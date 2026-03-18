เช็กดวง! ประจำวันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
มีสิ่งเล็กๆ ที่คุณอาจมองข้ามไป และสามารถส่งผลกระทบได้ในระยะยาว ระมัดระวังการใช้จ่ายเงินปุบปับ อาจทำให้สะดุดในวันข้างหน้า การลงทุนเน้นเรื่องเล็ก กระจายตัว เน้นสิ่งที่ทำคนเดียวหรือรวมกลุ่มจำนวนน้อย ระบบไฟรถยนต์จะมีปัญหา แต่คุณอาจได้ลาภก้อนใหญ่หรือโอกาสดีๆ เข้ามาเป็นรางวัลตอบแทน มีงานนอกสายตาที่คุณสามารถทำได้ เรียนต่อและสอบจะสมหวังแม้ไปไกลบ้าน
อย่าคิดเยอะ สิ่งตรงหน้าทำให้คุณสับสน คนโสดจะคิดหนักเมื่อมีคนมาตีสนิท คุณค่อนข้างหวงพื้นที่ส่วนตัว ตีมึนหรือเหวี่ยงใส่คนที่เข้ามาเสียมากกว่า แต่ยิ่งเหวี่ยงพวกเขายิ่งชอบ เป็นเสน่ห์ไปอีกแบบ ด้านคนมีคู่ราบรื่นไม่น่ากังวล
คนเกิดวันจันทร์
การลงทุนทำให้คุณได้โอกาส โดยเฉพาะการลงแรงและความคิด มีคนอยากชักชวน ขยับขยายทำงานเพิ่มมากขึ้น ธุรกิจในตลาดออนไลน์ระวังโดนโกง สุ่มเสี่ยงโดนหลอกธุรกรรมที่ทำได้แบบพบหน้าจะดีมากกว่า สุขภาพของผู้ใหญ่ในครอบครัวจะได้วางเรื่องด่วนเพื่อดูแลเป็นพิเศษ ทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ ช่วยปัดเป่าอุปสรรคในดวงชะตา อะไรที่วางมือไปนานจะได้ปัดฝุ่นทำจริงจังอีกครั้งหนึ่ง
ใจลอยไปอยู่กับใครสักคน คิดถึงบ่อยๆ ความสม่ำเสมอมีลุ้นสมหวัง มักได้จับคนที่เล่นตัวเก่ง ต้องใจเย็นๆ ในเกมหัวใจ ส่วนคนมีคู่อย่าหัวร้อนใส่คนรักมีอะไรค่อยๆ คุยกัน คนแอบรักจะผิดหวัง ปัญหามือที่สามคนมาก่อนจะแพ้
คนเกิดวันอังคาร
ความจำเป็นทำให้คุณต้องวิ่งเข้าหาครอบครัว วันนี้เรื่องในบ้านสำคัญกว่างานหรือการเรียนที่กำลังเผชิญอยู่ การลงทุนอยู่นระดับควบคุมได้ มองตลาดเดิมมากกว่าเรื่องใหม่ๆ จะไม่ติดลบ หนี้สินกำลังลดจำนวนลง แต่ต้องไม่สร้างหนี้ใหม่เพิ่มเติม ตกงานยังต้องรอจังหวะ ธุรกิจจะโดนแย่งลูกค้า เสื้อผ้าโทนเทา น้ำเงิน ขาว เสริมดวงการแข่งขันและคนเมตตา ระวังปากเสียงกับเจ้านาย และอาจมีคดีความ
อยู่ให้เป็น คนโสดเข้าหาคนใหม่ๆ ได้แต่ต้องเว้นระยะไม่ให้อึดอัดจึงจะค่อยๆ ศึกษาดูใจกันไป หากเข้าหามากไป ความกดดันทำให้คุณแพ้ ไม่ได้ไปต่อ เพศทางเลือกมีคนโสดปลอมๆ เข้ามาตีสนิท หย่าร้าง เลิกราจะได้เป็นอิสระ
คนเกิดวันพุธ
ความกังวลทำให้งานไม่เดิน เจ้านายขยันแก้ไข ลูกค้าขยันเพิ่มเติม ปรับหรือแก้นิดเดียวไม่เคยเป็นจริง มีเรื่องน่ายินดีเกี่ยวกับยศ ตำแหน่ง การลงทุนอาจต้องเว้นวรรค เก็บเงินไว้ทำเรื่องอื่น มีโอกาสเรียนต่อ ทั้งทุนตัวเองหรือมีคนสนับสนุน งานอาจได้พัก วางเรื่องหนึ่ง ไปทำอีกเรื่องหนึ่ง ระมัดระวังอุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำ การลื่นล้ม สะดุด หรือปัญหาเกี่ยวกับรองเท้า สุขภาพช่องปากต้องดูแล
จะมีคนกลับมาหา หากคุณโสด คนที่กลับเข้ามาวนเวียนในชีวิตที่เคยหายหน้าไปนาน ลองให้โอกาสพวกเขาได้ถ้าสบายใจ เพศทางเลือก ความรักยังมีอุปสรรค คนมีคู่ อย่าตามใจจนติดลบ อาจมีทายาทคนใหม่ปุบปับเป็นเรื่องดีๆ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ต้องอยู่กับตัวเอง เป็นวันที่ไม่เหมาะจะเข้าไปในสังคม หรือเป็นแนวหน้าในการทำงาน การติดต่ออะไร ควรมีคนดำเนินการแทนหรือมีคนกลางช่วยเจรจาต่อรอง จะได้ผลมากกว่า ระวังอุบัติเหตุในที่สาธารณะ หรือลูกหลงในที่มีคนหมู่มาก ยานพาหนะกำลังให้โชคลาภ การลงทุนชะลอ เลื่อนออกไปก่อน จะได้ข่าวดีเกี่ยวกับสิ่งที่เลิกคาดหวัง ความฝัน ทักเตือนคนพาลใกล้ตัวในคราบมิตร
คนไม่ชอบหน้า ไม่ตรงใจอาจคบหากันได้ดีกว่าที่เคยคิดเอาไว้ เสียอาการเพราะเจอคนถูกใจ ตลอดวันมีโอกาสใกล้ชิดคนที่ปลื้ม ส่วนคนมีคู่ เงิน งาน ฐานะ ดึงดูดคู่แทรก มีคนเข้าใจผิดว่าคุณนั้นมีใจให้ เพศทางเลือกมีดวงรักรีเทิร์น
คนเกิดวันศุกร์
ความสำเร็จคนอื่นจะมองข้าม วันนี้เน้นทำอะไรคนเดียว ค่อยเป็นค่อยไป ฟังธรรม บทสวดระหว่างวันช่วยหนุนดวง คนรักเมตตา อย่าเจรจาแบบพบหน้า เน้นคุยผ่านโซเชียลฯ จะได้เปรียบและสำเร็จง่าย นักลงทุนจังหวะอยู่ช่วงบ่าย เทขาย เปลี่ยนเจ้าของค่อนข้างโดดเด่น อสังหาริมทรัพย์ให้โชคลาภ จะได้กินยาหาหมอ มีรายจ่ายค่าสุขภาพ ต้องเลือกพรรคฝ่ายอย่างไม่ค่อยเต็มใจ ตกงานต้องพักไปก่อน
ความรักอาจเกิดเพราะการจับคู่ คนที่โดนแนะนำให้รู้จัก หากอายุมากกว่า น้อยกว่าพอสมควร เหมาะสมกับดวงชะตา คนคุยจะแยกย้าย ด้านคนมีคู่ หากมีแผนซื้อบ้าน รถร่วมกันหรือลงทุนธุรกิจ เดินหน้าได้ตลอดวันจะเฮงมากๆ
คนเกิดวันเสาร์
เสียรู้คนใกล้ตัว อาจเสียมิตร เสียคนรู้จักเพราะผลประโยชน์ ตกงาน มีงานใหม่ที่คุณต้องเริ่มต้นจากศูนย์ จับงานหลายอย่างอาจพังเพราะบริวาร คนไม่เชื่อถือคำพูดเท่าการกระทำ เสื้อผ้าหน้าผม ออกจากบ้านแบบสบายๆ จะไม่ติดขัดเรื่องเงิน ทำบุญหลอดไฟ และอย่าให้ไฟในบ้านดับ สุขภาพของคนในครอบครัวอาจทรุดได้ เชิงการลงทุนสวนกระแส หรืออยู่ในตลาดกลุ่มเล็กจะมีข่าวดี
คนหายไปนานอาจได้ติดต่อ แต่ไม่เหมาะจะพบหน้า การรีเทิร์นอาจทำให้มีปัญหามากกว่าสุขใจ โสดหรือมีปัญหา ทำบุญด้วยผลไม้รสอมเปรี้ยว ปรับความรักให้ชื่นมื่นชัดเจน ผู้ใหญ่เปิดทางให้คู่ที่คบหามานาน อกหักยังเสียใจ
