เช็กดวง! ประจำวันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
ธุรกิจ งานจะเปลี่ยนทิศเพราะคนเปลี่ยนใจ มีคู่แข่งเป็นคนอายุน้อง ศัตรูจะออกจากที่มืด อย่าตกลงอะไรเพียงด้วยวาจา แต่ต้องมีเอกสารแนบด้วยเสมอ คนเข้าหาเพราะผลประโยชน์ นักลงทุน จังหวะช่วงเช้าและตลาดในประเทศโดดเด่น ระวังสะดุดล้ม อุบัติเหตุเกี่ยวกับเท้า ขา ข้อเข่า อย่าลงนามเอกสารที่ไม่เข้าใจหรือเซ็นลอย จะมีปัญหา โชคลาภมาจากผู้คน หวังลาภลอยวันนี้ไม่ค่อยได้
ความรักก่อเกิดแล้ว คนโสดพึ่งรู้ใจตัวเองว่าชอบคนใกล้ตัวที่พบเจอบ่อยๆ สถานะเพื่อน หรือคนรู้จักจะพิเศษมากกว่าเดิม ด้านคนมีเจ้าของ เนื้อหอมทั้งคู่ มีคนเช้ามาหาทั้งสองฝ่าย อย่าให้เกิดปากเสียง แสดงจุดยืนหุชุดเดี๋ยวแฟนคลับจะถอยไปเอง คนที่รอจะกลับมาหา
คนเกิดวันจันทร์
เน้นการลงมือทำ จะได้กระโดดลงสู่ความไม่รู้ แต่ท้าทาย ความสามารถที่มีจะได้งัดมาเคาะสนิมนั่งทำงาน และมักเข้ามาในรูปแบบงานด่วนและแข่งกับเวลาเสมอ หลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะยามวิกาล การเงินใช้แบบประคับประคอง รายรับเข้ามาช้าโดนต่อรองบ่อย แต่จะได้โปะหนี้ด้วยเงินที่หามาได้แบบไม่คาดคิด ความคิดไอเดียเยอะ แต่ยังไม่ถึงเวลางัดออกมาสร้างเงิน ทำบุญค่าน้ำไฟวัดแล้วจะดี
อย่าคิดเยอะ กังวลเก่ง ความสัมพันธ์ราบรื่น แต่ข่าวลือมักทำให้ไม่สบายใจ คนที่เข้ามาชอบ อาจต้องปฏิเสธ แต่คนที่ผู้ใหญ่เปิดทาง เชียร์ให้ชงให้บ่อยๆ ให้รับพิจารณา คู่สมรสมีลุ้นเรื่องทายาท จะเข้าปรึกษาคุณหมอ หรือรับบุตรบุญธรรมเปิดดีลเจรจาจะเป็นมงคล
คนเกิดวันอังคาร
การทำงานมีแรงกกดดันค่อนข้างมากจากการคาดหวังของเจ้านาย และงบรวมถึงเวลา ชาววันอังคารจะได้แสดงผลงานที่ดี แต่ตัดขาดจากโลกภายนอกสักพัก ค้าขายเป็นรอง คุณอาจวิ่งตามตลาดและกระแสเพื่อสร้างเม็ดเงิน จะเสียลูกน้องมือดี คนเจ๋งๆ จะโดนซื้อตัวรวมทั้งคุณเอง คู่แข่งจะอยากชักชวนไปทำงานด้วย สุขภาพดูแลได้ดีขึ้น ความเจ็บป่วยอาการทรงตัว มีลาภลอยจากสิ่งที่เคยมองข้าม แข่งขันจะแพ้
รวมไปกับเกมความรัก คนโสดที่ลุ้นรักใหม่ สถานะล่องลอย ไม่มีคำตอบชัดเจนหรือเป็นฝ่ายแฟ้ให้กับคนที่มาทีหลัง จีบก่อนย่อมหลบทาง ด้านคนมีคู่ คนรักจะเข้ามาในโลกของคุณมากขึ้น ช่วยดูแลเรื่องส่วนตัวหลายสิ่ง เพศทางเลือก คุณกำลังแพ้ทางคนใส่ใจอย่างเงียบๆ
คนเกิดวันพุธ
อย่าหัวร้อนจะเสียโอกาส ช่วงนี้จะได้วุ่นวายกับบ้าน สินทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ สิ่งของหรือข่าวดีที่ เข้ามาพร้อมกับปัญหาที่ต้องแก้ไขให้เรียบร้อยถึงจะได้ครอบครอง งานไม่เหมาะจะย้ายไกล ยกเว้นใครบางคนจะมีคนชวนไปช่วยงาน โยกย้ายชั่วคราวถือเป็นเรื่องดี ค้าขายอาจติดขัดเรื่องต้นทุน สัตว์เลี้ยงในบ้านให้โชคเรื่องคนรักเมตตาให้ความช่วยเหลือ แต่ระยะนี้ทำคุณคนไม่ขึ้น จะเสียความรู้สึกกับเรื่องเล็กๆ
