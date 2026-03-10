เช็กดวง! ประจำวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
ความเร่งรีบผลักดันให้คุณต้องทำงานหยาบกว่าปกติ มีเวลาน้อยที่จะใส่ใจจุดเล็กๆ แต่ต้องเร่งแข่งกับเวลาเป็นสำคัญ บททดสอบเหล่านี้จะส่งผลต่อยศตำแหน่งใหม่เร็ววันนี้ การเงินใช้จ่ายหมุนเก็บหมุนใช้ เข้าหาธนาคารราบรื่นตลอดวัน แต่ตลาดต่างแดนยังติดลบ สุขภาพใส่ใจเรื่องของคนในครอบครัว ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ อย่าให้คลาดสายตา อาจได้เลือดตกยางออก เข้ารักษาปุบปับ ทำบุญคนตกงานช่วยหนุนดวง
มีการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ คุณอาจตกหลุมรักคนเดิมๆ ซ้ำๆ ทั้งๆ ที่ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติม สถานะอินเลิฟของชาววันอาทิตย์ทำให้งาน การเรียน ดีขึ้นตามไปด้วย คนแยกกันอยู่มากคู่แทรก คนคาดหวังให้เลือกคนใหม่ กองเชียร์รอบตัวเยอะโดยไม่สนใจสถานะแท้จริง
คนเกิดวันจันทร์
ระวังโดนหลอก ตั้งรับกับการทำงาน การเรียนที่ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์พลิกเกมไม่เว้นวัน เงินจะดีขึ้น อะไรติดขัดจะค่อยๆ เปิดทางออก เงินยังต้องประหยัด ใช้เท่าที่จำเป็น ยานพาหนะใช้โชค แต่คนต่างถิ่นมักมีปัญหามาให้เสอม การเรียน เปิดโอกาสใหม่ อย่าปฏิเสธงานท้าทาย แม้เงินไม่มาก แต่คุณจะไปได้ดี สุขภาพกระเพาะอาหาร ระบบหายใจอาจมีปัญหาระหว่างวัน
จะได้ไกลห่างพร้อมมีคู่แทรกเป็นบททดสอบความเข้มแข็ง คนโสดต้องเว้นระยะจากคนที่ดูดีมากๆ โปรไฟล์สวยแต่เจ้าชู้และประวัติหัวใจค่อนข้างเยอะ การลงทุนกับคนรัก ทำงานร่วมกันค่อนข้างสบายใจ เจ้านายโสดๆ จะแอบชอบลูกน้องตัวเอง มีดวงจดทะเบียนสมรส
คนเกิดวันอังคาร
งานด่วนเยอะ งานที่คนอื่นโยนให้มักเข้ามาปุบปับ ค้าขายระวังโดนโกง ต้องยอมเสียเปรียบเพื่อรักษาฐานลูกค้า เรียนไปทำงานไป หรือจับงานหลายๆ ด้าน ช่วงนี้มีข่าวดีให้หายเหนื่อย การเงินใช้จ่ายสบายๆ อย่าให้ใครยืม ไม่เหมาะจะลงทุนยกเว้นเก็บออมด้วยกองทุน สินทรัพย์ที่ตนเองสนใจ สุขภาพหัวใจ ความดันโลหิตอาจมีปัญหา เสริมปรับดวงชะตาทำบุญเกี่ยวข้องกับคนป่วยติดเตียง
อยู่เฉยๆ จะมีคนมาชอบ เข้ามาหาเรื่องคุยด้วยหัวข้อเก้อๆ ที่ดูมีเสน่ห์ คนที่ไม่ชอบหน้าจะเข้ามาจีบแบบเปิดเผย คนมีคู่ คนรักอาจเล่นใหญ่เซอร์ไพรส์มาหาถึงที่ให้หายคิดถึง ใครกำลังลุ้นทายาทคนใหม่ อาจต้องรอเวลาอีกสักพัก คนหม้าย คนอกหักใจบอบบางจนน่ากังวล
คนเกิดวันพุธ
ลองทำสิ่งที่รักที่ชอบ อาจไม่ถูกใจคนอื่น แต่คุณจะสบายตัวสบายใจ การให้คำแนะนำ การปรึกษา พยายามอย่าล่วงล้ำความเป็นส่วนตัว เพื่อนร่วมงานจะเป็นคู่แข่ง คนสายงานเดียวกันจะเป็นคู่แข่ง หรือลูกน้องเก่าจะเป็นคู่แข่งคุณ การเงินจ่ายก่อน ได้คืนทีหลัง เหมือนน้ำซึมบ่อทรายในการลงทุน ธุรกิจคลื่นลูกใหม่และตลาดไอทีโดดเด่น ตั้งแต่วันนี้จนกลางปี สุขภาพสายตา ภูมิแพ้อาจมีปัญหา
อย่าใกล้คนที่แอบชอบเพราะคุณจะเสียอาการ หรือพวกเขาจะเสียทรงให้คุณจับได้ ทีแรกไม่คิดอะไรแต่แอบปลื้มลึกๆ เพียงไม่แสดงออก ระวังคนมาทีหลังจะชิงตัดหน้าไปเสียก่อน เสริมเสน่ห์ช่วงนี้ปรับดวงหัวใจชาววันพุธ ให้ทำอาหารด้วยตัวเองนำไปทำบุญ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
เรียนรู้จากข้อผิดพลาด หาโอกาสแก้ตัวกับสิ่งเดิม สนามสอบเก่า ลูกค้าที่เคยหายหน้ากำลังจะกลับมาแล้ว งานรักษามาตรฐานและควรเจรจาเอง รับมือกับคนหัวร้อนด้วยใจร่มๆ อาหารเมนูเส้นก๋วยเตี๋ยว เสริมดวงการเงินและการเจรจา อย่าใส่เสื้อผ้าโทนครีม น้ำตาลจะขัดลาภ ทำบุญเกี่ยวกับเครื่องเขียนหรือถวายผ้าไตร เสริมดวงการงาน การสอบ และการเรียน จะเสียมิตรเพราะเรื่องเข้าใจผิด
ส่วนเรื่องหัวใจเสน่ห์แรงกับคนรักเก่า คนที่เคยหวีดจะกลับมาติดต่อ คุยกัน ราบรื่นดีแบบมิตรภาพของเพื่อน และพวกเขาอาจแนะนำคนใหม่ให้รู้จักโดยบังเอิญ คนมีตำแหน่ง มีเครื่องแบบ ระวังปัญหาความรักกระทบงาน ได้ออกจากงานเพราะปัญหาครอบครัว
คนเกิดวันศุกร์
รักษาสิทธิของตัวเองในทุกมิติ คำพูดตรงไปตรงมาช่วยคุณได้ แม้ว่าบางคนจะรับไม่ได้ แต่มันทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น สุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ปอดบวม ระบบเกลือแร่ในตัวอาจมีปัญหา การเงินใช้จ่ายเพราะจำเป็น คุณไม่ค่อยอยากควัก แม้ว่าไม่มีเป้าหมายใช้เงินก้อน จะได้โชคจากอสังหาริมทรัพย์ ผู้ใหญ่สนับสนุนทางอ้อม เสื้อผ้าโทนพาสเทลเสริมมงคลตลอดวัน
หยิบจับอะไรคนรักพร้อมสนับสนุน วันนี้เริ่มต้นกับการเข้าหาคนข้างกาย อยู่กินมานาน อาจเตรียมเปิดตัวกับทางบ้านหรือไปจดทะเบียนสมรส วัยทำงานหากคุณโสดเพื่อนต่างแผนก คนรู้จักต่างวัย จะเข้าหา ยิ่งอ่อนกว่ายิ่งดี เพศทางเลือกจะได้ออกเดตปุบปับ
คนเกิดวันเสาร์
ระมัดระวังตัวเชิงภาพลักษณ์ การวางตัวเหมาะสม ทางการจะส่งเสริมงานและความสำเร็จให้ชาววันเสาร์มากกว่าคนอื่น พูดน้อย ทำจริง จะทำให้คนอื่นสู้ไม่ได้ จัดมุมทำงานให้ดูสบายตา ผ่อนคลาย จะที่ออฟฟิศหรือทางบ้าน ยิ่งนั่งทำงานที่มุมโปรด งานจะราบรื่นเป็นพิเศษ การเงินวันนี้เก็บเก่งใช้น้อย เก็บเงินสดดีกว่าสิ่งของ ทำความสะอาดห้องนอนพ่อแม่เมื่อมีโอกาส ช่วยลดอุปสรรคในดวงชะตา
อยู่นิ่งๆ โสดต้องปฏิเสธความรัก จีบช้าเสียเปรียบ ต้องกล้าเข้าหาคนที่ชอบ คนใกล้ตัวดีต่อใจมากกว่าคนแปลกหน้า ส่วนคู่รักที่ลุ้นทายาท อาจได้ลูกแฝด แต่คาดหวังผู้ชายอาจได้ลูกสาว เพศทางเลือกยังลังเล คบหาเล่นๆ มีคนคิดอยากสานต่อจริงจัง
