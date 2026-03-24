เช็กดวง! ประจำวันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
อย่าลังเล วันนี้แม้ไม่ใช่โอกาส แต่ชาววันอาทิตย์ต้องหาเวทีของตัวเอง มีลุ้นกับเรื่องใหม่ๆ ที่ทุกคนเป็นผู้ไม่รู้เท่ากัน คุณอาจพบเวย์ใหม่ของตัวเอง ค้าขายจะได้ทำงานหลัก มีการวางแผนหรือแอบคิดว่าอยากออกไปเป็นเจ้าของธุรกิจมากกว่าเป็นลูกจ้าง ค่อยๆ คิด เด่นในดวงแต่ต้องวางแผนให้ดี การเงินเหมาะจะเปิดบัญชี เจรจาตัวเลขกับคู่ค้า เป็นวันเหมาะจะเจรจา ทำสัญญาการจ้างงาน สุขภาพทรงๆ ตัว
มีข่าวเรื่องทายาท และมีลุ้นเรื่องความรัก มีการเจ็บป่วยของคนรักหรือคนในบ้านที่ทำให้คุณมั่นใจในตัวคนรัก คนข้างกายมากยิ่งขึ้น อยากขอใครแต่งงาน ไม่ต้องเซอร์ไพรส์แต่ให้พูดคุยกันตรงๆ ส่วนคนเลิกรา การตกลงแบบมีคนกลาง ทำให้ได้บทสรุปที่ลงตัวกว่าเจรจาเอง
คนเกิดวันจันทร์
อดทน โอกาสเป็นของคุณ แต่คุณต้องยอมให้คนอื่นแซงหน้าไปก่อน แล้ววิ่งแซงทีหลัง การงาน การเรียนค่อยเป็นไป อย่ารีบร้อน ถึงเวลาหันหลังให้โลกภายนอก กลับมาให้เวลากับตัวเอง คนทำงานจะมองข้ามการฝึกงานหรือลุ้นผ่านโปร แต่มองหาความท้าทายใหม่ การเงินประคับประคองให้ถึงสิ้นเดือน ตกงาน ว่างงาน รับจ๊อบเสริมทำไปเพลินๆ สุขภาพจิตใจทำให้คิดเยอะ นอนไม่หลับ มีลาภสัตว์สองเท้า
เก็บทรงให้มิด เพราะคนที่ชอบ อาจยังไม่รู้ว่าสถานะใจเขามีเจ้าของแล้วหรือยัง รักษามิตรภาพคนรู้จัก เพื่อทำความรู้จักนิสัยใจคอกันยาวๆ ด้านคนมีคนควงแขนแล้ว ความผิดเล็กๆ อภัยกันได้ อย่าถือโกรธนาน มีเซอร์ไพรส์เล็กๆ ทำให้ใจอ่อน คู่แทรกมักมาจากรักครั้งเก่า
คนเกิดวันอังคาร
คนติดตลก มาพร้อมเรื่องน่าชื่นชมยินดี คุณจะมีมิตรที่เชื่อถือได้ ไว้ใจได้ทุกเวลาแม้จะติดนิสัยเด็กๆ อยู่บ้าง การลงทุนและลงแรง วันนี้เน้นก้อนเล็กๆ กระจายตัว จะได้เก็บออมกับครอบครัว ธุรกิจในบ้านหรือการให้ผู้ใหญ่ช่วยดูแลการเงินของคุณ เป็นทางเลือกที่เหมาะสม ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟ น้ำร้อน การลื่นหกล้ม นักลงทุนจะเดินเกมธุรกิจแบบสวนกระแส จะได้วุ่นวายกับการเจ็บป่วยของคนในบ้าน
สับรางนัดหมายให้ทุน คนโสดอาจีบหลายคน หรือมีนัดหมายนัดเดตที่เวลาใกล้กันมากๆ ไม่ผิด แต่คุณอาจต้องตามง้อใครสักคนเป็นพิเศษ จะได้เห็นความใส่ใจของคนที่เคยอยู่นอกสายตา ด้านคนมีคู่ สิ่งปกปิดทำเพื่อความสบายใจ ง้อใครอดทนมากๆ หรือมูฟออนดีกว่า
คนเกิดวันพุธ
ความเชื่อพกมาพร้อมความมั่นใจและความสามารถ มั่นหน้าแล้วเดินเครื่องเต็มร้อย เป็นวันที่เหมาะจะเป็นแนวหน้าในการเรียน การทำงาน และได้สร้างความสำเร็จให้กับหน่วยงานอีกด้วย ลูกน้องจะได้ลองเป็นเจ้านาย และมีมุมมองกับนายจ้างในมุมที่ดีกว่าเดิม การค้าขาย เสียเปรียบเพราะเวลา สินค้าขาด มาไม่ตรง หรือต้นทุนทำให้ชาววันพุธคิดไม่ตก จ่ายเงินกับของฟุ่มเฟือย และภาษีสังคม
ความป่วยมาพร้อมกับความรัก เจ็บป่วยเล็กน้อยเพราะเขาไม่รัก ไม่สบายใจเพราะคำพูดของคนรัก คนอยากได้ทายาท ใกล้มีข่าวดีแม้จะไม่ตรงใจทั้งหมด อยากได้ลูกชายจะได้ลูกสาว อยากมีลูกคนเดียวอาจได้ลูกแฝด เพศทางเลือก เหมาะจะคุยกันเรื่องบุตรบุญธรรม
คนเกิดวันพฤหัสบดี
อะไรๆ ก็โดนเรียกตัว คุณเป็นที่คาดหวังของเจ้านาย เพื่อนร่วมงานและคนในครอบครัว จากนอกสายตา สู่คนที่ต้องการแบบขาดไม่ได้ อย่าเล่นตัวเยอะ มีอะไรทำไปก่อน งานประจำดูน่าเบื่อ แต่ทำให้คุณโดนชักชวนจ๊อบเสริม ขายตรง ใช้ความสามารถสร้างอาชีพในช่วงวันหยุดได้ง่ายๆ อย่าลงทุนกับเพื่อนร่วมงาน เก็บออมต้องหมุนออกมาใช้ สุขภาพเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท จะมีปัญหา
ตกงานอาจมีโชคความรัก ขอพรสิ่งใดเอาไว้ ใกล้ถึงคิวที่สิ่งเคารพนับถือจะให้พร อย่าหมดแรงหมดใจ คนโสดและคนผิดหวังบ่อย ใกล้เจอคนดีในเวลาเหมาะสม ในช่วงนี้ถึงกลางปี ด้านคนมีคู่บ้านจะได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ ปัญหาชวนปวดหัวมาจากทายาทของคุณเอง
คนเกิดวันศุกร์
อะไรๆ ก็ปล่อยวาง ความจริงจัง เป็นสิ่งดี คุมบริวารเอาอยู่ แม้เจ้านายไม่เห็นด้วย แต่แรงสนับสนุนอยู่ข้างคุณเสมอ วันนี้เหมาะสมกับการเดินหน้างานบางอย่าง ที่ไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากคนอื่น การเดินทางบ่อยๆ ทำให้คุณได้โอกาส การค้าขาย คนอื่นจะช่วยคุณช่วยเชียร์ช่วยขาย ได้ยอดขายเพราะการตลาดที่อยู่ถูกที่ถูกทาง ไม่เหมาะจะติดต่อราชการ เสริมดวงสุขภาพและการเงิน ทำบุญคนป่วยติดเตียง
อยู่นิ่งๆ เสน่ห์ทำงานเอง ต้องปฏิเสธชัดเจนมิเช่นนั้นคนที่หมายปองจะไม่เข้าหา โดนมองในแง่ลบในเรื่องความรักและความสัมพันธ์ คนมียศตำแหน่ง คู่ครองจะสนับสนุน การออกงานพาแฟนไปด้วยจะปังทั้งงานและครอบครัว เพศทางเลือก ถึงเวลามูฟออนจากใครบางคน
คนเกิดวันเสาร์
แรงขยันเข้ามาเพราะคำพูดติดลบของใครสักคน คนจบใหม่หรือเรียนใกล้จบ จะมีคนชวนไปทำงาน แต่หากทำงานอยู่แล้ว คิดให้เยอะ ถึงเวลาตัดเรื่องไม่สบายใจ วันนี้เหมาะกับการปรับความเข้าใจ แก้ไขปัญหาที่สามารถทำได้ คำขอโทษ การให้โอกาส ทำให้ทุกอย่างดีขึ้น ทำความสะอาดกระเป๋าสตางค์ ทำความสะอาดห้องน้ำในบ้านบ่อยๆ เสริมดวงการเงินให้ลื่นไหล และโชคลาภเข้ามาหาง่ายยิ่งขึ้น
การไปในที่คนเยอะๆ จะมีคนโดนตกหัวใจ รักที่แตกต่าง ไลฟ์สไตล์กำลังจะเกิดขึ้น เก็บทรงได้พอประมาณเป้าหมายก็รู้อยู่ดี รักออนไลน์ลุ้นพัฒนาความสัมพันธ์ แต่ต้องมีเพื่อน หรือคนสนิทช่วยตรวจสอบและเปิดทางอีกครั้งจะดีที่สุด อกหักอาการจะดีขึ้นช้าๆ