ทำงาน ขยันเรียนคนมีคู่อาจกลายเป็นโสดหรือมีคู่แทรกเข้ามารบกวนความสัมพันธ์ เพศทางเลือกการเดินทาง คนไกลบ้านมักเจอคนน่าสนใจ แต่ประวัติเยอะจนไม่กล้าสานต่อ ง้อใครอยู่ต้องเว้นระยะห่าง มีโอกาสจดทะเบียนสมรสหรือการรับรองบุตรจะเปิดขึ้นปุบปับ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
มีคนตัดสินตั้งแต่ยังไม่รู้จักกันดี โดนกีดกัน การแข่งขัน ลงสนามเรื่องไหน มักมีการวางตัวเอาไว้อยู่แล้ว การค้าเริ่มต้นใหม่ ตลาดเดิม หรือหาทำเลใหม่ล้วนดีกับชาววันพฤหัสบดี เจ้านายจะผลักดันตำแหน่งสำคัญที่คุณไม่คาดคิดมาก่อน แม้ไม่เคยทำ แต่คุณจะได้เปิดโลกใหม่ในการทำงาน ใช้จ่ายเก็บเงินไว้บ้าง อย่าเพลินเปย์กับสิ่งของรอบตัว เสริมปรับดวง ทำบุญโลงศพพร้อมผ้าห่อศพ จะดีปังๆ
มีคนไม่ยอมรับใจตัวเอง คุณจะแอบเสียดายลึกๆเพราะคนที่เคยมาสนิท มากวนใจพวกเขามีคนดูแลแล้ว และอาจมาทีหลังคุณเสียด้วย ด้านคนมีคู่งอนเก่ง ให้ขยันง้อ เรื่องเข้าใจผิดเล็กน้อยไม่ต้องกังวล เป็นวันเหมาะๆ จะแจกการ์ด หรือให้โอกาสครั้งใหม่กับคนเดิม
คนเกิดวันศุกร์
เสียสละเพื่อคนอื่น จะมีคนอยากช่วยเหลือในจุกที่คุณลำบาก และมักเป็นคนที่คุณเคยช่วยเหลือพวกเขามาก่อน การแข่งขัน เรื่องลุ้นๆ ให้ไหว้พระก่อนออกจากบ้านหรือขอพรจากผู้ใหญ่ในครอบครัว เพื่อหนุนดวงการแข่งขัน งานประจำจะชัดเจน การโยกย้ายภายใน การเปลี่ยนหัวหน้า เปลี่ยนทีมทำงานจะเกิดขึ้นในไม่ใช้ อาจไม่ปลื้มแต่ดีในระยะยาว การเงินเข้าหาธนาคารสมหวัง หยิบยืมยังลำบาก
สุขภาพจิตใจไม่ค่อยดี มีคนผิดหวัง อกหัก หรือเสียใจเพราะคำพูดแรงๆ ของคนรัก ความเงียบอาจอันตรายกับคนที่มีคู่ คู่แทรกจะเข้ามาและไม่สนว่าสถานะใจเป็นเช่นไร คนไกลบ้านหวั่นไหวกับคนใหม่ใกล้ตัว นัดเดตดีกว่าที่คิด คนที่เคยมองข้ามจะเริ่มอยู่ในความคิดถึง
คนเกิดวันเสาร์
ความเสอมต้นเสมอปลายเปิดทางให้คุณก่อนใคร เจ้านายอายุน้อย บริวารอาวุโสจะสนับสนุนช่วงสองสามวันนี้ จะเติบโตตามเจ้านาย แต่มีเรื่องให้ร่วมรับผิดชอบ ร่วมลงชื่อ หรือรับรู้ เกาะกลุ่มในการทำธุรกิจจะไม่เสียผลประโยชน์ การเงินจะติดลบชั่วคราว การลงทุนชะลอตัวลง การหยิบยืมจะมีการขาดเรื่องผ่อนชำระ บนบานศาลกล่าวต้องรีบแก้บน จะได้วุ่นวายธุระของครอบครัว งดเสี่ยงลาภลอย
ความเลิฟแซงหน้าโดดเด่น คนที่แอบมองมานาน อาจเข้ามาเปิดเกมกับคนโสดก่อน หรือรุ่นน้องรุ่นพี่ในที่ทำงาน จะมาบอกความในใจแบบตรงไปตรงมา ด้านคนมีคนจูงมือแล้ว หาเวลาทำอาหารกินในบ้าน หรือทำบุญเลี้ยงเพลพระ ช่วยปรับดวงครอบครัวให้ชื่นมื่น
