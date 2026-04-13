เช็กดวง! ประจำวันจันทร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
เป็นช่วงวันหยุดที่งาน ภาระยังตามหลอน หยุดพักแบบไม่สบายใจ ไม่เหมาะจะเจรจาต่อรอง แต่โดดเด่นเรื่องไอเดียที่พร้อมสร้างสิ่งใหม่ มีโอกาสทำความสะอาดบ้านด้วยตัวเอง ช่วยเปิดดวงรับโชค ทำบุญเกี่ยวกับพระป่วย ช่วยลดปัญหาการเงินในดวงชะตา มักมีคนมาปรึกษาปัญหา ช่วยเหลือทางความคิด ส่วนการเงินต้องเซฟเอาไว้ก่อน มีข่าวดีกับการโยกย้ายภายในเปลี่ยนยศ ตำแหน่งความรับผิดชอบ
มีดวงพบรักเก่าที่เคยผูกพัน การกลับบ้าน นำพาเปิดทางให้คนโสดเจอคนดีๆ ที่คุ้นเคยกันอยู่แล้ว คนโสดที่เดินทางไกล อาจพบเจอความสัมพันธ์ระยะสั้น ส่วนคนมีคู่อยู่แล้ว เรื่องประจำวัน มักทำให้มีคนชวนทะเลาะ ชวนบ่นทั้งวัน
คนเกิดวันจันทร์
คนว่างงาน เตรียมรับข่าวดีจากทางไกล แม้เป็นวันหยุด อย่าลืมเช็ก Email หรือรับสายโทรศัพท์เบอร์แปลก พักผ่อนสบายๆ อย่าติดต่องาน จะติดลบ การลงทุนต่างแดนราบรื่น หาโอกาสทำความสะอาดหิ้งพระในบ้าน ดวงการเงินจะลื่นไหลมากขึ้น เอกสาร ข้อตกลงเกี่ยวกับการเงินจะเกิดขึ้น เพื่อพยุงปัญหาในครอบครัว กินอาหารเมนูสัตว์ปีกจะเป็นมงคลรับปีใหม่ไทย อย่าออกจากบ้านยามวิกาล
รัก ชอบ ขยันเข้าหา ใช้ช่องทางออนไลน์ให้เป็นกามเทพ ดีกว่าเจอหน้ากันตรงๆ คนโสด ระวังปัญหาจากคนเก่า ใครว่างๆ เปิดรับปีใหม่ไทย ขอพรความรัก จะได้คิวพิเศษจากเบื้องบน เพศทางเลือก ระวังปัญหาการเงินจากความเลิฟ
คนเกิดวันอังคาร
จ๊อบเสริม งานจร ช่วงนี้คึกคัก แต่คนตกงานยังไม่มีโอกาสแจ่มๆ เข้ามาเท่าไร คนในบ้านจะไม่สบาย มีปัญหาสิ่งเป็นกังวลจากครอบครัว ทำบุญโลงศพ ช่วยลดอุปสรรคการเงิน เชิงการลงทุนเน้นระยะยาว เก็บออม เตรียมข้อมูลแจ่มๆ ได้ทั้งตลาดในไทยและในต่างประเทศ สิ่งที่รู้ ที่เข้าใจไม่จำเป็นต้องพูด จะมีคนหาเรื่อง จับตามองหาข้อผิดพลาด สุขภาพวันนี้ไม่น่ากังวลใจ เหมาะวางแผนการดูแลตัวเอง
มีความชัดเจนจากคนที่ลุ้นมานาน การอยู่ในช่วงวันหยุด อาจมีคนมาเคาะประตูเพื่อสารภาพรัก ขอหมั้น ขอแต่งงาน และเหมาะจะเตรียมงานมงคลกับครอบครัว อยู่ก่อนแต่งจะมีปัญหา ต้องใจเย็นๆ แก้ไปทีละเรื่อง คนโสดชิลๆ สบายๆ
คนเกิดวันพุธ
ความมั่นใจจะโดนทำลายเพราะคำพูดแรงๆ จะหยุดหรือเป็นวันทำงานเปราะบางเพราะวาจาของคนอื่น อย่าหัวร้อนพร้อมบวกจะมีปัญหาตามมาในระยะยาว มีโชคลาภลอยจากอสังหาริมทรัพย์ จะได้ปรับความเข้าใจกับคนที่เคยผิดใจกันมาก่อน หาโอกาสทำบุญห่มผ้าพระธาตุ ห่มผ้าพระประธานในโบสถ์ ช่วยเสริมดวงคนเมตตาสนับสนุน ธุรกิจที่อยากเริ่มใหม่ รอหลังสงกรานต์จะเหมาะสมที่สุด รออีกนิด
เรียนรู้และทำให้ดีกว่าเดิม แม้จะยังไม่เรียกว่าความรัก แต่คุณพร้อมออกตัวในการเรียนรู้ ทำความรู้จักคนที่เข้ามาตกหัวใจ คนโสดใจฟูกับคนพิเศษ ส่วนคนมีคู่ ห่างกันสักระยะ ให้เวลากับครอบครัวและจัดการธุระส่วนตัว
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ไปไหนมาไหนระวังอุบัติเหตุ มีโอกาสเลือดตกยางออก ทั้งในและนอกบ้าน คนทำงานจ๊อบเสริมรายได้ดี แต่อย่าแถมอย่าบวกอะไรเพิ่ม คุณจะติดลบเข้าเนื้อ ค้าขายดีกับสินค้าตามกระแส รวมทั้งการลงทุนระยะสั้น เงินระบบดิจิทัลยังไปได้ดี คนใกล้ชิดจะมีการชวนลงุทน เข้าหุ้นที่ดูไม่น่าไว้วางใจ ทำบุญรับปีใหม่สไตล์ไทย ถวายเพล หรือสังฆทานสด ช่วยปัดเป่าเคราะห์ ให้ปัญหาหนักๆ เบาลง
คนที่เคยปฏิเสธ หรือจบกันไปแล้ว การติดต่อคุยกันอีกครั้ง มันอาจดีกว่าเดิม เหมาะสมหากใจยังว่าง มีลุ้นสายต่อ หรือพัฒนาความสัมพันธ์ในช่วงกลางปี แต่หากมีคู่ นี่คือปัญหาใหญ่ ชักศึกเข้าบ้าน คนรักไม่สบายใจระยะยาว
คนเกิดวันศุกร์
เร่งรีบ อาจมีข้อผิดพลาด คุณอาจต้องตัดสินใจเรื่องงานแม้เป็นวันหยุด ฟรีแลนซ์เหมือนไม่ได้พัก มนุษย์เงินเดือน คุณกำลังจะมีคู่แข่งที่สเป็กสูงกว่า อาจเข้ามาในรูปแบบเพื่อนร่วมงาน เตรียมตั้งรับความไม่แน่นอนหลังวันหยุดยาว คนหางานใหม่ต้องไปไกลบ้าน ใครพักผ่อน การไปทะเล น้ำตก ช่วยฮีลใจและหนุนดวงการเงินปังๆ ทำบุญเด็กกำพร้า หรือสัตว์พิการจะเสริมดวงแบบสับรับปีใหม่ไทย
หยุดมโน หยุดคิด คนโสดเผื่อใจผิดหวัง คนที่คุณหมายปองล็อคเป้านั้นมีคนหวีดจำนวนมาก แต่ไม่อยากพบหน้าใคร มักได้เจอช่วงวันหยุดยาว หรือในที่ที่มีคนหมู่มาก ด้านคนมีคู่ เปิดตัวคนัรกปังๆ กับครอบครัวและคนสนิทจะเฮง
คนเกิดวันเสาร์
เสียใจต้องอดทน ผิดหวังต้องรีบเข้มแข็ง มีข่าวด้านลบต่อจิตใจ เข้ามาในช่วงวันพักผ่อน หาเวลาทานข้างกับคนในบ้าน จูงมือกันไปทำบุญนอกวัดจะช่วยหนุนดวงการเงินให้ลื่นไหล จะได้ช่วยรับผิดชอบเรื่องผิดพลาดของคนอื่น คนตกงานจะได้งานใหม่ เพราะคนรอบตัวแนะนำหรือ ป้ายยานายจ้างให้เป็นพิเศษ อย่าให้ใครยืมเงิน ช่วยเหลือตามเหมาะสมจะดี การลงทุนอาจชะลอเอาไว้ก่อน ไม่ต้องรีบ
คนที่ตัดขาดกันแล้ว อาจมาพบหน้า ติดต่อมา มีคนได้เป็นพ่อแม่ป้ายแดง หรือได้รับรองบุตรในเร็ววันนี้ เพศทางเลือกที่มีคู่ ระยะนี้คนรักหวงเป็นพิเศษ มีคนเข้ามาใกล้ชิดจะโดนกันซีน ส่วนคนแต่งงานแล้ว ลูกๆ มีข่าวดีเข้าบ้าน
