เช็กดวง! ประจำวันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
เสียสมาธิเพราะคำพูดของคนอื่น งานประจำยังต้องคิดเยอะ อย่าออกตัวหากคุณไม่มั่นใจมากพอ งานต้องควบหลายด้านดูหลายตำแหน่ง ทั้งงานเสริมงานหลักไปด้วยกันได้ แต่ทำให้สุขภาพทรุดอยู่บ้าง ทำบุญเกี่ยวกับรองเท้า การทำถนน ทางเดิน ช่วยปรับดวงการเงินลื่นไหล อย่าเชื่อคำพูดคนใกล้ตัว จะผิดใจหรือมีเรื่องเสียน้ำตา สุขภาพเกี่ยวกับระบบเกลือแร่ ระบบน้ำในตัวจะมีปัญหา
ไม่สบายใจเพราะความทุกข์ของคนรัก แต่หากโสด คนช่วยเหลือคือคนที่แอบชอบคุณ พวกเขาจะหาโอกาส หนทางในการแก้ไขปัญหาในระยะไกลๆ มาให้คุณ เพศทางเลือก คนพูดไม่เข้าหู คุยกันไปทะเลาะกันไปอาจเป็นคนที่รู้ใจคุณมากที่สุด
คนเกิดวันจันทร์
อย่าให้คนอื่นมองข้าม คำพูดน่าเชื่อถือ แต่ต้องแสดงออกบ้างเพื่อให้มีที่ยืน การทำงานเหมือนเริ่มต้นใหม่ มนุษย์เงินเดือนจะได้ปรับตัวเข้ากับระบบ ไม่เหมาะจะเข้าหาผู้ใหญ่ บริวารจะทิ้งเจ้านาย การทำงานแบบไม่พบหน้า ช่องทางออนไลน์โดดเด่นทั้งเชิงการเงินและความสำเร็จด้านการเจรจา สุขภาพ ออฟฟิศซินโดรมพร้อมเข้าจู่โจม ตั้งหน้าจอโทรศัพท์เป็นขนมหวานที่ชอบ เสริมดวงลดอุปสรรค
มีดวงต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าบ้าน อาจมีงานมงคล เขยสะใภ้ป้ายแดงจะหนุนดวงครอบครัว และทำให้คนโสดมีดวงความรักที่ดีขึ้น คนวัยเดียวกันจะดีต่อใจ รักต่างวัยทะเลาะกันบ่อย บางครั้งผิดเอง ง้อเอง คู่รักมักคุยกันด้วยอารมณ์ที่เข้าข้างตัวเอง อย่าใจร้อนจะไม่ดี
คนเกิดวันอังคาร
งานมีอิสระทางความคิดมากขึ้น ความกดดันจะผ่อนคลาย มีเวทีในการแสดงความคิดเห็น แต่เอกสารมักผิดพลาดในจุดเล็กๆ งานเดินช้าเพราะต้องแก้ไข วัยเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ที่เปิดโลก ต้องรับสิ่งใหม่ๆ ระมัดระวังการใช้เงินสุ่มเสี่ยงติดลบ แม้เป็นช่วงที่เงินเข้าออกผ่านมือ ธุรกิจที่มองข้ามจะต้องลงไปดำเนินการ การเงินของครอบครัวอาจต้องเอาเครดิตตัวเอาเข้าพยุง เพื่อรันรายรับจ่าย สุขภาพทรงตัว
อย่าฝืนหากไม่ใช่ การคบหาในสถานะแฟนอาจไม่ใช่ที่ฝันเอาไว้ หรือเรียนรู้กันไปแล้วรู้สึกติดลบ อึดอัด การค่อยๆ ถอยจะเหมาะสม คนโสดมีคนมาชอบ มักเป็นคนมีตำหนิหรือเป็นหม้าย รักออนไลน์ คนที่คุยกันบ่อยๆ มีคนคิดเกินเพื่อน อาจทำให้มีปัญหาในอนาคตอันใกล้
คนเกิดวันพุธ
เรื่องเล็กๆ ทำให้คนรอบตัวประทับใจ คนทำแหน่งเล็ก อาวุโสน้อยมีโอกาสจับงานใหญ่หรือทำงานกับคนเก่ง ประคับประคองสถานะการเงิน แม้จะมีรายรับเข้ามา แต่มีสิ่งที่ต้องจ่ายเพื่อแสดงความรับผิดชอบ พุธกลางคืนมีลาภลอยจากคนวัยไล่ๆ กัน นักลงทุนจังหวะอยู่ช่วงบ่าย และตลาดในประเทศโดดเด่น จ่ายเงินกับภาษีสังคมก้อนใหญ่ แต่คุ้มค่าในระยะยาว คนใกล้ตัวทำให้เสียใจ เสียมิตรภาพ
ค้าขาย วาทะ คำพูด อาชีพ งานที่ต้องอยู่แถวหน้าและเป็นคนต่อรอง ทำให้คุณมีเสน่ห์ในเรื่องหัวใจรวมไปด้วย แม้ไม่อินเลิฟแต่จะมีคนมาชอบเชิงเสน่หา วางตัวให้ดีจะไม่ติดลบด้านภาพลักษณ์ คนในแสงไฟเปิดตัวคนรักจะปัง อาจได้งานมากกว่าเดิม รักรีเทิร์นยังต้องรอ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
พกความมั่นใจมาเยอะๆ วันนี้คือวันเดินหน้าสิ่งที่เตรียมไว้ อยากลงมือทำมานาน โยกย้ายอาจไม่สนุก แต่อยู่ที่เดิมแล้วพัฒนาให้ดีขึ้น จะเหมาะสมมากกว่า หางานใหม่ไม่สดใสกับกลุ่มราชการ การเงินระวังของหาย บัตรเครดิต กระเป๋าสตางค์ ของใช้มีค่า ง่ายต่อการหลงลืมหรือโดนล้วงกระเป๋า การลงทุนชะลอเอาไว้ก่อนเป็นดี หาเช้ากินค่ำมีคนชวนทำงานประจำหรือทำสัญญาในระยะยาว
คนรู้ใจจะหายหน้า คนพิเศษจะมีคนเข้ามาจีบ หากคุณลังเล ไม่ชัดเจน ระวังคนมาทีหลังจะแซง ถึงเวลาแสดงจุดยืนบ้าง เพราะคนตรงหน้า พวกเขาก็รอคำตอบของคุณอยู่เช่นกัน เสริมเสน่ห์ ปรับดวงความรักและครอบครัว ทำบุญด้วยผลไม้และดอกไม้จะเป็นมงคล
คนเกิดวันศุกร์
ข่าวคราวที่หายจะกลับมาคึกคัก ธุรกิจจะได้เริ่มติดต่ออีกครั้ง อย่าอ่อม อย่าหมดไฟ ช่วงนี้ต้องเรียกกำลังใจให้ตัวเองเยอะๆ แล้วเดินหน้าต่อ จะได้พักบางเรื่องเพื่อโฟกัสเดียวอย่างทุ่มเท อสังหาริมทรัพย์ โอนเปลี่ยนเจ้าของหรือธุรกรรมธนาคาร ราบรื่นตลอดวัน หนี้สินจะเบาบาง ในบางก้อน ห้ามใจกับของฟุ่มเฟือย ทำบุญเกี่ยวกับการไถ่ชีวิตสัตว์ ช่วยหนุนดวงสุขภาพและคนรักเมตตาสนับสนุน
รักง่ายหน่ายเร็ว คนใกล้ตัวคนโสดๆ ที่เข้ามาตีสนิทจะเริ่มจืดจาง ตีตนออกห่าง เหลือเพียงคนจริงใจที่ดูนอกสายตาเท่านั้น คนมีครอบครัวแล้วจะแกล้งเป็นคนโสด ต้องระมัดระวังให้มาก แจกการ์ด เตรียมงานมงคล ขอแต่งงาน เดินหน้าได้เต็มร้อย
คนเกิดวันเสาร์
คนไม่จริงใจจะหายไป ชีวิตจัดสรรให้ชาววันเสาร์ฟ้าสว่างหลังพายุครั้งใหญ่ อย่าหมดแรง ถึงเวลาของคุณแล้ว โชคดี โอกาสมาในโค้งสุดท้าย วันนี้ไม่เหมาะจะต่อรองธุรกิจ งานประจำต้องปฏิเสธหน้าที่อื่นๆ มีคนจ้องจับผิด หาจุดบอด ทั้งการกระทำและคำพูด ทำให้คุณอึดอัด การใช้จ่ายยังเอาอยู่ จัดระเบียบได้ดี อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองอาจมีปัญหา นักลงทุน โอกาสอยู่ไกลบ้าน ตลาดต่างแดนเป็นหลัก
ส่วนเรื่องหัวใจต้องมีคนกลางช่วยเหลือ จะง้อคืนดี หรือจีบกันใหม่ๆ หากคนรอบตัวไม่เปิดทาง โอกาสสมหวังค่อนข้างน้อย รู้ใจตัวเองช้าจะมีคู่แข่งที่สเป็กสูงกว่า คนที่เคยรักชอบ ห่างหายไปนาน พวกเขาจะกลับมาทำให้คนโสดว้าวุ่นใจอีกครั้ง มีโอกาสเดตปุบปับกับคนที่ปลื้ม
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **