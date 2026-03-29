ท่องเที่ยวตายทั้งระบบ!! “เที่ยว = เสี่ยง” หยุดยาว “สงกรานต์” ยกเลิกแผน-งดเดินทาง

พี่น้องชาวไทยหมดความเชื่อมั่นเรื่องจัดการ “น้ำมัน” ทำเอาตัวเลขสูงถึงเกินครึ่ง “งดเดินทาง” แม้จะ “หยุดยาว” ก็ตาม
ผลโพลชี้มี 14% ต้อง “ยกเลิกแผนเที่ยวสงกรานต์” เพราะน้ำมันแพง-หาเติมยาก กูรูท่องเที่ยวชี้กระทบหนักแน่ เพราะนักท่องเที่ยวหายหลักแสน สูญเม็ดเงินถึงหลักพันล้าน!!
** วิกฤตน้ำมัน ทำคน “ไม่กล้าเที่ยว” **
“งดเดินทาง” ช่วงสงกรานต์ ถ้าน้ำมันจะ “ราคาพุ่ง-หาเติมยาก” ขนาดนี้ นี่คือข้อสรุปจากผลสำรวจของ “นิด้าโพล” เรื่อง “น้ำมันขาดแคลน คุยกับแฟนก็ต้องดับไฟ”
มีหัวข้อนึงที่ถามถึง การตัดสินใจของประชาชนว่า จะวางแผนเดินทางยังไงในช่วง “สงกรานต์” ถ้าวิกฤตการณ์น้ำมันในตอนนี้ยังไม่จบ ผลออกมาว่า...
“57.56%” ไม่มีแผนเดินทางไปไหนอยู่แล้ว ส่วนอีก “14.80%” จำใจต้อง “ยกเลิก” แผนการเดินทางทั้งหมด
นี่คือภาพสะท้อน “วิกฤตน้ำมัน” หลังราคาพุ่งสูงขึ้นทุกชนิด ทั้ง “เบนซิน” , “แก๊สโซฮอล์” และ “ดีเซล” ปรับขึ้นยกแผงลิตรละ 6 บาท (ราคาเมื่อวันที่ 26 มี.ค.69)
ผลักให้หลายคนคิดตรงกันว่า การนอนอยู่บ้านเฉยๆ ในวันหยุดยาว น่าจะเป็นผลดีมากกว่า คือนอกจาก “ประหยัด” ไปได้เยอะแล้ว ยัง “ไม่ต้องเสี่ยง” น้ำมันหมดกลางทาง แล้วหาน้ำมันเติมไม่ได้ด้วย
ถึงรัฐบาลจะพยายามสร้างความเชื่อมั่น ด้วยการออกมาคอนเฟิร์มว่า “น้ำมันมีเพียงพอ” แต่ในความเป็นจริง ทุกคนก็ยังเห็นภาพ “รถต่อแถว” จองคิวรอเติมน้ำมันกันยาวเหยียด แถมหลายจุดยังขาดแคลนน้ำมัน โดยเฉพาะ “ดีเซล”
และการที่คนไม่กล้าออกไปไหน ในวันหยุดยาวอย่าง “สงกรานต์” ที่จะถึงนี้ กลับกลายเป็นความกังวลมากๆ ต่อหลายๆ ภาคส่วน โดยเฉพาะ “ธุรกิจท่องเที่ยว” ที่เดิมทีก็ซบเซาเงียบเหงาอยู่แล้ว
เกี่ยวกับเรื่องนี้ มีแง่มุมจากคนวงใน อย่าง “อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์” เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ช่วยวิเคราะห์เอาไว้ให้แล้ว
“การท่องเที่ยว มันขึ้นอยู่กับการเดินทาง ถ้ามันไม่มีรถ ไม่มีน้ำมัน อย่างอื่นมันจบหมด ท่องเที่ยวทั้งระบบมันตายหมด”
“เมื่อขนส่งกระทบปุ๊บ โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร มันโดนไปทั้งตัว Ecosystem (ระบบนิเวศ) มันไปหมด เพราะว่าตัวขนส่ง มันคือตัวพื้นฐานนำคนเดินทางเข้าพื้นที่เนอะ เพราะงั้น ถ้าระบบขนส่งมันสะดุดปุ๊บ ทุกอย่างมันจบหมด”
ตอนนี้ภาพรวมการท่องเที่ยวไทย ก็มี “นักท่องเที่ยวต่างชาติ” แวะเวียนเข้ามาน้อยลงอยู่แล้ว ตั้งแต่ก่อนหน้า
เพิ่งจะมีแสงริบหรี่อีกครั้ง จากการหวังพึ่ง“การท่องเที่ยวภายในประเทศ”ในช่วงไฮซีซั่นอย่าง “สงกรานต์” นี่แหละ แต่สุดท้ายกลับต้อง “สะดุด” เพราะ “วิกฤตน้ำมัน”
โดยคาดการณ์ตัวเลขว่า น่าจะทำให้นักท่องเที่ยวไทยในช่วงสงกรานต์ หายไปราวๆ “2-3 แสนคน” คือถ้าคำนวณเป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจ ก็หมายความถึง “รายได้ที่หายไป”สูงถึง 2,000 - 3,000 พันล้านบาท!!
“เฉพาะช่วงสงกรานต์ประมาณ 5 วันนี้ ตัวเลขก็ประมาณสัก 2-3 พันล้าน ที่เป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจ มันก็จะหายไป กับการที่ตัวสงกรานต์เรามีปัญหา”
{“อดิษฐ์” วิเคราะห์จากมุม “สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว”}
** เหงา(เงิน)ทั้งระบบ คนแห่ “ไม่กลับบ้าน” **
ตอนนี้แม้แต่ “กลุ่มคนทำงาน” ที่เป็นคนต่างจังหวัดเข้ามาทำงานในกรุงเทพฯ หลายคน เลือกที่จะ “ไม่เดินทางกลับบ้าน” เพราะน้ำมันแพง บวกกับความกลัวว่า จะไม่มีน้ำมันเติมระหว่างทาง
บางคนอาจเคยเข้าใจไปว่า ส่วนใหญ่ “แรงงานต่างถิ่น” กลุ่มนี้ เดินทางด้วยรถสาธารณะ อย่างรถทัวร์, รถไฟ หรือแม้แต่เครื่องบิน
แต่ความจริงแล้ว จากข้อมูลของเพจข่าวออนไลน์ อย่าง “Reporter Journey” บอกเอาไว้ชัดเจนว่า “76%” ของคนไทย นิยมใช้ “รถส่วนตัว” เดินทางข้ามจังหวัดในช่วงสงกรานต์ และรถส่วนใหญ่ที่ใช้เดินทางก็คือ “รถกระบะ” ซึ่งเติม “น้ำมันดีเซล”
ดังนั้น ถ้าวิกฤตน้ำมันยังคงเป็นอยู่แบบนี้ไปยาวๆ คือผู้คนยังหาน้ำมันดีเซลเติมได้ยาก ยาวไปจนถึงช่วงสงกรานต์ สุดท้ายแล้ว ตัวเลขจากนิด้าโพลที่ระบุไว้ว่า มีคนยกเลิกแผนเดินทาง “14.80%” อาจ “พุ่งสูง” มากกว่านี้ก็ได้
และนี่คือผลกระทบต่อ “ธุรกิจท่องเที่ยว” โดยตรง อย่างโรงแรม, ที่พัก, ร้านอาหาร ฯลฯ เพราะเม็ดเงินส่วนใหญ่ที่สะพัด ในช่วงเทศกาลสาดน้ำในบ้านเรา ก็มาจากกลุ่มคนต่างถิ่นกลุ่มนี้นี่แหละ ที่หอบเงินกลับบ้าน ไปใช้จ่ายในต่างจังหวัด
ส่วนที่กระทบทางอ้อมก็คือ “ผู้ประกอบการรายย่อย” ไม่ว่าจะเป็น แม่ค้าตลาดสด, ร้านขายของชำ และร้านค้าต่างๆ ที่จะซบเซาตามไปด้วย
“การเดินทางกลับบ้านเนี่ย มันจะทำคนที่มีเงินในเมือง เอาเงินไปส่งสู่ต่างจังหวัด ทำให้เกิดการกระจายตัวของเศรษฐกิจได้ดี
เพราะงั้น ถ้าสงกรานต์คนเหล่านี้กลับบ้านไม่ได้ ท้องถิ่นซึ่งเดิมเศรษฐกิจมันไม่ดีอยู่แล้ว มันไม่มีเงินจากต่างจังหวัดเข้าไป หรือเงินจากเมืองหลวง เมืองใหญ่ เข้าไปเติมเนี่ย มันยิ่งทำให้เศรษฐกิจในต่างจังหวัด หรือตามชุมชน มันยิ่งหดตัว”
จากความตั้งใจเดิมที่วางไว้ว่า “เทศกาลสงกรานต์” จะทำให้เกิด “Mega-Event” ผลักให้สามารถ “กระจายเม็ดเงิน” ไปตามจังหวัดต่างๆ ที่เป็น “แหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง” เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ก็จะเกิดขึ้นไม่ไหว จาก “วิกฤตศรัทธา” ของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการของรัฐบาล
“ก็อย่างที่เราเห็นข่าวนะว่า ตอนนี้คนหลายคน ที่เตรียมตัวจะกลับบ้านในช่วงสงกรานต์ เริ่มไปหาน้ำมันตุนติดรถไว้ก่อน นั่นหมายความว่า ความเชื่อมั่นในอนาคต ไม่มี”
“รัฐบาลก็ยังพูดแค่หลักการว่า เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะไม่มีคนเข้าแถวแล้ว อาทิตย์หน้าน้ำมันจะไม่ขาด แต่ประเด็นคือ มันมีแต่เปลือก ไม่มีไส้ไง”
สกู๊ป : ทีมข่าว MGR Live
ขอบคุณภาพ : Facebook “NIDA Poll - นิด้าโพล”
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **