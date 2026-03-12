เช็กดวง! ประจำวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
พยายามทำทุกเรื่องให้เป็นปกติ ทั้งๆ ที่สิ่งที่อยู่ตรงหน้ามีความสาหัสพอสมควร อยากย้าย อยากเปลี่ยนแปลง แต่ไม่ใช่อำนาจของตัวเอง เป็นวันที่อึดอัดกับการทำสิ่งที่ไม่ชอบ การเงินรอบคอบทั้งรับและจ่าย ไม่ติดลบ แต่กำไรไม่มาก เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ เปลี่ยนทรงผมช่วงสองสามวันนี้จะเฮง สาวๆ ทำเล็บลายที่ชอบ สีผมโปรด ช่วยเสริมเสน่ห์และแรงเมตตาจากคนที่พบเห็น
อย่าลังเลกับคนตรงหน้า รักคนที่ต่างไลฟ์สไตล์กันมากๆ จะลงตัว คนใกล้ตัวทำให้เสียน้ำตา ความสัมพันธ์ที่มีปัญหา คนมาทีหลังจะชนะ เลิกราจะกลับมาคุยกันเรื่องธุรกรรม หรือเกี่ยวกับบุตรหลาน เพศทางเลือกรักเก่าอยากกลับมาหา แต่คนใหม่ก็ดูแสนดี
คนเกิดวันจันทร์
งานจะชัดเจนมากขึ้น คุณมีโอกาสเลือกนายจ้าง เลือกงานที่ถนัด หรือมีคนอยากให้คุณทำในสิ่งที่ถนัด การลงทุนอยู่กับเรื่องของตัวเอง บ้าน ที่อยู่ เครื่องมือในการทำงานจะได้ซื้อใหม่ โชคลาภมาจากแรงและสมอง อย่าหวังกับลาภลอย การเงินในระบบ รอบคอบกับรายจ่าย คนติดตลก อารมณ์ดีจะช่วยเหลือและสนับสนุนชาววันจันทร์ สุขภาพเกี่ยวกับทางเดินอาหารยังต้องใส่ใจเป็นพิเศษ
คนที่หายหน้าจะแอบส่อง แอบติดตาม พวกเขาไม่ได้เข้ามาหาคุณตรงๆ แต่สอบถามข่าวของคุณจากคนรู้จัก รักจะชัดเจน มีคนเลือกจุดยืนและให้คำตอบ คนมีคู่หรือแต่งงานแล้วจะมีคนมโน จ้องจับผิด ชวนทะเลาะ อย่าโต้ตอบ แล้วทุกอย่างจะดีเอง มีเซอร์ไพรส์ใจฟู
คนเกิดวันอังคาร
ปรับตัวให้ทัน เป็นวันที่มีการเปลี่ยนแผนบ่อยครั้ง งานเล่น จุดเล็กต้องเล่นใหญ่ เพื่อสร้างการจดจำและต่อยอดไปงานชิ้นถัดๆ ไป มนุษย์เงินเดือนโดนตำหนิ ถูกต้องแต่ไม่ถูกใจ เปิดเพลงฟังระหว่างงวัน ช่วยกระตุ้นดวงเรียกทรัพย์ การเงินใช้จ่ายรอบคอบ ลงทุนเน้นระยะสั้นตามกระแส อสังหาริมทรัพย์มีปัญหา จะได้ของมีตำหนิ เสียสมาธิระหว่างวันเพราะปัญหาที่บอกใครไม่ได้ ตกงานจะได้งานใหม่ปุบปับ
มีเซอร์ไพรส์เล็กๆ จากคนพิเศษ จะเป็นคนรักหรือกำลังแอบปลื้มล้วนดีกับใจทั้งนั้น หย่าร้าง เลิกรามีคนทบทวนใหม่ เพศทางเลือกเสน่ห์แรงกับคนใกล้ตัว ไม่ตรงสเป็กแต่คุยกันได้บ่อยๆ ในหลายเรื่อง ออกเดตยังขัดใจ รักต่างวัยทะเลาะกันไปรักกันนาน อกหักยังทำใจยาก
คนเกิดวันพุธ
ความกังวลทำให้งาน การเรียนไม่เดินหน้า มีการสอบ การแข่งขัน หรือนำเสนองานที่ต้องทุ่มกายใจเพื่อความสำเร็จ ห้ามอ่อม เพราะคู่แข่งพร้อมแซงหน้าเสมอในทุกสนามและเกมธุรกิจ สัตว์เลี้ยงในบ้านและการทำบุญสัตว์จรจัดจะนำโชค เปิดทางเรียกทรัพย์เข้ามาหาชาววันพุธ มีข่าวดีร้ายของครอบครัวให้ใส่ใจ ระมัดระวังโรคประจำตัวจะกำเริบ คำพูดมีคนเชื่อถือ อย่าพูดสิ่งลบจะไม่เป็นมงคล
