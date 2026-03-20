เช็กดวง! ระหว่างวันที่ 21 - 27 มี.ค. 69

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย. - 14 พ.ค.
ทุกอย่างดูเร่งรีบ ชาวราศีเมษไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นได้ นอกจากเล่นตามเกม หาโอกาสทำบุญเกี่ยวกับงานสีดำ ช่วยเสริมดวงการเงินและสุขภาพ เสี่ยงโชคเล่นตามเรื่องเก่าๆ จะพอมีลุ้น
การงาน ถึงเวลาส่งต่อ สอนงาน ถ่ายทอดให้กับคนรุ่นถัดไป อาจได้ตำแหน่งใหม่และส่งมอบเก้าอี้เดิมให้คนที่ไว้วางใจ มีโอกาสเลือกเพื่อนร่วมงาน นายจ้าง คู่ค้า ระวังการฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับสายวิชาชีพ
การเงิน ของมีค่ามักหาย หรือต้องทุ่มเงินเยอะ แต่ได้สิ่งตอบกลับมาน้อย ลงทุนระยะยาวต้องยอมติดลบ ใช้จ่ายประจำวันอาจสะดุดเพราะเรื่องฉุกเฉิน เชิงการลงทุนเลือกตามประสงค์ ไม่ลงก้อนใหญ่จะปลอดภัย
ความรัก คนโสดถึงเวลาขยับสถานะ หรือหากคุณยังแอบปลื้มแอบรัก ช่วงนี้ใจฟูไม่ต่างกับคนที่มีแฟน คนมีคู่ดูแลกันค่อนข้างดี ผู้ใหญ่ยังเฝ้ามองในระยะไกลๆ หมั้นหมายอาจได้ขยับงานมงคลให้ไวกว่าเดิม
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค. - 15 มิ.ย.
สัตว์เลี้ยงในบ้าน หรือเด็กๆ ในบ้านจะไม่สบาย รับเคราะห์แทนชาวราศีพฤษภ มีการเจ็บป่วยเล็กๆ ที่รบกวนการใช้ชีวิต อย่าไว้ใจคนใกล้ตัว ความลับ เรื่องส่วนตัวอาจเป็นเรื่องที่ผู้อื่นรับรู้ ตกงานจะได้งานใหม่
การงาน ยิ่งซับซ้อนยิ่งท้าทาย งานทำให้คุณสนุก ระวังลืมใส่ใจคนรอบตัว ทำงานนอกสถานที่มากปัญหา แต่ได้มิตรภาพ เพื่อนร่วมงานใหม่ๆ รู้จักคนมากขึ้น การค้ายังแพ้เจ้าถิ่นเจ้าตลาด ผลงานจะโดนโจมตี
การเงิน หยิบใช้มากกว่าเก็บ หมุนเงินส่วนตัวเพื่อรันการทำงานให้คล่องตัว ระวังการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย คดีความ การลงทุนเน้นการออม มากกว่าเก็งกำไร จะได้เงินค่าประกัน ค่าเบี้ยเลี้ยง เงินตกเบิก
ความรัก ทะเลาะกันยังไม่คืนดี งอนยังไม่หายโกรธ คนโสด ชอบใครมักมีคู่แข่งหรือเป้าหมายมีเจ้าของแล้ว รักออนไลน์เสียมากกว่าได้ ร้องไห้มากกว่าสมหวัง คนคบกันระยะสั้นๆ มีคนคิดจริงจังอยากดูใจกันระยะยาว
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.
