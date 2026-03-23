“แค่เช่าก็พอ ไม่ขอเป็นเจ้าของ” เทรนด์คนรุ่นใหม่ ขับหรู ไม่อยู่ครอบครอง

ผลสำรวจเผย “คนรุ่นใหม่” เลือก “เช่ารถระยะยาว” มากกว่า “ซื้อ” เพื่อลดภาระทางการเงิน ชี้อีก 3-5 ปี กระแสนี้จะมา แต่กูรูยานยนต์ยังขอเบรก เพราะยังไงคนไทยส่วนใหญ่ยังยึดติดกับ “การเป็นเจ้าของ”
** แรงผลักเบื้องหลัง “เช่ารถระยะยาว” **
เทรนด์ใหม่วัยรุ่น สนใจ “เช่ารถระยะยาว” มากขึ้น นี่คือผลสำรวจของ “SCB EIC” ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ ในหัวข้อ “สำรวจใจคนไทยยุคใหม่ เลือกเช่าหรือเลือกซื้อ”
คือถึงในสังคมไทย สินค้าอย่าง “บ้าน” และ “รถยนต์” จะยังมีค่านิยมของการ “อยากเป็นเจ้าของ” อยู่ แต่แนวคิดเรื่อง “การเช่าเพื่อทดแทนการครอบครอง” ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
โดยเฉพาะในกลุ่มคนอายุต่ำกว่า 45 ปี ที่ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า คาดการณ์กันไว้ว่า น่าจะนิยม “เช่ามากกว่าซื้อ” กันมากขึ้นเรื่อยๆ
อย่างที่ผลสำรวจชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่า “บริการเช่ารถระยะยาว” หรือ “Car Subscription” กำลังเริ่มได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่ เพราะมันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ คนที่มองหาความยืดหยุ่น และต้องการทดลองอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ
ตรงกับผลการศึกษาจาก “ดีลอยท์ (Deloitte)” บริษัทให้คำปรึกษาด้านธุรกิจระดับโลก ที่ศึกษาพฤติกรรมลูกค้ายานยนต์ทั่วโลก แล้วพบว่า “49%” ของคนรุ่นใหม่ในอาเซียน พร้อมเช่ารถ แทนการซื้อเป็นเจ้าของ
วิเคราะห์เหตุผลเบื้องหลังกันเอาไว้ว่า การเลือกไม่เป็นเจ้าของ จะช่วยให้ไม่ต้องผ่อนซื้อ ทำให้ “ลดภาระค่าใช้จ่าย” ในระยะยาวไปได้เยอะ
แถมยังไม่ต้องกังวลเรื่องค่าบำรุงรักษา ค่าประกัน หรือราคาขายต่อที่ลดลงๆ ทุกปี
ส่วนที่ว่ากันว่า “เทรนด์เช่ารถระยะยาว” กำลังมานั้น “บอม-อัษฎาวุธ อาสาสรรพกิจ” กูรูผู้คร่ำหวอดในวงการรถยนต์วิเคราะห์ว่า อาจถือว่ามีแนวโน้ม แต่ยังไม่ใช่กระแสในตอนนี้
แต่สิ่งที่ทำให้ “ตัวเลข” ของ “ระยะเวลา” และ “จำนวนการเช่า” รถยนต์เพิ่มขึ้น จนถูกมองว่าคือ “เทรนด์ใหม่” แห่งวงการยานยนต์นั้น มองว่า “บริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้า” ที่กำลังฮิต
แต่ก็ยังไม่ใช่การเช่าระยะยาว แทนการซื้อผ่อน เป็นไปเพื่อ “เช่าเพื่อทดลองขับ” ก่อนตัดสินใจซื้อจริงมากกว่า
“วัตถุประสงค์จริงๆ ของรถยนต์ไฟฟ้า เขาลองเช่าใช้ เพื่อจะได้ดูว่า มันเหมาะกับการใช้งานของตัวเองหรือเปล่า มันตอบโจทย์การใช้งานของตัวเองไหม อารมณ์ประมาณนั้น”
“การเช่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ย คนส่วนใหญ่ไม่ได้เช่าแล้ว คิดถึงเรื่องความคุ้มค่า ในเรื่องของการใช้จริงๆ คนส่วนใหญ่ต้องการเช่าใช้ เพื่อลองให้รู้ก่อน ก่อนจะตัดสินใจใช้”
ส่วนระยะเวลาในการเช่า ที่เห็นสถิติว่าลูกค้าเริ่ม “เช่านานขึ้น” เพราะคำนวณแล้วพบว่า การเช่าระยะยาว “มันคุ้มกว่า”เช่น สัญญาเช่า 1 ปี ถูกกว่า 6 เดือน, สัญญาเช่า 6 เดือน ถูกกว่า 3 เดือน จึงทำให้ผู้คนหันมาเช่าใช้ ในระยะเวลายาวๆ กันมากกว่า
