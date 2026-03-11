เช็กดวง! ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
เสียเปรียบกำลังจะพลิกเกม ธุรกิจ งานประจำจะเป็นที่จับตามอง หรือเริ่มวางแผนขยับขยาย ค้าขายสิ่งที่ทำเองขายเองค่อนข้างราบรื่น แต่หากซื้อมาขายไป ถึงเวลารีบปรับตัว งานประจำโดนรุ่นน้องวัดรอยเท้าหรือมีคนอยากเลื่อยขาเก้าอี้ งานสายบริการระวังการฟ้องร้อง จับจ่ายอะไรบริหารเงินสดในกระเป๋าให้ดี การเงินนอกระบบราบรื่น เดินทางใกล้หรือไกล ไม่ค่อยถูกใจนัก แต่โดยรวมไม่มีปัญหา
ความรับผิดชอบทำให้มีคนได้เป็นพ่อแม่ป้ายแดง หรือรับบุตรบุญธรรมในช่วงเดือนนี้ก็ดีมากๆ เพศทางเลือก คุณต้องชัดเจน มิเช่นนั้นคนเก่าจะไม่ยอมปล่อยมือ แอบคบ แอบคุยจะโดนจับได้ ทำความสะอาดบ้านบริเวณมุมทานข้าวและห้องครัวบ่อยๆ ช่วยลดปากเสียงในบ้าน
คนเกิดวันจันทร์
ความรักในงานที่ทำ สิ่งที่ถนัดจะได้ลงมือทำ ใครกำลังหางานใหม่ จะมีงานนอกเหนือความน่าสนใจ คุณอาจได้ทำอาชีพใหม่ที่ไม่ตรงกับสายงานเดิม เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ จองบ้าน จองคอนโด หรือรถคันใหม่ ช่วงนี้ค่อนข้างราบรื่น ระมัดระวังการลงทุนในต่างแดนจะติดลบ การเจ็บป่วยมากับเรื่องกระดูกกล้ามเนื้อ การออกกำลังกายหรือนั่งผิดท่า เสริมดวงวันนี้ทำบุญด้วยเครื่องดื่มหรือขนม
คนตกงานจะพบรักใหม่ จะโดดเด่นหากเป็นคนอายุน้อยกว่า หรือคนที่มีนิสัยเด็กๆ ติดมากับตัว มีความชอบอะไรคล้ายๆ กับชาววันจันทร์ ส่วนคนมีคู่งอนเก่ง ง้อไม่เก่ง อาจต้องให้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วจะดีขึ้นอย่างช้าๆ จีบใครอยู่ยังไม่สำเร็จ มีคู่แข่งมากจะแพ้คนใกล้ชิด
คนเกิดวันอังคาร
เพื่อนร่วมงานเอาเปรียบ วันนี้รับผิดชอบงานหลายสิ่ง หรือต้องรับงานทีมีปัญหามาจากคนอื่น การสนับสนุนจะโดนผลักดันให้เป็นหน่วยหน้า ขึ้นเป็นผู้นำ ทดลองงาน ฝึกงานอาจยังไม่ผ่าน หางานใหม่มีลุ้นงานดีใกล้บ้าน อาหารเมนูสัตว์สี่เท้ากินบ่อยๆ ช่วยเสริมดวงการเงิน การลงทุนเงินตราต่างประเทศและเรื่องเคมีภัณฑ์ การขนส่งโดดเด่น สุขภาพระบบน้ำ ระบบเลือดยังไม่น่าไว้วางใจ
ความเงียบคือเสน่ห์ รักต่างวัยคนอ่อนกว่าจะวิ่งเข้าหา อย่ามัวแคร์สายตาคนอื่น ดูแลใจตัวเอง คุณโสดมีโอกาสมากที่จะเริ่มต้นใหม่ในช่วงเดือนนี้ ส่วนคนมีคู่มีเวลาให้กันน้อย หากคนรักชักชวนไปทำงานด้วย งานอะไรก็ได้ ค่อนข้างดีกว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้
คนเกิดวันพุธ
คนธรรมดามีลุ้นงานในเครื่องแบบ และเป็นวันใสๆ ในการติดต่อราชการ สมัครงาน ออกสินค้าใหม่แบบสับแบบปัง ออกจากบ้านแต่งตัวให้เนี้ยบ แล้วโชค ความสำเร็จจะวิ่งเข้ามาหา การตกลง เจรจาควรมีคนกลาง หรือรวมกลุ่มกันเพื่อเจรจาเรื่องสำคัญ จะได้เงินจากลาภลอยของคนอื่น มรดก ประกัน เรื่องเสียน้ำตากำลังจะให้โชค คนสูงวัยในบ้านจะไม่สบาย มีดวงตกงานแบบสมัครใจ
รักใหม่เข้ามาไม่ต้องลุ้น มักเป็นคนรู้จักกันอยู่แล้ว คนโสด จะลังเลเพราะมีคู่แทรก คู่เทียบหลายคน แรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่ทำให้คุณเข้าหาคนที่สนใจได้ง่ายขึ้น หรือ คู่รักที่กำลังง้อแฟนคืนดีก็มีโอกาสสูงที่จะสำเร็จ ใครแต่งงานแล้ว มีแนวโน้มห่างกันเพราะงานและหน้าที่
คนเกิดวันพฤหัสบดี
จะได้เริ่มต้นใหม่จากสิ่งที่ผิดพลาด ข้อติดลบครั้งเก่าทำให้คุณหลบหลีกอุปสรรรคง่ายขึ้น วัยเรียนมีคนผิดหวังและสมหวัง นักธุรกิจโอกาสอยู่กับลูกน้องเก่า จะได้ง้อคนเก่งกลับมาทำงานร่วมกัน ค้าขายสิ้นค้าจะมีปัญหา บริการจะโดนตำหนิหรือมีการฟ้องร้องเรื่องการทำงานเหล่านั้น การใช้จ่าย เงินเก่า เงินก้อนมาจากสิ่งที่เข้ามาช้า ไม่ตรงเวลา เงินตกเบิก โบนัส สุขภาพเจ็บป่วยจะได้หมอดี ยาดี อาการทุเลา
ลาภลอยอยู่กับเรื่องความรัก หรือกับคนรัก จะได้ชื่นมื่นเพราะข่าวดีของคนใกล้ๆ ตัว โดยเฉพาะคนที่มีคู่อยู่แล้ว มนุษย์เงินเดือนเสน่ห์แรงกับเพื่อนร่วมงาน แต่ยังไม่เหมาะจะเปิดตัวเพราะอาจกระทบกับภาพลักษณ์ รักออนไลน์ ระยะทางไกลๆ มีคนปิดบังโกหก
คนเกิดวันศุกร์
เรื่องง่ายๆ จะยากเพราะมีคนอิจฉามองแรง คุณจะต้องปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม และมักมีคู่แข่ง ศัตรูที่อยู่ในคราบมิตรภาพแต่คิดลบ ขัดขาสร้างอุปสรรคให้เสมอ สายราชการมีโอกาสโยกย้าย ตำแหน่งอาจไม่พุ่ง แต่จะได้โอนย้ายไปยังที่ที่อยากไปมานาน ยานพาหนะจะให้โชคลาภ ทำบุญด้วยเครื่องครัว ของใช้ทำความสะอาดบ้าน ช่วยหนุนดวงการสอบแข่งขันและการเงินให้คล่องตัว ตกงานจะได้งานใหม่
มีคนพยายามง้อแต่ยังไม่กล้าเข้ามาหา คนโสดจะได้พบคนหน้าใหม่ที่สเป็กคล้ายคนเดิม จะได้รับเขยสะใภ้ใหม่เข้าบ้านในไม่ช้า คนเลิกราจะเสียผลประโยชน์เกี่ยวกับสินสมรส หย่าร้างจะจบที่ศาล ตกลงกันลำบาก เพศทางเลือกอย่าใจดีกับคนที่กลับเข้ามาขอความเห็นใจ
คนเกิดวันเสาร์
ความตั้งใจ อดทนกำลังแสดงผล คนข้างกายเข้าหาเพราะมีผลประโยชน์ ที่เหมาะจะลองเจรจาและแลกเปลี่ยนแบบสมน้ำสมเนื้อ คนในครอบครัวจะไม่สบาย ปัญหาเก่า โรคเก่าจะกลับมาอีกครั้ง การเงินรับจ่ายตามแผน ห้ามออกนอกทาง เพราะมักมีเรื่องฉุกเฉินให้คุณหมุนเงินส่วนอื่นมาคัวกจ่ายเสียก่อน เป็นช่วยปลายสัปดาห์ที่เหมาะจะโอนทรัพย์สิน สุขภาพทางจิตใจคิดเยอะ กังวลเยอะเล่าให้ใครฟังไม่ได้
มีคนกลับมาทวงคำตอบ ระยะทางทำให้คนมีคู่ชัดเจนมากขึ้น การเดินทางใกล้ๆ เสริมดวงคู่รักและครอบครัว ถึงเวลาวางแผนให้เวลากับทางบ้าน แล้วดวงเรื่องอื่นๆ จะดีขึ้นตามไปด้วย ด้านคนโสดระวังโดนโกง เสียทรัพย์เสียใจ คนผิดหวังรักต่างวัยต้องเว้นระยะดูใจกันนานๆ
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **