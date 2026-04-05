เช็กดวง! ประจำวันจันทร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
จะเสียมิตรเพราะความไว้วางใจ อะไรที่ยอมได้ ถอย เว้นระยะ จะเห็นมุมใหม่ๆ และทางหลบปัญหาทั้งในเรื่องส่วนตัวและการทำงาน วัยเรียนมีดวงโยกย้ายไปไกลบ้าน ส่วนคนทำงาน วัยหยุดจะไม่ได้หยุด มักมีการตามงาน แบกงานไปกับทริปเที่ยว หรือได้คืนวันพักร้อน การใช้จ่ายสบายๆ จะได้เงินจากโซเชียลมีเดีย เงินเก็บได้บางส่วน และกำไรจากธุรกิจนอกสายตา สุขภาพภูมิแพ้ โรคประจำตัว ต้องดูแลเป็นพิเศษ
คนเจ้าชู้จะหยุด เพราะแพ้ทางคนที่เคยอยู่นอกสายตา มีพ่อแม่ป้ายแดง เป็นช่วงเหมาะที่จะเปิดตัวคนรักกับทางบ้าน หรือลองขอคนพิเศษออกเดต ความสัมพันธ์ที่ดูเป็นไปไม่ได้จะมีคนช่วยเหลือ เป็นสื่อกลาง โดนมองข้าม โดนปัดตกแต่พอมีเวลาพิสูจน์ตัวเอง
คนเกิดวันจันทร์
งานเยอะ แม้วันหยุดก็ยังต้องนั่งทำงาน วัยเรียนการพยายามไม่ทำให้คุณผิดหวัง แม้ข่าวดีจะเข้ามาช้า เงินในบ้านต้องรอบคอบ บัญชีส่วนตัวอาจติดลบ เป็นวันที่จะได้เงินเพราะคำพูด การลงทุนระยะยาวแสดงผล ส่วนซื้อมาขายไปไม่โดดเด่นเท่าสิ่งที่ทำขายด้วยตัวเอง ระวังอุบัติเหตุในที่อยู่อาศัยมักทำให้เลือดตกยางออก ทำบุญด้วยเครื่องนุ่งห่ม ผ้าไตร อาสนะสงฆ์ ช่วยหนุนดวงลดอุปสรรคให้เบาลง
มีคนส่งของแทนใจมาให้ หรือพยายามเข้าหาคนโสด อย่ารับหากไม่เปิดทางเพราะจะมีคนเข้าใจผิดหรือปากเสียงในอนาคต ด้านคนมีคู่ เป็นวันที่คุณจะได้ใช้เวลากับคนรัก ออกเดต ให้เวลาส่วนตัวกับครอบครัว คู่ที่เลิกไปแล้ว เล่นตัวเก่งยังไม่หย่า ยังไม่จบเรื่องทรัพย์สิน
คนเกิดวันอังคาร
ความสามารถโดดเด่น ลูกค้าเรียกหา วันนี้เหมือนเป็นคนโปรดของเจ้านาย แต่หากคุณเคยปฏิเสธบริวาร คุณจะเสียคนเก่งมือดีให้กับคู่แข่ง ต้องทำงานคนเดียว พ่วงหลายตำแหน่ง อย่าลาออกจากงาน แต่เน้นการต่อรองผลประโยชน์ สวัสดิการ กับเจ้านายจะดีกว่า การเงินขยันหา เก็บเงินยาก ยังไปลงที่รายจ่ายจำเป็นมากกว่าเรื่องตามใจตัวเอง สุขภาพ ระบบเกลือแร่และน้ำในตัวอาจมีปัญหา ต้องใส่ใจมากๆ
มีลาภลอยมากับความรักที่ผิดหวัง เป็นรางวัลปลอบใจ คนห่างเหินจะค่อยๆ ห่างหาย มีการเลิกราที่จบไม่เรียบร้อย เพียงแยกย้ายไปเท่านั้น อยู่กินมานานอาจมีโอกาสวางแผนจดทะเบียนสมรส หมั้นหมาย เตรียมสร้างเรือนหอ เพศทางเลือก คนแก่กว่าจะตกหลุมรักคุณ
คนเกิดวันพุธ
ถึงเวลาคิดจริงจัง วันนี้ไม่ใช่การทดลอง แต่ทุกเรื่องที่หยิบจับมีความจริงและความก้าวหน้าเป็นเดิมพัน การลงทุนเด่นกับกิจการ งานของตัวเอง ธุรกิจเล็กอาจขยาย จะมีคนทิ้งงานประจำไปเป็นฟรีแลนซ์หรือเจ้าของกิจการ อย่าไว้วางใจเรื่องเงินและของมีค่าให้คนอื่นดูแล จะโดนโกง คนมีคดีความใกล้จบ ใช้จ่ายและลงทุนเด่นในตลาดต่างแดน เสริมดวงวันหยุดทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงและชำระหนี้สงฆ์
มีคนโดนเทแบบไม่ทันตั้งตัว จากมีคู่ อยู่ดีๆ ก็โสด สิ่งนี้เหมือนการเปิดประตูให้คุณเจอคนใหม่ๆ หากโสดอยู่แล้ว การพบคนน่าสนใจในที่เรียนหรือทำงาน เว้นระยะดีๆ จะไม่ส่งผลเสียกับทั้งคู่ ครอบครัวที่มีลูกแล้ว มีลุ้นได้สมาชิกคนใหม่เพิ่มในไม่ช้านี้ เข้ามาต่อท้ายนามสกุล
คนเกิดวันพฤหัสบดี
สิ่งที่ผิดหวังจะมีทางเลือกใหม่เข้ามา แต่สองสามวันนี้อาจอารมณ์บูดเพราะเรื่องไม่ได้ดั่งใจ การงานต้องมีแผนสำรอง การค้าแบบเดิมๆ ราบรื่นกว่าเรื่องใหม่ลูกค้ายังไม่อิน แต่งตัวสบายๆ ในการทำงานหรือออกจากบ้าน ช่วยเสริมเรียกทรัพย์ การเงินจะลื่นไหล จะได้ร่วมรับรู้ความลับของคนอื่น งานใหม่ การค้ามากกว่าต่อรอง ต้องขยันเจรจาอย่ายอมอ่อนข้อ คนในเครื่องแบบให้โทษ
อะไรก็ดีเพราะมีคนข้างกาย โมเมนต์อินเลิฟ ใจฟูจะเกิดกับคนมีคู่ เหมือนตกหลุมรักคนเดิมซ้ำๆ ส่วนคนโสด อย่าไว้ใจคนที่รู้จักกันมานาน เพราะพอขยับสถานะไม่ได้สวยงามอย่างที่คิด การคบหาของบางคู่ยังต้องพิสูจน์ตัวกับครอบครัวทั้งสองฝ่าย เพศทางเลือกโดนเท
คนเกิดวันศุกร์
อดทน ขยันแก้ไข จะได้รับฟังคำคอมเมนต์ที่ไม่ชอบ สิ่งที่ไม่ปลื้มแต่ดีกับคุณในระยะยาว เก็บมาปรับมาเตรียมตัว อะไรย่อมดีขึ้นแน่แท้ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ ศาสนาโดดเด่น รวมทั้งการลงทุนเกี่ยวกับสินค้า บริการ อาหาร เคมีภัณฑ์ อยู่ให้ห่างทองคำและตลาดพลังงานจะดีที่สุด สุขภาพไม่น่ากังวล แต่อุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ ระหว่างวัน ทำให้หัวร้อนเสมอ มีโชคลาภจากบริวารและการจากลาครั้งเก่า
ความเลิฟ อดทนจะสมหวัง คู่ที่แยกย้ายกันไปเติบโต ถึงเวลากลับมาคุยกัน หากยังไม่มีสิ่งนี้จะเกิดในไม่ช้า มีความมั่นคงกว่าเมื่อแรกเริ่มแต่คุณต้องถามใจตัวเองชัดๆ ด้านคนแต่งงานแล้ว อย่าโกรธถ้าคนรักพูดอธิบายไม่เก่ง การกระทำชัดจนจนคนรอบกายอิจฉาเวอร์
คนเกิดวันเสาร์
ความมั่นหน้าอาจทำให้โดนมองในแง่ลบ คนธรรมดาจะเป็นที่รู้จัก จะยืนในแสงไฟ สร้างความสำเร็จด้วยตัวเอง งานประจำจะเสียเพื่อนร่วมงาน ทีมจะแตก อาจมีเรื่องผิดใจกัน สังคมในออฟฟิศเป็นพิษ การยืนสายกลางถือเป็นทางเลือกที่ดี ตกงาน มักมีโอกาสใหม่แต่คุณไม่ถนัดไม่ชอบ การเงินวันนี้ จับจ่ายซื้อขายตามประสงค์ ยานพาหนะให้โชคลาภ เสื้อผ้าโทนขาว ครีม เขียว หนุนดวงคนสนับสนุนและการแข่งขัน
คนรู้ใจมีเรื่องทุกข์มาปรึกษา ช่วงนี้ครอบครัวจะแบกรับแรงปะทะหลายด้าน คนมีคู่ต้องตั้งสติดีๆ อาจมีธุระวุ่นๆ ของคนรักให้ช่วยกันดำเนินการ มากกว่าเรื่องของตัวเอง ส่วนคนโสดใจว่าง มากคนคุย ไม่ชัดเจน แต่อยากเข้าหาใคร เหมือนโดนปิดกั้น แม้เป้าหมายยังไม่มีใคร
