กรมการท่องเที่ยว ยกย่อง 30 ต้นแบบ ท่องเที่ยวยั่งยืน

กรมการท่องเที่ยว ขับเคลื่อนภารกิจแห่งความยั่งยืน ภายใต้โครงการ Thailand Green Tourism Plan 2030 พร้อมยกย่องความสำเร็จของผู้ประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ 30 ราย ในฐานะต้นแบบของการเป็นกลไกสำคัญเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่ผสานมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน และพร้อมก้าวสู่เวทีประกวดระดับนานาชาติอย่าง Top 100 Stories Competition 2026 สำหรับแหล่งท่องเที่ยว และ Good Travel Stories Competition 2026 สำหรับภาคธุรกิจสายท่องเที่ยวที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการ
ในหมวดชุมชนท่องเที่ยว (CBT) แต่ละแห่งได้สะท้อนแนวทางการส่งต่อประสบการณ์ ที่มีคุณค่าแก่นักท่องเที่ยว ในการพัฒนาสู่ความยั่งยืนที่แตกต่างกัน โดยชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ (สมุทรสงคราม) พัฒนาพิพิธภัณฑ์มะพร้าวและฐานการเรียนรู้ ชูการท่องเที่ยวแบบโลว์คาร์บอน ท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเกาะหมาก (พัทลุง) เสนอกินร้อยปล่อยล้าน ชวนปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม คืนสู่ทะเลสาบสงขลา ชุมชนท่องเที่ยวบ้านไหนหนัง (กระบี่) นำวิถีการเลี้ยงผึ้งโพรงมาทำให้นักท่องเที่ยวเข้าใจว่าถ้าป่าอยู่ได้ ผึ้งอยู่ได้ ชุมชนก็มีรายได้ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็ง (กระบี่) มีกิจกรรมเรือแจวชมอุโมงค์โกงกางยามเช้า ไร้เสียงเครื่องยนต์มลพิษทางน้ำ
ขึ้นไปทางเหนืออย่างวิสาหกิจชุมชนบ่อแก้ว ลัวฉือนี (เชียงใหม่) สร้างการท่องเที่ยวจากต้นทุนความหลากหลายของ4 ชนชาติพันธุ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ (เชียงใหม่) สร้างฐานเรียนรู้วัฒนธรรมที่เชื่อมต่อกับรากเหง้าของตนสู่คนรุ่นใหม่ ที่มาถ่ายทอดร่วมกัน โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น (สุโขทัย) ชูความแข็งแกร่งของการพึ่งพาตนเอง พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเรียนรู้ความเป็นท้องถิ่น โป่งแยงฟาร์ม บ้านม่วงคำ (เชียงใหม่) เสิร์ฟสำรับม่วงคำที่ใช้วัตถุดิบจากแปลงเกษตรอินทรีย์ของชุมชน และวิสาหกิจชุมชนเซฟติสท์ฟาร์ม (กรุงเทพมหานคร) สร้างคลังอาหารชุมชน และปั้นนวัตกรรมเรือหางยาวไฟฟ้า (E-Boat)
ทางด้านหมวดที่พักขนาดเล็ก (Small Good Stay) พัฒนาความยั่งยืนจากบริบทที่ต่างกัน อาทิ โรงแรมเดอะโมทีฟส์ อีโค่ โฮเทล (จันทบุรี) รีโนเวทบ้านไม้ 60 ปี เป็นที่พักซึ่งคงคุณค่าเดิมของพื้นที่ และชวนแขกมีส่วนร่วมจัดการขยะ โรงแรม ศิริ เฮอริทิจ แบงค็อค (กรุงเทพฯ) เปลี่ยนการท่องเที่ยวเป็นการอยู่ร่วมกับชุมชน สนับสนุนการเที่ยวรอบๆ ด้วยจักรยานและตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า กะช่องฮิลส์ เต็นท์ รีสอร์ท (ตรัง) มากับคอนเซปต์ Regenerative Luxury Resort พัฒนาแพลตฟอร์ม Forest Bathing เพื่อบำบัดสุขภาพ โรงแรม เดอะ ซิลเวอร์ ปาล์ม เวลเนส รีสอร์ท (กรุงเทพฯ) เสนอ Green Lifestyle ใช้หลอดตะไคร้จากสวนโรงแรม และวัตถุดิบอาหารจากเพื่อนบ้านรอบย่าน บ้านทะเลดาว (ประจวบคีรีขันธ์) อนุรักษ์สถาปัตยกรรมบ้านไม้สักทอง สวนป่าริมทะเล และมีแนวทางชดเชยคาร์บอนอย่างจริงจัง
โรงแรม ตั๊ก หลัก เกี้ย (กรุงเทพฯ) ชูการออกแบบอาคารลดพลังงาน และจัดทำ Walking Maps & Tours ชวนแขกเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ ไฮด์ปาร์ค เชียงใหม่ (เชียงใหม่) สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน พนักงานกว่า 80% เป็นคนพื้นที่ และสร้างเสริม Eco-Wellness โรงแรมอทิตา เดอะฮิดเด้น คอร์ท เชียงแสน บูทีค โฮเทล (เชียงราย) นิยามความหรูหราผ่านความเรียบง่าย เชื่อมโยงแขกกับช่างฝีมือ และวัตถุดิบอาหารจากคนในพื้นที่ ผาปก อีโค่ รีสอร์ท (ราชบุรี) เน้นการออกแบบที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติ และดำเนินการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้า30% ของการใช้งานทั้งหมด
หมวดผู้ประกอบการนำเที่ยว (Tour Operator) มี บริษัท ออคโต้ ครีเอทีฟ แพลนเนอร์ จำกัด ใช้จักรยานขับเคลื่อนการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ทัวร์ อินเด็พธ์ บาย ปารี ทราเวล นำเสนอวัดโพธิ์ในมิติเชิงลึกของพื้นที่ เพื่อพลิกฟื้นคุณค่าทางวัฒนธรรม และ บริษัท ฟรายเดย์ ทริป จำกัด มุ่งสร้างประสบการณ์การเยียวยาของวัฒนธรรม และธรรมชาติร่วมกับชุมชน ใช้เทคโนโลยีและการออกแบบเส้นทางที่ยั่งยืน
และสุดท้ายกับหมวดแหล่งท่องเที่ยว ที่แต่ละแห่งสะท้อนการจัดการทรัพยากรอย่างสร้างสรรค์ อย่างบางโรง-ป่าคลอก (ภูเก็ต) กู้ระบบนิเวศป่าชายเลนให้กลับมาเป็นที่ทำกิน พร้อมทำธนาคารปูม้าเพื่อระบบนิเวศทะเล เมืองเก่าตะกั่วป่า (พังงา) เสนอเรื่องราวเหมืองสร้างเมือง และทำแผนที่มรดกเมืองให้นักท่องเที่ยวสำรวจได้ เมืองแม่ฮ่องสอน (แม่ฮ่องสอน) ใช้คอนเซปต์Living Museum ทุกตรอกซอยเป็นห้องเรียน ชาวบ้านทุกคนคือ Storytellers แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง (อุดรธานี) รวมพลังสร้างสรรค์ตีความเสนอมรดกโลก 5,000 ปีในรูปแบบ Street Art พร้อมแสง สี และบรรยากาศ
ทางด้านของเกาะเต่า (สุราษฎร์ธานี) นำเรือรบปลดประจำการ มาเป็นบ้านหลังใหม่ของปะการัง ดึงดูดนักดำน้ำและสร้างรายได้สู่ชุมชน เมืองเก่าเพชรบุรึ เทศบาลเมืองเพชรบุรี (เพชรบุรี) ปลุกถนนประวัติศาสตร์ 300 ปี ให้กลับมาคึกคักด้วยกิจกรรมเปิดหมวก ละครชาตรี หุ่นกระบอก อุทยานแห่งชาติแม่วาง (เชียงใหม่) ปิดวงจรเศษอาหารด้วยระบบถังแยกอัจฉริยะและถังหมักรักษ์โลก ได้ปุ๋ยอินทรีย์คืนสู่ดินในอุทยานฯ
อุทยานแห่งชาติขุนขาน (เชียงใหม่) ชูพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ 6 มิติ ไม่รบกวนสิ่งมีชีวิตภายในถ้ำ และให้ชาวบ้านเป็นผู้ปกป้อง และอุทยานแห่งชาติดอยภูคา (น่าน) เปลี่ยนนักท่องเที่ยวให้เป็นผู้พิทักษ์ป่า และใช้หลักการนำขยะเข้าเท่าไหร่นำออกเท่านั้น
จากหลากหลายของแนวทางสู่ความยั่งยืน สะท้อนให้เห็นว่าตราสัญลักษณ์ Thailand Good Travel ไม่ได้เป็นเพียงการเชิดชูเท่านั้น แต่คือการพัฒนาที่สามารถเกิดขึ้นได้จริง และพร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวยั่งยืนในเวทีโลกอย่างมั่นคง
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Page: Thailand Green Tourism Plan 2030 หรือhttps://thailandgreenplan2030.com/
