “สร้างความหวาดกลัว” ให้คนตัดสินใจซื้อบริการด้วยไหม
ถ้าการให้ข้อมูลในเคสนั้นๆ เป็นการสร้างความตระหนก เพื่อให้ผู้บริโภคซื้อบริการ และการรักษา ทั้งที่ความจริงไม่จำเป็น ก็ถือว่าเข้าข่าย “ผิดฐานละเมิดสิทธิผู้บริโภค” จากการให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าหรือบริการ ที่เกินกว่าความจำเป็น
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ “หมอม็อด” ที่คอนเฟิร์มเอาไว้ว่า การตรวจภูมิแพ้แฝงในเคสเหล่านี้ คือการตรวจเพื่อล่อลวงให้รักษา ในสิ่งที่ “ไม่มีอยู่จริง” ซึ่งเท่ากับว่าเป็นการฉ้อโกงให้จ่ายเงินโดย “ไม่จำเป็น”
“ไม่จำเป็นเลยในการรักษา และจริงๆ แล้ว ที่บอกว่าตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์ จริงไหม? ในทางการแพทย์เนี่ย เวลาเราจะตรวจภูมิแพ้นะครับ ปกติเราจะตรวจกับหมอเฉพาะทางภูมิแพ้
แต่ไอ้เคสพวกนี้ ไม่ใช่หมอเฉพาะทางภูมิแพ้ เป็นคนตรวจเลย เพราะทุกคนรู้ว่า มันเป็นเรื่องหลอกลวง”
สกู๊ป : ทีมข่าว MGR Live
ขอบคุณภาพ : Facebook "หมอม็อด หมอเด็กขอเล่า"
