เช็กดวง! ระหว่างวันที่ 28 มี.ค. – 3 เม.ย. 699

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย. - 14 พ.ค.
คนที่เคยคิดเห็นต่างจะวิ่งกลับมาหา ความรับผิดชอบมีเวลาน่าชื่นชมยินดี สนุกกับการสับขาหลอก คนในบ้านจะไม่ยอมรับสิ่งที่คุณกำลังทำ ข่าวร้าย งานสีดำจะได้ไปร่วมแสดงความเสียใจ งดเสี่ยงลาภลอย
การงาน เด็ดเดี่ยว พ่วงหลายงานแต่เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง มีความเด่นในความคิดของตัวเองที่คนอื่นอาจไม่ค่อยยอมรับ รับไม่ได้ แต่จะเห็นด้วยและสนับสนุนในวันข้างหน้า ค้าขายดีกับงานเสริม ตกงานต้องรอ
การเงิน รับผิดชอบทั้งเงินส่วนตัวและสิ่งที่เกี่ยวข้องในสายงาน ไม่เหมาะจะลงทุนเงินก้อน แต่นำเงินมาต่อยอดธุรกิจ งานที่มีอยู่เดิมพัฒนาให้ดีขึ้นเป็นเส้นทางเหมาะสม โยกย้ายงานต่อรองค่าตัวได้ระดับหนึ่ง
ความรัก ความเป็นกันเอง ติดตลกทำให้อินเลิฟ มีคนทำให้ยิ้มได้หรือคุณอาจเป็นรอยยิ้มของใครสักคนหนึ่ง ความสัมพันธ์ต้องเว้นระยะเพราะหน้าที่ คนแต่งงานแล้วสุ่มเสี่ยงต่อการมีคู่แทรกเข้ามาในช่วงที่งานยุ่งๆ
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค. - 15 มิ.ย
ต้องเคร่งครัด จะเสียแผน เสียผลประโยชน์เพราะการล้วงความลับของคนสนิท ตกงานเตรียมรับแรงปะทะ เจ้านายจะเรียกตัว อย่าต่อรองมาก จะพลาด ของหายได้คืน เสียเปรียบติดลบจะพลิกเกมเป็นดี
การงาน เสียความรู้สึก โดนเอาเปรียบแต่คุณจะตั้งต้นใหม่ได้ ฉายเดี่ยวสบายใจ งานหนัก นอนดึกตื่นเช้า ขยันไปออฟฟิต มีสิ่งที่สนุก ท้าทายให้ทุ่มเท ตำแหน่งที่สอบลุ้นจะสมหวัง หางานใหม่ยังไม่โดนใจ
การเงิน จ่ายกับค่าโยกย้าย การเดินทาง หรือซ่อมรถ ลงทุนเล็กๆ เก็บออมยาวๆ ดีกว่าถือเงินสด ต้องยอมลดค่าตัวเพื่อรักษามิตรภาพทางธุรกิจระยะยาว นักลงทุนออกตัวตั้วแต่ต้นสัปดาห์ ข่าวลือมีผลต่อการลงทุน
ความรัก เจ็บบ่อยแต่ไม่เข็ด คนโสดแม้อยู่นิ่งๆเสน่ห์ย่อมทำงานได้ดีเสมอ ตกหลุมรักต้องเก็บทรง ออกตัวมากจะกระทบงานและสิ่งที่รับผิดชอบอยู่ คนมีคู่อยู่กินมานานคนรักจะไม่สบาย ได้สละเวลาดูแลครอบครัว
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.
ความมั่นใจพกไว้ อย่าให้ใครทำให้คุณเปลี่ยนความคิดง่ายๆ ช่วงนี้มักมีคนพยายามโน้มน้าว ชักนำไปสู่ขั้วตรงข้าม อันตรายมากหากอยู่ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับคนเยอะๆ สุขภาพโรคประจำตัวกำเริบ
การงาน ลาออกโดนยับยั้ง เจ้านายเก่าเรียกตัว การทำงานมีการต่อรองเก่า เรื่องเดิม เพิ่มเติมคือเงินเดือน หากจะย้ายแล้วปัง อยู่กับเรื่องไกลบ้าน ย้ายงานคู่กับการย้ายที่อยู่ไปด้วย คนต่างถิ่นต่างภาษาเกื้อหนุนงานจะดี
การเงิน มีคนอยากช่วยค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือตั้งตันธุรกิจใหม่ด้วยเงินของครอบครัว เงินก้อนจากคนรัก ตกงานอาจมีจ๊อบเสริมที่รายได้ดีกว่างานประจำที่เคยทำมา ธุรกิจขนาดเล็กมีคนอยากซื้อไปขยายต่อหรือร่วมทุน
ความรัก โดนกีดกัน มีอุปสรรคเพราะมุมมองของคนอื่น เกรงใจสายตาคนรอบตัวระวังจะผิดหวังเอง ใครแต่งงานแล้ว บางเรื่องไม่รู้ไม่เห็นบ้าง แล้วทุกอย่างจะดีเอง เสริมดวงความเลิฟให้ทำบุญสัตว์พิการ
ลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ก.ค.-15 ส. ค.
เดือดร้อนเพราะผู้ใหญ่โยนให้รับผิดรับชอบ ใจเย็นกว่าได้เปรียบแม้อยู่ในสถานการณ์ที่แข่งกับเวลา ยานพาหนะจะมีปัญหา ซ่อมบ่อย และไม่ใช่จังหวะซื้อคันใหม่ สุขภาพสายตา ความดันโลหิตจะกำเริบ
การงาน จับคู่ รวมกลุ่มกับคนไม่สนิท ปรับจูนกันสักพักแต่ได้งานที่มีคุณภาพมากกว่าที่คิด คนในเครื่องแบบ มนุษย์เงินเดือนในระบบมีดวงลาออกปุบปับโดยสมัครใจ เจ้าของธุรกิจตะเสียคนเก่งให้คู่แข่ง
การเงิน เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย อย่าคิดเยอะกับการแลกเปลี่ยน เพราะคุณอาจจ่ายทีหลังแพงกว่า และได้ผลประโยชน์น้อย มีการซื้อตัว เรียกหาคนเก่งๆที่ชาวกรกฎเป็นต่อ การลงทุนเลือกเท่าที่สนใจ
ความรัก ส่งเพลงโปรดเพลย์ลิสต์ให้คนที่สนใจ อาจดีกว่าการหาเรื่องคุยบ่อยๆ คนโสดปะทะคนเจ้าชู้ ส่วนคนแอบคบหา ถึงเวลาต้องเลือกใครคนเดียว พ่อแม่ลูกติด ระวังคนเข้ามาจีบไว้ใจไม่ได้ จะมีปัญหาตามมา
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
งานใหม่จะมาพร้อมโอกาสที่ต้องแลกเปลี่ยน มีเรื่องผลประโยชน์ที่ชาวราศีสิงห์ต้องยอมแลก เปลี่ยน รับทุกอย่างเอาไว้ไม่ได้ ทรัพย์สิน มรดก อสังหาริมทรัพย์ครอบครัว จะได้บริหารจัดการอย่างมีสติ
การงาน ป่วยการเมือง พักระหว่างสัปดาห์ การทำงานที่ได้เปลี่ยนตาราชีวิตเดิมจะเกิดขึ้น ส่งผลดีกับชาวราศีสิงห์ในเชิงความรักเมตตา การสนับสนุนจากผู้ใหญ่ ลุ้นประมูล เปิดซองโอกาสสำเร็จมีน้อย ตกงานมีข่าวดี
การเงิน จับจ่ายนอกเรื่องบ่อย ต้องโยกเงินส่วนหนึ่งไปยังส่วนหนึ่ง เอาเงินเก็บส่วนตัวมารันธุรกิจ จ่ายกับเรื่องการศึกษา และยานพาหนะที่อาจต้องขัยนซ่อม ขยันพาเข้าศูนย์ มีลาภลอยจากเพศทางเลือกแบบฟลุ๊คๆ
ความรัก มีดวงจดทะเบียนสมรส แจกการ์ด เปิดตัวหวานใจ แต่หากคุณโสด ข่าวมงคลของคนรักเก่า จะได้รับรู้ หรือจะพบคนน่าสนใจในสถานที่ที่มีคนเยอะๆ คนหม้าย คนหย่าร้าง ยังไม่พร้อมเริ่มต้นใหม่พักยาวๆ
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
จะได้ทำอะไรใหม่ๆ จังหวะมักเข้ามาหาในเวลาที่ชาวราศีกันย์ไม่พร้อม คุณจะต้องออกตัวทั้งๆที่จัดกระเป๋าไม่เสร็จ ทำสิ่งที่ไม่รู้ เรียนรู้สิ่งใหม่ เปิดเพลงที่ชอบฟังระหว่างสัปดาห์ช่วยกระตุ้นไอเดียและการเงิน
การงาน เร่งรับต้องแก้ไข สำเร็จแล้วโดนรื้อใหม่ รอจังหวะให้คู่แข่งวิ่งตามบ้าง แล้วคุณจะโดดเด่น เพื่อนร่วมงานและเจ้านายจะสนับสนุนตำแหน่งสำคัญที่คุณไม่อยากได้ ติดต่อราชการและธุรกิจราบรื่นไม่มีปัญหา
การเงิน ใช้เงินแก้ไขปัญหา หรือเพิ่มสภาพคล่องของเรื่องที่กำลังดำเนินการ ใช้เงินกับความเชื่อ การแก้บน ตกงานมีโอกาสต่อรองเงินเดือนกับนายจ้างใหม่ การลงทุนสวนกระแส ธุรกิจเล็กใหญ่อย่าเทหมดหน้าตัก
ความรัก รอบคอบ คบอย่างมีสติ อย่าเข้าไปยุ่งเรื่องการเงินของคนรัก และเว้นระยะกับคนที่เข้ามา พวกเขายังจบกับคนเก่าไม่เรียบร้อย เพศทางเลือก มีคนชวนย้ายไปอยู่ด้วย สถานะแฟนมีคู่แข่งหัวใจเป็นคนใกล้ตัว
ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
มีการจับทีมเข้าพวก ช่วงนี้ชาวราศีตุลย์ฉายเดี่ยวไม่ได้ คุณจำเป็นต้องมีเพื่อนร่วมอุดมการณ์ หรือรวมคนคิดอะไรเหมือนกันทำงานด้วยกันจะดีที่สุด สุขภาพเป็นอุปสรรคการใช้ชีวิต ทำบุญคนพิการแล้วจะดี
การงาน เอกสารต้องรอบคอบ งานด่วนต้องรับให้ทัน เป็นช่วงเวลาจะโดนดองงาน ไม่มีใครกล้าตัดสินใจ รอคนมีอำนาจ หัวหน้ายังต้องพิสูจน์ตัวเอง ฟรีแลนซ์จับอะไรลองผิดลองถูก จะสำเร็จจากเรื่องนอกสายตา
การเงิน หลีกเลี่ยงการลงทุนระยะยาว แต่เน้นเปลี่ยนเป็นสิ่งของหากคุณอยากเก็บออมจะดีกับดวงมากกว่า นักลงทุน จำเป็นต้องลดจำนวน เปลี่ยนตลาด หรือพักการลงเงิน ได้ลาภจากความเสน่หาของผู้ใหญ่
ความรัก แอบรักแอบชอบ สารภาพตอนนี้จะมีปัญหา เสียอาการให้เห็นบ้างพอเป็นสีสัน คนตกงานอาจมีรักใหม่เข้ามาทักทาย ระวังคนมีเจ้าของแล้วที่ตีเนียนว่าโสด ส่วนคนมีคู่ปากเสียงมาจากเรื่องเงินหรือหึงหวง
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
จะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดี เป็นสัปดาห์ที่เหมาะจะทำผมใหม่ แว่นตา แต่งหน้า สไตล์การแต่งตัว โหงวเฮ้งใหม่พร้อมรับโอกาสและทรัพย์ในระยะยาว ทำบุญรองเท้า เสื้อผ้า แล้วจะดี
การงาน มีคนมาขอคำปรึกษา เป็นที่รักของคนหลายพรรคฝ่าย วางตัวในจุดเหมาะสมแล้วจะเข้ากับทุกคนได้ ได้ทำในสิ่งที่ถนัด เงินไม่มาก แต่ได้ปล่อยของ ฟรีแลนซ์ เจ้าของกิจการอาจต้องปรับทิศทางธุรกิจครั้งใหญ่
การเงิน ถึงเวลาโละเรื่องเก่า งานเก่า เงินเก่าจะได้รับครบจำนวน ตกลงธุรกิจบางเรื่องไว้ได้เวลาลงทุน และเติมทุนให้ลื่นไหล ตลาดของอาหาร บริการ คนในเครื่องแบบ เด่นในดวงชะตา ท้ายสัปดาห์ไม่เหมาะลงทุน
ความรัก การเงินอาจปังเพราะรักใหม่ หรือการคบหาที่เป็นทางการ ได้รับการยอมรับ คนรู้ใจจะเข้ามาช่วยเหลือเรื่องส่วนตัวและเรื่องเงินอย่างมากๆ คนโสดมีแต่คนอยากคุย หาคนจริงใจยังไม่พบ ตัวจริง
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
กลับไปยืนจุดเดิม ว่างงานที่เก่าจะเรียกหา งานเก่าเงินเก่าทำงานอีกครั้งแต่ชาวราศีธนูมีโอกาสต่อรองเยอะ ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ ต้องปล่อยขายดีกว่าถือครอง ยานพาหนะให้โชคลาภลอย ฝันร้ายเป็นดี
การงาน ปัญหามาจากเพื่อนร่วมงานที่ไม่ได้ตั้งใจให้เปิดเรื่องยุ่งๆ ความเชื่อ ศาสนา สุขภาพ เป็นตลาดการทำงานที่ค่อนข้างเด่น คนบ้านๆจะยืนในแสงไฟ ชื่อเสียงมาจากสิ่งที่สะสมมานาน ตกงานได้งานใหม่ปุบปับ
การเงิน เงินเล็กๆน้อยๆได้จากความขยัน เงินประจำอาจตกเบิก เข้าช้ามีเรื่องติดขัด การลงทุนอยู่ท้ายสัปดาห์ อย่าต่อรองราคา เน้นซื้อขายกับคนตรงไปตรงมาเท่านั้น เอกสารการเงินจะมีปัญหา ธุรกรรมจะติดขัดล่าช้า
ความรัก คนที่คุ้นเคยจะไม่ค่อยได้พบหน้า คุยปรึกษากันระยะไกลๆ และหากโสดมีโอกาสสูงที่คนใกล้ตัวจะเสน่ห์แรง ปะทะแรงด้วยความแพรวพราวแม้จะไม่ตรงเสเป็ก คนมีแฟนทะเลาะกันบ่อย ง้อกันเก่ง ชิลๆ
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
จินตนาการ ความคิด ไอเดียจะมีค่า อย่าเล่า อย่านำเสนอให้ใครฟังมากเกินไปจะโดนขโมยไอเดีย การเสนอความคิดเห็นต้องมีขอบเขต คนเพ่งเล็งคำพูดและตีความในด้านผิด สุขภาพจิตใจมีเรื่องวิตกกังวล
การงาน อย่าคิดเยอะ มีอะไรบอกกันตรงๆ การทำงานร่วมกับคนอื่นจะมีอุปสรรคน้อย ฟรีแลนซ์มีลุ้นสัญญาระยะยาว อย่าหลงไปทำงานประจำ จะมีปัญหา ส่วนมนุษย์เงินเดือนไม่เหมาะเข้าหาผู้ใหญ่จะติดขัด
การเงิน เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ ซื้อเสื้อผ้า เครื่องเขียนใหม่ๆ ช่วงนี้ช่วยกระตุ้นการเงินให้ลื่นไหล เงินนอกระบบ ธุรกิจสีเทา ค่อนข้างเด่น จังหวะลงทุนอยู่ต้นสัปดาห์ บางเรื่องเทขาย อย่าอินกระแสซื้อตามเด็ดขาด
ความรัก ลองให้โอกาสคนที่รอมานาน ไม่เปลี่ยนใจ อาจไม่สนิทเหมือนเพื่อน แต่คุณไว้ใจพวกเขาได้ หรือการให้โอกาส คุณจะพบคนน่าสนใจที่อยู่นอกสเป็กทั้งมวล คนมีคู่แล้วหึงหวงออกหน้าบ้างมีคนคิดไม่ซื่อ
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13ก.พ. – 12 มี.ค.
ความผิดพลาดและความสำเร็จครั้งเก่า จะช่วยเหลือคุณให้หลบหลีกอุปสรรค และเรื่องที่กำลังมีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะก้าวนำคู่แข่งและเพื่อนร่วมงาน เพราะเคยอาบน้ำร้อนมาก่อน ตกงานจะมีข่าวดี
การงาน มีคนพึ่งพา พวกเขาอยากให้คุณช่วยดูแล เป็นที่ปรึกษา พี่เลี้ยง ห้ามอินลงไปช่วยเหลือ ใส่ใจแต่หน้าที่ตัวเองจะปลอดภัยที่สุด การลงทุนกับงานจะเกิดขึ้น ช่วงนี้อัพเกรดสกิลใหม่ๆ มีข่าวดีจากนายจ้าง
การเงิน รับง่ายจ่ายเร็ว เงินเหมือนผ่านมือแล้วไปตกอยู่กับภาระจำเป็นที่เกิดขึ้น ได้เงินจากงานอดิเรก กีฬา ของสะสมที่คนอื่นมองว่าไร้สาระ แต่จะมีมูลค่ามหาศาล ทองคำ เงินสกุลต่างชาติกำลังให้โชคโดดเด่น
ความรัก คนนั้นก็ดี คนนี้ก็น่าสนใจ คนข้างกายก็จีบมานาน ความสัมพันธ์ยุ่งๆ เหมือนสายไฟบนเสาไฟฟ้ารบกวนคุณอยู่ หากไม่ตั้งสติ ไม่ชัดเจน คุณจะเป็นตัวเลือก ส่วนคนมีคู่ ห่างไกลให้ความคิดถึงทำงานชื่นมื่น
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
มีคนเชื่อมือและให้คุณทำเรื่องสำคัญ อาจไม่ใช่ความสำเร็จ เรื่องโดดเด่น แต่สำคัญในการขับเคลื่อน ยานพาหนะจะมีรอยขีดข่วน ตกงานจะได้จ๊อบทำพลางๆ สุขภาพระบบย่อยอาหาร กระเพาะมีปัญหา
การงาน ทำงานคนเดียวหลายตำแหน่ง คาดหวังอาจต้องใช้แผนสำรอง มีความสำเร็จที่ทำได้แต่ไม่ใช่ตามแผนทั้งหมด ต้องหลบหลีกให้กับเจ้าตลาด ธุรกิจลูกค้ากลุ่มใหม่นอกสายตาจะปรากฏตัวขึ้นอย่างน่าสนใจ
การเงิน ประหยัด รัดเข็มขัด ทั้งในเชิงธุรกิจและเรื่องส่วนตัว ให้หยิบยืมได้ตามประสงค์ในจำนวนเล็กๆ การลงทุนกลางสัปดาห์ไปแล้วดีที่สุด ตลาดเกษตร เคมีภัณฑ์โดดเด่น ทองคำติดลบ ขัดใจกับเพื่อนเรื่องเงิน
ความรัก ครอบครัวเป็นห่วงสถานะส่วนตัวของคนโสด ชอบใครยังต้องเก็บไว้ สนิท อยู่ใกล้แต่ไม่บอกรัก ส่วนคนมีคู่ดูแลกันค่อนข้างดี เว้นระยะให้มีพื้นที่ส่วนตัว คนยังไม่แต่งงานอาจมีคู่แทรกเข้ามารบกวนบ้าง
