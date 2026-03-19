เช็กดวง! ประจำวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
สุดสัปดาห์นี้ห้ามพักห้ามอ่อม ตารางพักร้อน การพักผ่อนอาจต้องเว้นไว้ก่อนเพราะงานจะเข้า โอกาสจะมา ทำให้คุณอยู่ไม่สุขกับสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง และต้องเตรียมตัวลงสนามการแข่งขันบางอย่าง ธุรกิจส่วนตัวใหม่ๆ จะได้ตั้งต้น อยากลาออกเจ้านายรั้งตัวไว้ จะเสียลูกค้าเก่าเพราะเรื่องเข้าใจผิด มนุษย์เงินเดือนการเงินต้องจัดระเบียบใหม่ ไม่เหมาะจะลงทุนกับคนสนิท จะเสียมิตรเพราะผลประโยชน์
งานดี เรียนเด่นจะอกหัก หรือโดนเทแบบไม่ทันตั้งตัว รักใหม่อาจอยู่ผิดเวลา แต่คนที่รอกำลังจะกลับมาหา ด้านคนว่างๆ เริ่มหวั่นไหวกับเพื่อนร่วมเรียน ร่วมงานที่เจอกันทุกวัน คนหม้าย คนมีตำหนิ ให้ระวังเรื่องรักต่างวัยจะมีปัญหา
คนเกิดวันจันทร์
ความหลายหลาย มีตัวเลือกเยอะ ทำให้คุณทำงานและตัดสินใจอะไรรอบตัวได้สบายๆ อย่ามองอะไรในมุมเดียว นอกกรอบ นอกแผน ต้องมีวิธีการรองรับแล้วจะปังมากๆ รายรับจะเข้ามาเป็นเงินก้อน ทั้งจากตกเบิกหรือจากจ๊อบเสริม ใครวางแผนอยากลาออกมาเป็นเจ้านายตัวเอง ให้รีบพิจารณา สัตว์เลี้ยงในบ้าน เสริมดวงการเงินให้ขยับได้ดียิ่งขึ้น เข้าหาสถาบันการเงินในช่วงวันหยุดจะได้เปรียบ
คนที่เคยหายหน้าจะกลับมาใกล้ชิด ความสัมพันธ์ไปในทางที่ดี แต่มีคนขัดบ่อยพวกเขาจะมองภาพเก่า ความผิดพลาดเอามาเสนอแนะให้คุณไม่สบายใจ คนในแสงไฟความรัก ที่ลับ ที่หลบซ่อน จะสร้างปัญหากระทบชีวิตสงบๆ
คนเกิดวันอังคาร
อย่าสงสารคนที่เดือดร้อน การยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ อาจทำให้ทุกข์ใจยิ่งกว่า ช่วงวันหยุดการติดต่องาน ทำงาน ประสานงานมีความคล่องตัวเป็นพิเศษ โดยเฉพาะบนโต๊ะอาหาร หรือคาเฟ่ หรือไปเล่นกีฬาด้วยกัน ธุรกิจระหว่างทริป ทำให้ชาววันอังคารได้เปรียบ เอกสารการเงินต้องระวังมากๆ การลงนามหรืออนุมัติ จะเกี่ยวข้องกับยศตำแหน่งร่วมด้วยเสมอ เสริมดวงทำบุญคนไร้บ้านจะปัง
มีคนให้โอกาส แต่คุณอาจหมดใจแล้ว คนโสดอยู่ในโหมดเซฟพลังงาน ความรักเข้ามาทัก แม้อยากตอบรับแต่ใจยังไม่ไหว ด้านคนมีคู่อยู่แล้ว สิ่งที่หวังดีอาจไม่ถูกใจ เรื่องขัดใจจะได้รับฟังอธิบายให้หายโกรธแทบจะทันที
คนเกิดวันพุธ
มีคนเข้าใจผิด คิดไปเอง อาจเป็นเรื่องลบๆ หรือการเข้าพรรคพวก ฝ่ายที่ไม่ถูกต้อง ข่าวลือจะเป็นเรื่องจริง คนเรียกหาตัวบ่อยโดยเฉพาะพุธกลางคืนเพื่อให้ช่วยแก้ไขปัญหาเดือดร้อน ดีลงาน ลุ้นงานใหม่ อาจได้รับคำตอบทันที จะได้ย้ายงานหรือที่เรียนปุบปับชั่วคราว เริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่มีปัญหามาก่อนอาจยาก แต่มีแรงสนับสนุนดีจากบริวาร การเงินใช้อย่างรอบคอบ จ่ายเยอะเรื่องของกินของใช้
ส่วนสุขภาพกระทบจิตใจในโหมดความรัก ทุกข์บอกใครไม่ได้ปรึกษาคนสนิทจริงๆ ยังไม่น่าไว้ใจ คนโสดหาโอกาสเดินสายไหว้พระ ขอพระเรื่องความรักและครอบครัว จะมีคนไม่ตรงสเป็กแต่จริงใจเข้ามาหาใกล้ๆ นี้ อกหักยังลืมยาก
คนเกิดวันพฤหัสบดี
จะได้กลับมารับผิดชอบสิ่งที่เคยพ้นหน้าที่ไปแล้ว เรื่องส่วนตัว งาน การเรียนมีการขยับที่คุณต้องปรับตาม บริวารหน้าใหม่มากฝีมือแต่ยังเข้าหากันไม่ติด ทำบุญเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน ช่วยหนุนดวงบริวารและการแข่งขัน สุขภาพโรคเกี่ยวกับในช่องท้องและระบบสืบพันธุ์ อาจมีปัญหา คนธรรมดาจะมีชื่อเสียงจากสิ่งที่เคยมองข้าม หาวันสะดวก งดกินเนื้อสัตว์ ช่วยลดสิ่งติดขัดในดวงชะตา
คนเก่ากลับมาง้อ แต่คนใหม่ในใจนั้นแสนดี คนโสดอยู่ในโมเมนต์สับสน เลือกกยากหรือปล่อยเบลอในความชัดเจนเรื่องความรัก ส่วนคนมีคู่ ดูแลกันไม่ห่าง บางอย่างที่มากไปอาจทำให้อึดอัด ครอบครัวอาดกดดันเรื่องการมีทายาท
คนเกิดวันศุกร์
เรียนรู้ผิดถูกและแก้ไข เป็นวันที่เหมาะจะให้เวลากับตัวเอง อย่ากดดัน เร่งรีบ คุณกำลังไปได้ดีแบบช้าๆ ในสิ่งที่ตัวเองกำลังเป็นกำลังทำอยู่ งานประจำรับผิดชอบได้ดี แต่งานเสริม จ๊อบวันหยุดจะได้เปลี่ยนนายจ้าง ได้ทุ่มเงินเรื่องการดูแลสุขภาพ การเดินทางมีอุปสรรคทั้งสถานที่ อาหาร ที่พักไม่น่าปลื้ม หาโอกาสทำบุญถวายผ้าไตร หนุนดวงคนสนับสนุนและเสริมกำลังจิตใจให้ชาววันศุกร์ดีขึ้น
มีดวงแต่งงานใหม่กับคนเดิมหรือคนใหม่ แล้วแต่ละคนไป เป็นสิ่งที่อาจอยู่นอกแผนชีวิต มีการเตรียมงานน้อย แต่ผู้ใหญ่จะเจรจากันราบรื่นมากๆ รับขวัญหลานเขยสะใภ้คนใหม่ในเร็ววัน เพศทางเลือกมีคนกลับมาหาให้ใจฟู
คนเกิดวันเสาร์
ทำงานคนเดียวพ่วงหลายตำแหน่ง เจ้านายต้องแบกงานของลูกน้อง บริวารต้องรับงานของบอสตัวเอง เรียกได้ว่ามีหลายตำแหน่งในคนคนเดียวกัน การเปลี่ยนงานจะสำเร็จหากเปลี่ยนสายงาน ค้าขาย กำไรดีกับเรื่องที่ทำเอง ผลิตเอง ขายเอง นักลงทุนต้องอิงกระแสแล้วจะไม่ติดลบ จะได้เกี่ยวข้องกับคดีความ สุขภาพทำให้คุณต้องห้ามใจตัวเอง ในการกินของอร่อยๆ เสริมดวงทำบุญเกี่ยวกับงานสีดำ
ความรักอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ทั้งคนโสด คนมีคู่ พวกเขาจะช่วยสกรีนคนดีๆ ให้คุณได้อย่างมาก แม้จะดูจุกจิกบ้าง เอกสารที่ลงนามร่วมกับคนรัก บางสิ่งต้องคิดให้เยอะก่อนจรดปากกา รอรักรีเทิร์น รอคนห่างไกล มูฟออนจะดีกว่า
