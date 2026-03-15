เช็กดวง! ประจำวันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
การเปลี่ยนแปลงรอบตัวจะส่งผลกระทบ บางสิ่งจะเดินเรื่องลงมือทำได้ช้ากว่าปกติ ติดขัดจากปัจจัยภายนอก จะได้เรียนรู้สกิลใหม่ๆ จากเพื่อนร่วมงาน คนทำงานเป็นทีม รวมกลุ่ม เข้าหุ้นเดินเครื่องได้เต็มร้อย คนในเครื่องแบบ สายงานที่มียศตำแหน่งติดลบเพราะศัตรูในที่มืด การใช้จ่ายค่อนข้างคุมได้ดี เปย์กับของที่ชอบ ไม่เหมาะลงทุนเงินก้อน แต่เติมเรื่องเก่า เพิ่มสินค้า ปรับปรุงกิจการ ทางค่อนข้างเปิด
มีอะไรคุยกันดีๆ คู่รักค่อนข้างหัวร้อน โกรธง่ายหายช้างอนข้ามวันบ่อยๆ ครั้ง คนโสดอาจโดนคนที่เสน่ห์แรงตกหัวใจ พวกเขามักมีคนชอบหลายคน มีตัวเลือกเยอะ เผื่อใจตัวเองเอาไว้บ้างจะปลอดภัยที่สุด ส่วนคนแอบรัก ยังสนุกในมุมเงียบ แต่มีคนมาชอบกลับไม่ได้รับรักตอบ
คนเกิดวันจันทร์
เรื่องเล็กต้องคิดจริงจัง อย่าถือเอาเป็นเพียงคำพูด .ใส่ใจเรื่องเอกสาร พิธีการ การดำเนินการที่ค่อนข้างอยู่ในระบบ นอกรอบ นอกเกมจะติดลบและไม่ให้ผลดี ตั้งหน้าจอโทรศัพท์รูปสัตว์เลี้ยงที่ชื่นชอบ ช่วยกระตุ้นไอเดียและการเงิน อุปสรรคอยู่กับศัตรูที่เป็นคนใกล้ตัว จะได้ข่าวเกี่ยวกับงาน การเรียนที่ไม่คาดคิด อะไรใหม่ๆ กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ แต่ต้องผ่านพ้นอุปสรรคในช่วงนี้ไปเสียก่อน ต้องใจร่มๆ
รวมไปถึงเรื่องความรัก ความสัมพันธ์ดูไม่รีบร้อน ค่อยเป็นไป ผู้ใหญ่จะอยากรู้ คนในบ้านจะใส่ใจว่าชาววันจันทร์ คุยหรือคบหากับใครเป็นพิเศษ อาจทำให้อึดอัดอยู่บ้าง ตกงานจะได้ความรักใหม่เป็นเรื่องปลอบใจ คนห่างไกลจะกลับมาส่งข่าวหรือพบหน้ากันอีกครั้ง
คนเกิดวันอังคาร
ต้องเนี้ยบ สิ่งที่คิดอ่านทำ กำลังไปได้สวย อย่าให้คำพูดของคนอื่นทำให้ลังเล เปลี่ยนใจ เพราะคุณแก้ไขเรื่องที่ตัดสินใจไปแล้วไม่ได้ จะได้ทำงานให้คนหมู่มาก ความเฉพาะตัวจะเนื้อหอมกับนายจ้าง เพื่อนร่วมงานต้องการตัวคุณ ลองเลือกที่สบายใจแล้วจะทำงาน ธุรกิจกันได้ยาวๆ หาเช้ากินค่ำรอบคอบการใช้เงินรายวันและต้องระมัดระวังเรื่องบัตรเครดิต แต่งหน้าบางๆ แต่งตัวเบาๆ ช่วยเสริมดวงสุขภาพ
เรื่องหัวใจบอกใครไม่ค่อยได้ แต่คนสนิทของคุณจะรู้กันในวงแคบๆ ว่ารัก ชอบ คบหา หรือสถานะจริงๆ เป็นอย่างไร รักเก่าอยากรีเทิร์น คนที่เคยทำให้เสียใจจะกลับมาขอโอกาส รักต่างวัยคุณจะแพ้คนใกล้ชิด ระยะทางมีผลกับความรักที่ดูมั่นคงเพียงภายนอก
คนเกิดวันพุธ
คุณสมบัติเพียบ และมีโอกาสเลือกลงทุน ทำงาน หรือเพื่อนร่วมงาน เข้าหุ้น ฉายเดี่ยว ขอให้เลือกตามความถนัด อย่ารับงานที่ไม่รู้ ไม่ทราบมาดำเนินการ เพราะจะเดือดร้อนระยะยาว การลงนามเอกสาร อาจส่งผลการรับผิดชอบที่นำไปสู่คดีความในอนาคต เชิงการลงทุนดีในช่วงบ่าย ตลาดของสุขภาพและอาหารยังโดดเด่น งานอดิเรกรายได้ดี อย่าลาออกเพราะเบื่อ ทนอีกสักนิดเดี๋ยวทางจะเปิด
รู้เขารู้เราจะสบายใจ อย่างอน อย่าคิดเยอะว่าคนรักไม่ใส่ใจ หรือกำลังจะหมดหวังจากคนที่แอบชอบ เพราะสำหรับชาววันพุธความสัมพันธ์ทุกสเตตัสวันนี้เหมือนทะเลสาบ ที่ดูราบเรียบแต่เคลื่อนไหวทางจิตใจและค่อนข้างมั่นคง ไม่ควรรับรักใครหรือขอแต่งงาน
คนเกิดวันพฤหัสบดี
คิดให้เยอะ มองให้กว้าง คำพูดอาจไม่ปังเท่าการกระทำ มีคนทำให้เสียเครดิต อาจเป็นเรื่องเท็จหรือเพียงมุมมองที่พวกเขาเห็นเท่านั้น อย่าพูดในสิ่งที่คิด แต่ถือไว้เป็นการหลายการ์ดตอนจบ การทำงานนอกรอบ เดินเกมธุรกิจกับคนในครอบครัวค่อนข้างโดดเด่น คำชักชวนพิจารณาไว้เป็นโอกาสของตัวเอง คนมีตำแหน่งอาจถึงเวลาโยกย้ายเพื่อเติบโต มีโชคลาภจากอสังหาริมทรัพย์ สุขภาพทรงๆ ตัว
ในเชิงความรักและครอบครัว คนวันพฤหัสบดีอาจต้องวางเหตุผล แล้วใช้จิตใจตอบคำถามตัวเอง วันนี้ไม่มีปัญหา เพียงแค่คุณคิดเยอะไปสักหน่อยจนลืมความใส่ใจของคนข้างกาย คนโสดทำคะแนนกับคนใกล้ตัว พวกเขาอาจไม่รู้ว่ามีคนแอบชอบ รักออนไลน์ต้องระวังตัว
คนเกิดวันศุกร์
อย่าให้มุมทำงานของคุณรก โดยเฉพาะใต้โต๊ะ และบริเวณด้านหลังเก้าอี้นั่งทำงาน บริวารและเรื่องที่ซุกเอาไว้จะมีปัญหา ตลอดวันเน้นการเจรจา อย่ามีคนกลางหรือยืมมือคนอื่นจะไม่ได้ดั่งใจ มีคนเข้าใจผิดที่การกระทำและคำพูดต้องรีบอธิบาย การเงินสดใสช่วงเช้าจะใช้จ่าย เปิดบัญชีใหม่ ลงทุนราบรื่น อย่ายุ่งกับตลาดของเก่า ของมือสอง จะโดนโกง สุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารอาจมีปัญหา
อินเลิฟใหม่แต่อยู่ผิดที่ผิดเวลา ต้องผลักดันงาน การเรียนตรงหน้าเสียก่อน มิเช่นนั้นสิ่งที่ตั้งใจอาจไม่สำเร็จเพราะความรักจะแย่งพื้นที่ให้เสียสมาธิ เป็นวันเหมาะที่จะจดทะเบียนสมรส สำหรับคนมีคู่และคนที่อยู่ก่อนแต่งมานาน เพศทางเลือกอย่าตามใจคนรักจะผิดหวัง
คนเกิดวันเสาร์
ทำงานที่บ้าน ทำงานนอกสถานที่วันนี้คือโอกาสดีของพวกคุณ ทั้งความราบรื่นและการต่อรองจะสมหวังตามเป้าที่ตั้งไว้ ค้าขายจำเป็นต้องแลกเปลี่ยนที่เท่าทุน แต่ดีกับคู่ค้าในระยะยาว ยานพาหนะจะได้ซ่อม มีรอยบุบขีดข่วน และส่งผลกระทบต่อดวงการแข่งขันลุ้นโอกาส มีเวลาทำบุญโลงศพ ช่วยลดอุปสรรค อย่าใส่ใจคำพูดที่ทำให้ไม่สบายใจ สิ่งที่เลือกที่เป็นนั้นดีแล้ว ฝันร้ายจะโชคดี
มีเกณฑ์เปลี่ยนแฟน เลิกรา หรือมีการปรับจูนกันครั้งใหญ่ของคนมีคู่ มีแนวโน้มไปในทางที่ดี แม้ว่าจะเสียน้ำตาทั้งสองฝ่าย คนโสดอะไรก็ดี อย่าให้ปัญหาความแรงของเสน่ห์ทำให้งาน การเรียนโดนกระทบไปด้วยในเชิงลบ จะได้ของแทนใจจากคนพิเศษที่ดีต่อใจยิ้มได้ทั้งวัน
