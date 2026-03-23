เช็กดวง! ประจำวันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
เรื่องของบริวารจะเป็นวาระหลัก ทั้งคนร่วมงาน เลือกคนทำงาน หรือขาดคนทำงาน แม้ชาววันอาทิตย์ควงงานเก่งแต่อาจขิตได้ ทางที่ดี ยอมลงทุนและใส่ใจเรื่องบริวารสักหน่อยเป็นดีในระยะนี้ ธุรกิจเหมาะกับช่องทางออนไลน์ การเงิน การลงทุนที่ผ่านออนไลน์อาจมีปัญหา อสังหาริมทรัพย์จะได้ขายออก แม้กำไรไม่มาก โชคลาภอยู่กับยานพาหนะ หางานใหม่ ลูกค้าใหม่ยังไม่ปัง ยังไม่แซงคู่แข่ง
วัยทำงาน จะมีคนอ่อนกว่ามาชอบ อาจเป็นรุ่นน้องที่เรียน ที่ทำงาน เหมือนไม่สนใจแต่คุณก็แอบว้าวุ่นใจลึกๆ เหมือนหากเริ่มต้น คุณกลัวมันจะจบไม่สวยหรือผิดหวัง คู่สภานะแฟนวันนี้ปากเสียงเด่น หากงอนจะไม่มีคนง้อ หรือโกรธกันข้ามวัน รักรีเทิร์น มีโอกาสขอให้อยู่นิ่งๆ ไว้
คนเกิดวันจันทร์
ความแตกต่าง ความสามารถที่หลากหลาย แม้ไม่ลงลึก คุณเป็นที่ต้องการตัว ชาววันจันทร์มักเจอกลุ่มคนเก่าๆ ที่นำคุณไปสู่สิ่งแวดล้อมใหม่ทั้งงาน การเรียนและฟรีแลนซ์ อย่าปฏิเสธ ลองดูก่อนไม่เสียหาย งาน เงินที่หายไปจะกลับเข้ามา ช่วงนี้พักน้อย มีเรื่องต้องรับผิดชอบ ความลับทำให้คุณเหนือนายจ้าง เสริมปรับดวงวันนี้ทำบุญโลงศพ ซื้อผ้าห่อศพ ศัตรู อุปสรรคจะเบาบางลง
ยิ่งหนียิ่งพบ คนไม่ตรงสเป็กทำให้คุณใจอ่อน โสดจะเริ่มพิจารณาคนที่เข้ามารักมาชอบ มากกว่ามองคนที่ตัวเองปลื้ม ส่วนคนมีคู่อย่าลืมง้อหากคนข้างกายงอน เซอร์ไพรส์เล็กๆ ทำให้สถานะคู่ดีขึ้น ทำให้วันเหนื่อยๆ มีกำลังใจ ลุ้นทายาทใหม่ ยังต้องรอคอยต่อไป
คนเกิดวันอังคาร
คิดให้เยอะแต่ไม่ต้องพูดทุกเรื่อง คุณจะหลบหลีกปัญหา และเดินในช่องทางที่ปลัดภัยที่สุด ในการใช้ชีวิตและการทำงาน มีดวงลาออกเพื่อเรียนต่อหรือพักเรียนและทำงานชิ้นสำคัญ ไม่เหมาะจะติดต่อราชการ สิ่งที่วางเอาไว้ต้องหยิบทำ ยิ้มให้ศัตรู จะได้บ้าน รถ ของมีค่าเพราะความเสน่หาจากผู้ใหญ่ ทำความสะอาดรอบๆ บ้านให้สะอาด ช่วยเสริมดวงคนสนับสนุนและการเงินหมุนเวียนที่ดี
มีคนมากรี๊ดมาหวีด หากโสด คุณมีโอกาสเลือกและดูกันนานๆ เก็บพกไว้เป็นเพื่อนไปก่อนไม่เสียหาย คู่ห่างไกลจะมีคนมาพบหน้ามาถามคำตอบ มาทวงสัญญา อยู่ก่อนแต่ง ถึงเวลาเตรียมสร้างครอบครัวเพราะผู้ใหญ่จะเร่งรัด รักต่างวัยปัญหามาก เผื่อใจหากผิดหวัง
คนเกิดวันพุธ
ตั้งสติกับเรื่องๆ ยุ่งที่จะวนเข้ามาตลอดวัน อาจไม่ใช่เรื่องของคุณโดยตรง ต้องเลือก เรียนลำดับความสำคัญ เพื่อให้ความช่วยเหลือหรือดำเนินการ งานประจำอาจเปลี่ยนหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผู้บริหาร ฟรีแลนซ์และสายราชการ เจอคนเรื่องเยอะจุกจิก การใช้จ่ายเพลาๆ คุณอยากเซฟเงินมากกว่า สัตว์เลี้ยงในบ้านเสริมดวงคนสนับสนุน การเดินทางไกลระวังเลือดตกยางออก
มีการเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงเรื่องความรักและครอบครัว อาจวางแผนบ้าน เรือนหอ หรือการแต่งงานที่จริงจัง มีการเปิดตัวกับผู้ใหญ่ ความสัมพันธ์ของชาววันพุธจะเป็นที่ยอมรับมากขึ้น คนเลิกเราอาจค้างคาเพราะไม่ยอมจบ ยังไม่ปล่อยมือ ผิดหวังยังอยู่ในระยะทำใจ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ต้องฝืนยิ้ม ทำทรงว่าสบายดี งานเล็กๆ จะสร้างฮีโร่ในสายงาน และเป็นที่ยอมรับของคนหมู่มาก โดนค้นพบและต้องรักษามาตรฐานการทำงาน การเปลี่ยนแปลงจะค่อยๆ เกิดขึ้นจากการแนะนำปากต่อปาก ธุรกิจที่ทำอยู่ การตลาดออแกร์นิกช่วยให้คุณเดินหน้าได้ดี ใส่ใจการเข้าหาธนาคาร ตกลงธุรกิจ เอกสารการเงิน ควรมีคนกลางร่วมตรวจสอบ เสี่ยงโชคลาภเน้นตามกระแส สุขภาพทรงๆ ตัวไม่น่าหวั่นใจ
ส่วนความเลิฟ เซฟโซนกับใจตัวเอง แม้จะเคยตกหลุมรักมาหลายครั้ง แต่คนที่ใจว่าง อาจโดนคนที่ออกตัวแรงจู่โจม เขาจะจีบคุณแบบแสดงออกบอกให้โลกรู้ คนมีครอบครัว ข่าวน่ายินดีมาจากทายาท ปัญหายากๆ คนข้างกายจะร่วมแก้ไขให้คำแนะนำเจ๋งๆ
คนเกิดวันศุกร์
ความตั้งใจ มั่นหน้ามากเกินไปอาจเป็นปัญหา วันนี้ไม่ใช่วันของคุณ โอกาสมีให้คว้า แต่ต้องส่งต่อให้คนอื่นเสียก่อน สุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หัวใจระบบเลือดอาจมีปัญหา จะได้จ่ายเงินดูแลร่างกายตัวเอง วางแผนการรักษาจริงจัง ไม่เหมาะจะเดินทางไกล เรื่องใกล้ตัวจะได้เงิน หยิบจับทำจากสิ่งที่มีอยู่เป็นดี การเจรจา ทำงานแบบไม่พบหน้า ช่องทางออนไลน์ ทำให้คุณได้เปรียบและสำเร็จง่าย
เสน่ห์ทำงานดีกับคนวัยใกล้ๆ กัน ความรัก ความชอบอะไรเหมือนกัน หาเรื่องคุยและปรับจูนเข้าหากันง่าย มีปัญหาบ้างหากคุณมีคนคุย หรือมีแฟนอยู่แล้วเพราะจะเริ่มลังเลมีตัวเลือกใหม่ๆ ด้านคนแต่งงานแล้ว ช่วงนี้คนรักหาเรื่องชวนออกเดต อยากใช้เวลาด้วยบ่อยๆ
คนเกิดวันเสาร์
เพลงโปรดที่ชอบ อาหารที่กินบ่อยๆ วันนี้คืออาวุธสู่ความสำเร็จ เลือกเป็นมื้อเจรจางาน เครื่องดื่มที่ส่งต่อให้เจ้านายหรือบริวาร ช่วยลดปัญหาอุปสรรคระหว่างวัน หางานใหม่ยังไม่จึ้ง ข้อผิดพลาดทำให้คู่แข่งธุรกิจใช้โจมตีทางอ้อม สุขภาพเจ็บป่วยต้องอดทน แบกร่างไปทำงาน การเงินใช้เยอะเก็บไม่อยู่จ่ายทั้งเรื่องตัวเองและทดแทนของที่หาย เจ๊ง เสีย ควักเงินกับของมันต้องมี ลาภลอยติดลบ
คนรักคือคนช่วยเหลือคุณได้ จะคบกันอยู่หรืออยู่ในสถานะรักเก่า พวกเขาพร้อมสนับสนุน แต่คุณต้องเอ่ยปากขอในเรื่องต่างๆ รักซ้อนทำให้คนลุ้นรักใหม่สับสน คุณอาจเป็นคนมาทีหลังและความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจน ด้านคนใจว่างๆ โสดสนิทมีเพศทางเลือกเข้ามาจีบ
