เช็กดวง! ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
งานต้องปรับทิศทาง เจ้านายอายุน้อยจะสร้างปัญหา คุณจะมีบริวารที่เก่ง มีความสามารถ อย่าปล่อยหลุดมือ คู่แข่งเป็นคนใกล้ตัว หาโอกาสงานใหม่ยังไม่สมหวัง ค้าขายอุปสรรคอยู่ที่คุณภาพสินค้า ระวังโดนย้อมแมว ที่อยู่อาศัยจะได้ทุ่มเงินซ่อมแซม จ่ายเงินกับความเชื่อ ความสบายใจ การวางเรื่องนอกความรับผิดชอบ ทำให้คุณสบายใจมากขึ้น ช่วงวันนี้คุณจะได้รีเซ็ทตัวเองกับอะไรใหม่ๆ ที่ดีกว่าเดิม
มีคนพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นคนใหม่ หรือคุณเองอยากดีกว่าเดิม เพื่อให้คนที่รักและครอบครัวปลื้มใจ คนโสดห่างไกลสมหวังความรัก คบหาได้ คุยกันได้ แต่ยังไม่จริงจัง พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ทายาทของคุณเริ่มเปิดใจให้คนที่เข้ามาจีบ
คนเกิดวันจันทร์
จะได้รับโอกาสที่เกินคาดหมาย สิ่งที่ไม่ได้สนใจกำลังจะแสดงผล คุณจะมีงาน ที่เรียน ที่ดีกว่าเดิม หลังจากเครื่องเดือนไปแล้ว วันนี้อย่าต่อปากต่อคำ หรือต่อรองค่อนข้างติดลบ การใช้จ่าย ประคับประคองบริหารเงินสดดีๆ อย่าลงทุนเพียงเพราะคำชักชวนที่จูงใจ รายรับเข้ามาช้าแต่มาเต็มจำนวน สุขภาพการเปลี่ยนยา เปลี่ยนวิธีรักษาอาจทำให้คุณดีขึ้น เสริมดวงวันนี้ทำบุญกับบริวารอายุน้อย
อย่าวุ่นวายกับเรื่องส่วนตัวของคนรัก หากพวกเขาพร้อม พวกเขาจะเล่าให้ฟังเองทั้งหมด คู่แทรกเป็นเพียงเรื่องมโน เสน่ห์ทำงานดีทั้งคนโสดและมีเจ้าของ คนที่ปกติไม่สนใจคุณ อาจเข้ามาสารภาพความในใจ มีคนรอโอกาสรีเทิร์น
คนเกิดวันอังคาร
วุ่นวายแต่เอาอยู่ มีอะไรให้ทำเยอะ อย่าลืมสนใจเรื่องเล็กๆ ของคนใกล้ชิด เป็นคนสำคัญของคนกลุ่มใหญ่ คนต้องการตัว ต้องจัดแบ่งเวลาดีๆ มิเช่นนั้นทุกอย่างจะพัง อยากโยกย้ายโดนกันซีน ที่เก่าไม่ปล่อยมือ ที่ใหม่ไม่เปิดรับ การใช้จ่ายขัยนเก็บมากกว่าลงทุนหรือซื้อของต่างๆ การลงทุนตลาดเล็กหรือใหญ่ เลือกในสิ่งที่ถนัดจะดีที่สุด สุขภาพช่องปาก ฟัน สายตา จะได้ซ่อมแซมตรวจเช็ก
รู้เรื่องของคนรักผ่านคนอื่น หากโสด คุณจะเริ่มลังเลกับข่าวลือ เรียกได้ว่าสองสามวันนี้ ข่าวโคมลอย ช่วยจุดประกายให้ชาววันอังคารชัดเจนมากขึ้น คนจะจดทะเบียนสมรส อยากจัดงานมงคล ยังมีผู้ใหญ่ไม่ปลื้ม ต้องเร่งเจรจา
คนเกิดวันพุธ
เรื่องเล็กใหญ่ทำให้อยู่ไม่สุข อย่าลืมสนใจธุระของตัวเอง เพราะจะกระสบหลายเรื่อง งานสิ่งที่ติดขัด จำเป็นต้องปรึกษาหัวหน้า เข้าหาผู้ใหญ่ จะเสียบริวาร ขาดคนช่วยเหลือ สุขภาพจ่ายเงินเรื่องยา ค่ารักษา กับสิ่งที่แสดงอาการปุบปับ ธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่ม แฟชั่น เคมีภัณฑ์กำลังโดดเด่น นักลงทุน จำเป็นต้องเกาะกระแสถึงจะได้กำไร เป็นวันเหมาะสมจะเอาพระใหม่ขึ้นคอ หรือจองบ้านจองรถ
ต้องเข้มเเข็งเพื่อครอบครัว พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือคนเลิกรากันแต่มีภาระพ่วง ทำให้ชาววันพุธต้องสู้ คนหย่าร้างถึงเวลามูฟออน คนเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่เรียนมีคนมาชอบ พยายามโปรยเสน่ห์ เพศทางเลือก มีคนมาตามตื้อเงียบๆ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
อย่ากังวลกับสิ่งที่ได้รู้ได้ยิน อะไรที่ทำอยู่แล้วค่อนข้างดี มั่นใจและขอให้เดินหน้าต่อ จบใหม่ยังต้องลุ้นงาน คุณมีคู่แข่งเป็นคนมากประสบการณ์กว่า อาหารเมนูหมู เนื้อ ไข่ กินบ่อยๆ ช่วงเดือนนี้ เสริมดวงการเงินและโอกาสการเงิน ระวังโดนขโมยไอเดีย คิดเยอะพูดน้อยดีที่สุด ศัตรูพยายามสืบหาข้อมูล อย่าทำอะไรเป็นจุดเด่นจะไม่โดนโกง มีโอกาสทำบุญคนป่วยติดเตียง สิ่งติดขัดจะเบาบาง
เกมความรักมักมีคู่แข่งเป็นคนไกลตัว อาจไม่รู้การมีอยู่ของคุณ แต่ไว้ใจไม่ได้ อยู่นิ่งๆ จะเหมาะสมมากกว่า เพราะจะมีคนสงสัย คิดถึงเพราะคุณหายหน้าไปจากพวกเขา ด้านคนมีคู่ ลดปากเสียงในบ้าน ใครงอนให้รีบง้อเอาไว้ก่อน
คนเกิดวันศุกร์
ความสงสัย ช่างคิด ทำให้คุณได้เปรียบ งาน โอกาส ต้องออกจากบ้านไปคว้า คำพูดง่ายๆ สองสามคำ อาจทำให้คนรอบตัวเข้าใจผิด ยิ่งอ่อนน้อม ยิ่งได้รับการยอมรับ และโอกาสจะเปิดทาง ไม่เหมาะจะติดต่อราชการ คนในแสงไฟ ยิ่งพูดเหมือนยิ่งแก้ตัว คำพูดไม่มีน้ำหนัก การสอบ การประมูล ดีลงานเผื่อใจเอาไว้บ้าง การเงินใช้จ่ายตามเป้าหมาย ให้ยืมตามความเหมาะสม มีลาภลอยจากความทุกข์
มีคนเอาของมาฝาก หรือคนโสดอยากหาอะไรเล็กๆ ไปให้คนที่ชอบ อย่าเล่นใหญ่ เพราะยังไม่น่าไว้วางใจในสถานะว่าโสดหรือมีเจ้าของ ส่วนคนมีคู่ มีโมเมนต์ชวนออกเดต มีอะไรหวานๆ เหมือนคบกันใหม่ๆ ดูน่าอิจฉา ระวังคนคบซ้อน
คนเกิดวันเสาร์
จะพูดอะไรคิดให้เยอะ มีคนเชื่อถือและต้องรับผิดชอบในคำพูดเหล่านั้น งาน การเรียน ดีกับสายที่ใช้จินตนาการ ความสวยงาม ส่วนระบบเหตุและผลจะมีคนเข้ามาสนับสนุนเรื่องเงิน มีคนจะได้ออกจากงานเพื่อเรียนต่อ ระวังอาหารเป็นพิษ คำทักเตือนของคนใกล้ตัว ฟังไว้บ้างไม่เสียหาย คนพาล มักเป็นคนสนิทที่เอาเปรียบคุณในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ทำบุญค่ายาค่ารักษาพยาบาลเสริมดวงคนเมตตา
คนโสดลำบากใจกับคนที่ไม่ชอบ และพวกเขาอยากตีตัวสนิทด้วยจนคนอื่นจับได้ ต้องหาทางปฏิเสธจะปลอดภัย คนมีคู่ วันนี้อาจมีคนหึงเบอร์แรง เพราะคนที่เข้ามาติดต่อ มาเกาะแกะคุณมากเกินไป ระวังปัญหาเรื่องเงินกับคนรักเก่า
