Orient Classic and Simple Style สีสันแฟชั่นที่เหนือกาลเวลา ของ ลุค หนุ่มนักดนตรีรุ่นใหม่แห่งค่าย Smallroom

เมื่อดีไซน์คลาสสิคของ ORIENT คือรากฐานที่คงอยู่ในทุกยุคสมัย ขณะที่ “สีสันของแฟชั่น” คือภาษาของคนรุ่นใหม่ ที่ใช้สื่อสารตัวตนและอารมณ์ในแต่ละวัน นาฬิกาเรือนเดียวกันสามารถสะท้อนบุคลิกที่ต่างกันขึ้นอยู่กับสีที่เลือก และวิธีที่สวมใส่ จากนาฬิกาคลาสสิคที่เคยถูกมองว่าเป็นของทางการสู่ดีไซน์ daily style piece ในวันนี้
ลุค ทาวน์เซน หนุ่มนักดนตรีรุ่นใหม่มากความสามารถแห่งค่าย Smallroom กับแนวเพลงแบบ อินดี้ป๊อบ ที่แตกต่างออกไปอย่างโดดเด่น โดยเฉพาะการใช้ซินธิไซเซอร์ของลุค ที่ทำให้เกิดซาวด์ดนตรีอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนสามารถเข้าไปอยู่ในใจของคอเพลงอินดี้ทั่วประเทศ ที่วันนี้ ได้สะท้อนความมั่นใจในแบบของตัวเองผ่านการแต่งตัวในแบบ3 สไตล์ด้วยมุมมองที่แตกต่างได้อย่างน่าสนใจ ควบคู่ไปกับเรือนเวลาที่เลือกอย่าง “Orient Bambino” รุ่นClassic and Simple Style 38
และ Classic and Simple Style ทั้ง3 เรือน กับดีไซน์ล่าสุดด้วยหน้าปัดและสีสันใหม่ “สีสันแห่งความคลาสสิก” ที่ไม่ได้หมายถึงเพียงโทนสีบนหน้าปัด แต่คืออารมณ์และเรื่องราวที่สื่อออกมาถึงความเรียบง่าย แต่เปี่ยมรสนิยม ความประณีตของเข็มทรงวินเทจ ตัวเลขโรมันและอินเด็กซ์แบบขีดอันคลาสสิก สายหนังที่ยิ่งใช้ยิ่งมีเอกลักษณ์ ทุกองค์ประกอบทำงานร่วมกันเพื่อสร้างบุคลิกที่ดูเข้มขรึม แต่ทันสมัยและสง่างาม
สำหรับ Orient Bambino นี่คือภาพสะท้อนของแฟชั่นสุดคลาสสิกที่ไม่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลา ด้วยดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนาฬิกาDress Watch แบบดั้งเดิมที่ผสานเส้นสายโค้งมนของกระจกโดม เข้ากับหน้าปัดเรียบหรู ถ่ายทอดเสน่ห์แห่งความคลาสสิกในรูปแบบที่ร่วมสมัยและยังคงทันสมัย
Smart Casual
ในวันสบายๆ และอยู่กับกิจกรรมของตัวเอง หนุ่มลุคเลือกใส่เสื้อ Utility Jacket สี off-white ทรงตรง ในสไตล์ workwear ที่มาพร้อมกระดุมเม็ดใหญ่โทนเดียวกับตัวเสื้อ ดีไซน์กระเป๋าปะด้านหน้า3 จุด สวมทับเสื้อด้านในโทนขาวเพื่อสร้างเลเยอร์ที่ดูสุภาพ
แมตช์กับกางเกงยีนส์สีเข้ม ทรง Wide-Leg พับปลายขากางเกงแบบCuff หนา โชว์ริมผ้าเดนิมด้านใน รองเท้าเลือกเป็นบูทหนังสีดำผิวขัดเงาแบบผูกเชือก ดีไซน์หัวกลม พื้นยางหนาทรงChunky และสวมนาฬิกา Orient Classic and Simple Style 38 หน้าปัดสีครีม จับคู่กับสายหนังสีน้ำตาลเข้มที่ช่วยให้ดูสุภาพ เรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยความเท่ และทันสมัย
Business Casual
สำหรับวันที่ต้องทำงานหรือต้องเป็นทางการ แต่ด้วยความเป็นนักดนตรีหนุ่มลุคก็ยังคงความเป็นศิลปินอยู่ในทุกดีเทล ชุดที่เลือกใส่จึงเลือกเป็น แจ็กเก็ตทรง Harrington โทนเบจ ที่โดดเด่นด้วยซับในลายตารางหมากรุกตามเอกลักษณ์ของดีไซน์
แมตช์กับเชิ้ตลายทางและเนคไทสีเบอร์กันดี เพิ่มมิติให้เลเยอร์ด้านบน ช่วงล่างเลือกกางเกงโทนไวน์เข้ม (Deep Wine / Burgundy) จับคู่กับรองเท้าบูททรง Western สีดำ หัวแหลม ตกแต่งลายปักโทนครีม พร้อมดีเทลขอบตัดสี เพิ่มดีเทลถุงเท้าสีขาวสวมขึ้นแข้ง ที่โผล่พ้นขอบบูทเล็กน้อย Accessories
ประกอบด้วยแว่นกันแดดทรงเหลี่ยมสีดำ กรอบDouble bridge เลนส์โทนน้ำตาลอำพัน และสวมนาฬิกา Orient Classic and Simple Style หน้าปัด 40 มม. สีม่วง ที่แสนจะเรียบง่ายและคลาสสิก แต่ดูโดดเด่นในเรื่องสีสัน
Formal
ในวันที่ต้องมีงานสำคัญเป็นพิเศษ ชุดที่ใส่ต้องสุภาพและเรียบร้อยดูดี หนุ่มลุคเลือกสวมสูทสีเทาเข้ม ลายเส้นเรียงตรงแนวตั้ง (Pinstripe) ทรงModern Tailored แบบสูทกระดุมสองแถว (Double-Breasted)
แมตช์กับเสื้อยืดสีดำ จับคู่กับรองเท้าบูททรงWestern สีดำ หัวแหลม ตกแต่งลายปักโทนครีม พร้อมดีเทลขอบตัดสี และเลือกสวมนาฬิกาOrient Classic and Simple Style 38 หน้าปัดสีเทา ลิมิเตดเอดิชัน สายหนังสีเดียวกันกับหน้าปัดที่เข้ากับสีของสูทที่สวมใส่ช่วยให้ดูสุภาพ แต่แฝงไว้ด้วยความเท่ที่โดดเด่นด้วยโทนสีทันสมัยในยุคนี้
สำหรับ OrientBambino แบรนด์นาฬิกาชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นรุ่น Classic and Simple Style 38 ขนาดตัวเรือน 38.4 มม. ดีไซน์ใหม่ล่าสุด มีด้วยกัน 5 แบบ ในดีไซน์ที่เรียบง่าย ไร้หน้าต่าง แสดงวันที่ กลไกแบบคลาสสิคอินเฮ้าส์ออโตเมติกคาลิเบอร์ F6524 ขึ้นลานได้ด้วยมือ
โดยมีสีมาตรฐาน ได้แก่ สีขาวและสีงาช้างสุดคลาสสิค ไปจนถึงสีสันที่สะท้อนถึงความสุขุม ได้แก่ สีเขียว สีน้ำตาล และรุ่นพิเศษในสีเทาซึ่งผลิตจำนวนจำกัดเพียง 3,300 เรือน
และอีก 6 แบบใหม่สำหรับนาฬิกาในซีรี่ส์ Classic and Simple Style ขนาด 40.5 มม. ที่มาพร้อมสีสันแบบมาตรฐานและเทรนด์สีแบบไล่ระดับ โดยมีให้เลือกทั้งโทนสีคลาสสิค อย่างสีขาวและสีงาช้าง และเฉดสีใหม่ได้แก่ สีเขียว สีฟ้าอ่อน และสีม่วงที่มาพร้อมเอฟเฟ็คท์การไล่ระดับสี พร้อมกลไกแบบคลาสสิคอินเฮ้าส์ออโตเมติกคาลิเบอร์ F6724 ขึ้นลานได้ด้วยมือ สำรองพลังงานสูงสุด 40 ชั่วโมง
ทั้งสองรุ่นนี้มาพร้อมสายหนังในแบบอีซี่เอ็กซ์เชนจ์ (Easy Exchange) ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายด้วยตัวเอง เหมาะสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวัน “OrientBambino” จึงเป็นมากกว่าเครื่องบอกเวลา แต่คือเพื่อนคู่กายที่สะท้อนตัวตนของผู้สวมใส่ ไม่ว่าจะเป็นลุคทำงานทางการ วันสบายๆ หรือค่ำคืนพิเศษ นาฬิกาเรือนนี้จะช่วยแต่งแต้ม “สีสัน” ให้ทุกช่วงเวลา ด้วยเสน่ห์แบบคลาสสิกที่ไม่มีวันตกยุค
สามารถสอบถามข้อมูลนาฬิกาเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายและเคาน์เตอร์นาฬิกา Orient ทั่วประเทศ หรือ โทร. 02-255-8822
ช่องทางออนไลน์ Orient Thailand Official
Facebook : www.facebook.com/orientthailand.watch
Instagram : www.instagram.com/orientwatch.thailand/
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **