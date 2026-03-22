เช็กดวง! ประจำวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
คนแปลกหน้าจะสนิทกัน หรือคนรู้จักกันผิวเผินจะเชื่อใจกันมากขึ้น วันนี้มักมีเหตุให้คุณตัดหรือเลือกคนรอบตัว จัดระเบียบความสนิทสนมและความไว้วางใจครั้งใหญ่ งานเอกสารอาจมีปัญหา ติดขัด ตามขั้นตอน ลงนามช้า อาจกระทบสิ่งที่กำลังดำเนินการ ส่วนการเงินใช้จ่ายสบายๆ หมุนเงินสดคู่บัตรเครดิต งานใหม่ยังไม่สมหวัง แต่อยู่จุดเดิม อาจได้ตำแหน่งใหม่ในไม่ช้า สุขภาพสายตา ระบบหายใจไม่ดีนัก
เพื่อนมักขยับสถานะ หรือคู่รักจะลดสถานะเป็นเพื่อน แม้จะมีแอบหึงหวงกับคนใหม่ที่เข้ามาอยู่บ้าง แต่ในภาพรวมไว้วางใจได้ เพศทางเลือก จะมีเพศตรงข้ามมาชอบคุณ ไม่ถูกจริต ไม่ตรงใจ แต่ดีต่อใจ ใครแต่งงานแล้ว ปัญหาจากคนเก่าทำให้มีปากเสียงประปราย
คนเกิดวันจันทร์
งานเล็กจ๊อบใหญ่ สิ่งที่ไม่ใช่งานประจำ กำลังแสดงผลในด้านที่ดี ทำเรื่องเล็กให้เป็นสิ่งจริงจัง ช่วงปลายเดือนระยะนี้จะได้สร้างรายได้ จะข้องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การโอนเปลี่ยนเจ้าของทรัพย์สิน ตกงานจะมีจ๊อบสั้นๆ ทำ แต่ยังหางานใหม่ไม่โดนใจ การเงินใช้จ่ายแบบประคับประคอง ควักเท่าที่จำเป็น สุขภาพเกี่ยวกับช่องท้อง ระบบย่อยอาหารอาจมีปัญหา เสริมดวงชะตาทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์แล้วจะปัง
เรื่องหัวใจต้องมีคนกลางไกล่เกลี่ย หากจะเข้าหายังไม่ใช่จังหวะดี แต่หากเลิกราจะจบง่าย ตัดขาดไว เรื่องจบโดยเร็ว คนแต่งงานแล้วมักมีคนมาหวีด มาตีสนิท แต่ไม่มีปัญหาเรื่องมือที่สาม คนห่างไกลจะพบหน้าไวกว่าเดิม มีเซอร์ไพรส์ให้ใจฟูเพราะคนพิเศษ
คนเกิดวันอังคาร
การทำงานติดขัด มีคนคอยมาขัดจังหวะ หรือต้องวางมือเพื่อไปทำสิ่งอื่น ตกงาน ว่างงาน เตรียมเฮเพราะคุณอาจได้เริ่มงานในเร็ววัน ทั้งงานใกล้และไกลบ้าน มีโอกาสทำอะไรเพื่อสังคม มองคนอื่นมากกว่าตัวเอง หรืองานที่ท้าทายใหม่ๆ นั้น จะทำให้คุณเป็นบุคคลสาธารณะ ทำความสะอาดรองเท้าและกระเป๋าสตางค์บ่อยๆ ช่วยกระตุ้นโชคลาภ การใช้จ่ายยังเอาอยู่ แต่ห้ามใครยืมเงินหรือยืมเครดิตไปใช้จะเสียหาย
หัวใจยังไม่มีคนจอง มักไม่ได้รักตอบคนที่เข้ามาเพราะไม่ตรงสเป็ก หรือคุณกำลังชอบใครคนอื่นอยู่เพียงยังไม่แน่ใจ ผู้ใหญ่จะปฎิเสธ หากคุณไปทาบทามเฒ่าแก่สู่ขอคนรัก เปิดตัวให้ทางบ้านรู้จักอาจจะยังไม่ถึงเวลา เพศทางเลือกเสน่ห์แรงกับคนหม้ายคนมีตำหนิ
คนเกิดวันพุธ
ใครทำงานกับชาววันพุธ วันนี้คือวันเจ๋งๆ ที่จะลุยออกไปข้างนอก อย่าหยุดนิ่งทั้งความคิดและการกระทำที่ออกตัวก่อนคนอื่น จะนำพามาซึ่งความสำเร็จ ระวังเพียงเรื่องลมปาก หรืออาจมีปัญหากับนักเลงคีย์บอร์ด เรียนจะสมหวังเรื่องงานหรือเปลี่ยนที่เรียนใหม่ ชาววันพุธกำลังเฉิดฉาย เป็นจุดสนใจของผู้ใหญ่ สุขภาพภูมิแพ้ ไซนัสมักเข้ามารบกวน แต่เป็นช่วงเหมาะสมจะทำศัลยกรรม จองบ้าน จองรถใหม่
อินเลิฟแต่ยังไม่มั่นคง จะมีคนอยากขอโอกาสเพื่อดูแล คนที่มีคู่แล้วคนรักใส่ใจดี และอาจเพิ่มเข้ามาดูแลครอบครัวของคุณอีกด้วย คนโสดทำงาน และเรียนกับใครพวกเขาอาจมาบอกรัก บอกชอบแบบไม่ทันตั้งตัว คนเจ้าชู้จะหยุดเพราะคนที่ดีกับใจมากๆ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
อย่าหัวร้อนหัวเสีย ความผิดพลาด โอกาสที่หลุดมือ จะถูกแทนที่ด้วยแผนที่ไม่ได้วางเอาไว้ แต่เหมาะสมกับชาววันพฤหัสบดี สิ่งที่ควบคุมไม่ได้จะให้คุณ วัยเรียนโอกาสต้องไปไกลบ้าน หรือการทำงานที่ต้องเปลี่ยนไปยังที่ไม่คุ้นเคย เงินเก็บไม่อยู่ ควักเงินส่วนตัวเพื่อเพิ่มสภาพคล่องธุรกิจ เข้าหาธนาคาร ธุรกรรมการเงินราบรื่นตลอดวัน เงินนอกระบบติดลบ เสี่ยงโชคเน้นตลาดที่สวนกระแส
เรื่องหัวใจไม่มีใครพูดกันตรงๆ คิดเองเก่ง มโนเป็นเลิศ จึงทำให้ทะเลาะหรืองอนกันบ่อยในวันนี้ คนโสดในที่ทำงาน เสน่ห์แรงกับรุ่นน้องฝึกงาน ระวังปัญหาความรักกับคนสาธารณะ จะเป็นประเด็นแม้จะส่งผลดีในการรับงาน โอกาส แต่ระหว่างทางไม่สนุกเท่าไรนัก
คนเกิดวันศุกร์
อะไรที่เหนื่อยจะได้วาง ภาระมีคนมาช่วยแบกรับ ครอบครัว หรือคนสนิทจะเข้ามาช่วยเหลือ ใครใช้บ้านเป็นออฟฟิศหรือเป็นเจ้าของกิจการ วันนี้เตรียมรับข่าวดี เพราะลูกค้าเก่าจะกลับมา ลูกค้าใหม่จะเข้ามาหา ตั้งรับและทำให้ดีที่สุด หาเช้ากินค่ำมีคนชวนทำงานประจำ การเงินใช้จ่ายตามประสงค์ เก็บได้บางส่วนเมื่อเหลือที่ปลายทาง จะได้วางเงินก้อนเกี่ยวกับบ้าน รถ ที่อยู่ สุขภาพ นอนไม่หลับพักผ่อนน้อย
อารมณ์ดีเพราะมีคนดีต่อใจวนเวียนใกล้ๆ จะได้เสียอาการหึงหวงคนที่ชอบ ที่ปลื้ม ส่วนคนมีคู่ทำอะไรแฟนคอยรายงาน โทรหา แอบมาพบเจอ คู่แต่งงานนานแล้วระยะนี้อาจดูเหมือนกลับมาหวานชื่นอีกครั้ง งานทำให้มีเวลาให้กันน้อย แต่มีลุ้นข่าวดีลูกหรือหลานคนใหม่
คนเกิดวันเสาร์
เจ็บป่วยต้องแบกร่างออกนอกบ้าน วัยเรียนต้องตัดสินใจครั้งสำคัญ ส่วนคนทำงานอะไรก็ดีแต่ขาดคนทำงานไม่พอ ต้องพ่วงเป็นลูกน้อง เจ้านาย วนไปทุกตำแหน่ง มนุษย์เงินเดือนกำลังจะเติบโต การทดลองให้รับผิดชอบเรื่องใหญ่ เจ้านายกำลังพิจารณาคุณอยู่ การเงินใช้จ่ายเบาๆ สบายๆ ตลาดลงทุน ทองคำติดลบกับดวง การค้า อาหาร ยารักษาโรคโดดเด่น ธุรกิจจะได้ยุบรวม มีลาภลอยจากคนวัยเดียวกัน
ใจไม่ค่อยอยู่กับตัว มักลอยหายไปหาคนอื่น แม้ปากบอกไม่ชอบแต่คิดถึงบ่อยๆ เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับคนโสด ส่วนคนมีคู่ระวังทะเลาะกันเพราะเรื่องเงิน รายรับจ่าย ธุรกรรมในบ้านจะทำอะไรคุยกันให้ดีก่อนลงมือ คนที่คิดถึงจะได้ข่าวคราว คนโสดมีคู่แข่งมาก