เหตุผลทำให้คุณปลอดภัย การทำงานและการใช้ชีวิตช่วงนี้ดูช้าลง เป็นช่วงที่ชาวเมถุนจะได้พัก หลีกออกจากสิ่งแวดล้อมเดิม นักเดินทาง คนไปไกลบ้าน ระวังอุบัติเหตุและปัญหาสุขภาพอาจกำเริบ
การงาน มีบริวารสนับสนุนแม้ผู้ใหญ่จะไม่ปลื้ม ทำบุญด้วยนาฬิกา ไฟฉาย ช่วยเสริมดวงความสำเร็จ การงานที่เปิดทางราบรื่น ค้าขายยังต่อรองไม่ลงตัว นักบริหาร ถึงเวลาเปลี่ยนทิศทางการตลาดเพื่อตัดปัญหา
การเงิน จับจ่ายพร้อมแผนการใช้เงิน รอได้ให้รอ อาจไม่ควักทุกเรื่องทันทีและหลบหลีกภาษีสังคมตามเหมาะสม ได้กำไรจากเรื่องนอกสายตา ทองคำ พลังงาน ค้าส่ง คมนาคม ซื้อขายอย่างระมัดระวัง
ความรัก มีคนกลับมาทวงสัญญา คนโสดจะปลื้มเพื่อนร่วมงานที่เจอหน้ากันบ่อยๆ รักต่างวัยมีปัญหา รักต่างถิ่นมีอุปสรรค พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ทายาทจะเริ่มเปิดทางให้รักใหม่เข้ามาง่ายขึ้น มีดวงรักรีเทิร์น มีคนกลับมาง้อ
ลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ก.ค. - 15 ส.ค.
จะได้ทำสิ่งที่ท้าทายระบบเดิม อยู่นอกกรอบและได้รับการปฏิเสธจากคนบางกลุ่ม ช่วงยามวิกาลไอเดียโลดแล่น คิดอะไรออกต้องรีบลงมือทำทันที เสริมดวงระยะนี้ทำบุญสังฆทาน ข้าวสารอาหารแห้งจะดี
การงาน ผูกมิตรกับเพื่อนร่วมงานต่างวัย เน้นการเข้าหานอกรอบ การทำงานกับคนต่างแผนก ต่างหน่วยงานจะง่ายขึ้น วางขนม ลูกอมที่มุมทำงานประจำ ช่วยเสริมความสำเร็จ อย่าเข้าหาหัวหน้าหากไม่จำเป็นจะติดลบ
การเงิน จับจ่ายตามสะดวกใจ ลงทุนไม่เน้นกำไรทันที ตลาดเด่นอยู่กับอาหาร เครื่องดื่ม งานบริการ และการค้ากับต่างแดน เจรจาสถาบันการเงิน ยังติดขัดด้วยข้อตกลงและเอกสาร หางานใหม่ รายรับยังไม่น่าปลื้ม
ความรัก อะไรก็ดี ใจฟูได้ตลอดสัปดาห์ สถานะคนพิเศษหรือแฟนป้ายแดงไปได้สวย แต่มีคนต้องไปสะสางคนเก่าๆ เสียก่อนสถานะจึงจะชัดเจน คนว่างๆ เสริมดวงทำบุญคนป่วยติดเตียง ช่วยลดปากเสียงและเพิ่มเสน่ห์
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
การรักษามาตรฐานเดิม ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆ อาจดูดื้อรั้นในสายตาคนอื่น แต่ส่งผลดีต่อชาวราศีสิงห์ มีคนพยายามสืบ เข้ามาคั่นกลาง เข้ามาวุ่นวายกับการใช้ชีวิตหรือทำงาน งดการเสี่ยงลาภลอย
การงาน ตรงไปตรงมา แต่ให้รักษาคำพูด อย่าเปลี่ยนใจบ่อย เพราะคนรอบตัวลังเล คุณต้องพยายามดึงเรื่องให้จบ คนในเครื่องแบบ การติดต่อราชการค่อนข้างชื่นมื่น ตกงานอาจได้งานใหม่นอกสายงานเดิมที่เคยทำ
การเงิน จะมีคนมาเสนอเงินก้อน เพื่อข้อแลกเปลี่ยนบางอย่าง หากเหมาะสมรับได้ไม่เสียหาย แต่การเงินที่ติดขัด อาจต้องหมุนทรัพย์สินเป็นเงินสด การลงทุนดีในช่วงตลาดใกล้ๆ ตัวและแถบเอเชีย จะโดดเด่น
