เช็กดวง! ระหว่างวันที่ 11 - 17 เม.ย. 69

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง13 เม.ย. - 14 พ.ค.
ความสัมพันธ์ส่วนตัวของกลุ่มคนที่ทำงานด้วยกัน ช่วยให้คุณได้โอกาสใหม่ๆ มีความไว้วางใจมากขึ้น มีคนเชื่อฝีมือ เจ็บป่วยยังต้องแบกร่างไปทำงาน โชคลาภมักมาจากบริวาร ทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์จะดี
การงาน แลกเปลี่ยนข้อมูลกับทีมทำงานให้มาก ทุกคนมีโอกาสรอปล่อยของ เจ้านายจะโดนลูกน้องแซงหน้า บุคคลสาธารณะข่าวลือทำให้คุณอยู่ไม่สุข งานไม่เดิน ติดขัดเพราะข่าวลือ มีคนได้ยศได้ตำแหน่ง
การเงิน จ่ายเงินเพื่อซื้อเวลา เปิดทางเพิ่มความสะดวก จ่ายแพงเพื่อรักษาผลประโยชน์ ธุรกิจมีกำไรคืน จากสิ่งที่ทำเอาไว้นานแล้ว ซื้อขายของมีราคาเท่าๆ ทุนเดิม กำไรไม่เยอะ มีโชคลาภจากทางไกลและคนต่างถิ่น
ความรัก คนโสด พูดน้อยมีคนมาตกหลุมรักคุณ พวกเขาไม่แสดงออกตรงๆ แต่มักมาพร้อมกันกระทำและการใส่ใจเล็กๆ น้อยๆ
ด้านคนมีคู่ทำอะไรขัดใจคนรักไปเสียหมด ลืมตอบโซเชียล ไม่รับสายจะโดนมิใช่น้อย
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค.- 15 มิ.ย.
งานอดิเรก อาชีพที่ทำตัวคนเดียว ธุรกิจที่ใช้บ้านเป็นออฟฟิศจะเปิดดวงชาวพฤษภ โอกาสที่คุณหาเอง นำพามาซึ่งความมั่นคง ทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ ช่วยลดอุปสรรค เสื้อผ้าโทนครีม ส้ม น้ำตาลจะหนุนดวงชะตา
การงาน อยู่ในกรอบความรับผิดรับชอบของตัวเอง ธุรกิจส่วนตัวอาจพ่วงมากับงานประจำ รับรู้การเมืองในที่ทำงาน
แต่ส่งผลดีกับภาพรวมของชาวพฤษภ ตกงานจะได้งานใหม่ที่ท้าทายกว่าเดิม ยิ่งไกลบ้านยิ่งดี
การเงิน ค่อนข้างดีกรอบให้ตัวเอง มีการแบ่งใช้แบ่งเก็บเหมาะสม ครอบครัวจะขอความช่วยเหลือเรื่องเงิน ทองคำ เงินสกุลต่างถิ่น สังหาริมทรัพย์ค่อนข้างโดดเด่นในดวง อย่าใจดีระวังปัญหาบัตรเครดิตและเงินกู้
ความรัก คนที่ปฏิเสธมาตลอดจะตกหลุมรักเป้าหมายเอง รักต่างวัยดูสดใส มีคนสนุกกับการเปย์คนรัก จะแต่งงานแล้วหรือจีบกันใหม่ๆ ดูโดดเด่น ส่วนคนโสด ความช้ำใจเก่าๆ ยังทำให้ไม่กล้าเริ่มสานสัมพันธ์ใหม่
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง16 มิ.ย.- 15 ก.ค.
เรื่องสนุกอยุ่ที่มุมมอง คุณต้องระมัดระวังการเข้าหาสังคม เพราะโดนมองกลับมาคนละมุมกับตัวตนเสมอ มียศมีตำแหน่งที่จะได้รับแบบไม่ทันตั้งตัว ระวังการแพ้ยา แพ้อาหาร โชคลาภมาจากคนวัยเดียวกัน
การงาน ตารางแน่น ไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อน หรืออาจโดนคนสนิทรอบตัวโกรธ งอน เพราะคุณสนใจงานมากกว่า มิตรนำพาโอกาสมาให้ ฟรีแลนซ์เด่นกับความเป็นตัวของตัวเอง ตกงาน ว่างงานมีคนช่วยเหลือ
การเงิน จับจ่ายตามความจำเป็น เซฟแต่ถ้าควักจ่ายคือเทหมดหน้าตัก จังหวะลงทุนอยู่กลางสัปดาห์ เหมาะจะเทขาย สื่อ
การสื่อสาร การขนส่ง โดดเด่น จ่ายเงินซ่อมบ้าน แต่การซ่อมจะหนุนดวงคนสนับสนุนเมตตา
ความรัก รอใครนานถึงเวลารักตัวเอง มีคนผิดหวังเพราะการให้ความหวัง หย่าร้างจะคุยกันง่ายๆ ไม่เป็นคดีความ ความสัมพันธ์ส่วนตัวจะส่งเสริมงาน การเรียนให้โดดเด่นมากขึ้น ระวังลืมวันครบรอบสำคัญในบ้าน
ลัคนาราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่าง16 ก.ค.-15 ส.ค.
จะได้แรงสนับสนุนจากคนภายนอก คนที่ไม่ค่อยรู้จักคุณ ทำตัวเป็นคนแปลกหน้าในวงสังคมขนาดใหญ่ แล้วทุกอย่างไปได้สวย
สมัครงาน ดีลธุรกิจ เปิดตัวเรียนรู้ทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้ว ตกงานได้งานใหม่
การงาน เริ่มต้นอย่างอ่อนน้อม รู้หรือไม่รู้คุณต้องปรับตัวในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ตกงานมีโอกาสเริ่มต้นในที่ที่ไม่มีใครรู้จัก คนในเครื่องแบบ ภารกิจพิเศษจะตกลงหน้าตัก คนวุฒิสูงจะแซงหน้าคนมีประสบการณ์
การเงิน สุ่มเสี่ยงต่อการโดนโกง เอาเปรียบ กำไรเล็กน้อยเข้ากระเป๋าไม่เต็มจำนวน รายรับมีส่วนแบ่ง มีรายจ่ายอยู่กับเรื่องในบ้าน ปลายสัปดาห์การลงทุนเด่นรวมทั้งซื้อขายธุรกรรมต่างๆ ค้าส่ง บริการ โดดเด่น
ความรัก คนรู้จักจะแนะนำคนดีๆ น่าสนใจให้ ใครสนใจเรื่องอื่นลองเปิดใจให้เรื่องหวานๆ บ้างเป็นจังหวะเหมาะสม ส่วนคนมีคู่เปราะบางกับปากเสียงเพราะข่าวลือ เพศทางเลือกคุณมีโอกาสแก้ตัวกับคนพิเศษ
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
อะไรที่มากเกินไปอาจต้องระวังตัว ความใจดีทำให้คนเอาเปรียบและไม่เกรงใจคุณ สุขภาพ กระดูกกล้ามเนื้อ ออฟฟิศซินโดรมจะถามหา มีโอกาสทำบุญค่าน้ำไฟวัด เติมน้ำมันตะเกียงเพื่เปิดทางรับปีใหม่ไทย
การงาน ตั้งต้นใหม่ เป็นช่วงที่จะตกตะกอนความคิด สิ่งถูกผิดต้องเรียนรู้ปรับใช้ด้วยตัวเอง การลงทุนควรชะลอเอาไว้ โดยเฉพาะกับกิจการใหม่ๆ หรือการออกสินค้าใหม่ ฟรีแลนซ์ งานรายวันคึกคักเป็นพิเศษ
การเงิน จ่ายก่อนได้คืนทีหลัง ญาติพี่น้อง คนสนิทจะเข้ามาปรึกษาเรื่องการเงิน หรือได้ร่วมรับรู้เอกสาร ธุรกรรม เป็นพยาน เป็นคนค้ำประกัน นักลงทุน อะไรเบาได้เบา รอจังหวะเหมาะสม ภาษีสังคมยังเยอะ
ความรัก มีคนกลับมาขอโอกาส เลิกราจะคุยกันอีกครั้งก่อนตัดสินใจ แยกกันอยู่มักมีคู่แทรก ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน อันตรายมักทำให้งานหายไปด้วย คนในแสงไฟอาจพังเพราะรักครั้งเก่า
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
การลงทุนกับตัวเองจะเกิดขึ้น เลิกมองเรื่องนอกบ้าน ใส่ใจเรื่องส่วนตัว งาน โอกาสกำลังจะเปิด แต่คุณต้องเก็บตัวและอยู่ไกลจากโลกหายนอกสักระยะ สุขภาพจิตใจ มีเรื่องให้คิด กังวลนอนไม่หลับ ร่างทรุด
การงาน เข้าไปอยู่กับงานของคนอื่น หรือสิ่งที่มีคนเกี่ยวข้องจำนวนมาก เป็นกลไกเล็กๆ ในงานชิ้นใหญ่ สัปดาห์นี้จะเป็นแรงสนับสนุน มากกว่าแนวหน้า สอบ สมัครงานมีลุ้น เจ้าของกิจการมีข่าวดีหายเหนื่อย
การเงิน ทำความสะอาดกระเป๋าสตางค์ กระจก หน้าต่าง บริเวณหน้าบ้านให้มีระเบียบ ช่วยลดอุปสรรคการเงินในดวงชะตา
เป็นช่วงเหมาะจะเก็บออมระยะยาว ลงทุนกับบริการ อาหาร การเกษตรโดดเด่นมาก
ความรักโดนกีดกัน กันซีน สารพัดอุปสรรค เข้ามาทดสอบความเข้มแข็งของคนโสดที่หมายปองใครสักคน ด้านคนมีคู่ราบรื่น ลุ้นทายาท สุขภาพยังเป็นอุปสรรค สถานะแฟนจะได้พาคนรักไปกราบพ่อแม่ในไม่ช้านี้
ลัคนาราศีตุลย์หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
เป็นช่วงของวิชาการความคิด ไอเดีย งานเกี่ยวกับที่ปรึกษา การสอน ศิลปะ ไอเดียที่สวนทางคนอื่นจะโดดเด่น ไม่เหมาะจะติดต่อราชการ คนในเครื่องแบบอาจเดือดร้อนเพราะคนมีตำแหน่ง สุขภาพทรงๆ ตัว
การงาน งานส่วนตัวราบรื่น แต่งานที่เกี่ยวกับคนหมู่มากยังมีปัญหา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี อย่ารับงานนอกเหนือจากความรับผิดชอบหลัก จะมีปัญหามากๆ การสอบ การลุ้นงานใหม่อาจแพ้เด็กเส้น มีดวงตกงาน
การเงิน รับเข้าจ่ายออก ปฏิเสธเรื่องที่เกินความสามารถ แม้ว่าจะเป็นคนสนิทมากๆ จะดีกับเงินในกระเป๋า มีดวงเปลี่ยนทรัพย์สินเป็นเงินสด การลงทุนและเก็บออมตลาดในประเทศเด่น หนี้สินจะเบาบางลงอย่างช้าๆ
ความรัก คนรักจะเข้ามาผลักดันการงาน เงินจัดระเบียบภายในบ้าน ได้ต้อนรับเขย สะใภ้คนใหม่ คนโสดเสน่ห์แรงกับเพศเดียวกันและต่างเพศ อยู่ห่างคนหม้ายลูกติดจะไม่เดือดร้อนไม่เสียใจ รักออนไลน์โดดเด่น
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
ความลับ เรื่องปกปิดทำให้ชีวิตชาวพิจิกดูมีสีสัน ระยะนี้ได้รับรู้เรื่องสำคัญ ได้ฟัง ได้ยินสิ่งปกปิดของคนจำนวนมาก ได้ถือไพ่เหนือนายจ้าง มีอำนาจต่อรองด้วยความรู้และประสบการณ์ งดเสี่ยงโชค
การงาน บางเรื่องเจ้านายไม่จำเป็นต้องรู้ เป็นสิ่งที่สบายใจระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือระหว่างลูกค้าและการต่อรอง
ทำให้ชาวพิจิกโดดเด่น ไม่เหมาะติดต่อราชการ ธุรกิจ โครงการอาจหยุดชั่วคราว การต่างถิ่นติดลบ
การเงิน จ่ายน้อย ขยันได้รับเงินง่ายแต่พยายามประหยัด เป็นช่วงจัดระเบียบการใช้จ่ายส่วนตัว ธุรกิจจะได้ลดขนาดเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง เก็บออมทองคำ หรือสินทรัพย์ยังปลอดภัย มีรายจ่ายกับบริวารและสุขภาพ
ความรัก ความไว้วางใจอาจทำให้ผิดหวัง อย่าคาดหวังกับความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจน คุณยังมีโอกาสเลือก เพราะจะมีคนหึงหวงแต่ไม่เคลียร์ใกล้ตัว คนแต่งงานแล้วเรื่องลูกหลานน่ากังวลใจ มีโอกาสเจอคนที่คิดถึง
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
ต้องปล่อยมือจากสิ่งที่ทุ่มเท และยังไม่สำเร็จผล เป็นจังหวะที่วางแผนอะไรไม่ค่อยได้ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยทั้งตารางนัดหมาย การใช้ชีวิต เรื่องปุบปับเข้ามาบ่อยครั้ง สุขภาพระบบเลือดต้องใส่ใจ
การงาน ขยันแก้ขยันส่ง ท่ามกลางวันหยุดจะได้แบกงานกลับมาทำที่บ้าน ช่องทางธุรกิจเปิดในการเจรจา ทั้งตลาดในและต่างแดน หรือการโทรหาเข้าหาผู้ใหญ่ คุยงานออนไลน์ รับจ๊อบวันหยุดเหมาะสมกับคุณมากๆ
การเงิน จ่ายง่ายใช้คล่อง ไม่ค่อยได้เก็บ หรือได้เอาเงินเก็บออกมาใช้จ่ายช่วงเทศกาล ทางบ้านจะมีภาระมาให้ช่วยคิดเรื่องเงิน แต่คนอายุน้อยจะช่วยเหลือการเงินที่ติดขัด ทั้งในธุรกิจและกับเรื่องส่วนตัวของคุณเอง
ความรัก ระยะทางทำให้เป็นโสด แม้มีคู่ก็เหมือนคนโสด อาจมีคนเข้ามาจีบมาชอบ แต่หากใจไม่ว่าง ต้องเข้มแข็งเอาไว้อย่างมาก คนเสน่ห์แรงคุณจะตกเป็นตัวเลือกของใครสักคนที่ดีต่อใจ และมีโอกาสผิดหวัง
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
ต้องเข้มแข็งจากแรงกดดัน มีคนคาดหวัง แต่ไม่เข้ามาสนับสนุน ปัญหาบอกใครไม่ได้ ต้องเริ่มแก้ไขด้วยตัวเองเสียก่อน
สุขภาพถึงเวลารักษาจริงจัง หรือมีป่วยปุบปับไปห้องฉุกเฉิน เป็นอุปสรรคเรื่องโอกาส
การงาน ต้องรักษาระบบ กฎ ความเนี้ยบ ติดต่องานยากเพราะวันหยุด การตัดสินใจจะขัดใจบริวาร แต่ทำเพื่อความถูกต้อง คนธรรมดาจะได้ใส่เครื่องแบบ งานกับคนต่างถิ่นราบรื่น โดดเด่น ปัญหาเก่าจะเกิดขึ้นซ้ำๆ
การเงิน จับจ่ายตามประสงค์ จ่ายน้อย เก็บเงินก้อนเก่งเพื่อการใหญ่ อาจได้ผลประโยชน์มากกว่าเรื่องของเงิน ค่าทิป เบี้ยขยัน เงินตกเบิกกำลังเข้ามาหา ข้อผิดพลาดเรื่องงานอาจโดนหักเงินค่าแรง มีปัญหามรดก
ความรัก เรื่องเก่าความเดิม ทำให้คนโสดโดนลดเครดิต ข่าวลือโดนมองในแง่ลบ ความรักยังไม่สมหวัง ส่วนคนกำลังง้อแฟน ให้เวลาฝ่ายตรงข้ามอีกสักพักดีที่สุด คนมีคู่อะไรก็ได้ คนรักตามใจ รักเก่าอยากรีเทิร์น
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 ก.พ. – 12 มี.ค.
จะได้แสดงความสามารถที่มากกว่าความรับผิดชอบ อาจโดดเด่นหรือเป็นที่อิจฉา ได้ยินรับฟังอะไรมา หารออกครึ่ง จะได้รับความจริง ไม่เหมาะจะเดินทางไกล สิ่งที่มีอยู่แล้วใกล้ๆ ตัวจะสร้างเงิน สร้างงาน
การงาน เรื่องเข้าใจผิด วิธีการใหม่ๆ ช่วยเสริมให้การทำงานมีทางเลือก เจ้านายจะทดสอบคุณอย่างเงียบๆ อยากโยกย้ายยังต้องรอ ทำบุญด้วยขนมหวาน เปิดโอกาสคนหางานใหม่ ค้าขายมีคู่แข่งแซงหน้าในทำเลเก่าๆ
การเงิน เรื่องด่วนอาจต้องหยิบยืม ใช้เงินกับของมันต้องมี หรือการซื้อของใหม่ทดแทนสิ่งเสียหาย ธุรกิจเปิดดีลเล็กๆ พอไปได้
สิ่งที่ถือครองมานานถึงเวลาตัดสินใจขายแม้ราคาไม่แรง ระวังปัญหาเงินในที่ทำงาน
ความรัก อาจมีคนเข้ามาสารภาพความรู้สึกแบบไม่ทันตั้งตัว คนโสด ต้องตั้งรับให้ดี เพราะคนเก่าอาจไม่ปล่อยมือคุณ มีโมเมนต์คนรักเก่าหึงหวงแม้จบไปแล้ว ส่วนคนมีคู่ การแจกการ์ด จดทะเบียนจะเกิดขึ้น
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
คุณจะได้ขุดตัวเองขึ้นมาขยันในสิ่งที่พยายามหลีกเลี่ยงมานาน ไม่ค่อยมีเวลาพัก ได้ทุ่มเททั้งงาน การเรียน จับหลายสิ่งไปพร้อมกัน สุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาทต้องใส่ใจให้มาก
การงาน ทำออกมาได้ดีสำเร็จ แม้ว่าจะมีคนพยายามหาจุดบอดหรือขัดขาในเชิงธุรกิจ ขายตรง งานเสริม อาจไม่เหมาะกับดวง อาชีพที่เกี่ยวกับความเชื่อโดดเด่น เจ้าของกิจการมีข่าวดีจากสายธุรกิจของตัวเอง
การเงิน หมุนใช้หมุนเก็บ ได้เงินแบบตรงไปตรงมา เก็บเงินได้บ้างทั้งเงินสดและของมีมูลค่า เปิดเพลงโปรดเวลาทำงานช่วยกระตุ้นดวงเรียกทรัพย์ อย่าลงทุนตลาดต่างแดน กิจการส่วนตัวเล็กๆ ค่อนข้างติดประจุบวก
ความรัก บอกตรงๆ คงไม่เชื่อ แต่การได้รับรู้เรื่องราวหรือบอกผ่านคนกลาง ช่วยหนุนดวงคนโสดให้สมหวังโดยง่าย รักออนไลน์โดนหลอกมากกว่าสมหวังคนมีคู่ช่วงนี้เป็นแรงสำคัญช่วยงานและให้กำลังใจกัน