“ที่บอกว่าเป็นเทรนด์ เท่าที่ทราบนะครับ มันก็ยังไม่ได้เยอะขนาดนั้น โดยส่วนตัวผมว่า มันเป็นแค่แนวโน้ม ที่อาจจะเกิดขึ้นเนอะ
เพราะว่าจริงๆ แล้วเนี่ย ต้องบอกว่าไอ้การเช่าใช้ มันมีอยู่แล้ว มันมีมาก่อนแล้ว คือถ้ามันดี เชื่อว่าคนจะไปทางนั้นอยู่แล้วแหละ”
{“บอม-อัษฎาวุธ” กูรูด้านยานยนต์}
** คุ้มไหม? อยู่ที่ “ใช้แบบไหน” **
ถ้าให้เปรียบเทียบระหว่าง “การเช่ารถระยะยาว” กับ “การซื้อรถ” ว่าแบบไหน “คุ้มค่า” มากกว่ากัน? คงเป็นโจทย์ที่ได้คำตอบแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับมุมมอง และวัตถุประสงค์ของผู้ใช้มากกว่า
คือถ้าเป็นคนที่อยากมีรถ “เป็นของตัวเอง” อาจมองว่า “ไม่คุ้ม” กับการเสียเงินเช่าในทุกๆ เดือน แต่สุดท้าย กลับไม่ได้มีสิทธิ์เป็นเจ้าของ
แต่กับคนที่ “ไม่ได้อยากเป็นเจ้าของ” และไม่อยากมีภาระเพิ่มในหลายๆ เรื่อง อย่างการดูแลซ่อมบำรุง และอยากเปลี่ยนรถที่อยากขับได้บ่อยกว่า อาจสบายใจที่จะ “เช่าระยะยาว” มากกว่า
ถ้าวัดจากเลนส์ตาของกูรูยานยนต์อย่าง “บอม” แล้ว เขามองว่า ยังไงธรรมชาติของคนไทยส่วนใหญ่ ก็ยังคุ้นชินกับ “การซื้อเป็นเจ้าของ” อยู่ดี
“เช่าระยะยาว ผมยังไม่ได้มองว่า เป็นคำตอบนะ เพราะว่าโดยธรรมชาติของคนไทย ยังคิดถึงเรื่องการเป็นเจ้าของอยู่ดี”
ส่วนประเด็นที่ว่า คนหันมาเช่ารถมากกว่า เพราะต้องการหลีกหนี “ภาระค่าใช้จ่าย” อย่างพวกค่าประกัน, ค่าบำรุงรักษารถ ฯลฯ นั้น อาจไม่ใช่ปัจจัยหลักขนาดนั้น
ถ้าให้วิเคราะห์เรื่องภาระจริงๆ เบื้องต้นอาจต้องแยกเป็น 2 เคสก่อน คือค่าใช้จ่ายระหว่าง “รถยนต์” กับ “รถยนต์ไฟฟ้า”
คือถ้าเป็น “รถยนต์ธรรมดา” ที่ใช้น้ำมันภาระพวกนั้นอาจไม่ใช่ปัจจัยหลัก เพราะ ค่าประกันก็ไม่ได้แพงอะไรมาก ส่วนเรื่องการบำรุงรักษานั้น ค่าซ่อมก็ถูก อะไหล่ก็เยอะ ยังไงก็สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายคร่าวๆ ล่วงหน้าได้
แต่ถ้าเป็น “รถยนต์ไฟฟ้า” อาจมีผลต่อการตัดสินใจมากกว่า เพราะค่าประกันก็แพงกว่า ไหนจะค่าอะไหล่ กับค่าซ่อมที่สูงกว่าอีก ทำให้ลูกค้ามีแนวโน้มจะ “เช่ารถยนต์ไฟฟ้า” ไปทดลอง ก่อนจะตัดสินใจซื้อขับจริง
“พอเป็นรถยนต์ไฟฟ้า มันถึงดึงดูดให้คนเช่าใช้ เพราะว่าถ้าอุบัติเหตุขึ้นมา โทษนะ รถ 800,000 แบตเตอรี่ 500,000 แล้วจะซ่อมยังไงไหว
เพราะงั้น มันเป็นสิ่งที่ยังหาทางออกไม่ได้ คือรถไฟฟ้ายังมีองค์ประกอบ ที่มันยังต้องซ่อมแพง ที่ทำให้คนที่เป็นเจ้าของรถเนี่ย เกิดข้อกังวล”
ถ้าให้สรุปก็คือ ภาพรวมตอนนี้ “การเช่าระยะยาว” จะเกิดขึ้นหลักๆ กับ “รถยนต์ไฟฟ้า” แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า จะเป็นเทรนด์มาแทนที่ “การซื้อรถ” ในอนาคต
แต่จะกลายเป็น “ทางเลือก” ให้กับคนที่ยังไม่พร้อมที่จะมีภาระทางการเงินในระยะยาวไม่มีเงินก้อนที่จะเอาไปดาวน์ ไปซื้อรถ
รวมถึงกลุ่มคนที่ “ยังไม่แน่ใจ” ว่าจะใช้รถแบบไหน รถยนต์น้ำมันที่เป็นเครื่องสันดาป, รถยนต์ไฮบริด หรือรถยนต์ไฟฟ้า การเช่าใช้เพื่อทดลองรถในหลายๆ รุ่น จึงเป็นทางเลือกที่คนรุ่นใหม่ใช้มากที่สุด
สกู๊ป : ทีมข่าว MGR Live
