เช็กดวง! ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
การทำงานราบรื่น แต่การเรียนติดขัดเรื่องความคิดเห็น หรือความถูกต้องที่ไม่ถูกใจคนรอบตัวยังเป็นอุปสรรคระหว่างวัน หาเช้ากินค่ำ มีงานประจำรอคุณอยู่ ลองดูไม่เสียหาย จะได้เป็นต้นแบบ ตัวอย่าง พี่เลี้ยงให้เพื่อนร่วมงาน ธุรกิจติดลบ บางเรื่องจำเป็นต้องชะลอ ทั้งการขยาย การลงทุน ทองคำให้โชค เงินตราสกุลต่างถิ่นยังโดดเด่น สุขภาพวันนี้ทรงๆ ตัว เจ็บป่วยพักผ่อนกินยาไม่ต้องกังวลอะไร
ความตั้งใจอาจโดนมองข้าม มีคนผิดหวัง อกหัก แต่คุณจะได้เรียนรู้ว่ามีคนดีๆ ข้างกาย เป็นมิตรแม้ยังไม่พัฒนาเป็นคนรู้ใจ เลิกราจะค่อยๆ ห่างหาย อาจไม่เด็ดขาด คนว่างๆ มีเพื่อนคุยที่หลากหลาย ต่างวัยกว่าเยอะๆ จะมีปากเสียง รักรีเทิร์นเด่นกับรักวัยใกล้ๆ กัน
คนเกิดวันจันทร์
พยายามเก็บทรงให้เป็นปกติ มีปัญหา มีความสำเร็จ มีความราบรื่น หลายโมเมนต์เกิดขึ้นพร้อมกัน หยิบจับอะไรคุณต้องเป็นกลาง และมักได้รับความไว้วางใจจากคนรอบข้างอยู่เสมอ งานใหม่มาจากคนใกล้ตัว การทำงานระยะไกล ประชุมออนไลน์ ต่อรองได้เปรียบมากๆ มีรายจ่ายเกี่ยวเรื่องสุขภาพและการชำระหนี้สินเก่าๆ เสื้อผ้าโทนครีม ชมพู น้ำตาล ม่วงอ่อนๆ เสริมดวงคนเมตตาและหนุนดวงสุขภาพ
อย่าไว้ใจเรื่องความรัก อยู่ใกล้กันไว้อาจดูน่าเบื่อแต่สบายใจ เพราะคนข้างกายเสน่ห์แรง ใครๆ ก็อยากเข้ามาหา ส่วนคนที่โสดอยู่เฉยๆ อาจมีคนคิดว่าคุณมีใจ มโนเอง คาดหวังแบบลมๆ ต้องระมัดระวังการเข้าไปเป็นตัวละครในความสัมพันธ์ของคนอื่น
คนเกิดวันอังคาร
ทำงานกับคนแปลกหน้า เข้าหาคนไม่คุ้นเคยจะสบายใจ สิ่งใดไม่ถนัด รีบปฏิเสธ จะลดข้อผิดพลาด ตลาดการค้า ทำให้เจ้าของกิจการต้องปรับทิศทางหรือวิธีการขาย อะไรใหม่ๆ จะเกิดขึ้นกับแบรนด์ที่ทำมานาน การเงินใช้จ่ายเบาๆ อย่าแตะเครดิตหรือเงินในอนาคตบ่อย จะมีปัญหาในวันข้างหน้า ได้งานใหม่ ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้ลาออก ไม่ได้อยากย้าย แต่สวัสดิการดีจนต้องเก็บไปคิดต่อ สุขภาพระวังอาหารเป็นพิษ
ความรักมีเรื่องของความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้อง หากโสดเหมาะจะเดินสายไหว้พระ ขอพระเรื่องหัวใจที่คาดหวังให้เบื้องบนช่วยเปิดทาง แต่หากมีคู่ให้ระวังเจอคู่แทรกที่อาจเข้ามาพร้อมความเชื่อ เวทมนต์การเล่นของต่างๆ เพศทางเลือกคนเข้าหาจะพยายามตีสนิทแบบตรงๆ
คนเกิดวันพุธ
ต้องมั่นหน้าเอาไว้ มีข้อผิดพลาด มีความไม่สมบูรณ์แบบ งานออกมาน่าพึงพอใจกับทุกฝ่าย คุณรู้ดีว่ามันไม่เต็มร้อย แต่อย่าโทษตัวเอง มีการแข่งขันกันเองของมนุษย์เงินเดือน งานดี ที่เรียนเจ๋งๆ อยู่ไกลบ้านเกิด ของหายไม่ได้คืน เสียเงินกับการซื้อของใหม่ทดแทนเดิม และจ่ายในเรื่องเกี่ยวข้องกับกฎหมายคดีความ เพลงที่ชอบ อาหารโปรด เปิดฟังระหว่างวัน ช่วยกระตุ้นดวงการแข่งกัน เสริมดวงทำบุญคนพิการ
อะไรที่เชื่อใจไปแล้ว อย่าย้อนกลับไปคิดอีก ไม่มีอะไรต้องกังวล ความสัมพันธ์ของคนตรงหน้าเชื่อถือได้ แต่ข่าวลือ ประวัติเก่าๆ ทำให้คุณไม่สบายใจ คนโสดวันนี้ทางเปิด อยากเข้าหาใครเดินเครื่องเต็มร้อย เพราะมีคู่แข่งตามหลังมา หากช้าจะนกครั้งใหญ่ ด้านแอบรักยังสุขใจ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
เป็นวันเหมาะๆ ในการลงนาม เอกสาร ทำสัญญา ต่อการจ้างงาน ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ การค้า รวมทั้งการติดต่อราชการ ทำธุรกรรม ใครอยู่นิ่งๆ งานจะงอก ปัญหาจะวิ่งเข้ามาหา การทำงานแทนหัวหน้า แบกภาระแทนลูกน้อง ส่งผลดีในระยะยาว นักลงทุนจังหวะควรชะลอ คิด วางเอาไว้ก่อน ซื้อขายของมีมูลค่าราคางาม แต่ให้ระวังของย้อมแมว จะเลือดตกยางออกจากสิ่งเล็กๆ รอบตัว ไม่เหมาะจะเสี่ยงโชค
ความเลิฟ เพื่อนฝูงจะดันหลัง เปิดทางเต็มร้อยให้กับเป้าหมายที่คุณหมายปอง โดยไม่ต้องพูดอะไร จะเริ่มเข้าหาผู้ใหญ่ หรือเจรจาเรื่องสู่ขอ การสร้างครอบครัว การแต่งงาน อย่าหัวเสียหากโดนถามเรื่องเหล่านี้บ่อยขึ้น ด้านคนใจว่างๆ กับคนผิดหวังพักใจไปก่อนดีที่สุด
คนเกิดวันศุกร์
อุปสรรคอยู่ที่บริวาร การเข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อน ทำให้ธุระ งานต่างๆเดินหน้าไปอย่างช้าๆ แต่มีฐานที่มั่นคง ใช้รอยยิ้มและเสียงหัวเราะนำทาง ทุกคนพร้อมจะเข้ามาหาและช่วยเหลือคุณ เจ็บป่วยเป็นอุปสรรคเล็กๆ แต่แลกกับความสำเร็จครั้งใหญ่ที่คุณนั้นทุ่มเท เสริมดวงสุขภาพและการเงิน หาโอกาสทำบุญด้วยน้ำดื่ม หรือเติมน้ำมันตะเกียง จะเสียมิตรเพราะผลประโยชน์ใกล้ตัว
ทำงานกับใคร นั่งเรียนกับใคร เดินกลับบ้านด้วยกันบ่อยๆ คนโสดจะโดนตกหัวใจแบบไม่ทันตั้งตัว คนห่างไกลจะมาเซอร์ไพรส์ คนมีคู่ ใจฟูเพราะคนรักมาพบหน้า จีบใครอยู่ยังไม่ชัดเจน สถานะหัวใจ ลอยๆ ไม่เลือก ไม่ตัดสินใจ เพศทางเลือก มีคนเก่ากลับมาขอโอกาส
คนเกิดวันเสาร์
มีความเป็นทางการ ชัดเจน การยอมรับจะเกิดขึ้น ทุ่มเทอะไรมาจะหายเหนื่อย ผิดใจกับคนสนิท ถึงเวลาออกตัวง้อ งาน การเรียนราบรื่นดี มีงานค้างเยอะเพราะไปทำเรื่องอื่น ค้าขายวิ่งตามกระแส ลงทุนตามสะดวกใจ ตลาดของสุขภาพ เคมีภัณฑ์ การคมนาคมโดดเด่นในดวงชะตา สุขภาพระบบทางเดินหายใจ ออฟฟิศซินโดรมยังรบกวนบ่อยครั้ง เสริมดวงวันนี้ กินอาหารเมนูสัตว์ปีกบ่อยๆ จะปังเวอร์
คนโสดกำลังมองหาความสมบูรณ์แบบ อาจสนุกกับประสบการณ์ชีวิต จนลืมมองคนที่เข้ามา จะมีคนมาทวงคำตอบ ถามคำถามเดิมอีกครั้ง หากมั่นใจอย่าลังเล ส่วนคนมีคู่ การเงินในบ้านดีขึ้น ช่วยกันดูแลได้ดี แต่ปัญหา และการคาดหวังของคนในบ้าน ทำให้คู่รักอึดอัด
