เช็กดวง! ประจำวันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
สุขภาพต้องแบกร่างออกจากบ้าน คุณคือความคาดหวังของคนใกล้ตัว งานโดนเจ้านายยืมมือ แต่อย่าตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆ จะเดือดร้อน คำพูดเป็นเจ้านายตัวเอง และมีค่าให้ความเชื่อถือ การสอบแข่งขันในสายงานจะเกิดขึ้น มีข่าวดีให้วัยเรียนและคนที่สอบสมัครทำงาน การใช้จ่ายเซฟขั้นสุด แม้จะเป็นต้นเดือน มีโชคลาภจากความเจ็บป่วยเเละเรื่องที่เคยเสียใจ เสริมดวงทำบุญคนไร้บ้านจะดี
วุ่นวายกับการเลือกตัดสินใจ ต้องเด็ดขาดเพราะอีกคนไม่ยอมปล่อยมือคุณง่ายๆ ความรัก ถ้าไม่ชัดเจนจะเป็นปัญหาถึงช่วงกลางปี คนแต่งงานแล้ว คนเก่าๆ เลิกไปแล้ว จะมีข่าวคราวให้คนข้างกายไม่สบายใจ ผิดหวังยังลืมคนเก่าไม่ได้
คนเกิดวันจันทร์
มีการเปลี่ยนใจ ลังเล ไม่มั่นคง เป็นความท้าทายของวันที่ชาววันจันทร์ต้องตั้งสติ อย่าอินกับสิ่งที่ได้รับฟัง ได้ยื่นมือช่วยเหลือคนสนิทที่เดือดร้อน ธุระส่วนใหญ่เป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่างาน คนเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ มีอุปสรรคเล็กน้อย แต่ภาพรวมโอเคมาก ระวังอุบัติเหตุในการเดินทาง ไม่เหมาะจะออกจากบ้านยามวิกาล ได้นำงินเก็บมาหมุนใช้เพื่อการเดินทางและเรื่องฉุเฉิน มีลาภลอยจากคนอาวุโสกว่า
ความในใจมีคนล่วงรู้ หรืออยู่ใกล้ใครไม่ตองเอ่ยปากก็รับรู้ความคิด เพียงแต่ยังไม่ใช่เวลาเปิดเผย มีคนแอบชอบเพื่อนเรียนเพื่อนร่วมงาน ด้านคนมีคู่มีวาระในบ้านให้ฉลอง คนกลับบ้านผิดเวลา กำลังโดนหวานใจเพ่งเล็งเป็นพิเศษ
คนเกิดวันอังคาร
เรียนรู้วิธีการทำงานและการใช้ชีวิตในด้านใหม่ เป็นวันที่เหมาะจะฟังคนอื่นให้น้อยลง นักลงทุน โดดเด่นกับตลาดของอาหาร การเกษตร และค้าปลีก คนในเครื่องแบบจะเดือดร้อนเพราะเจ้านาย เป็นวันที่คนแปลกหน้าให้ความสนใจ อยากรู้จัก อยากทำงานด้วย อยากรู้เรื่องราวส่วนตัวของคุณ ดังนั้นจะทำอะไร รักษาขอบเขตความเป็นส่วนตัวของตัวเองเอาไว้เป็นดี จะได้เงินพิเศษจากความขยัน
คนโสด การโดนนัดหมายดูตัว ทาบทามคนใหม่ให้รู้จักไม่ได้แย่ แค่คุณยังไม่ชิน อาจส่งผลดีกับการเรียนและงานในอนาคตอีกด้วย แม้ว่าอาจไม่ได้คบหากันในวันหน้า ส่วนคนมีคู่แล้ว เรื่องไม่สบายใจเก็บไว้ก่อนยิ่งพูดยิ่งมีปากเสียง
คนเกิดวันพุธ
ยิ่งหลบยิ่งต้องเจอ วันนี้มักเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ ไม่อยากพูด ไม่อยากข้องเกี่ยวแต่ต้องร่วมรับรู้ งานราบรื่นแม้กดดัน การค้าต้องโดนแซงหน้าด้วยความจำเป็น ที่อยู่อาศัย ที่ดิน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีโอกาสซื้อขายหรือปล่อยเช่า ตกงานจะได้งานใหม่เพราะการแนะนำ การเงินช่วงบ่าย เหมาะกับการทำธุรกรรม จะมีคนสนิทมาขอยืมของมีค่า ทองคำติดลบ สุขภาพ โรคกระเพาะไว้ใจไม่ได้
พูดไม่เก่งจะเสียเปรียบ หากคุณกำลังลุ้นรักครั้งใหม่ เพราะคู่แข่งแสดงออกมากกว่า เผื่อใจกับการผิดหวังเอาไว้บ้าง มีดวงรักรีเทิร์นแบบค่อยเป็นค่อยไป คนมีคู่ เสน่ห์มักทำงานกับคนใกล้ชิด ส่งผลดีเรื่องงานแต่ปวดหัวเรื่องหัวใจ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ต้องตามใจคนอื่น ไม่ใช่วันโดดเด่น แต่เป็นแรงสนับสนุนสำคัญ คนจบวุฒิสูงจะก้าวกระโดดสู่ตำแหน่งใหม่ เพราะเจ้านายเห็นว่าเหมาะสม ระวังบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย ชกต่อย อุบัติเหตุในบ้าน อาคาร จ่ายเงินกับเรื่องของคดี การฟ้องร้อง เสียเปรียบเพราะคนหัวหมอ การเงินบริหารได้ดี แม้จ่ายกับของมันต้องมีค่อนข้างมาก อย่าให้ความช่วยเหลือคนสนิท หากคุณไม่เข้มแข็งมากพอ
ใกล้ถึงคิวคนที่ขอพรเรื่องความรักไว้นานแล้ว สเป็กอาจไม่ตรงทั้งหมดแต่ดีกับใจแน่นอน คบหาใครเล่นๆ อีกฝ่ายจะไม่ปล่อยมือคุณ อาจต้องคิดหนักกับสถานะใจที่จริงจังมากขึ้น ส่วนคนมีคู่อยู่แล้ว มีเซอร์ไพรส์ให้ใจฟูเล็กๆ น้อยๆ
คนเกิดวันศุกร์
ผู้ใหญ่ไม่สนับสนุน แต่เพื่อนร่วมงานและบริวารผลักดันคุณเต็มร้อย วันนี้เหมาะจะทำในสิ่งที่ใจคิด มากกว่าทำตามโจทย์ อย่าหางานใหม่ แต่ให้เปิดรับโอกาสที่วิ่งเข้ามาเป็นงาน จ๊อบนอกเวลาจะดีมากกว่า คำพูดทำให้หัวร้อน ต้องตัดใจกับสิ่งที่พยายาม หรือตื้อมานาน การเงินหนี้สินเบาลง มีทางออกการบริหารเงินมากขึ้นในหลายส่วน อย่าเสี่ยงลาภลอย โอกาสปังวันนี้อยู่กับการลงมือและลงแรง
คนใกล้ตัวจะโดนมองข้าม คนโสด ลองมองเพื่อนข้างบ้าน หนุ่มสาวที่พบหน้ากัน เวลาเดินทางออกจากบ้านช่วงเช้าบ่อยๆ จะมีคนลื่นลงบ่อหัวใจ อยู่ก่อนแต่ง ผู้ใหญ่จะเร่งรัดความชัดเจน คนแต่งงานแล้วงอนเก่งแต่ยังไม่ง้อ
คนเกิดวันเสาร์
อุปสรรควันนี้ ต้องพยายามก้าวผ่านด้วยตัวเอง ยืมมือคนอื่นได้น้อยนิดเพียงคำปรึกษาแนะนำเท่านั้น ที่เหลือคุณต้องเชื่อใจตัวเองและฟังคำคนอื่นเป็นไกด์นำทาง งานที่แปลกแหวกแนว โดดเด่นเสมอ ค้าขายถึงเวลาปรับโฉม สไตล์การขายหรือรูปแบบการนำเสนอ การเงินติดขัด จำเป็นต้องยืม หรือหมุนใช้เงินสดควบคู่บัตรเครดิต มีลาภจากการขยัน และลาภลอยเล็กๆ ทางไกล มีคนกลับมาหา
จะมีเดตปุบปับ ไม่ทันแต่งตัวสวยหล่อ แต่เวลามากพอที่จะได้ใช้เวลาร่วมกัน ข้ออ้าง มาจากการเรียนและเรื่องงานนำทางมาให้ รักออนไลน์จะหายหน้า แต่คนห่างไกลมักมาเซอร์ไพรส์ใจฟู คนในความลับจะเปิดเผย คบหาสบายใจ
