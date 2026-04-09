เช็กดวง! ประจำวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
ประสบการณ์ทำให้คุณเข้มแข็ง จะได้ปะทะกับคนเรื่องเยอะเจ้าระเบียบ มาตรฐานสูง คนใกล้ตัวจะขายความลับให้คู่แข่ง งานจะพัฒนาเพราะความผิดพลาด การเงินรับเข้ามักมีที่ไป ไม่ทันเก็บไว้อุ่นใจ รายจ่ายจำเป็นก็มารอตรงหน้า เชิงการลงทุนเก็บกินเรื่องเก่าๆ อะไรติดลบจำเป็นต้องหยุด ยานพาหนะให้ลาภลอย โอกาสมากับคนแปลกหน้า จะร่วมรับรู้สิ่งไม่ถูกต้อง จะข้องเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย
โดนเมิน โดนงอน จะง้อต้องใช้เวลา เว้นระยะทำให้ได้พักใจ กว่าจะหายโกรธอีกหลายวัน การเงินในบ้านคนรักจะดูแลได้ดี ธุรกรรมที่ลงทำ กิจการทำที่กับคนรัก จะส่งผลดีทั้งเรื่องหัวใจและธุรกิจ อย่ารอใครนานจะตัดโอกาสตัวเอง
คนเกิดวันจันทร์
ไม่ค่อยมีเวลาของตัวเอง ต้องทำเพื่อคนอื่น การทำงานกับคนหมู่มากมีปัญหา ขาดคนตัดสินใจ จะมีคนชวนทำงานที่คุณไม่เคยสนใจมาก่อน สุดสัปดาห์เปลี่ยนทรงผม สีผม แว่นตาใหม่ จะหนุนดวงการเงินและการแข่งขัน เรื่องตัวเลขต้องใจเย็นอย่ารีบร้อนลงทุนซื้อขายจะติดลบได้ ธุรกิจสีเทา งานที่ทำยามวิกาลให้เงินดี ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำไฟวัดสิ่งติดขัดเริ่มมีทางออก สุขภาพไม่น่ากังวล
ผิดหวังยังทำทรงว่าไหว ความรัก ทรมานเพราะมีคนมาเล่นกับใจทำให้มโนไปเอง รักออนไลน์ ขยันคุยขยันทักแต่ยังไม่พบหน้า ส่วนคนโสดต้องเป็นพี่เลี้ยงให้คนใกล้ชิดในเรื่องความเลิฟ คนที่เคยปลื้มจะกลับเข้ามาในชีวิตอีกครั้ง
คนเกิดวันอังคาร
คำพูดทำให้ลูกน้องกับเจ้านายไม่ลงรอย ควรมีแผนสำรองกับเรื่องที่กำลังลุ้นเพราะมีคนคิดไม่ซื่อ กลับคำ เปลี่ยนใจ เป็นวันที่จะมีสิ่งว้าวุ่น เข้ามาให้คุณคิดจัดการบ่อยๆ ตัวสำรองในการสอบหรือแข่งขัน กำลังจะได้รับฟังข่าวดี การเงิน ใช้เพียงเรื่องของตัวเอง เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเงิน ทรัพย์สิน ส่วนแบ่งต่างๆ จะมีสิ่งติดขัดทำให้ได้ช้ากว่ากำหนด สุขภาพสายตา ระบบน้ำในตัวจะต้องใส่ใจ
รักใครเขาอาจยังไม่รักตอบ ปลื้มต้องขยันทำคะแนน ตามจีบตามดูแล คู่ที่คบหากันใหม่ๆ ทะเลาะกันบ่อย ยังมีสิ่งไม่เข้าใจกัน คนที่โดนจับคู่ มีคู่หมาย คู่หมั้น ใกล้ถึงเวลาจริงจัง ด้านคนมีแฟนอยู่แล้ว เรื่องปิดบังทำให้มีปากเสียง
คนเกิดวันพุธ
อยู่กับที่ดีกว่าวิ่งออกไปที่อื่น พุธกลางคืนเด่นงานเจรจาและคำพูด มีโอกาสก้าวหน้า สร้างผลงานจากความผิดพลาดของคนอื่น ส่วนพุธกลางวัน เหนื่อยแต่คุ้ม คุณกำลังจะได้ความสำเร็จในสิ่งที่ทุ่มมานาน ช่วงนี้การเงินกับโอกาสจะสวนทางกัน ระมัดระวังการเข้าหาธนาคาร ข้อตกลงเรื่องเงินที่ค่อนข้างเปราะบางกับคนสนิท ไม่เหมาะจะเข้าหุ้นกับใคร สุขภาพจิตใจไม่สดใส คิดเยอะ กังวลบอกใครไม่ได้
อกหัก ผิดหวัง จะมีคนเข้ามาดูแล เพื่อนและครอบครัวจะเปิดรับให้คุณพักใจ มีคนเคยรักที่ยังหาผลประโยชน์จากคนโสด ทั้งพฤตินัยและนิตินัย เพศทางเลือกรักเก่าอาจรีเทิร์นในระยะสั้นๆ รักต่างวัยยังมากอุปสรรคและปากเสียง
คนเกิดวันพฤหัสบดี
สิ่งเดิม ต้องรักษามาตรฐาน คนเข้ามาหาเพราะคาดหวัง ผลที่เกิดจากความสามารถเฉพาะตัวของชาววันพฤหัส ธุรกิจเสี่ยงสมองไหล คู่แข่งกำลังได้เปรียบ การใช้จ่ายภาษีสังคม ใช้เพื่อบริวาร รักษาเครดิตจะเกิดขึ้น เงินเก็บนำออกมาใช้เที่ยวกินดื่ม การลงทุนวางไว้ก่อนไม่เสียหาย คุณมีทางเลือกในช่องทางออนไลน์ คนต่างถิ่นจะให้โชค ระวังอุบัติเหตุสถานที่ใกล้น้ำ ลื่นล้ม กระดูกกล้ามเนื้อมีปัญหา
จะโดนปฎิเสธ ไม่ใช่เพราะมีเจ้าของแล้ว แต่เพียงยังไม่พร้อมรับใครในตอนนี้ คนโสด คนผิดหวัง ใช้เวลากับเพื่อนและคนสนิทเพื่อปรับทุกข์ ส่วนคนมีคู่อาจได้ข่าวดีเรื่องทายาทช่วงวันหยุดยาวนี้ มีลาภลอยมาจากคนรักอีกด้วย
คนเกิดวันศุกร์
จะมีคนหาเหตุผลมาหักล้างในสิ่งที่คุณคิดดำเนินการ เป็นวันที่ได้แบกภาระแทนหัวหน้า ตัดสินใจแทนคนมียศ ตำแหน่ง ระวังอุบัติเหตุจากการเดินสะดุดหกล้ม งานประจำไม่มีปัญหา แต่ปัญหาสุขภาพ จะทำให้ชวดงานสำคัญ การเงินเพ่งเล็งกับคนว่างงาน คุณต้องจัดระบบการใช้จ่ายก่อนติดลบ ลงทุนตามประสงค์แต่ให้คิดเยอะๆ หากเป็นการลงทุนระยะยาว เก็บออมได้ทั้งเงินสดและสิ่งของ
มีคนจับได้ว่าชอบ หรือคุณจะรู้ว่าใครเข้ามาจีบ โต้ตอบบ้างพอเป็นสีสัน ความสัมพันธ์ไปแบบช้าๆ หากเร่งรัดจะผิดหวังทั้งสองฝ่าย คนมีคู่สุขภาพของคนรักจะได้ดูแลใกล้ชิด คนโสด จะได้ใช้เวลากับคนที่แอบชอบแบบปุบปับรับโชค
คนเกิดวันเสาร์
จะได้ลงแรง ทุ่มเทกับสิ่งที่ชอบ หรือคว้าโอกาส มากกว่ามองเรื่องค่าแรงค่าตอบแทน อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่แบบเงียบๆ ค้าขายไม่เด่น แต่งานประจำมีความผ่อนคลาย อุปสรรคอยู่ที่การเงิน คิดอยากทำอะไรเยอะกว่างบที่ตัวเองนั้นมีอยู่ เดินทางไกลอุปสรรคคือเพื่อนร่วมทริป ตกงานลุ้นงานใหม่ แต่มีคู่แข่งมากต้องเผื่อใจ สัตว์เลี้ยงในบ้านจะไม่สบาย เสริมดวงสุขภาพและการเงินทำบุญถวายผ้าไตร
อินเลิฟทำให้ขยัน แต่หากกำลังมีปัญหา จะกระทบเรื่องเรียนและงานตามไปด้วย คนพยายามตัดใจ ห้ามแพ้คำหวานที่เข้ามาง้อ คนที่อยู่ไกลคนรักมีดวงโยกย้ายมาพร้อมหน้า เพศทางเลือกอุปสรรคอยู่ที่ใจ คิดยังไงบอกกันชัดๆ
