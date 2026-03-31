ททท. ผนึกกำลังพันธมิตร เปิดตัว “ReLuxe Journey” ยกระดับการท่องเที่ยวภาคกลางสู่มิติใหม่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าผลักดันโครงการ “ReLuxe Journey” อย่างยิ่งใหญ่ โดยสนับสนุน บริษัท มาสเตอร์แพลน จำกัด ผนึกกำลังพันธมิตรระดับพรีเมียม หวังยกระดับการท่องเที่ยวภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ใกล้เคียง สู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวมูลค่าสูง ที่มุ่งเน้นคุณภาพและมูลค่า พร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ The Storeys, One Bangkok
สุภาพันธุ์ จันทร์งาม ผู้อำนวยการกองตลาดภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า “ททท. มีนโยบายผลักดันการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งมีศักยภาพสูงทั้งในด้านไลฟ์สไตล์และ Wellness
โครงการ ‘ReLuxe Journey’ จึงเป็นกลไกสำคัญ ในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการระดับพรีเมียมเข้าด้วยกัน เพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยวกลุ่มกำลังซื้อสูง (High-Value Travelers) ที่มองหาความหมายของการพักผ่อนที่มากกว่าแค่ความหรูหรา แต่เป็นการให้ความสำคัญกับ ‘คุณภาพของเวลา’ เพื่อฟื้นฟูร่างกายและจิตใจอย่างแท้จริง”
โครงการ “ReLuxe Journey” เป็นการพัฒนาแนวคิดการท่องเที่ยวในรูปแบบ Luxury Tourism & Lifestyle ภายใต้แนวคิด “ReLuxe = Relax + Luxury” ที่มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ การพักผ่อนรูปแบบใหม่ ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่เพียงความหรูหราในเชิงวัตถุ
แต่ให้ความสำคัญกับการใช้เวลาอย่างมีคุณค่า เพื่อฟื้นฟูทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวกลุ่มกำลังซื้อสูง (High-Value Travelers) สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย ที่เน้น “Value over Volume” หรือการสร้างมูลค่าเพิ่มมากกว่าปริมาณนักท่องเที่ยว
ภายใต้โครงการดังกล่าว ได้มีการผนึกความร่วมมือกับพันธมิตรระดับพรีเมียม จากหลากหลายภาคส่วน อาทิ Thann Wellness Ayuttha, Siam Seaplane, Well-Healing by Med Park, Let’s Relax, Le Méridien Bangkok, Hua Hin Marriott Resort & Spa และ One Bangkok ในการออกแบบ และนำเสนอประสบการณ์แบบexclusive ที่ได้รับการออกแบบขึ้นเฉพาะสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ในรูปแบบ Voucher จากพันธมิตรรวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท เพื่อสร้างประสบการณ์การพักผ่อนอย่างมีคุณภาพในทุกมิติ โดยผู้สนใจสัมผัสประสบการณ์ สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ Voucher ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน ถึง31 กรกฎาคม 2569
นอกจากนี้ โครงการยังมีบทบาทในการสร้าง Ecosystem ด้านการท่องเที่ยวระดับพรีเมียม โดยรวบรวมแบรนด์ชั้นนำเข้ามาเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการ และกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายจริงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ภายในงานเปิดตัว “Reluxe Grand Launch” ได้มีการนำเสนอแนวคิด ทิศทาง และโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพของภาคกลาง พร้อมจัดเสวนาในหัวข้อ “Luxury Tourism, Lifestyle & Wellness: ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวภาคกลางสู่ Value over Volume”
โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และพันธมิตรภาคเอกชนระดับพรีเมียม อาทิ Siam Seaplane และWell-Healing by Med Park รวมถึงผู้ประกอบการโรงแรมและธุรกิจด้าน Luxury & Lifestyle เข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง และแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนอีกด้วย
โครงการ “ReLuxe Journey” นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญ ในการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย สู่ตลาดมูลค่าสูง พร้อมสะท้อนศักยภาพของภาคกลาง ในการเป็นจุดหมายปลายทาง ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และไลฟ์สไตล์ที่มีคุณภาพในระดับสากล โดยมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยว ที่มีคุณค่าอย่างยั่งยืนในระยะยาว
ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการได้ที่เว็บไซต์www.reluxejourney.com
