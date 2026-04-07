เช็กดวง! ประจำวันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
วาจานำโชค การเอ่ยปากสิ่งใดชาววันอาทิตย์จะได้รับการเกื้อหนุน สนับสนุน ตรงกันข้ามความเงียบ ทำให้คุณพลาดโอกาส การค้าสะดุดเรื่องต้นทุน อาจต้องหยุดบางเรื่องเพื่อรันธุรกิจ งานประจำยังเอาอยู่ ปากเสียงในที่ทำงานส่งผลดี งานจะก้าวหน้า การใช้จ่ายจะต้องตีขอบ เรื่องตามใจที่ชอบ จะต้องลงทุนลงเงินแบบถูกต้องและถูกใจไปพร้อมกัน สุขภาพคนมีโรคประจำตัวต้องใส่ใจ
เรื่องปุบปับ ความสัมพันธ์ที่ไม่ได้คิดจริงจังจะได้กลับมารับผิดชอบ เป็นพ่อแม่ป้ายแดง หรือจูงมือคนรักแนะนำตัวกับทางบ้าน คนโสดคนที่ผ่านเข้ามาอาจไม่ตรงใจ แต่พร้อมความจริงใจเชื่อถือได้ เพศทางเลือกมีคนทางไกลมาหา
คนเกิดวันจันทร์
สิ่งที่ดูไม่มั่นคงกำลังจำเปิดทาง เป็นวันที่ต้องกล้าลองผิดลองถูก ทั้งงานและธุรกิจ เริ่มต้นเล็กๆ และยังไม่เห็นปลายทาง การค้าช่วงนี้เน้นผลิตเองและขายออกไปจะปัง การเงิน ใช้จ่ายควบคู่ทั้งเงินสดและบัตรเครดิต ธุรกรรมธนาคารสมหวัง แต่ไม่เต็มจำนวน มีเรื่องของทรัพย์สิน มรดกที่ต้องแบ่งสัดส่วน หาโอกาสทำบุญถวายผ้าไตร ช่วยหนุนดวงเรียกทรัพย์และผู้ใหญ่สนับสนุนเมตตา
จิตใจไม่ค่อยอยู่กับตัว คนโสดมักมีคนให้คิดถึง ส่วนคนมีคู่ระยะทาง ภาระทำให้ไม่ค่อยได้พบหน้า คนตกงานมีลุ้นรักใหม่ช่วงหยุดยาวนี้ เพราะคนที่เคยตกหัวใจจะกลับมาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่ง ขอพรหัวใจอะไรไว้ดวงเสน่ห์กำลังมา
คนเกิดวันอังคาร
อย่าเร่งรัดคนรอบตัว เรื่องด่วน อาจไม่ได้ด่วนจริง เป็นเพียงความต้องการของคนอื่นเท่านั้น คนในเครื่องแบบเดือดร้อนเพราะบริวาร อาหารเมนูสัตว์ปีก ช่วยเสริมดวงการงานและการแข่งขัน การใช้จ่ายจะต้องโยกเงินมาในส่วนที่จำเป็น ตลาดลงทุนในประเทศยังโดดเด่น ระมัดระวังอุบัติเหตุจากของมีคม เลือดตกยางออกในออฟฟิศ สุขภาพดวงถูกกับแพทย์ทางเลือก โรคร้ายอาการดีขึ้น
วาจาทำให้ผิดใจกัน อย่าหัวร้อน ลองฟังคำอธิบายจากคนข้างกายเสียก่อน มีคนงอนเก้อ โดยที่ไม่รู้ที่มาที่ไป คนโสดสายฝอช่วงเทศกาล อาจนำพารักต่างถิ่น คนต่างแดนเข้ามาหาคุณง่ายๆ เพศทางเลือก ระวังมือที่สามใกล้ตัว
คนเกิดวันพุธ
มีบททดสอบเข้ามาหลายด้าน มีความเหนื่อย ยาก และมักต้องลุยเพียงคนเดียว อย่าเล่าเรื่องส่วนตัวให้ใครฟัง จะกลายเป็นดาบสองคม คนในแสงไฟจะเดือดร้อนเพราะข่าวลือ คนมีคดีความกำลังได้เปรียบ เอกสาร สัญญา ระบบการเงินส่วนตัวต้องจัดระเบียบใหม่ เป็นวันที่เหมาะกับการซื้อกองทุน เปลี่ยนเบอร์โทร ใส่เสื้อผ้าใหม่ออกจากบ้าน ช่วยเปิดทางลดอุปสรรค ทำบุญโลงศพหนุนดวงบริวาร
รักออนไลน์ คนห่างไกล การคุยกันผ่านคีย์บอร์ด ช่วยเสริมดวงความรักให้ความสัมพันธ์มั่นคง ส่วนคนโสดเบาๆ ไปกับเพื่อน ไปกับคนสนิท แต่ไม่คิดจริงจัง อย่ารอใครเพราะไม่มีดวงรีเทิร์น แต่ยังมูฟออนไม่ได้ มีดวงอกหัก
คนเกิดวันพฤหัสบดี
สุขภาพของคนรอบตัว จะได้ดูแล ทั้งแรงเงิน แรงกายและใจ แบ่งเวลาส่วนตัวเพื่อครอบครัวมากขึ้น งานมีดวงโยกย้าย เปลี่ยนเจ้านาย เปลี่ยนออฟฟิศ อุปสรรคคือเพื่อนร่วมงานใหม่ ธุรกิจป้ายแดงในตลาดเดียวกัน คนอายุน้อยให้โทษ การใช้จ่ายแบ่งเก็บแบ่งใช้ เงินเก็บและทรัพย์สินจะได้นำออกมาหมุน ความฝันดีร้ายทักเตือน จะเสียของรักของมีค่า เสริมดวงวันนี้ทำบุญค่ารักษาพยาบาลจะดีมาก
คนมีคู่การเติมหวานบ้าง เป็นสีสันของความสัมพันธ์ เซอร์ไพรส์เล็กๆ ขนม ของหวาน สิ่งที่ชอบ ช่วยหนุนดวงครอบครัว ส่วนคนโสดระวังคนมีคู่เข้าหา มีตำหนิ มีเจ้าของแล้ว จะนำพาความเดือดร้อนมาให้คนโสดใจว่างๆ
คนเกิดวันศุกร์
มนุษย์เงินเดือน ฟรีแลนซ์ เจ้าของธุรกิจ จะได้เปลี่ยนผ่านมือ ตำแหน่ง หรือเจ้าของจะเปลี่ยนหน้า มีการปรับตัวเพื่อรับเพื่อนร่วมงานใหม่ ระบบในที่ทำงานจะมีปัญหาเกี่ยวกับบริวาร คู่ค้าเอาเปรียบ ธุรกิจต้องตัดส่วนเกินทิ้งเพื่อรับษาส่วนที่เหลือให้คงอยู่ อาหารเมนูเส้นก๋วยเตี๋ยวกินบ่อยๆ ช่วงนี้ หนุนการเงินคล่องตัว หนี้สินลดจำนวน จ่ายกับค่ายา ค่าประกัน ทำบุญคนพิการซ้ำซ้อน เสริมดวงกาารแข่งขัน
โดนเทจะมีคนเข้ามาดามหัวใจ อกหัก ผิดหวัง แต่ล้มบนฟูก ทำให้คุณมองคนข้างตัวชัดเจนมากยิ่งขึ้น เสริมเสน่ห์และลดปากเสียงหัวใจทำบุญกับบุพการี เพศทางเลือก รักต่างวัยทะเลาะไป หวานชื่นไป คนเลิกราจะตัดใจเด็ดขาด
คนเกิดวันเสาร์
แก้งานเก่ารับงานใหม่ วันนี้ช่วงบ่ายเป็นโมเมนต์ยุ่งๆ อย่าตกปากรับคำในสิ่งที่ไม่มั่นใจ ตกงานจะได้งานใหม่ที่ช่วงชิงกันด้วยคำพูด การสัมภาษณ์ การแนะนำแบบปากต่อปาก มนุษย์เงินเดือนอาจลดสถานะเป็นฟรีแลนซ์ การใช้จ่ายรับมาจ่ายออก เงินเก็บยังคงคลัง ของเก่า ของสะสม งานอดิเรกค่อนข้างโดดเด่นซื้อขายได้เปรียบหรือคุยงานระหว่างทริปจะปิดดีลได้ มีโชคจากสัตว์สองเท้าใกล้ๆ ตัว
โดนจับคู่ มีข่าวลือ และจะมีคนลื่นในไม่ช้า คนโสดต้องพึ่งกระแสเพื่อให้ความรักโดดเด่น วัยเรียน รักใหม่มาพร้อมที่เรียนใหม่ๆ ส่วนคนมีครอบครัว มีลาภลอยมากับความรัก คนรักสนับสนุนและช่วยแก้ไขปัญหาได้ นัดเดตโดนเท