ครอบครัวคาดหวังให้คนโสดมีคนคบหาหรือดูแลกันและกัน แต่ยังหาคนจริงใจเป็นเรื่องยาก ด้านคนมีคู่ ถึงเวลาหึงหวงคนรักบ้างต่อหน้าคนอื่น มีคนคิดจีบ หยอดคำหวานใส่คนรักของคุณบ่อยๆ คนไม่ตรงสเป็กจะรู้จักกันดี
คนเกิดวันพฤหัสบดี
เป็นที่คาดหวังของคนรอบตัว งานอาจมีการเปลี่ยนแปลงนายจ้าง ระดับบริหารจะเปลี่ยนหัว หรือเป็นข้อตกลงในสัญญา จัดมุมทำงานให้น่านั่งด้วยของที่คุณชอบ หรือขนม ลูกอม วางไว้บนโต๊ะอย่าให้ขาด ช่วยกระตุ้นดวงงานให้ราบรื่นและเจรจาง่าย ใครนั่งกินข้าวกางวันที่โต๊ะตัวเอง ดวงการเงินของคุณจะขยับไปในทางที่ดีขึ้น ไม่เหมาะจะเข้าหาธนาคาร คดีความ ข้อตกลงควรเจรจานอกรอบ
งาน การเรียนทำให้คนมีคู่มีปากเสียง ด้วยเวลาที่ไม่ได้พบหน้า และภาระที่รับผิดชอบร่วมกัน มีคนน้อยใจ คอยให้เอาใจ ตามกันกันสักหน่อยอะไรๆ จะดียิ่งขึ้น ด้านคนใจว่าง คุณแอบมีคนพิเศษ และยังไม่เปิดรับคนใหม่ที่เข้ามาใกล้ชิด เพศทางเลือกมีคนกลับมาง้อขอดูแล
คนเกิดวันศุกร์
สกิลการประสานงาน เจรจา ต่อรองจะได้งัดออกมาใช้ คนพูดไม่เก่งจะเสียเปรียบ เพราะคำพูดของชาววันศุกร์มีอำนาจในการต่อรองค่อนข้างมาก ใครมีบริวาร เพื่อนร่วมงานเกิดวันนี้ จะทำอะไรได้มากในระยะนี้ ค้าขายต้องยอมติดลบ เปิดทางกับลูกค้า ตลาดใหม่ สุขภาพเกี่ยวกับสายตา ไซนัส ภูมิคุ้มกันจะมีปัญหา จ่ายเงินกับเรื่องประกันภัย ภาษีสังคม หรือการลงทุนเล็กๆ ทำบุญสังฆทานสดช่วยเปิดดวง
ปัญหาหัวใจจะเบาลง หากคุณคุยกันตรงๆ อาจทำให้รู้สึกผิด รู้สึกเสียใจ แต่จะสบายใจในระยะยาว คนแต่งงานป้ายแดง อาจมีทายาทคนใหม่ไวกว่าที่วางแผนเอาไว้ ส่วนคนเป็นโสดขอพรเรื่องความรักเอาไว้ เริ่มพบเจอคนที่สเป็กตรงใจ แต่ยังไม่เปิดเกมตีสนิท
คนเกิดวันเสาร์
สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอ อาจไม่ถูกใจแต่ทำให้ชาววันเสาร์เข้มแข็งขึ้น งานจะได้รับเรื่องใหม่มาลองทำ อย่ารับทำคนเดียว แต่ควรมีทีมร่วมกันทำจะดีที่สุด ถึงเวลาจับคู่กับศัตรูเพื่อเปิดตลาดใหม่ อาหารเมนูสัตว์ปีก หนุนดวงการเงินและการลงทุน จะได้ทุ่มเงินเรื่องสุขภาพ ยานพาหนะให้โชคลาภ เสริมประบดวงสุขภาพและการเงิน ทำบุญซ่อมสร้างหลังคาโบสถ์จะดี ไม่ควรออกจากบ้านยามวิกาล
คำพูดที่ดูดีนั้นเชื่อถือไม่ได้ คำหวานต้องปัดตก มิเช่นนั้นอาจเสียน้ำตาเพราะความสัมพันธ์ที่มากความคาดหวัง วัยเรียนถึงเวลาปฏิเสธคนที่มารุมล้อม ตามจีบ แต่หากคุณกำลังลุ้นรักครั้งใหม่ เผื่อใจกับการเป็นตัวเลือก ถ้ารอเก่งมากพอคุณจะสมหวังในวันข้างหน้า
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **