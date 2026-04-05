เช็กดวง! ระหว่างวันที่ 4 - 10 เม.ย. 69

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย. - 14 พ.ค.
มีการแข่งขันที่คุณต้องลงสนามที่ไม่เต็มใจ งาน เรื่องส่วนตัว ต้องขยันเป็นพิเศษ ช่วงนี้ถึงกลางปี เป็นเวลาของชาวราศีเมษ ถึงเวลาที่คุณจะสู้เพื่อความสำเร็จ ของหายไม่ได้คืน คนหวังร้ายจ้องจับผิดอยู่รอบตัว
การงาน เร่งทำเรื่องประจำให้สำเร็จ งานด่วนมีมาก แต่อาจไม่ใช่เรื่องรับผิดชอบโดยตรงหรือไม่ด่วนจริง บริวารจะเอาไม่อยู่ จำเป็นต้องตัดปัญหาเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการทำงานและเดินธุรกิจ หางานใหม่ต้องรอ
การเงิน ใช้จ่ายค่อนข้างเกินงบ อย่าใจดีกับคนใกล้ชิด จะทำให้การเงินติดลบระยะยาว ของมีค่าให้ยืมจะไม่ได้คืน ช่วงนี้ผู้ใหญ่จะสนับสนุนทางอ้อม ด้วยสิ่งของมีมูลค่ามากกว่าให้เงินก้อน นักลงทุนต้องชะลอเอาไว้ก่อน
ความรัก คู่รักตึงใส่กันมากกว่าคุยกันดีๆ ความสัมพันธ์ไม่มีคนเข้ามาแทรก แต่มากด้วยความระแวง ไม่ไว้ใจ ด้านคนโสด อาจตกหลุมรักคนที่เข้ามาปรักษาเรื่องหัวใจบ่อยๆ คนหม้ายมีเสน่ห์กับคนวัยไล่ๆ กัน
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค. - 15 มิ.ย.
เรื่องส่วนตัวอาจทำให้ไม่มีสมาธิ งานเล็กๆ รายได้ดีกว่าจับงานใหญ่ การแข่งขันอาจแพ้เพราะเด็กเส้น นักลงทุนระวังจังหวะช่วงกลางสัปดาห์ หนุนดวงคนสนับสนุนและการเงินทำบุญด้วยน้ำดื่ม
การงาน เน้นเป็นเบื้องหลัง งานสายสนับสนุนจะได้เติบโต แต่ไม่เหมาะจะมาเป็นแถวหน้า คนมีสีจะเสียลูกน้องมือดี การโดนปฏิเสธ คุณจะพบทางที่ดีกว่าแม้ไม่ตรงใจ ค้าขาย ทำเลใหม่ ลูกค้าเก่าจะส่งเสริม
การเงิน ได้เงินเพราะความเสน่หาจากผู้ใหญ่ ความขยัน จ๊อบเล็ก งานจร ค่อนข้างดี รายได้รับจำอาจลดเพราะส่วนแบ่งระหว่างทาง ระวังปัญหาการเงินเกี่ยวกับช่องทางออนไลน์ ไม่เหมาะเจรจาเรื่องตัวเลข
ความรัก มีคนกลับมาหาด้วยมิตรภาพแบบเพื่อน ไม่ต้องรีบร้อนขยับสถานะถ้าคุณยังมั่นใจกับคนเดิม ส่วนคนมีคู่ ระยะนี้คนรักให้เวลากับทางบ้านมากขึ้น หาโอกาสใช้เวลากับคนสูงอายุในบ้านจะเป็นมงคล
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.
เรื่องเข้าใจผิด ข่าวลือ เรื่องด้านลบอาจส่งผลดี เป็นช่องว่างให้ชาวเมถุนได้ทำอะไรที่ตนเองสนใจและถนัด อาหารเมนูไข่กินบ่อยๆ ช่วยหนุนดวงการเงินและการงาน สุขภาพอาจมีโรคประจำตัวใหม่ๆ
การงาน ซื้อง่ายขายคล่อง ค้าขายจำเป็นต้องจับกระแส อยู่ในตลาดที่ทุกคนนิยม เล็กๆ น้อยๆ จำเป็นต้องเกาะร่วมไปด้วยจะดีที่สุด มีโอกาสได้เจ้านายใหม่ เปลี่ยนหน้าเพื่อนร่วมงานและระบบการทำงานปุบปับ
การเงิน ทำอะไรต้องคิด มีหลายเรื่องต้องใช้เงินก้อนแต่ต้องค่อยๆ ตัดสินใจลำดับก่อนหลังเป็นสำคัญ เจรจาต้องยอมติดลบเพื่อผลประโยชน์ที่อยากได้ เข้าหาสถาบันการเงินราบรื่นแต่ให้ระวังเอกสารสำคัญหลุด
ความรัก อะไรที่ไม่ได้คาดหวังจะวนกลับมาหาคุณ ความสัมพันธ์อาจเงียบหายไปแบบไม่ทันได้ให้คำตอบ รัก ชอบ หวือหวาแต่ไม่ชัดเจน ส่วนคนมีคู่ มีคนดูแล มีคนตามใจแม้ไม่ค่อยมีเวลาให้กัน ลุ้นทายาทรอต่อไป
ลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ก.ค. - 15 ส.ค.
คนเสียสละจะได้รับคำขอบคุณ สิ่งที่เคยทำให้คนอื่นนานกำลังจะปรากฏผลตอบแทน สับขาหลอก แผนซ้อน โดนหลอกใช้ ระวังจะหลงกลคนอื่น อสังหาริมทรัพย์ให้โชคลาภ สุขภาพใส่ใจระบบน้ำในตัว
การงาน ต้องจัดระบบใหม่ การเปลี่ยนแปลงเรื่องระบบการทำงานจะค่อยๆ ไปในทางที่ดี มนุษย์เงินเดือน มีความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงหรือสร้างผลงาน นักแก้ไขปัญหาจะยอมแพ้ จะเสียคนเก่งให้คู่แข่ง
การเงิน จับจ่ายต้องเปลี่ยนทิศ หมุนเงินเก็บออกมาตุนของใช้จำเป็น นักลงทุนรักษาฐานลูกค้า และตลาดการลงทุนเดิมเอาไว้ดีที่สุด สิ่งของจะหมุนเปลี่ยนเป็นเงินสด สลาก ตั๋ว กองทุนจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ความรัก คนห่างไกลมักเป็นอื่น หรือมีเรื่องปิดบัง คู่ซ้อนในระยะสั้นๆ อาจทำให้เลิกราในบางคู่ คนโสดเสน่ห์แรงกับวัยเดียวกันทั้งต่างเพศและเพศเดียวกัน ครอบครัว มีข่าวดีและโชคเพราะคู่ครองและทายาท
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
แรงกดดันทำให้คุณต้องเร่งตัดสินใจบางอย่าง มีคนใส่ร้ายด้วยคำพูด และไม่เหมาะจะออกมาแก้ตัวจะยิ่งติดลบ คนธรรมดาจะยืนในแสงไฟ ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับของมีคม เลือดตกยางออกในบ้าน
การงาน เป็นน้ำไม่เต็มแก้ว เปิดรับและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ วิธีการการทำงานจะเปลี่ยนไป อึดอัดกับการตัดสินใจแทนคนอื่น อยากย้ายงาน ไปไหนไม่ได้ เจ้านายยังไม่ปล่อยมือ ฟรีแลนซ์จะได้ดีลสำคัญในระยะยาว
การเงิน จับจ่ายตามประสงค์ ทิศทางการลงทุนดูไม่เร่งรีบ เน้นเก็บออกมากกว่าหวังกำไร ธุรกิจเกี่ยวของกับเคมีภัณฑ์ สุขภาพโดดเด่น อย่าค้ำประกันใครแม้สนิท ความไว้วางใจอาจทำให้เสียมิตรภาพเพราะเงิน
ความรัก วางฟอร์มอาจเสียใจ ต่างคนต่างไม่พูด ทำให้ความสัมพันธ์มีปัญหา หรือคนโสดทำทรงหวงคนรอบตัว แต่ไม่กล้าบอกความรู้สึกกันตรงๆ เหมือนการตีกรอบให้ความรักเดินหน้าต่อไปไม่ได้ในระยะนี้
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
ยิ่งหนีเหมือนยิ่งต้องเจอ ช่วงนี้ได้ทำอะไร พบอะไรที่ไม่ถนัดไม่ชอบ ศัตรูจะกลายเป็นมิตร และน่าไว้วางใจกว่าคนแปลกหน้า การลงสนามแข่งขันเก่าๆ ทำให้ได้ความสำเร็จ สุขภาพเป็นอุปสรรคที่ต้องฝืนทน
การงาน มักโดนเปรียบเทียบกับคนอื่น มีคนเข้าหาเพื่อชักจูงให้เป็นพรรคพวก งานทำได้ดี คุณภาพอาจมากกว่าเจ้านาย มีคนพอใจและมีคนอิจฉา สังคมในที่ทำงานเป็นพิษ ค้าขายไม่โดดเด่น ยังเป็นรองในตลาด
การเงิน หมุนเงินเก่ง ใช้เงินคล่อง ผ่านรับเข้าและจ่ายออก มีรายจ่ายจำเป็นรออยู่ตามเหมาะสม จะได้ลงทุนเรื่องการศึกษาหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในชีวิตประจำวัน หรือใช้ทำงาน บางคนได้เงินเพราะเสน่หา
ความรัก ตรงไปตรงมา อาจฟังไม่หวานหู แต่เชื่อใจและไว้ใจได้ คนมีคู่ยังไม่มีคู่แทรก มีแต่มโนกังวลไปเอง ระยะทาง ทำให้คนโสดอยู่ไกลบ้านพบคนใหม่ หากเป็นคนพูดภาษาเดียวกัน จะส่งเสริมดวงความรักอย่างดี
ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
มีโอกาสแก้ตัว แก้มือในสิ่งที่เคยผิดพลาด ยานพาหนะจะมีปัญหา หรือได้เดินทางกับทริปไม่น่าปลื้ม ทำความสะอาดห้องครัว และมุมกินข้าวในบ้านให้สะอาดสว่าง ช่วยลดอุปสรรคในการทำงาน
การงาน โดนแกล้งทางอ้อม คำพูดของเพื่อนร่วมงานหรือคู่แข่งและศัตรู ทำให้คนไม่เชื่อถือ ต้องรีบแก้ข่าวก่อนบานปลาย ธุรกิจขนาดเล็กอาจได้วางแผนขยาย งานประจำอย่าไว้ใจบริวารและคนใกล้ตัวจะเดือดร้อน
การเงิน เป็นช่วงเหมาะจะจัดระเบียบการใช้เงิน ตัดส่วนเกิน เพิ่มส่วนขาด และไม่เหมาะจะให้คนอื่นรับรู้ นักลงทุน จังหวะเด่นช่วงกลางสัปดาห์ อสังหาริมทรัพย์จะให้โชค ตลาดเครื่องดื่ม งานบริการอาจเงียบเหงา
ความรัก คิดเล่นๆ อาจมีคนคิดจริงจัง หรือพยายามสานสัมพันธ์ต่อที่ชัดเจน อาจทำให้สับสนไม่มั่นใจ ส่วนคนมีคู่ การเงินในบ้าน การสนับสนุนเรื่องต่างๆ มาจากคนรัก ทำให้คุณเบาใจมากขึ้น ลุ้นทายาทต้องรอ
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
เรื่องไม่เป็นเรื่อง สิ่งที่ถูกมองข้ามจะมีความสำคัญ มีประโยชน์ในการทำงาน การใช้ชีวิต ช่วงนี้ต้องซื้อใจบริวารก่อนใส่ใจเจ้านายจะดีที่สุด อาหารเมนูสัตว์ปีก กินบ่อยๆ หรือทำบุญ ช่วยเสริมดวงคนรักเมตตา
การงาน งานจะช้าเพราะชะลอการตัดสินใจ ทุ่มแรงกับการเรียน เพิ่มสกิล ระยะสั้นๆ หรือลงเรียนคอร์ส