ความรัก คนโสดอยากเข้าหาใครต้องมีคนกลาง คนรอบๆ เป้าหมายหากสนิทกันแล้ว เขาจะเปิดทางหรือคอยส่งข่าวให้คุณเอง คนรีบร้อนรักจะจบเร็วหรือไม่สมหวัง เพศทางเลือก มีคนมีเจ้าของแล้วมาชอบมาติดพัน
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
เรื่องไม่สบายใจ ลองเล่าให้คนอายุมากกว่าที่สนิทฟัง คำแนะนำของพวกเขาสามารถนำไปใช้ได้ อาหารเมนูสัตว์ปีก ช่วยเสริมดวงและส่งเสริมการทำงานนอกสถานที่ให้ราบรื่น มีดวงได้งานใหม่
การงาน งานเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัว เด่นกับคนมีงานประจำอยู่แล้ว จะลังเลด้วยข้อเสนอ ข้อตกลง เจ้านายหน้าใหม่ เพื่อนร่วมงานป้ายแดงจะเป็นคู่แข่งคนสำคัญในอนาคต มีดวงออกจากงานแบบสมัครใจ
การเงิน หยิบจับอะไรต้องคิดเยอะๆ มีลำดับก่อนหลังให้คุณวางแผนใช้จ่ายแบบรอบคอบ จะได้ซื้อของเก่าเปลี่ยนแทนของใหม่ เปิดบัญชี เปลี่ยนมือถือ เปลี่ยนฟิล์มกันรอย ช่วยกระตุ้นดวงการเงินให้ดีขึ้นทั้งสัปดาห์
ความรัก อย่าลงทุนกับคนรัก หรือจัดระเบียบการเงินที่แยกกับกระเป๋ารวมในครอบครัว คนโสดใครเข้ามาหา หวังผลประโยชน์มากกกว่าคิดจริงจัง ปากสวนทางกับจิตใจ ง้อใคร งอนใคร อารมณ์ยังเป็นเรื่องใหญ่
ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
ความตั้งใจต้องมาก่อน คุณอาจไม่ได้โดดเด่นกว่าคู่แข่งหรือเป็นมือใหม่ในวงการบางเรื่อง แต่การเริ่มต้นนั้นโดดเด่นตลอดสัปดาห์นี้ คนสนิทที่หายหน้าไปนานจะกลับมา จะได้เงินจากสิ่งที่เลิกคาดหวัง
การงาน หน้าที่หลักต้องมาก่อน อย่าใจอ่อนโยกย้ายตามใคร หรือแบกความคาดหวังของคนอื่นมาร่วมรับผิดชอบ ปฏิเสธ รับเท่าที่ไหว แผนสำรองจะมีคนสนับสนุน ซื้อมาขายไปจะได้ทุ่มทุนกับกระแสนตลาด
การเงิน โทนสีอ่อนๆ พาสเทลช่วยให้การเงินลื่นไหล ไปไหนมาไหนการทำบุญ ที่ปลายทาง ช่วยเสริมดวงการค้าและการต่อรอง นักลงทุนจังหวะอยู่กลางสัปดาห์ในตลาดเคมีภัณฑ์ พลังงาน การเกษตร ระวังโดนโกง
ความรัก มีคนได้รับรักตอบ บ้างได้รับโอกาสครั้งที่สอง ต้องรักษาเอาไว้ให้ดี คนรีบร้อน จะเลิกราเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่อง ใครแต่งงานแล้วเซอร์ไพรส์ ข่าวดีในบ้านจะเข้ามาในไม่ช้า รักรีเทิร์นจะมูฟออนไม่เฝ้ารอ
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
ของเก่า ของมือสอง หรือวิธีการเดิมๆ ที่ใช้นั้นดีอยู่แล้ว สิ่งที่คุณเป็น และมีอยู่ขอให้มั่นใจในตัวเอง จะโดนปฏิเสธ มองในแง่ลบและได้รับการยอมรับภายหลัง ระยะนี้ต้องกดทนกับแรงกดดันทุกด้าน
การงาน ตัดสินใจแทนเจ้านาย โอกาสใหม่อาจไม่ใช่ของคุณ แต่ควงงาน ควงตำแหน่งหลายหน้าที่ การอยู่กับที่ อาจดีกว่าวิ่งออกไปที่อื่น การค้า ธุรกิจในบ้าน การเจรจาแบบออนไลน์ค้าขายออนไลน์โดดเด่น
การเงิน เก็บออมไม่ค่อยได้ มักมีเหตุให้ใจอ่อนหมุนเงินเก็บออกมาใช้จ่ายเสมอ เป็นสัปดาห์ที่เหมาะกับสนามลงทุนแบบสวนทาง ธุรกิจที่ทำกับคนในเครื่องแบบจะมีปัญหา ระวังของโจรของย้อมแมว
ความรัก ความคิดเยอะ ทำให้มีอุปสรรค ทะเลาะกันกับเรื่องเก่าๆ ที่ไม่ยอมปรับความเข้าใจ และต้องระวังปัญหาใหม่จากนอกบ้านเข้ามากระทบ ส่วนคนโสดรักต่างวัยดีเฉพาะคนอ่อนวัยกว่า อกหักยังลืมไม่ได้
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
การแลกเปลี่ยนจะเกิดขึ้น ได้อย่างเสียอย่าง จะมีปากเสียงกับคนอาวุโสกว่า อย่าไว้ใจคนสนิท มีดวงเตรียมย้ายที่อยู่ และเป็นวาระดีตลอดเดือนสำหรับหอพัก บ้านเช่า ทำบุญคนพิการช่วยเสริมดวงการแข่งขัน
การงาน อย่าพูดทุกเรื่องที่คุณรู้ แต่เก็บเอาไว้เป็นข้อมูลส่วนตัวในการพิจารณา สังคมในออฟฟิศจะเป็นพิษ แต่มีช่องว่างให้คุณเอามาใช้กับการทำงานได้ คนสาธารณะทำอะไรมักโดนโจมตีแม้เป็นในด้านดีก็ตาม
การเงิน ของเก่าได้ราคา ความสามารถส่วนตัว อาจทำให้คุณอยากเปลี่ยนอาชีพ ตัวสำรองจะขึ้นเป็นตัวจริง และได้เงินเพิ่มขึ้นจากยศ ตำแหน่ง หน้าที่ใหม่ๆ เงินจะไม่ได้มาจากงานประจำ มาจากเรื่องลับๆ สิ่งปิดบัง
ความรัก คนหม้าย คนมีตำหนิ เสน่ห์ทำงานดี มักมีคนทำให้ตกหัวใจแบบไม่ทันตั้งตัว คิดถึงบ่อยๆ ใจลอย ระวังใจหากคุณมีคนข้างกายที่สถานะเป็นพิเศษ จะได้เริ่มเตรียมงานมงคล หรือเตรียมรับขวัญสมาชิกใหม่
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
ใครว่างงานอาจใจอ่อนกับเจ้านายเก่า มีคนเรียกตัวกลับไปทำงานด้วย การเจรจาแบบสบายๆ นอกรอบ ทำงานวันหยุดคุณจะได้เปรียบ ทำบุญเครื่องนุ่งห่ม เสริมดวงคนสนับสนุนและการเงินให้คล่องตัว
การงาน เล่นตัวได้แต่อย่านาน ถึงเวลาก้าวไปข้างหน้า คนอยู่ที่เดิมมานานอาจลาออกปุบปับ ทดลองงาน ฝึกงาน อาจย้ายงานก่อนหมดโปร การค้าเน้นทำเสริมจากงานประจำ ขายตรงหรือธุรกิจส่วนตัวโดดเด่น
การเงิน ต้องหมุนทั้งเงินสดและบัตรเครดิต เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง จะได้ใช้เงินกับเรื่องสุขภาพ ยา การบำรุงรักษา นักลงทุนเน้นตลาดที่ตัวเองถนัด โชคลาภมาจากคนแปลกหน้า จะได้ทุนคืนจากซื้อมาขายไป
ความรัก รักออนไลน์ดีต่อใจ บางคู่ชาวราศีมังกรจะได้ไปต่อ ปัญหาของคนโสด มีคนที่พิเศษ และหึงหวงคุณออกหน้ากับคนอื่น และยังไม่ได้คบหากัน เลิกรายังต้องรอจัดการเรื่องเอกสาร มีคนไม่ยอมจบ ยังคงรั้ง
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 ก.พ. – 12 มี.ค.
จะได้ซ่อมบ้าน หรือเอาเงินเก็บออกมาบำรุงซ่อมที่อยู่อาศัย เป็นช่วงสัปดาห์ที่มีหลายเรื่องให้จัดการ และต้องทำด้วยตัวเอง ยืมมือคนอื่นไม่ได้ จะได้ทุนหรือการสนับสนุนในสิ่งที่คุณไม่ได้มีความสนใจ
การงาน ขยันกับงานนอกเวลา มาเร็ว กลับช้า หรือได้ค้างที่ออฟฟิศ ช่วงนี้ชาวราศีกุมภ์ค่อนข้างงานเด่น เจ้านายรัก แต่ไม่มีเวลาพักสักเท่าไร บริวารมีภาระมาให้ การทำงานกับคนแปลกหน้าค่อนข้างราบรื่น
การเงิน ของหายไม่ได้คืน ต้องควักเงินจ่ายกับของที่ไม่ได้อยู่ในแผน ธุรกิจเก็งกำไรอยู่ในเรื่องของงานอดิเรก ของสะสมและสินค้าแฟชั่น จ่ายเงินกับภาษีสังคม แบ่งรายรับทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ช่วยปัดเป่าอุปสรรค
ความรัก แอบรักเก่ง แอบปลื้มบ่อย และคนโสดอาจประทับใจคนใกล้ตัวหลายคน แต่การเริ่มต้นจะกระทบงานได้ ส่วนคนมีคู่ห่างกันเพราะงาน จะมีข่าวดีในครอบครัว ระวังคนลืมวันครบรอบหรือวันสำคัญในบ้าน
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
สิ่งที่รอคอยกำลังมีข่าวดี คนที่เหนื่อย กำลังจะมีแรงสู้อีกครั้งกับสิ่งที่ยังไม่สำเร็จ คุณจะได้โอกาส เวที แสงกำลังจะส่องมาหา ต้องกัดฟันอีกสักระยะหนึ่ง สุขภาพระบบเลือด หัวใจ ไมเกรนยังน่ากังวล
การงาน จับอะไรย่อมสร้างเงินได้ แต่คุณอาจต้องวางสิ่งหนึ่งเพื่อเริ่มอีกสิ่งหนึ่ง ดันหลายเรื่องพร้อมกันไม่ได้ ฟรีแลนซ์เงียบเหงาจะกลับมาคึกคัก ลูกค้าเก่ากลับมา ลูกค้าใหม่เข้ามาหา เรียนจบอาจได้งานทันที
การเงิน เงินติดขัดจะมีเงินเข้ามาหมุน ใช้เครดิตและเงินสดตามเหมาะสม การลงทุนกับกิจการเล็ก เพิ่มทุน ออกสินค้า ขยายสาขายังราบรื่น การเข้าหุ้น หารให้หยิบยืมต้องคิดให้ดี สังหาริมทรัพย์เก็บออมจะดี
ความรัก คนเก่าๆ จะกลับมาติดต่อ คิดถึงโมเมนต์เก่าบ้างแต่ไม่มีดวงรีเทิร์น ส่วนคนมีคู่ ความลับ เรื่องที่ไม่คุยกันอาจทำให้มีปากเสียง หากอยู่ในสถานะแฟนการแยกกันสักระยะอาจดีที่สุดเพื่อทบทวนใจตัวเอง
