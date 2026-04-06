เช็กดวง! ประจำวันอังคารที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
มักโดนป้ายความผิด เรื่องที่ไม่รู้ ไม่เกี่ยวอาจโดนใส่ชื่อเป็นคนร่วมรับผิดชอบ คำพูดคนเชื่อถือ เป็นวันดีๆ ที่คุณจะเอ่ยปากในสิ่งที่ดีงามเป็นมงคล จะได้งานใหม่ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้ลาออก มีคนพร้อมเปย์ค่าตัว ชักชวนคุณไปทำงานด้วย การใช้จ่ายโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี แม้จะเยอะแต่เอาอยู่ หมุนเงินสดไปพร้อมบัตรเครดิต อย่าใจอ่อนให้คนยืมเงินหรือของมีค่า แต่งหน้าทำผมปังๆ ออกจากบ้านรับทรัพย์ตลอดวัน
ขนมหวาน อาหารอร่อยๆ เป็นเครื่องมือเข้าหาหรือง้อคนที่แคร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พูดน้อยมีเสน่ห์ มีคนตกหลุมรักหนุ่มสาวซึนๆ คนแต่งงานแล้ว ข่าวดีมาพร้อมคนรัก ทั้งงาน โอกาส เงิน แต่ลุ้นทายาทยังต้องประคับประคอง ผู้ใหญ่จะเปิดทางให้คุณคบหาได้แบบเปิดเผย
คนเกิดวันจันทร์
อะไรที่ดูน่าเบื่อ กำลังนำไปสู่ความสำเร็จ อดทน พยายามอีกสักนิด จะได้รับคำชื่นชมและต่อยอดไปเป็นงาน โอกาสดีๆ ในอนาคต ลองนั่งทำงาน คิดงานพร้อมทานข้าว เจรจางานในวงอาหาร โอกาสสำเร็จเกินครึ่ง การใช้จ่ายเพลาๆ ลงบ้าง บางเรื่องเอาไว้ก่อนไม่เสียหาย ของหายได้คืน คนที่เคยผิดใจ ศัตรู ช่วงนี้ต้องพบหน้าหรือมีเหตุให้ต้องเกี่ยวข้องกันบ่อยครั้ง ฝันร้ายจะโชคดี ทักเตือนคนพาลประสงค์ร้าย
ระยะทางทำให้คุณมั่นใจมากขึ้น คนโสดต้องเปิดเกมก่อนกับคนที่ตัวเองแคร์ อาจยังไม่เปิดตัวคบหา แต่ทำให้คนโสดมีกำลังใจทำอะไรดีๆ ได้ตลอดวัน จดทะเบียนสมรส หมั้น ขอเป็นแฟน ดำเนินการได้ แต่ต้องมีผู้ใหญ่ร่วมเป็นพยาน จะเป็นมงคลชีวิตคู่
คนเกิดวันอังคาร
งานดีแต่ต้องออกเดินทาง การอยู่นิ่งๆ อาจไม่ปังเท่าลุกไปเจรจา ไปหาผู้คน หรือออกไปข้างนอก ตกงานจะได้งานใหม่ ทดลองงานยังไม่ถูกใจร่อนใบสมัครที่อื่นสำรองไว้ได้เลย ค้าขายมีโอกาสออกสินค้าใหม่ไวกว่ากำหนด ใช้จ่ายเฉพาะจำเป็น ช่วงนี้สุขภาพตัวเองต้องมาอันดับหนึ่ง เป็นวันที่เหมาะกับการเจรจาธุรกิจ แบบไม่พบหน้า ออนไลน์ ทุกประเภทโดดเด่น รวมไปถึงการลงทุนในตลาดดิจิทัล จะได้ก่อหนี้ก้อนใหม่
ความรักทรงตัวไม่หวือวา พอใจกับจุดที่เป็นอยู่ แต่การลงทุนร่วมกับคนรักในวันนี้อาจต้องเบรกเอาไว้ก่อน คนโสดพบคนน่าสนใจ เพราะงานหรือการเรียนนำพาไป คนเจ้าชู้ ประวัติเก่าๆ จะเปิดเผย มีคนช่วยขุด ทำให้ชาววันอังคารสบายใจมากขึ้น แม้จะแอบผิดหวังบ้าง
คนเกิดวันพุธ
เตรียมตัวให้ดี ช่วงวันหยุดยาว ทำให้คลื่นลูกใหม่ พนักงานป้ายแดง ที่ต้องอยู่ทำงาน เฝ้าออฟฟิศจะได้เฉิดฉาย คุณจะได้ทำอะไรหลายด้านใหม่ๆ และสร้างผลงานกับเจ้านายอย่างงาม ค้าขายนอกกระแสจะได้กำไร การลงทุนในตลาดอาหาร สัตว์เลี้ยง การขนส่ง ค่อนข้างเด่น ธุรกรรมธนาคารดีตลอดวัน แต่ติดลบกันการตกลง หรือระบบเงินนอกระบบ อย่าดีลนอกรอบจะเสียเปรียบ สุขภาพทรงๆ ตัว
แพ้ทางคนใจเย็น และใส่ใจ คนโสดจะเริ่มใจอ่อนมองคนข้างๆ ตัวพิเศษกว่าที่เคยมา มีคนกลับมาหา แต่คุณอาจมูฟออนแล้ว ด้านคนมีคู่มีคนดูแล มีคนตามใจ แต่คุยไม่เก่งพูดไม่เป็น อาจรู้สึกไม่มั่นคงในความสัมพันธ์อยู่บ้าง คู่แทรกเพียงเข้ามาเป็นบททดสอบระยะสั้น
คนเกิดวันพฤหัสบดี
เงิน ของมีค่า ระวังหาย จะได้รับผิดชอบในสิ่งที่ไม่ได้รับรู้ตั้งแต่ต้นทาง แต่เข้าไปช่วยเหลือเพราะยศ ตำแหน่ง ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง การโยกย้ายไม่สมหวัง ลาออกโดนรั้งเอาไว้ งานเสริมจะรายรับดีกว่างานประจำ สิ่งที่มักทำเป็นจิตอาสา การช่วยเหลือคนอื่น มีแนวโน้มจับเป็นงานประจำในไม่ช้า มีข่าวดีเกี่ยวกับทรัพย์สินที่อยู่กับคดีความ จะได้ผลประโยชน์ ได้เงินจากการลงทุนหรือชนะคดี
สุขภาพจิตใจอ่อนแอเพราะเรื่องความรัก เป็นกังวลโดยเฉพาะคนโสด หากคุณเลือกดีๆ หยุดยาวเดือนนี้รับรองไม่เหงา ส่วนคนมีคู่ คนรักชวนทะเลาะบ่อย หงุดหงิดง่าย เพศทางเลือกมีรักอยากรีเทิร์นแต่อีกใจกำลังกลัวจะผิดหวังแบบเดิมๆ นัดเดตจะโดนเท
คนเกิดวันศุกร์
ความลับต้องรับรู้ งานเดินหน้าเต็มกำลัง ช่วงนี้แบกรับงานของเพื่อนร่วมแผนมาทำด้วยเสมอ ติดต่องานอาจไม่ปัง แต่สะสางเรื่องเก่า ปัญหาเดิม ปิดจ๊อบสำคัญช่วงนี้โดดเด่นเป็นพิเศษ มีความสำเร็จกับการประกวด สมัคร สอบ ออดิชั่นต่างๆ การเงินลงทุนกับตัวเอง เปลี่ยนลุค เสื้อผ้าหน้าผมและการแต่งตัว มีโอกาสกระทบไหล่คนดัง คนเก่ง หากได้ร่วมงานจะช่วยหนุนดวงคุณทางอ้อม สุขภาพโรคประจำตัวต้องใส่ใจ
รักเก่าอย่าใจอ่อน ไม่ควรคุย หรือติดต่อ แม้จะมีข้ออ้างเป็นเรื่องบุตรหลาน คนโสด จะมีคนที่หม้ายหรือมีคู่แล้วมาชอบ ทั้งแสดงตัวว่าโสดปลอมๆ หรือยอมรับตัวเองว่ามีครอบครัวแล้ว โดยรวมพวกเขาไม่ได้สนใจสถานะ แต่อยากเข้าหาชาววันศุกร์ คนโสดมีคนมาชอบไม่ตรงใจ
คนเกิดวันเสาร์
เริ่มต้นใหม่ คนที่เคยปฏิเสธ เคยมองข้ามจะมองเห็นคุณในสายตา วันนี้เปิดรับโอกาส และวิ่งเข้าหา เรื่องเข้าใจผิดจะได้รับคำอธิบาย ต้องมั่นหน้า เป็นคนกล้าแสดงออก ยิ่งเงียบยิ่งเสียเปรียบ การลงทุนอยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้ดี เลือกเทขายสิ่งที่ไม่ขยับ และช้อนซื้อสิ่งนอกสายตา สัตว์เลี้ยงในบ้านสนับสนุนดวงการเงินและคนรักเมตตา อย่าเสี่ยงลาภลอย เพราะคุณมีเงินเข้ามาจากแรงสนับสนุนคนรุ้จัก
การบริหารจัดการเรื่องในบ้านหรือธุรกิจส่วนตัว คนรักจะช่วยเหลือได้อย่างดี พวกเขาจะช่วยอุดรอยรั่ว ช่วยแก้ไขปัญหาที่ดูเรื้อรัง แต่ต้องคุยกันดีๆ อย่าหัวร้อนใส่กันเสียก่อน ด้านคนโสด คุณจะรู้ว่าใครมีใจให้ แต่หากเปิดเกมจีบก่อน ช่วงเดือนนี้ เป็นการเริ่มต้นที่น่าสนใจ