ยาวจะมากความสำเร็จ ขยันกับการตื่นเช้านอนดึก สายการค้าคู่แข่งเป็นคนใหม่ๆ อย่าไว้ใจธุรกิจป้ายแดง
การเงิน เก็บเงินเก่ง จะได้รับความไว้วางใจให้ดูแลของมีค่าหรือบริหารงานที่มีมูลค่าสูง ทิป รางวัลเล็กๆ ช่วยสร้างผลงานให้คนหาเช้ากินค่ำ มีข่าวดีจากเจ้านาย ทองคำ ทรัพย์สิน ซื้อขายคล่องตัวกำไรน่าพอใจ
ความรัก หมั้นหมาย ขอโอกาส ขอแต่งงาน ช่วงนี้เดินหน้าได้เต็มร้อย ปัญหาความรักทำให้การงานตกลง งานหาย เสียเครดิต มีดวงเลิกราเพราะผู้ใหญ่บังคับ คนอยากเลิกรา มักมีคนไม่ยอมปล่อยมือ รังควานคนเก่า
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
การโดนเพ่งเล็งจะส่งผลดี แม้ดูอึดอัด คุณจะมีอิสระในการแสดงความสามารถ แม้อยู่ในสภาวะกดดัน สุขภาพสิ่งที่เคยเป็นกังวลจะพบหมอดียาดี หรือการเปลี่ยนวิธีการรักษา จะช่วยคุณได้อย่างมาก
การงาน งานเล็กๆ จ๊อบนอกกระแส อาจสร้างอาชีพใหม่ให้ชาวราศีธนู เลิกมองสายตาคนอื่น แล้วตั้งใจในสิ่งที่คุณปรารถนา คนในเครื่องแบบจะเดือดร้อนเพราะเจ้านาย คำพูดไม่มีคนเชื่อถือ ความเงียบชนะทุกสิ่ง
การเงิน ตัดรายจ่ายส่วนเกิน ของมันต้องมีที่เก็บเอาไว้จะได้หมุนซื้อขายเป็นเงินสด ธุรกิจคมนาคม การขนส่ง เคมีภัณฑ์เด่นในดวงชะตา จะได้ทำสัญญาซื้อขาย มัดจำ การวางเงินดาวน์ทรัพย์สินบางอย่าง
ความรัก ยิ่งต่อต้านยิ่งโดนเรียกทัก คนโสดเก็บทรงเก่ง แต่มีเวลามากขึ้นในการทำความรู้จักคนที่ตัวเองปลื้ม ด้านคนมีคู่ อุปสรรคของครอบครัวมักมาในรูปแบบของงาน ห่างกันสักระยะเพื่ออนาคต แต่มีคนไม่สบายใจ
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
มีเรื่องเกินความคาดหมายเกิดขึ้นง่ายเสมอ เตรียมตั้งรับเรื่องดีร้ายที่วิ่งเข้ามาหา อย่าหัวร้อนกับข่าวลือ การแข่งขันไม่โดดเด่น แต่อาชีพหรือความสามารถเฉพาะตัวจะได้งัดออกมาใช้แก้ไขปัญหาสำคัญ
การงาน มีโอกาสจับงานหลายด้านไปพร้อมกัน อย่าลาออกแม้จะท้อ เพราะจะตกงานระยะยาว แต่ให้หาจ๊อบเสริมทำ จะเหมาะสมกับดวงชะตา ค้าขายได้เรียนรู้งานสกิลใหม่ ตกงานมานานจะได้โอกาสจากคนรู้จัก
การเงิน มีเงินจากเรื่องไม่คาดคิด หรือธุรกิจที่มีความเสี่ยง ประกันภัย คดีความ จะทำให้ชาวราศีมังกรได้เปรียบ ทำบุญเกี่ยวกับการไถ่ชีวิตสัตว์ ช่วยลดอุปสรรคการเงิน มีลาภลอยจากความโชคดีของคนสนิท
ความรัก ความรักต่างวงสังคมจะเกิดขึ้น อุปสรรคมากในการสานสัมพันธ์แต่ส่งผลดีในระยะยาว คุณจะได้พบรักใหม่กับคนเดิม หรือคนที่นิสัยคล้ายๆ คนเก่า ส่วนคนมีคู่ มีกังวลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์หรือบุตรหลาน
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 ก.พ. – 12 มี.ค.
ความรับชอบทำให้คุณต้องออกหน้าแทนคนรอบตัว จะได้เป็นผู้นำแบบไม่ทันตั้งตัว ครอบครัวจะสนับสนุนสิ่งที่คุณอยากทำและช่วยแบ่งเบาปัญหา ธุรกิจสีเทา ช่องว่างของระบบ จะสนับสนุนชาวราศีกุมภ์
การงาน แรงสนับสนุนมาจากครอบครัว ทำให้การทำงานราบรื่น ค้าขายระวังเสียรู้คู่ค้า และบริวารให้โทษ จะต้องรับผิดชอบแทนลูกน้อง การทำงานมีอุปสรรคเกี่ยวกับเจ้าถิ่น อิทธิพลดั้งเดิม แต่จะมีคนช่วยเหลือ
การเงิน แบ่งเงินทำบุญตั้งแต่ต้นทาง เพื่อต่อยอดความราบรื่นทางการเงินตามดวงชะตา คนใกล้ตัวเข้าหุ้นกันได้ ลงทุนร่วมกันได้ดีกว่าฉายเดี่ยวในการทำธุรกิจ ทรัพย์สินอาจหมุนเป็นเงินสดในการใช้จ่ายเฉพาะหน้า
ความรัก โดนจับคู่ โดนเข้าใจผิด แต่คนโสดยังมีอิสระในการเลือก แม้อาจแอบทดชื่อคนพิเศษเอาไว้ในใจ คนรู้ตัวช้าจะเสียโอกาส ส่วนคนมีคู่ช่วงนี้ทะเลาะกันบ่อย งอนเก่งต้องขยันง้อ สินสมรสอาจมีปัญหา
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
เสียสละ ยอมถอย จะเกิดผล จะแพ้ในสิ่งที่คาดหวัง หรือสำเร็จแต่ไม่ใช่ในจุดที่ต้องการ ไม่เหมาะจะข้องเกี่ยวกับคนในเครื่องแบบ มักมีปัญหา เดินทางไกลยังราบรื่น สุขภาพกังวลเรื่องน้ำหนัก และสภาพจิตใจ
การงาน ต้องแก้ใขสิ่งที่จบไปแล้ว รื้อใหม่เพื่อให้ถูกใจ หรือมีทางเลือกเพิ่มเติมให้บอสของคุณ การทำงานอาจยาก เพราะมีคู่แข่งเป็นเพื่อนร่วมงานตัวเอง ฟรีแลนซ์ งานเริ่มคึกคัก ค้าขายถึงเวลารีแบรนด์มีอะไรใหม่ๆ
การเงิน จังหวะชีวิตจะให้โชค อาจมีลาภลอย ส่วนแบ่งการค้า ค่าไอเดีย ความคิด งานศิลปะ งานเขียน ลิขสิทธิ์ การซื้อขายงานหรือสัมภาษณ์งานใหม่ คุณมีโอกาสต่อรองค่าแรงของตัวเอง ตลาดสุขภาพเด่นลงทุน
ความรัก ผู้ใหญ่จะสนับสนุนคนอายุไล่กัน คนโสด หากมีคนพิเศษแล้วต้องรีบปฏิเสธ แต่หากคุณเคยปฏิเสธใครมาก่อน คุณจะเสียดายพวกเขา ณ วันนี้ ส่วนคนมีคู่ คำอวยพรของคนรัก เสริมดวงการแข่งขันได้ดี
