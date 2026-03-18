เช็กดวง! ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
ข้อกำหนด กฎระเบียบทำให้งานยากกว่าเดิม เพิ่มมาตรฐานสูงเพื่อถีบกับคู่แข่ง บริวารหน้าเก่าไว้ใจได้ ข้อผิดพลาดมักมาจากการเร่งรีบ วัยเรียนจะมีคนเสนอให้ทำงานควบคู่ไปด้วย หรือจบใหม่จะได้งานทันที วันนี้ไม่เหมาะจะลงทุน เข้าหุ้น อย่าให้ความช่วยเหลือคนสนิทเรื่องเงิน สุขภาพสายตา ระบบประสาทอาจมีปัญหา ข่าวดีร้ายใช้ประโยชน์ในการทำธุรกิจได้ เสริมดวงให้งดกินเนื้อสัตว์
ลังเลจะมีคนแซงหน้า ความสัมพันธ์ที่ดูแน่นอน มั่นคง อาจสั่นคลอนเพราะคนมาทีหลังที่ปังกว่า คนหย่าร้างจะปล่อยมือเด็ดขาด ได้อิสระคืนมา ส่วนคนมีครอบครัว มีคนกำลังงอนเพราะไม่ค่อยมีเวลาพูดคุยกัน มีคนอยากรีเทิร์น
คนเกิดวันจันทร์
จับงาน ธุระหลายสิ่งพร้อมกัน มีดวงเดินทางปุบปับ รับงานด่วน โยกย้ายด่วน ฝึกงาน ทดลองงานจะได้ไปต่อ แต่คุณอาจหาโอกาสใหม่ให้ตัวเองมากกว่าอยู่ที่เดิม ค้าขายปัญหาสินค้าขาดสต็อก จัดส่งไม่ทัน จะเกิดขึ้น คู่ค้า ทีมทำงานจะได้เปลี่ยนหน้า การเงินดีตลอดวันเชิงธุรกรรม เงินนอกระบบจะมีปัญหา มีลาภจากความเสน่หาของผู้ใหญ่ สุขภาพระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพ้อาจกำเริบ
คนที่หลบหน้า เดินหนีกันบ่อยๆ จะดีต่อใจและไว้วางใจได้ คุณจะเริ่มตกหลุมรักแบบช้าๆ ค่อยเป็นค่อยไป แต่ต้องอยู่ให้ห่างคนในเครื่องแบบ ส่วนคนมีคู่ เรื่องทุกข์จากนอกบ้านคนรักจะช่วยเหลือสนับสนุน เพียงแค่บอกกันตรงๆ
คนเกิดวันอังคาร
เวลาเป็นแรงผลักดันให้คุณทำสิ่งใหม่ๆ คำพูดเชิงลบจะเปลี่ยนเป็นพลังงานบวก การสอบแข่งขัน ลุ้นงาน ลุ้นเรื่องเรียนมีข่าวดีให้หายเหนื่อย ทำบุญด้วยอาหารเมนูสัตว์ปีกเสริมดวงการเงิน มีกำไรจากการลงทุนระยะยาวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ เปิดบัญชี ซื้อกองทุน ซื้อขายทรัพย์สินจะปัง ทองคำติดลบ จัดบ้านโละของเก่า ของไม่ได้ใช้ ปัดฝุ่นห้องเก็บของ ช่วยเสริมดวงสุขภาพ
ไม่สนใจความรักจะมีคนเข้ามาตกหัวใจให้ไขว้เขว ต้องเก็บทรงเวลาเจอคนที่ดีต่อใจ ผู้ใหญ่จะต่อต้าน ไม่ยอมรับความสัมพันธ์ที่ไม่เข้าตามตรอกไม่ออกทางประตู รักออนไลน์อาจได้เจอหน้า พัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางที่ดี
คนเกิดวันพุธ
งานเก่าจะย้อนกลับมาให้แก้ ต้องปรับเพื่อตามใจเจ้านาย อาจต้องเพิ่มมาตรฐานการทำงาน เพื่อให้นำคู่แข่ง สายค้าขายติดขัดเพราะขาดคนทำงาน ระวังลูกค้าเทงาน การเงิน มักได้เงินก้อนจากเรื่องเข้าใจผิด เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ในปัญหาของคนอื่น ระวังปัญหาบัตรเครดิต สุขภาพสิ่งที่หายไปนานจะแสดงอาการอีกครั้ง โรคทางพันธุกรรมจะเข้ามาทักทาย มีลาภลอยจากเพศทางเลือก
ส่วนความเลิฟ คนโสดวางเอาไว้ก่อน มีคนเข้ามาหา ความสำเร็จเรื่องงานหรือการเรียน จะมีความรักครั้งใหม่เป็นของแถมมาด้วย คนห่างไกลจะเจอคนใหม่มากกว่าสานต่อคนเดิม ใครแต่งงานแล้ว ช่วงนี้โกรธง่ายหายไวแต่บ่อยครั้ง
คนเกิดวันพฤหัสบดี
คอนเน็กชั่นส่วนตัวทำให้ติดต่อประสานงานได้ง่าย คนรู้จักช่วยเหลือด้านธุรกิจและงานประจำ คุณจะรอดพ้นปัญหาและสิ่งติดลบอย่างหวุดหวิด หางานใหม่ยังต้องรอคอย การลงทุนตลาดอาหาร เครื่องดื่ม ยานยนต์ สังหาริมทรัพย์เข้าทาง ของเก่า ตลาดมือสองติดลบ สุขภาพจิตใจทำให้หมดแรงทำอะไรใหม่ๆ เสริมดวงวันนี้ทำบุญโลงศพหรือทำงานจิตอาสาเรื่องติดขัดจะดีขึ้น
คนในเครื่องแบบ ยศ ตำแหน่ง ทำให้คนโสดเริ่มมีคนแปลกหน้าที่น่าสนใจเข้ามาหา เสน่ห์ทำงานดี และอาจทำให้เรื่องส่วนตัวเป็นประเด็น ระวังความรักที่เกิดผิดที่ผิดเวลา จะกระทบการงานร่วมไปด้วย มีคนโดนขอแต่งงาน
คนเกิดวันศุกร์
การเดินทางจะนำโชค คนทำงานนอกสถานที่ การออกไปพบเจอผู้คนจะได้เนื้องานมากกว่าอยู่ในออฟฟิศ คนสอบแข่งขันมีข่าวดีและร้าย โอกาสมักอยู่ไกลบ้านเช่นกัน แข่งขันทางธุรกิจ หาโอกาสทำบุญสังฆทานสด เพื่อเปิดทางและลดคู่แข่ง จ่ายเงินเยอะกับของใช้จำเป็นและการซ่อมแซมยานพาหนะ มีโชคลาภจากความเจ็บป่วย เหตุเลือดตกยางออก ไม่ควรออกจากบ้านยามวิกาล
มีคนโดนตกหัวใจ หากโสด สถานะของคุณมักโดนเข้าใจผิดว่ามีเจ้าของ แต่จะมีคนที่ต่างไลฟ์สไตล์ อาจมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักเข้ามาชอบคุณ การไปร่วมงานมงคลช่วยปรับดวงคนอกหัก ส่วนคนมีคู่ คนรักตามใจมีเซอร์ไพรส์บ่อยๆ
คนเกิดวันเสาร์
รักษาบริวารและเพื่อนร่วมงาน หรือคนสนิทเอาไว้ให้ดี เป็นวันที่ไม่เหมาะจะเข้าหาผู้ใหญ่ การสนับสนุนแท้จริงคือมิตรใกล้ตัว คนสูงวัยกว่ามักเข้ามาหาผลประโยชน์ คนทำงานสายบริหาร มีความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง ต้องใจร่มๆ ถึงจะสำเร็จ วันนี้การสัมภาษณ์ การดีลธุรกิจราบรื่น มนุษย์เงินเดือนมีข่าวดีจากหน่วยงานตัวเอง สุขภาพ ออฟฟิศซินโดรม การเจ็บป่วยจากกีฬาจะเกิดขึ้น
จะมีคนมากรี๊ด มาทำความรู้จัก พวกเขามักชอบคุณที่ความเป็นตัวของตัวเอง มีคนอกหักมาซบไหล่คนโสด อย่าเผลอใจ เดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาหลายเรื่อง ใครมีคู่แล้ว คนรักจะขยันชวนทำจ๊อบเสริมและช่วยกันทำงานต่างๆ จะดี
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **