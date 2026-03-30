เช็กดวง! ประจำวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
มีลุ้นเรื่องงานและการเรียน อะไรที่ตั้งมั่น ตั้งใจจะได้ปลดภาระ การเงินคล่องตัวมากขึ้น แต่หวังเงินก้อนไม่ค่อยได้ เน้นรายรับที่เข้ามาแบบเก็บเล็กเก็บน้อยเสียมากกว่า ขยับตำแหน่งในหน่วยงานเดิมจะดีมากๆ การเงินจับจ่ายตามประสงค์ ไม่เหมาะจะทำสัญญา สังหาริมทรัพย์ซื้อขายคล่องแต่กำไรไม่มาก สุขภาพของคนในครอบครัว ทำให้ญาติต้องกลับมาใส่ใจช่วยกันดูแลเป็นพิเศษ
รักต่างสังคม ไลฟ์สไตล์จะโดดเด่น หากโสดปรับจูนกันโดยง่าย ส่วนคนมีคู่แล้วสองสามวันนี้อาจทะเลาะกันบ่อย ยอมถอยยอมแพ้กันบ้างจะดีที่สุด สถานะแฟนไม่น่าไว้วางใจ เพราะคนมาทีหลังจะปังมากกว่า ระยะทางทำให้คนโสดเสน่ห์แรงกับคนที่พึ่งรู้จักกัน
คนเกิดวันจันทร์
อะไรเกิดขึ้นแล้วย่อมดีเสมอ วันนี้ชาววันจันทร์จะได้รับฟังข่าวดีจากสิ่งที่เลิกคาดหวัง งาน การเรียนการขยับเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ในทางที่ดี อย่าให้ในบ้านมีจานชามแก้วน้ำบิ่น จะขัดดวงการเงินและตัดโอกาสการแข่งขัน นักลงทุน เน้นเรื่องในประเทศหรือลงกับธุรกิจที่ซื้อมาขายไปยังราบรื่น หาโอกาสทำบุญสังฆทานหรือเติมน้ำมันตะเกียง อะไรไม่ชัดเจน สิ่งที่ติดขัด จะดียิ่งขึ้น ฝันร้ายจะกลายเป็นเรื่องดี
มีความลับคั่นกลางเรื่องหัวใจ คนโสดอาจยังไม่อยากเปิดเผยเรื่องส่วนตัว เพราะกลัวคนหวังผลประโยชน์ แต่หากมีคนคบหา คุณกำลังเจออุปสรรคเรื่องหัวใจ เพราะมีคู่แข่งที่ไม่เปิดเผยตัว หรือความรักที่มีการคบซ้อน ปรับเสริมดวงความรัก ตั้งหน้าจอเป็นรูปสัตว์ปีกที่ชอบ
คนเกิดวันอังคาร
ความสามารถจะโดดเด่น มีโอกาสเปลี่ยนงาน โดนยืมตัวปุบปับ เจ้านายจะแย่งอยากให้คุณไปร่วมงานด้วย การเดินทางมักไปด้วยงาน แต่แอบแฝงด้วยเรื่องส่วนตัวที่ดีกับใจ หางานใหม่โอกาสมีมากกับเรื่องจบตรงสาย หรืองานที่มีชั่วโมงบินมานานแล้ว ค้าขาย เจ้าของกิจการอาจเงียบเหงาลง การใช้จ่ายเบาๆ อยู่กับภาระเรื่องประจำวัน การต่อรอง คุณต้องยอมแลกเปลี่ยนบางอย่างจึงจะได้สิ่งที่ต้องการ
มีคนหลับหน้า หายหน้า ความรักมีความกังวลใจเข้ามารบกวน แต่สถานะหัวใจค่อนข้างมั่นคง บ้านที่มีเขยสะใภ้ป้ายแดง จะช่วยปรับดวงคนโสดคนอกหักในบ้านให้ดีขึ้นด้วยเช่นกัน สถานะแฟนมากปากเสียง มีการท้าเลิกงอน โกรธง่าย และต้องรีบปรับความเข้าใจ
คนเกิดวันพุธ
สุขใจกับเรื่องเล็กใกล้ตัว เป็นวันธรรมดาที่วุ่นวาย แต่ชาววันพุธเอาอยู่ในทุกมิติ เหนื่อยกำลังจะเบาบาง ระมัดระวังเรื่องของเอกสารทางนิตินัย หรือการทำสัญญาการว่าจ้างงานต่างๆ อาจมีสิ่งติดขัด ธุรกิจสินค้าจะล่าช้า ต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อเวลา ติดลบกับการรับเข้าจ่ายออก แต่ดีในการลงทุนระยะยาวและเก็บออม สุขภาพมีเหตุให้เลื่อนนัดหมายแพทย์บ่อยครั้ง สายตา ความดันโลหิตอาจมีปัญหา
อย่าให้ข่าวลือทำให้ขาดความมั่นใจ คนตรงหน้า การคบหา ดูแลกันมายังไว้วางใจได้ คนในแสงไฟ การปรากฏตัวของคนรักจะมีปัญหาส่งกระทบในดวงการงาน หน้าที่ เปิดตัวตอนนี้ไม่ดีนัก คนหม้ายกำลังจะพบคนใหม่ หากอายุอ่อนกว่าจะโดดเด่นในดวงชะตา
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ความไม่รู้ไม่เห็น อาจเหมาะกับวันนี้ อย่าอินกับสิ่งรอบตัว แต่ให้ตั้งมั่นกับความตั้งใจเดิมของตน งานจะได้หน้าที่ ตำแหน่งใหม่ปุบปับ การเปลี่ยนแปลงขององค์กร ระบบบริหาร ทำให้มนุษย์เงินเดือนต้องหาจุดยืนใหม่ ตลอดวันเหมาะสมกับการเข้าหาธนาคาร ติดต่อเรื่องตัวเลข บริวารทำให้มีเรื่องเดือดร้อน ยามวิกาล งานไอเดียจะได้สร้างสรรค์ วาจานำโชค แต่ไม่เหมาะจะเสี่ยงลาภลอย สุขภาพทรงตัว
มีสิ่งดีๆ พ่วงมาจากความรักครั้งใหม่ คุณอาจได้งาน โอกาส ความขยันเพราะมีคนข้างกายคอยให้กำลังใจ ส่วนคนโสดระวังคนที่เข้ามาหา ยังคงมากเรื่องผลประโยชน์ คนจริงใจจะต้องรอไปอีกสักพัก หย่าร้าง เลิกรา อาจเกิดขึ้น แต่เรื่องกำลังจะจบได้อิสระทั้งสองฝ่าย
คนเกิดวันศุกร์
งานโดดเด่น แต่คุณอยากพัก หรือความขี้เกียจกำลังทำงานเป็นอุปสรรค การเจรจาค้าขายยังโดนต่อรอง แต่ส่งผลดีกับการรู้จักคนใหม่ๆ การลงทุน เน้นต่อทุนเดิมเพิ่มทุนกับหุ้น ลงกับเครื่องมือทำมาหากิน หรือเป็นช่วงเหมาะตามดวงชะตาที่จะซ่อมแซมบ้านหรือออฟฟิศ ลุ้นลาภลอยต้องเล่นสวนกระแส แต่มักมีลาภสัตว์สองเท้ามาจากคนในครอบครัว ทำบุญเกี่ยวกับคนป่วยติดเตียงเปิดดวงรับทรัพย์
คนใกล้ตัวช่วยคนโสดได้ในเรื่องหัวใจ ความเลิฟ ที่แอบๆ ซ่อนๆ จะค่อยๆ ได้รับการยอมรับ หรือได้จูงมือกันไปแจกการ์ด ไปจดทะเบียนสมรสในเร็ววัน คนโสดบริหารเสน่ห์ ด้วยการทำบุญกับเด็ก สตรี คนพิการ เพศทางเลือก มีโอกาสแก้ตัวกับคนเดิมที่ห่างหายกันสักพัก
คนเกิดวันเสาร์
มีคนพยายามช่วยเหลือคุณจากทางอ้อม ไม่ออกตัว หรือให้คุณรู้ว่าพวกเขาดันหลังคุณในระยะไกล ส่งผลดีกับการทำงานกับคนแปลกหน้า คนนอกออฟฟิศ ฟรีแลนซ์ถึงเวลาทำเต็มตัว มีดวงวางแผนการโยกย้ายงาน ร่อนใบสมัคร สัมภาษณ์ ยิ่งไกลจากที่เดิมยิ่งมีสิทธิลุ้นจะได้งานใหม่ สุขภาพวันนี้เรื่องภูมิแพ้ การแพ้ยา แพ้อาหาร และโรคประจำตัวอาจแสดงอาการ การเงินราบรื่นแต่ไม่เหมาะจะลงทุน
สภาะหัวใจดีขึ้น เลิกราจะอยู่เองได้ ยิ้มให้คนรอบกาย ยังไม่เหมาะจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง รักออนไลน์จะได้เสียทรัพย์ เสียความรู้สึก คนแยกกันอยู่ อาจได้รับผลกระทบเรื่องร้ายๆ ที่อีกฝ่ายทำเอาไว้แล้วต้องร่วมรับผิดชอบ วัยเรียน รักครั้งใหม่ มาพร้อมที่เรียนใหม่ๆ เป็นของแถม
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **