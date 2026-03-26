เช็กดวง! ประจำวันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
โมเมนต์ยุ่งๆ ทำให้คุณหลงลืมบางเรื่อง ลืมนัดหมาย ลืมซื้อของ ฯลฯ แล้วแต่ละคนไป เดินทางเช้าไปเย็นกลับ ค่อนข้างดีในการทำงาน หรือไปเจรจาธุรกิจ พักผ่อนโดนรบกวน ยังต้องขยันรับโทรศัพท์ที่ทำงานหรือแบกงานไปพักร้อนด้วย ใช้จ่ายเงินก้อน อาจลงกับอสังหาริมทรัพย์ เปลี่ยนเงินสดเป็นทรัพย์สิน ของหายไม่ได้คืน การเจรจาแบบพบหน้า พูดตรงไปตรงมาจะได้รับความเชื่อถือ และได้ความไว้วางใจ
อะไรที่มาก ต้องถอย คนรักอาจอึดอัดเพราะตัวติดกันทุกวัน ไปไหนด้วยกันบ่อยๆ ปากเสียงมาจากคนเก่า หรือข่าวลือจากรอบตัว คนโสดอ่อนไหวง่ายกับคนที่ใกล้ชิดเพราะงาน การเรียน หรือเดินทางแล้วพบเจอบ่อยครั้ง รักรีเทิร์นจะกลับมาพร้อมข้อตกลงจุดยืนใหม่
คนเกิดวันจันทร์
จัดระเบียบนัดหมาย ตารางการทำงานดีๆ อย่ารับงานนอก ถ้าเวลาไม่พอ ถึงเวลากลับไปทุ่มกับงาน การเรียนที่วางมือมานาน จะปัง มีความสำเร็จที่คุณจะแซงหน้าคนอื่น มีคนยอมรับ ช่วงนี้ยิ้มเยอะๆและติดต่อผู้คน ออกไปงานสังคม จะช่วยได้มาก การใช้จ่ายยังต้องรัดเข็มขัด ซื้อมาขายไปเฮงกว่าผลิตเอง เจรจาเรื่องเงินๆ ทองๆ ยังเสียเปรียบ เสริมดวงหาโอกาสตื่นเช้าทำบุญตักบาตร หรือถวายสังฆทานสด
อะไรก็ยอมกันบ้าง ถอยก่อน ขอโทษก่อน ความสัมพันธ์จะชัดเจนและยั่งยืน วันนี้อาจมีโดนสารภาพรัก เข้าหาใครยังผิดหวัง คู่ที่เลิกราปัญหาจากคนรักเก่า ยังต้องร่วมรับผิดชอบและตามแก้ไข เพศทางเลือกถึงเวลามีคนเข้ามาให้คุณเลือกบ้าง แต่อย่าคิดนานเกินไป
คนเกิดวันอังคาร
ข่าวดี เรื่องน่าชื่นชม มักมีสิ่งแอบแฝงร่วมด้วยเสมอ การลงทุนเล็กๆ น้อยๆ กำลังก่อเกิดกำไรที่น่าจับตามอง หรือธุรกิจเหล่านั้นอาจดีสวนกระแส มนุษย์เงินเดือน เพื่อนร่วมงานใหม่ กำลังจะเป็นตัวกระตุ้นให้คุณขยัน ค้าขายอาจต้องพับเก็บแผนเดิมๆ และเกาะกระแส เพื่อรักษาระดับของรายรับ เรื่องสุขภาพ อย่าไว้วางใจสิ่งที่อาการหายไปนานแล้ว อาจกำเริบปุบปับ เสริมดวงวันนี้ทำบุญเกี่ยวกับคนไร้บ้านจะปังมาก
อย่าคิดเยอะ อย่างอนนาน ความเลิฟค่อนข้างน่าเชื่อถือ แม้ว่ามีคนไม่พร้อม บางครั้งคนโสดอาจถูกชะตาคนที่ครอบครัว ทาบทามให้รู้จัก มันดีกว่าที่คิดอย่ามัววางฟอร์ม ส่วนคนมีคู่ ทะเลาะกันง่ายกับเรื่องรายวัน ใครมีทายาทอยู่แล้ว อาจมีลุ้นคนใหม่มาเพิ่มในไม่ช้านี้
คนเกิดวันพุธ
เร่งทำผลงาน การผจญภัยครั้งใหม่ในการทำงานกำลังจะเริ่มต้นขึ้น ใช้ความสามารถส่วนตัวควบคู่กับการทำงานหลัก แล้วทุกอย่างจะดีเอง ไม่จำเป็นต้องอธิบายสิ่งที่คุณคิดตัดสินใจ แต่ให้ผลงานเป็นตัวตัดสิน เจ้าของกิจการมีคนอยากร่วมหุ้น มีผลประโยชน์ที่แลกเปลี่ยนกันได้ ส่งผลดีกับธุรกิจในระยะยาว ระวังอุบัติเหตุในการเดิน หรือขับรถ เสริมดวงชะตาทำบุญซ่อมสร้างหลังคาโบสถ์ เรื่องติดขัดจะเบาบาง
มีโชคลาภมาจากคนรู้ใจ คู่สมรสนำเรื่องดีๆ สู่ครอบครัว มีคนโยกย้ายไปอยู่กับคนรัก เปลี่ยนไลฟ์สไตล์เพราะการคบหาสร้างครอบครัว คนโสดสะดุดใจกับคนใกล้ตัว คุณจะมองคนที่พบหน้ากันบ่อยๆ เปลี่ยนไปแต่เก้บทรงไว้กลัวเสียมิตรภาพ อกหักดีขึ้นเพราะคนใหม่
คนเกิดวันพฤหัสบดี
อย่าเริ่มต้นหากคุณไม่มั่นใจ เตรียมความพร้อมไม่เสียหาย จะได้งัดความรู้ออกมาใช้ เจ้านาย เพื่อนร่วมงานอาจว้าว ในมุมที่ไม่เคยเห็นคุณเป็นมาก่อนและส่งผลดีมากๆ ในการทำงาน ต่อรองต้องยอมลดยอมอ่อนข้อเพื่อรักษาคู่ค้าดีๆ คนในเครื่องแบบ ระวังคำพูด เก็บอารมณ์ให้มาก การเงินใช้อยู่กับเรื่องจำเป็น หรือนำเงินเก็บออกมารันเรื่องในบ้าน ตั้งหน้าจอรูปวิวภูเขาโทนเขียว น้ำตาล ช่วยเรียกทรัพย์
สิ่งที่ทุ่มเทจะปิดบังดวงความรัก แม้มีคู่เปราะบางต่อการมีปากเสียง หากโสด เรียกได้ว่ามีคนงอน เพราะคุณไม่มอง ไม่สนใจพวกเขาอยู่พอสมควร รักออนไลน์จะห่างหาย แต่มิตรภาพวัยเรียนวัยเด็ก กำลังจะเข้ามาสะกิดมาตกหัวใจ เป็นวันเหมาะจะง้อคนรัก ขอโอกาส
คนเกิดวันศุกร์
อย่าทุ่มเท อย่าออกตัวก่อนอาจทำฟรี ช่วงนี้รักษาของเขตของหน้าที่รับผิดชอบ เจ้านายขยันใช้ บริวารจะเล่นตัว มนุษย์เงินเดือน การโยกย้ายสั้นๆ ภายในองค์กร การยืมตัวทำงานจะเกิดขึ้นในไม่ช้า อย่าคิดนาน เจอคนใหม่ๆ งานจะปัง ผลงานจะพุ่ง คนในแสงไฟ อาจต้องใช้เงินแก้ปัญหา หน้าที่ ยศ ตำแหน่ง ทำให้คุณขยับตัวทำเรื่องส่วนตัวบางอย่างไม่ได้ ปากเสียงในบ้าน ควรหลีกเลี่ยง เรื่องจะบานปลาย
มีเซอร์ไพรส์ ของขวัญเล็กๆให้คุณใจฟูตลอด คนที่พร้อมสานสัมพันธ์จะปรากฏตัวในไม่ช้า แต่คนเก่าๆ ที่ยังไม่เลิกรา ยังอยากจะรั้งคุณเอาไว้นานๆ ความสัมพันธ์ที่มีมากกว่าสองคน กำลังจะต้องสะสาง ระวังการเงินที่เกี่ยวข้องกับคนรัก หรือสินสมรส
คนเกิดวันเสาร์
เป็นนักแก้ไขปัญหา งาน โอกาสใหม่ คาดหวังให้คุณสะสางเรื่องเก่าที่พวกเขาทำไม่ได้ หากอยู่ในสายงานบริหาร นี่คือความท้าทายและอุปสรรคในเวลาเดียวกัน คนวุฒิสูงจะแซงหน้าคนทำงานมานาน มีโอกาสได้ตำแหน่งแม้เงินเดือนไม่ขยับ สายการค้าถึงเวลาเปลี่ยนวิธีการขาย มีกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ใกล้ตัว ทองคำ อาหาร ยารักษาโรค ยังเป็นตลาดเด่นในดวงชาววันเสาร์ เสี่ยงลาภลอยติดลบ แต่มีลาภจากคนสูงวัย
เสน่ห์แรงกับเพื่อนร่วมงานและคนที่รู้จักกันใหม่ ระวังเป็นประเด็น อาจทำให้ตกงานได้ แต่ส่งผลดีกับคนโสดเพราะงาน เงิน ความรักอาจออกตัวพร้อมกัน คนหม้าย ยังไม่มั่นใจคนตรงหน้า รักต่างวัยแม้ดูชื่นมื่น แต่มีเรื่องปกปิดและอุปสรรครออยู่ มีดวงจดทะเบียนสมรส
