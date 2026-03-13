เช็กดวง! ระหว่างวันที่ 14 - 20 มี.ค. 69

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย. - 14 พ.ค.
ความสบายใจทำให้ทุกเรื่องง่ายขึ้น คุณต้องวางจากการแบกรับภาระของคนอื่น เข้าหาคนรู้จัก คนสนิท พวกเขาพร้อมช่วยเหลือเพียงเอ่ยปากเท่านั้น ระวังอุบัติเหตุจากของมีคม คนทางไกลมาหาพร้อมโชค
การงาน เน้นเข้าหาคนรู้จักรู้มือกันอยู่แล้ว อย่าแบกทุกเรื่อง แต่กระจายตามความถนัดและเหมาะสม คนมีตำแหน่งมีลูกน้อง ระวังการมอบหมายงานผิดคน งานจะช้าไม่เป็นไปตามเป้า ฟรีแลนซ์ได้สัญญาระยะยาว
การเงิน โดนเปรียบเทียบ การดีลงาน การลงทุนช่วงนี้มักมีคู่เทียบคู่แข่ง ที่ทำให้คุณต้องประหยัดงบ ตัดสิทธิกันด้วยตัวเลข หรือการทำงานที่ท้าทายกับยอดขาย อาจได้หมุนเงินสิ่งของเป็นเงินสด ตกงานมีโชคลาภลอย
ความรัก โดนจับคู่ คู่จิ้นจะโดนเชียร์ให้คบหากัน มองกันเองไม่แปลก พัฒนาความสัมพันธ์ได้ในอนาคต แต่คนหม้ายลูกติดอะไรก็ดูยาก เลิกกันคนเก่าจบไม่ลง เดินหน้าคนใหม่ไม่ได้เพราะความกดดันรอบตัว
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค. - 15 มิ.ย.
จะได้สร้างผลงาน ประโยชน์จากสิ่งที่คนอื่นมองข้ามมาตลอด ผิดหวังจะได้หัวเราะท้ายสัปดาห์ การลงทุนเล็กๆน้อยๆกำไรดี กับสิ่งที่ถนัด สินค้าซื้อมาขายไปอาจได้ทำจริงจังสร้างเป็นอาชีพเสริมในเร็ววัน
การงาน ความท้าทาย ใหม่สด คนอื่นไม่เข้าใจทำให้คุณเฉิดฉาย คำพูด วิชาการ ทนาย การสื่อสาร บันเทิง การเมือง ค่อนข้างโดดเด่น ชาวพฤษภจะได้รับการยอมรับและเติบโตได้ดี เรียนจบใหม่อาจได้งานทันที
การเงิน จับจ่ายกับภาระเก่าๆ หมุนหาเงินมาใช้ประจำวัน สินค้าที่ผลิตเอง ดีกว่าซื้อมาขายไป แต่งตัวออกจากบ้านอย่างทางการทำให้การเจรจาและดีลงานสำเร็จโดยง่าย เงินตราต่างถิ่น ธุรกิจบริการจะสร้างกำไรดี
ความรัก คนที่คุณเคยปฏิเสธ อาจถึงเวลาที่จะวิ่งตามพวกเขาบ้างแล้ว รู้ใจตัวเองช้าแต่ยังมีลุ้นสมหวัง รวบรวมความกล้าแล้วเดินหน้าเต็มร้อย ส่วนคนมีคู่ ช่วงนี้คุยกันน้อยแต่เข้าใจกันมากดูแลกันดีดูน่าอิจฉา
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.
สุขภาพจะรบกวนการใช้ชีวิต นัดหมายกำหนดการในระยะนี้ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงบ่อย มีข่าวดี เรื่องของโอกาสที่ไม่ได้รอคอย จะได้เริ่มต้นใหม่จากสิ่งที่เคยผิดพลาด โชคลาภมาจากคนอายุน้อย
การงาน เน้นเฉพาะหน้า จัดการให้จบ ไม่มองงานระยะยาว เจ้านายมักหาปัญหามาให้ช่วยแก้ไข อยากออกจากงานจะเป็นอิสระแม้ยังไม่มีงานใหม่รองรับ ฟรีแลนซ์ลูกค้าที่เคยหายหน้าจะวนกลับมาหาอีกครั้ง
การเงิน ต้องเอาเงินเก็บส่วนตัวมาเพิ่มสภาพคล่องทางธุรกิจ การทำงานต้องควักเนื้อเพื่อให้ทุกอย่างเดินหน้าต่อได้ ลงทุนระยะยาว อสังหาริมทรัพย์ กองทุน โดดเด่นทั้งตลาดในและต่างแดน ปลายสัปดาห์เหมาะเทขาย
ความรัก คนโสดต้องเว้นระยะห่าง ให้เวลาตัวเองแล้วจะให้รู้ใจตัวเองชัดเจนมากขึ้น คู่รักจะมีปากเสียงเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่อง งานอาจทำให้แยกกันอยู่ แต่คนเลิกราแล้ว มีมรดก ทรัพย์สินมาจากคนรักเก่า
ลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ก.ค. - 15 ส. ค.
จะได้เริ่มต้นความท้าทาย งาน การเรียน หน้าที่กำลังรอการพิสูจน์ตัวเอง เป็นสัปดาห์ที่อยู่กับตัวเอง มากกว่าสนใจเรื่องคนอื่น เดินทางไกล การทำงานฉายเดี่ยวจะสำเร็จดังหวัง อย่าออกจากบ้านยามวิกาล
การงาน ฝีมือ ไอเดียจะได้งัดออกมาใช้ ความแตกต่างอาจไม่ปังหากคุณอยู่ผิดที่ผิดทาง จะได้ลองทำงานแทนหัวหน้า ประชุม ตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆ การโยกย้ายที่ไม่คาดฝันจะเกิดขึ้น ตกงานจะได้งานใหม่โดนใจ
การเงิน หลีกเลี่ยงการจ่ายเงินก้อน แม้เป็นเรื่องด่วน ร้อนใจ ใช้วาจา วาทะในการเจรจาตกลง คุณจะได้เปรี่ยบทางการเงิน และผลประโยชน์ หนี้สินกำลังลดลง ห้ามใจตัวเองมากๆกับของมันต้องมี ติดลบจะดีขึ้น
ความรัก คนใกล้ตัวจะทักเตือนเรื่องคนที่เข้ามาตีสนิท มีดีร้าย จริงใจ หวังผลประโยชน์ ที่ชาวกรกฎอาจมองไม่ขาด เพศทางเลือก เริ่มต้นใหม่กับคนไม่ตรงใจ คุณอาจสบายใจมากกว่าที่คิดเอาไว้ คนโสดช่วงนี้สบายๆ
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
เริ่มต้นก่อนคนอื่นจะได้เปรียบ ดำเนินการทุกอย่างพูดให้น้อย เดินหน้าเต็มร้อยแล้วรอผลตอบรับ งานสายบริการ ค้าขายจะคึกคัก ระมัดระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับกระดูกกล้ามเนื้อ โชคลาภมาจากสัตว์สองเท้า
การงาน มักได้รับหน้าที่เล็กแต่สำคัญในงานใหญ่ จะได้วางงานเอาไว้ก่อน เรื่องด่วนต้องรีบทำ ความล่าช้าเชิงธุรกิจมาจากปัจจัยภายนอก คนสาธารณะตำแหน่ง ผลงานใหม่ๆ กำลังเฉิดฉาย มีดวงโยกย้ายเพราะผู้ใหญ่
การเงิน อดทน เก็บออม อาจต้องรอฟังการทวงเงิน หรือทวงผลที่ได้จากการลงทุน ความไว้วางใจเรื่องเครดิตอาจติดลบ คนว่างงานจะพลิกเกมดวงการเงินด้วยความสามารถพิเศษ งานอดิเรกที่มีอยู่ในไม่ช้านี้
ความรัก เหมาะจะลงทุน ลงแรงทำงานกับคนรัก หรือได้โอกาสใหม่จากคนรู้ใจ คนเงียบๆจะขยันเพราะมีคนที่ปลื้มเป็นไอดอล แต่คนในแสงไฟการคบหา บอกข่าวดี ทำให้คะแนนนิยม งานหายได้แบบไม่ทันตั้งตัว
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
โอกาสครั้งใหม่กับเรื่องเดิมที่เคยผิดพลาด งานต้องปรับจูนวิธีการลงมือทำ หรือถึงเวลาที่คุณจะได้วางบางเรื่องเพื่อทุ่มเทกับการเพิ่มสกิลใหม่ให้กับตัวเอ งสุขภาพภูมิแพ้ ไซนัสจะกำเริบ ลาภลอยติดลบ
การงาน ทำอะไรต้องมีแผนสำรอง และไม่ต้องบอกแผนทั้งหมดให้เพื่อนร่วมงานรับรู้ จ๊อบเสริมจะได้รายได้ดี ส่วนงานประจำปัญหาเยอะกับคน ความคิดเห็นที่ไปคนละทิศละทาง อย่าลาออกแม้จะเบื่องาน
การเงิน จะได้รับแรงเงินและคนมาสนับสนุนส่วนที่ขาดหายทำให้สิ่งที่อยากทำเดินหน้าได้คล่องตัว ปลายสัปดาห์เหมาะจะเข้าหาสถาบันการเงิน เงินนอกระบบจะมีปัญหา ระมัดระวังการใช้บัตรเครดิตให้มาก
ความรัก ต้องรีบคุย หาเวลาให้คนรู้ใจ คุณทั้งคู่จะได้คุยกับเพื่อความราบรื่นของครอบครัว คนโสดอย่าอ่อนไหวกับเพื่อนร่วมงานจะติดลบทั้งงานและความสัมพันธ์ ระยะทางทำให้คนโสดพบคนใหม่ที่ดีกว่าเดิม
ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
จะเสียเพื่อนร่วมงาน เสียมิตรคนสนิทเพราะผลประโยชน์ ความไว้วางใจอาจต้องหยุดเอาไว้แล้วใจดีกับตัวเองบ้าง มีดวงปรับปรุงบ้าน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กำลังเติบโตในดวงราศีตุลย์ ทำบุญผ้าไตรแล้วจะดี
การงาน จะมีคนชวนย้ายงาน หากไม่มั่นใจไม่จำเป็นต้องย้าย แต่หากมองความท้าทาย สิ่งนี้คือที่ของคุณ ระมัดระวังคดีความ วินัย การฟ้องร้องที่มากับยศ ตำแหน่ง จำเป็นต้องเลือกพรรคฝ่ายในการทำงานช่วงนี้
การเงิน ใช้จ่ายอะไรเน้นบริหารจัดการเงินสด ซื้อของมันต้องมี ให้รางวัลตัวเอง ห้ามให้ใครยืมเงินหรือห้ามค้ำประกัน มีแผนเก็บเงินก้อนไว้ใช้ปลายปี การลงทุนต้นสัปดาห์ตลาดในประเทศโดดเด่น ทองคำไม่เด่น
ความรัก ไว้วางใจแต่อาจเสียความรู้สึก คนมีคู่จะค่อยๆถอย ไม่พูดจา แต่กลับมาอยู่ในจุดที่สบายใจ ง้อหรือเข้าหาใครลุ้นสมหวัง อย่าพึ่งถอดใจ ไม่นานเกินรอ คนมีคู่การซื้อทรัพย์สินร่วมกันช่วงนี้เป็นมงคลครอบครัว
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
จะได้วุ่นวายกับความคิดเห็น ความต้องการของคนหลายฝ่ายต้องใจเย็นๆ เจ็บป่วยต้องแบกร่างออกจากบ้าน โชคลาภมาจากสองมือและการลงแรงของตัวเอง เจ็บป่วยจะได้วางแผนรักษาจริงจัง
การงาน ต้องทำพ่วงตำแหน่งคนอื่นเพราะคนทำงานไม่พอ หรือเพื่อนร่วมแผนกลางาน แต่เป็นสิ่งดีที่คุณจะได้รู้งานมิติอื่นๆ งานสายอำนวยการ เบื้องหลัง การสนับสนุนเนื้อหอมกับนายจ้าง ตกงานจะได้พักไปก่อน
การเงิน ใช้จ่ายกับความเชื่อ สิ่งเคารพนับถือ อะไรหมุนได้หมุนไปก่อนทั้งเงินสดและบัตรเครดิต การลงทุนระยะยาวกำลังจะให้โชค เชิงการลงทุนตลาดทางเอเชียโดดเด่น มีรายจ่ายภาษีสังคม ที่ทำให้คุมงบยาก
ความรัก มีโอกาสเข้าหาผู้ใหญ่ หรือเปิดตัวคนรักกับครอบครัว บ้างจะเข้าไปทำความรู้จักโลก สังคมของคนข้างกายมากยิ่งขึ้น รักออนไลน์พัฒนาได้ดี จะพบหน้าหรือคุยกันบ่อยๆช่วยให้มั่นคงทางใจมากขึ้น
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
ไม่ค่อยมีเวลาของตัวเอง ต้องเปลี่ยนแปลงบ่อยไม่ค่อยอยู่กับที่ สถานที่เก่า ความคิดเดิมๆจะได้ปัดฝุ่นมาลงมือทำและสร้างงาน สร้างกำไรได้ การเดินทางใกล้น้ำ ทะเล ช่วยปรับดวงการแข่งขันและสุขภาพ
การงาน หลีกหนีความวุ่นวาย งานกลุ่มต้องทำคนเดียว แบกภาระของทีมเอาไว้หลายเรื่อง มนุษย์เงินเดือนจะขยันนอนดึกตื่นเช้า ทำงานล่วงเวลา ส่วนคนเป็นเจ้าของกิจการจะได้ตัดบริวารเก่าทิ้งเพื่อรักษาธุรกิจไว้
การเงิน หยิบยืมในครอบครัว หรือมีการผลักดันสนับสนุนจากคนในบ้านให้คุณตั้งตัวและแก้ไขปัญหา ธุรกิจมีคนชักชวนขยาย และเป็นสัปดาห์ที่เหมาะจะออกสินค้าบริการใหม่ เชิงลงทุนดีกลางสัปดาห์ไปแล้ว
ความรัก วุ่นวายใจเพราะมีคนมากกว่าหนึ่ง ส่วนคนว่างๆอาจมีคนเจ้าชู้พยายามตีสนิทแบบแพรวพราว รักรีเทิร์นมีลุ้นกับคนทายาทร่วมกัน ส่วนคนมูฟออนกำลังดีขึ้นช้าๆ รักต่างวัยทะเลาะกันบ่อยแต่ไม่น่ากังวล
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
หลีกเลี่ยงการเข้าหาผู้ใหญ่ แต่ใส่ใจบริวารและเพื่อนร่วมงานให้มาช่วงนี้ไม่เหมาะจะเดินทางไกลหรือออกจากบ้านยามวิกาล มีข่าวดีจากงานที่ต้องสอบลุ้นตำแหน่ง มีการโยกย้ายชั่วคราว จะได้ดีในต่างถิ่น
การงาน บริวารเหมือนดาบสองคม ดีร้ายอยู่ที่การโน้มน้ามจูงใจ คนในเครื่องแบบมียศใหม่ แต่ต้องไปไกลบ้าน จะมีคนเก่าชักจูงกลับไปร่วมงาน คนในแสงไฟระวังภาพลักษณ์พุ่งหรือร่วงอยู่ที่คำพูดเป็นสำคัญ
การเงิน เปลี่ยนกระเป่าสตางค์ เปิดบัญชีใหม่ ใส่เสื้อผ้าใหม่ออกจากบ้านช่วยเปิดดวงการเงินให้สว่าง การลงทุนอาจชะลอเอาไว้ก่อน มีรายจ่ายจำเป็นมากกว่ากำลังจะเข้ามา ของเก่าจะขายได้ จะได้เงินจากมรดก
ความรัก คนรักเปย์เก่ง แต่หากตัวเองเป็นฝ่ายเปย์เบรกเอาไว้บ้าง คนแจกการ์ด เตรียมงานมงคน ยังไม่ลงตัวในความคิด รูปแบบ หรือการวางงบ คนโสดการไปช่วยงานเพื่อนๆ เสริมเสน่ห์บริหารดวงความรักไปในตัว
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13ก.พ. – 12 มี.ค.
ความมั่นใจ ต้องแอบเอาไว้ โอกาสของคุณอยู่ท้ายสัปดาห์ ต้นทางต้องเป็นฝ่ายตามคนอื่นไปก่อน สุขภาพของคนอายุน้อยในบ้านจะไม่สบาย หาโอกาสทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ ซื้อปลาหน้าเขียงแล้วจะดีขึ้น
การงาน เจ้านายสับขาหลอก พวกเขาจะให้งานที่คนอื่นไม่อยากทำ มีความท้าทายในการดำเนินการ ตกงานจะได้เริ่มต้นใหม่ แต่จะโดดเด่นหากเป็นการเปลี่ยนสายงาน ธุรกิจสุขภาพ ความงามอยู่ขาขึ้นกับชาวราศีกุมภ์
การเงิน จับจ่ายตามใจคิด เก็บเงินได้บางส่วน ได้เงินจากการเสี่ยงโชค ธุรกิจที่มีความสุ่มเสี่ยงและโชคต่างแดน การลงทุนต้นสัปดาห์กับตลาดอสังหาริมทรัพย์ การขนส่ง โดดเด่น ดีลงานราชการติดลบ ยังไม่ลงตัว
ความรัก มีคนเข้ามาพูดคำหวาน อาจทำให้สับสน ใกล้ถึงคิวคนที่ไหว้พระขอพรเรื่องหัวใจเอาไว้บ่อยๆ คนเลิกรายังลืมไม่ได้ คุณจะปฏิเสธมิตรภาพใหม่เพราะความไม่พร้อมในจิตใจ โสดมีเพศเดียวกันมาติดพัน
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
จะได้รับการยอมรับ จากสิ่งที่คนอื่นปฎิเสธคุณบ่อยๆ งาน ยาก และต้องทำคนเดียว การอธิบายเหมือนการแก้ตัว และมักโดนมองข้าม มีดวงเดินทางใกล้ๆ และดีกับการเงิน สุขภาพทรงๆตัว
การงาน หยุดการเข้าหาคนอื่น ช่วงนี้อยู่นิ่งๆ พี่น้อง คนในวงการ เจ้านาย บริวารจะวิ่งเข้ามาหาคุณเองโดยเฉพาะคนที่ปฏิเสธคุณมาก่อน การติดต่อราชการราบรื่น แต่เชิงธุรกิจยังโดนต่อรองอย่างมาก
การเงิน จ่ายกับคนสูงวัยในบ้าน ภาระพ่อแม่ คนสูงวัย ต้องดูแลใกล้ชิด ได้เงินจากความขยัน ยิ่งทำยิ่งได้ จะได้หมุนสิ่งของที่มีเป็นเงินสด คนต่างชาติ งานต่างถิ่นโดดเด่น ธุรกิจความเชื่อสว่างในดวงชาวราศีมีน
ความรัก ชัดเจนมากขึ้นยังไม่มั่นใจคำตอบ คนโสดไม่เหมาะรีเทิร์น ปัญหาเดิม จะวิ่งเข้ามาหาไม่เว้นวัน คนร่วมสายงาน ทำให้คนดสดขยันเพราะอยากเจอหน้า ส่วนคนมีคู่อาจมีดวงลาออกเพื่อดูแลครอบครัว
